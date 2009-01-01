The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Ventoy 1.1.09, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

15.12.2025 13:12

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.1.09, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа позволяет загрузить ОС из неизменных ISO-, WIM-, IMG-, VHD- и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Достаточно просто скопировать интересующий набор образов на USB Flash с загрузчиком Ventoy, и он обеспечит загрузку операционных систем, находящихся внутри образов. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы, просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа в Ventoy более 1300 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов, более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей, загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии реализована экспериментальная поддержка файловой системы Btrfs, позволяющая использовать в ISO-файлах разделы с Btrfs и отображать в меню Browser, вызываемом по клавише F2, локальные диски с Btrfs. При этом пока пока не поддерживаются режимы Btrfs с RAID и недоступно сжатие ISO-файлов c Btrfs. Решены проблемы с загрузкой openSUSE 16.0 и работой плагина persistence со свежим Arch Linux. На днях также был опубликован выпуск Ventoy 1.1.08, в котором появилась поддержка FreeBSD 15 и добавлены новые протестированные iso-образы.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/Vent...)
  2. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.1.07, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  3. OpenNews: В iVentoy выявлена подстановка корневого сертификата при запуске Windows
  4. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.8, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64425-ventoy
Ключевые слова: ventoy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:14, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Блобы вырезаны? Повторяемость сборки организована?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:38, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, нет. У разработчика вообще какое-то подозрительное к этому отношение.
    https://github.com/ventoy/Ventoy/issues/3224
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В треде разработчик озвучивает достаточно осмысленные вещи
    - блобы берутся из других опенсорс проектов типа бизибокса.
    - да и без них сборка уже достаточно сложная, чтобы можно было сделать ее воспроизводимой

    Я и сам с опаской отношусь к вентою, избегаю по мере возможности. Но "не пойман - не вор". Исходники открыты, сомневающихся порядочно, но (пока) ничего на нарыли.

     
     
  • 4.15, Аноним (9), 13:58, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > блобы берутся из других опенсорс проектов типа бизибокса

    То есть достаточно подменить бинарь на сайте зависимости, необязательно даже лезть в сам вентой.

     
  • 4.17, Аноним (17), 13:58, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не пойман - не вор

    А вот у коммьюнити другое мнение. Вентой удаляют из всех дистров нахрен, именно по причине блобов. Но аффтар уперся на своем и не удаляет. О чем-нибудь это да говорит.

     
     
  • 5.20, нах. (?), 14:31, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это говорит о том что автор клал на ваше комьюнити полуграмотных истеричек - вот такой вот таежный прибор!

    Он вам делать удобно и прельстиво - не нанимался.

    (Вы бы конечно всегда могли сделать форк, как вам нравится и без блобов... но вы не умеете кодить.)

     
  • 3.22, nebularia (ok), 14:40, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По классике, автор сделал чото рабочее, а до него докапываются "а почему так, а сделай за нас воспроизводимые сборки, потратив время и получив ничего". Всё ещё считаю, что Ventoy это велосипеды на костылях, и тем не менее)
     
  • 2.21, нах. (?), 14:33, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя есть шанс стать первым. Может даже получишь какой-нибудь грант от бразильских институций, ну тех которые линуксное ядро не загружающееся ни на каком железе и прочие бесполезные обрезки пилят.

     
  • 2.26, Аноним (26), 15:08, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из этого вашего ядра линукс блобы давно вырезали?
     
     
  • 3.37, нах. (?), 15:30, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит - "давно"? Каждую версию вырезают!

    https://www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre/ - вон, смотри - работа - кипит!

     

  • 1.2, ryoken (ok), 13:16, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Программа позволяет загрузить ОС из неизменных ISO-, WIM-, IMG-, VHD- и EFI-образов
    >>скопировать интересующий набор iso-образов на USB Flash

    Пишите уницифированно что ли... Уберите "iso" из предложения.

     
  • 1.3, Аноним (17), 13:19, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Полупроприетарная фигня. Необходимость этой программы под большим объективным сомнением.
     
     
  • 2.5, Аноним (9), 13:31, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так, всегда есть DriveDroid.
     
     
  • 3.14, Аноним (17), 13:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Всегда есть обычный советский /usr/bin/dd. Но сабж пытается "несколько осей на одну флешку"? Не понимаю, кому такое может понадобиться. Прожженным дистрохопперам что ли? Чтоб за один присест сразу сто дистров опробовать? Представляю, какая у них каша в голове. А вот полупроприетарность -- это факт. Вентой уже удаляют из дистров, так как аффтар там помешан на том, чтобы какие-то тухлые блобари в поставку включать. That is, всей экосистемой, всеми дистростроителями вентой воспринимается как небезопасный софт с тухлыми непроверяемыми блобарями.
     
     
  • 4.23, Аноним (13), 14:51, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да элементарно набирается несколько исошек
    - systemrescuedc
    - clonezilla
    - debian netinst
    - livecd ubuntu/debian

    Это не считая исошки win 11 для установки на формально не поддерживаемые системы. Вполне может быть и для двух или трех языков.

    Плюс временами какая нибудь исошка от производителей - прошивки обновлять (ссд, биос, уефи и тд). Раньше еще антивирь дрвеб ливесиди сюда же.

    Так что вентой вещь в хозяйстве нужная. Но стремная, да.

     
  • 4.24, Аноним (24), 14:55, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Админам локалхоста действительно мультизагрузочные диски не нужны. А вот в любом ойти отделе один-два iODD просто необходимы. Установить винду, снять образ системы, восстановить пароль локаладмина, загрузиться с live-cd чтобы проверить ПК на заведомо рабочей ОС, проверить память - это пять отдельных загрузочных флешек и это только то, что я смог вспомнить, пока писал этот коммент. Можно таскать связку флешек и задумчиво разглядывать затёрные надписи карандашом на них, а можно всё это (и рабочие программы) хранить на одном винте.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 15:19, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карандашом да, хреново. Карандашом на бумажке, а бумажка со скотчем - ещё хуже. Но корпуса флешек в основном пластиковые, а на пластике паяльником один раз и на всю короткую жизнь флешки (от года до 10 лет) написать что в ней - самое то.
     
     
  • 6.32, Аноним (26), 15:24, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на пластике паяльником

    С каких пор сисамдины паяльником работать стали? Может ещё сетевые фильтры паять и электро чайники чинить?

     
     
  • 7.35, Аноним (27), 15:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать можешь не работать, но что это за люди, у которых нет дома своего паяльника/молотка/набора отвёрток?
     
     
  • 8.38, Аноним (26), 15:31, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О это я помню дискуссию о том, нужна ли отвертка дома мужчине в 2024 году Я гов... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.39, Аноним (27), 15:34, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, потому что отвёртка мужчине дома и конкретно в 2024 может не пригод... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.41, Аноним (26), 15:38, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, безотносительно даты и половой принадлежности, что делать отверткой дома... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.42, Аноним (27), 15:40, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.33, Аноним (26), 15:25, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На прошлой работе всем, вплоть до самых отсталых эникейщиков, до студентов практикантов раздали флешки, на которые они накатили Ventoy со Стрельцом, Десяткой и т.д.
     
  • 4.29, Аноним (26), 15:20, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не понимаю, кому такое может понадобиться.

    Ну допустим взять M.2 SSD на 1ТБ в внешнем корпусе с USB. В результате у тебя и загрузочная флешка с Стрельцом и последняя версия ZverDVD и коллекция аниме на одном носителе.

     
  • 4.40, anonymous (??), 15:36, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в вентое рядом с исо-шками можно и другие файлы положить, т.е. получаем не "загрузочную флэшку", а обычную флэшку с дополнительной функцией множественного загрузчика - очень удобно

    а альтернатив и не видно, поэтому похоже и докапываются до секьюрити, особенно учитывая страну происхождения

     
     
  • 5.44, Аноним (24), 15:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    easy2boot (но там непонятно - в его составе есть ventoy и я не понял^W^W^W мне плевать кто на чём основан) из "бесплатных" решений. Из того, что используют ровные пацаны - iODD. Есть ещё что-то подобное (картридер для microsd, позволяющий грузить .iso файлы с карты), но я не могу найти на него ссылку и оно, если правильно помню, без экрана, что делает его менее удобным.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:28, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Недавно открыл для себя Ventoy, не понимаю почему её раньше не нашел...
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:32, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там с фрибздей новой? не работало
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 13:44, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам спросил, сам докладываю: починили, 15-ую с него ставить можно
     
  • 2.11, СтсадминА (?), 13:47, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Фряха дно дна для дна
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 15:21, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то ваш телеканал стс не очень, если админ оттудова Фряху дном считает.
     
  • 3.34, Аноним (26), 15:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же линуксоиды нетерпимы к любым альтернативам этого ихнего линукса.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:37, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше использовал танцы с бубном с распаковкой образа и загрузкой его через syslinux. Проблема в том, что syslinux вроде как устарел и не поддерживает UEFI. Можно было наверное то же самое провернуть и через Grub, но я не стал заморачиваться, т.к., как это часто бывает, надо учить все эти конфиги, что может занять пол жизни. Проще юзать этот вентой. Правда есть определенные косяки. После установки вентоя, винда не хочет дефрагментировать флэху, что намекает на то, что вентой делает что то нехорошее с загрузочной записью.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:00, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да проще у бледнолицых взять бесплатное одеяло, а не гонятся за бизоном. Ой одеяло то с оспой оказалось вот неожиданность.
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:41, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально Винда работает с флешкой, просто не из графического интерфейса. И ничего плохого Вентой не делает. В командой строке:

    diskpart
    list disk
    select disk <номер диска, назначенный флешке>
    clean
    create partition primary
    exit

    После этого переподключаем флешку и уже можно форматировать

     

  • 1.8, Аноним (8), 13:37, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Китайский бэкдор для массового распространения зараженных ОС и создания ботнетов. Меньшей мотивации для автора пилить эту прогу не вижу, а недавние находки по этой программе только подтверждают это.
     
     
  • 2.12, atmoversch (?), 13:51, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие находки?
     
     
  • 3.16, Аноним (18), 13:58, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.31, Аноним (27), 15:23, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в множественном числе. Находка - город в Приморском крае. Видать челу Дальний Восток не зашёл.
     
     
  • 4.45, Аноним (18), 16:07, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бан в гугле за что получил?
     
  • 2.28, Аноним (-), 15:20, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.36, Аноним (26), 15:29, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты хотя бы трафик анализировал? Ну допустим сисадмин юзает Ventoy, неужели ты думаешь что он не заметит левый трафик на сетевом оборудовании и не поднимет визг? Какой визг поднимают туту анонимные эксперты не имея доказательств. А какой визг можно поднять имея.
     
     
  • 3.46, Аноним (18), 16:08, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (-), 14:17, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В новой версии реализована экспериментальная поддержка файловой системы Btrfs, позволяющая использовать в ISO-файлах

    Давайте порассуждаем. Оригинальный файл с расширением ISO или IMG должен содержать в себе образ компакт диска (CD, DVD...). Вот только образы дистрибутивов и операционок больше не содержат файловую систему идентичную DVD. Таким образом, слово ISO-файл может иметь просторечные смысл, и под ним подразумевают любой сжатый образ файловой системы?

     
  • 1.25, Джон Титор (ok), 15:05, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру