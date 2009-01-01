Выпуск Ventoy 1.1.09, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

2.5 , Аноним ( 9 ), 13:31, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все так, всегда есть DriveDroid.

3.14 , Аноним ( 17 ), 13:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Всегда есть обычный советский /usr/bin/dd. Но сабж пытается "несколько осей на одну флешку"? Не понимаю, кому такое может понадобиться. Прожженным дистрохопперам что ли? Чтоб за один присест сразу сто дистров опробовать? Представляю, какая у них каша в голове. А вот полупроприетарность -- это факт. Вентой уже удаляют из дистров, так как аффтар там помешан на том, чтобы какие-то тухлые блобари в поставку включать. That is, всей экосистемой, всеми дистростроителями вентой воспринимается как небезопасный софт с тухлыми непроверяемыми блобарями.

4.23 , Аноним ( 13 ), 14:51, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да элементарно набирается несколько исошек

- systemrescuedc

- clonezilla

- debian netinst

- livecd ubuntu/debian Это не считая исошки win 11 для установки на формально не поддерживаемые системы. Вполне может быть и для двух или трех языков. Плюс временами какая нибудь исошка от производителей - прошивки обновлять (ссд, биос, уефи и тд). Раньше еще антивирь дрвеб ливесиди сюда же. Так что вентой вещь в хозяйстве нужная. Но стремная, да.

4.24 , Аноним ( 24 ), 14:55, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Админам локалхоста действительно мультизагрузочные диски не нужны. А вот в любом ойти отделе один-два iODD просто необходимы. Установить винду, снять образ системы, восстановить пароль локаладмина, загрузиться с live-cd чтобы проверить ПК на заведомо рабочей ОС, проверить память - это пять отдельных загрузочных флешек и это только то, что я смог вспомнить, пока писал этот коммент. Можно таскать связку флешек и задумчиво разглядывать затёрные надписи карандашом на них, а можно всё это (и рабочие программы) хранить на одном винте.

5.27 , Аноним ( 27 ), 15:19, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Карандашом да, хреново. Карандашом на бумажке, а бумажка со скотчем - ещё хуже. Но корпуса флешек в основном пластиковые, а на пластике паяльником один раз и на всю короткую жизнь флешки (от года до 10 лет) написать что в ней - самое то.

6.32 , Аноним ( 26 ), 15:24, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >на пластике паяльником С каких пор сисамдины паяльником работать стали? Может ещё сетевые фильтры паять и электро чайники чинить?

7.35 , Аноним ( 27 ), 15:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работать можешь не работать, но что это за люди, у которых нет дома своего паяльника/молотка/набора отвёрток?

8.38 , Аноним ( 26 ), 15:31, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О это я помню дискуссию о том, нужна ли отвертка дома мужчине в 2024 году Я гов... 9.39 , Аноним ( 27 ), 15:34, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Естественно, потому что отвёртка мужчине дома и конкретно в 2024 может не пригод... 10.41 , Аноним ( 26 ), 15:38, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хорошо, безотносительно даты и половой принадлежности, что делать отверткой дома... 11.42 , Аноним ( 27 ), 15:40, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / –

4.29 , Аноним ( 26 ), 15:20, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не понимаю, кому такое может понадобиться. Ну допустим взять M.2 SSD на 1ТБ в внешнем корпусе с USB. В результате у тебя и загрузочная флешка с Стрельцом и последняя версия ZverDVD и коллекция аниме на одном носителе.

4.40 , anonymous ( ?? ), 15:36, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в вентое рядом с исо-шками можно и другие файлы положить, т.е. получаем не "загрузочную флэшку", а обычную флэшку с дополнительной функцией множественного загрузчика - очень удобно а альтернатив и не видно, поэтому похоже и докапываются до секьюрити, особенно учитывая страну происхождения

5.44 , Аноним ( 24 ), 15:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – easy2boot (но там непонятно - в его составе есть ventoy и я не понял^W^W^W мне плевать кто на чём основан) из "бесплатных" решений. Из того, что используют ровные пацаны - iODD. Есть ещё что-то подобное (картридер для microsd, позволяющий грузить .iso файлы с карты), но я не могу найти на него ссылку и оно, если правильно помню, без экрана, что делает его менее удобным.

