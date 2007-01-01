The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Ventoy 1.1.07, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

18.08.2025 21:51

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.1.07, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа позволяет загрузить ОС из неизменных ISO-, WIM-, IMG-, VHD- и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Достаточно просто скопировать интересующий набор iso-образов на USB Flash с загрузчиком Ventoy, и он обеспечит загрузку операционных систем, находящихся внутри образов. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы, просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1200 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов, более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей, загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии добавлена поддержка Linux-дистрибутива TrueNAS Scale. Обновлена версия инструментария для работы с файловой системой XFS. Решены проблемы c загрузкой Libreelec 12.2.0, Parted Magic и Tails 6.13+. В режиме TreeView обеспечен корректный порядок вывода доступных на накопителе iso-файлов. Изначально сегодня был сформирован выпуск 1.1.06, который был сразу заменён на версию 1.1.07 из-за ошибки, не позволявшей монтировать раздел Ventoy ISO после загрузки Linux-дистрибутива.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ventoy/Vent...)
  2. OpenNews: Выпуск Ventoy 1.1.0, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей
  3. OpenNews: В iVentoy выявлена подстановка корневого сертификата при запуске Windows
  4. OpenNews: Выпуск Distrobox 1.8, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63741-ventoy
Ключевые слова: ventoy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 22:01, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Добрая вещь!
     
  • 1.2, ИмяХ (ok), 22:06, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фигня. Haiku не запускается.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:40, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Фигня Haiku не запускается?
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:08, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Haiku и без Ventoy почти нигде не запустить, пригодна только для виртуалки
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:07, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошая вещь, можно на ней собирать коллекцию сборок от Васянов.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:11, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите пожалуйста, как зайти на сам накопитель в live-сессии linux?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:27, 18/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mount?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:40, 18/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:44, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно всё еще поставляется с блобами неизвестного происхождения?
     
     
  • 2.13, всё ушёл (?), 03:35, 19/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И запускается только с проприетарного железа. Так жить нельзя. Я отказался и уехал в деревню к белкам. Сейчас допишу этот комментарий и выброшу свой телефон с блобами и несвободным линуксом имени андроида.
     

  • 1.9, Аноним (-), 23:22, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1200 iso-образов

    1283 если быть точным.
    А сам список - просто памятник васянности и велосипедостроению.
    Винда - всего 57 образов, включая невероятно актуальные windows 7, windows 8 и даже vista.

    Debian - 37 образов. Ubuntu - 37 (и это без кубунт, лубунт и прочих eduбунт), Linux Mint - 19, Арч - 24, Бомжара - 20, ... и еще 100500 невероятно нужных и уникАльных дистров.

     
  • 1.10, зомбированный (?), 23:42, 18/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    давно мечтал запускать винду XP на ZFS
     
  • 1.12, Bob (??), 00:17, 19/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    для windows годится yumi-extfat, на базе сабжа

    дальше просто перетаскивать iso на девайс и будет автоматом создан загрузчик

    есть поддеожка secureboot

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру