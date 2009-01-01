Выпуск Ventoy 1.1.09, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

|
Аноним (13), 13:56, 15/12/2025
В треде разработчик озвучивает достаточно осмысленные вещи
- блобы берутся из других опенсорс проектов типа бизибокса.
- да и без них сборка уже достаточно сложная, чтобы можно было сделать ее воспроизводимой
Я и сам с опаской отношусь к вентою, избегаю по мере возможности. Но "не пойман - не вор". Исходники открыты, сомневающихся порядочно, но (пока) ничего на нарыли.
Аноним (9), 13:58, 15/12/2025
> блобы берутся из других опенсорс проектов типа бизибокса
То есть достаточно подменить бинарь на сайте зависимости, необязательно даже лезть в сам вентой.
Аноним (17), 13:58, 15/12/2025
> не пойман - не вор
А вот у коммьюнити другое мнение. Вентой удаляют из всех дистров нахрен, именно по причине блобов. Но аффтар уперся на своем и не удаляет. О чем-нибудь это да говорит.
нах. (?), 14:31, 15/12/2025
это говорит о том что автор клал на ваше комьюнити полуграмотных истеричек - вот такой вот таежный прибор!
Он вам делать удобно и прельстиво - не нанимался.
(Вы бы конечно всегда могли сделать форк, как вам нравится и без блобов... но вы не умеете кодить.)
nebularia (ok), 14:40, 15/12/2025
По классике, автор сделал чото рабочее, а до него докапываются "а почему так, а сделай за нас воспроизводимые сборки, потратив время и получив ничего". Всё ещё считаю, что Ventoy это велосипеды на костылях, и тем не менее)
нах. (?), 14:33, 15/12/2025
У тебя есть шанс стать первым. Может даже получишь какой-нибудь грант от бразильских институций, ну тех которые линуксное ядро не загружающееся ни на каком железе и прочие бесполезные обрезки пилят.
ryoken (ok), 13:16, 15/12/2025
>>Программа позволяет загрузить ОС из неизменных ISO-, WIM-, IMG-, VHD- и EFI-образов
>>скопировать интересующий набор iso-образов на USB Flash
Пишите уницифированно что ли... Уберите "iso" из предложения.
Аноним (17), 13:19, 15/12/2025
Полупроприетарная фигня. Необходимость этой программы под большим объективным сомнением.
Аноним (17), 13:56, 15/12/2025
Всегда есть обычный советский /usr/bin/dd. Но сабж пытается "несколько осей на одну флешку"? Не понимаю, кому такое может понадобиться. Прожженным дистрохопперам что ли? Чтоб за один присест сразу сто дистров опробовать? Представляю, какая у них каша в голове. А вот полупроприетарность -- это факт. Вентой уже удаляют из дистров, так как аффтар там помешан на том, чтобы какие-то тухлые блобари в поставку включать. That is, всей экосистемой, всеми дистростроителями вентой воспринимается как небезопасный софт с тухлыми непроверяемыми блобарями.
Аноним (13), 14:51, 15/12/2025
Да элементарно набирается несколько исошек
- systemrescuedc
- clonezilla
- debian netinst
- livecd ubuntu/debian
Это не считая исошки win 11 для установки на формально не поддерживаемые системы. Вполне может быть и для двух или трех языков.
Плюс временами какая нибудь исошка от производителей - прошивки обновлять (ссд, биос, уефи и тд). Раньше еще антивирь дрвеб ливесиди сюда же.
Так что вентой вещь в хозяйстве нужная. Но стремная, да.
Аноним (24), 14:55, 15/12/2025
Админам локалхоста действительно мультизагрузочные диски не нужны. А вот в любом ойти отделе один-два iODD просто необходимы. Установить винду, снять образ системы, восстановить пароль локаладмина, загрузиться с live-cd чтобы проверить ПК на заведомо рабочей ОС, проверить память - это пять отдельных загрузочных флешек и это только то, что я смог вспомнить, пока писал этот коммент. Можно таскать связку флешек и задумчиво разглядывать затёрные надписи карандашом на них, а можно всё это (и рабочие программы) хранить на одном винте.
Аноним (27), 15:19, 15/12/2025
Карандашом да, хреново. Карандашом на бумажке, а бумажка со скотчем - ещё хуже. Но корпуса флешек в основном пластиковые, а на пластике паяльником один раз и на всю короткую жизнь флешки (от года до 10 лет) написать что в ней - самое то.
Аноним (26), 15:24, 15/12/2025
>на пластике паяльником
С каких пор сисамдины паяльником работать стали? Может ещё сетевые фильтры паять и электро чайники чинить?
Аноним (27), 15:27, 15/12/2025
Работать можешь не работать, но что это за люди, у которых нет дома своего паяльника/молотка/набора отвёрток?
Аноним (26), 15:31, 15/12/2025
О это я помню дискуссию о том, нужна ли отвертка дома мужчине в 2024 году
Аноним (27), 15:34, 15/12/2025
Естественно, потому что отвёртка мужчине дома и конкретно в 2024 может не пригодиться ни разу.
Аноним (26), 15:25, 15/12/2025
На прошлой работе всем, вплоть до самых отсталых эникейщиков, до студентов практикантов раздали флешки, на которые они накатили Ventoy со Стрельцом, Десяткой и т.д.
Аноним (26), 15:20, 15/12/2025
>Не понимаю, кому такое может понадобиться.
Ну допустим взять M.2 SSD на 1ТБ в внешнем корпусе с USB. В результате у тебя и загрузочная флешка с Стрельцом и последняя версия ZverDVD и коллекция аниме на одном носителе.
anonymous (??), 15:36, 15/12/2025
в вентое рядом с исо-шками можно и другие файлы положить, т.е. получаем не "загрузочную флэшку", а обычную флэшку с дополнительной функцией множественного загрузчика - очень удобно
а альтернатив и не видно, поэтому похоже и докапываются до секьюрити, особенно учитывая страну происхождения
Аноним (24), 15:56, 15/12/2025
easy2boot (но там непонятно - в его составе есть ventoy и я не понял^W^W^W мне плевать кто на чём основан) из "бесплатных" решений. Из того, что используют ровные пацаны - iODD. Есть ещё что-то подобное (картридер для microsd, позволяющий грузить .iso файлы с карты), но я не могу найти на него ссылку и оно, если правильно помню, без экрана, что делает его менее удобным.
Аноним (4), 13:28, 15/12/2025
Недавно открыл для себя Ventoy, не понимаю почему её раньше не нашел...
Аноним (6), 13:44, 15/12/2025
сам спросил, сам докладываю: починили, 15-ую с него ставить можно
Аноним (27), 15:21, 15/12/2025
То-то ваш телеканал стс не очень, если админ оттудова Фряху дном считает.
Аноним (26), 15:27, 15/12/2025
Как же линуксоиды нетерпимы к любым альтернативам этого ихнего линукса.
Аноним (7), 13:37, 15/12/2025
Раньше использовал танцы с бубном с распаковкой образа и загрузкой его через syslinux. Проблема в том, что syslinux вроде как устарел и не поддерживает UEFI. Можно было наверное то же самое провернуть и через Grub, но я не стал заморачиваться, т.к., как это часто бывает, надо учить все эти конфиги, что может занять пол жизни. Проще юзать этот вентой. Правда есть определенные косяки. После установки вентоя, винда не хочет дефрагментировать флэху, что намекает на то, что вентой делает что то нехорошее с загрузочной записью.
Аноним (18), 14:00, 15/12/2025
Да проще у бледнолицых взять бесплатное одеяло, а не гонятся за бизоном. Ой одеяло то с оспой оказалось вот неожиданность.
Аноним (43), 15:41, 15/12/2025
Нормально Винда работает с флешкой, просто не из графического интерфейса. И ничего плохого Вентой не делает. В командой строке:
diskpart
list disk
select disk <номер диска, назначенный флешке>
clean
create partition primary
exit
После этого переподключаем флешку и уже можно форматировать
Аноним (8), 13:37, 15/12/2025
Китайский бэкдор для массового распространения зараженных ОС и создания ботнетов. Меньшей мотивации для автора пилить эту прогу не вижу, а недавние находки по этой программе только подтверждают это.
Аноним (27), 15:23, 15/12/2025
Не в множественном числе. Находка - город в Приморском крае. Видать челу Дальний Восток не зашёл.
Аноним (26), 15:29, 15/12/2025
Ну ты хотя бы трафик анализировал? Ну допустим сисадмин юзает Ventoy, неужели ты думаешь что он не заметит левый трафик на сетевом оборудовании и не поднимет визг? Какой визг поднимают туту анонимные эксперты не имея доказательств. А какой визг можно поднять имея.
Аноним (-), 14:17, 15/12/2025
>В новой версии реализована экспериментальная поддержка файловой системы Btrfs, позволяющая использовать в ISO-файлах
Давайте порассуждаем. Оригинальный файл с расширением ISO или IMG должен содержать в себе образ компакт диска (CD, DVD...). Вот только образы дистрибутивов и операционок больше не содержат файловую систему идентичную DVD. Таким образом, слово ISO-файл может иметь просторечные смысл, и под ним подразумевают любой сжатый образ файловой системы?
|