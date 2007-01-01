Выпуск Ventoy 1.1.07, инструментария для загрузки произвольных систем с USB-носителей

Опубликован выпуск инструментария Ventoy 1.1.07, предназначенного для создания загрузочных USB-носителей, включающих несколько операционных систем. Программа позволяет загрузить ОС из неизменных ISO-, WIM-, IMG-, VHD- и EFI-образов, не требуя распаковки образа или переформатирования носителя. Достаточно просто скопировать интересующий набор iso-образов на USB Flash с загрузчиком Ventoy, и он обеспечит загрузку операционных систем, находящихся внутри образов. В любой момент можно заменить или добавить новые iso-образы, просто скопировав новые файлы, что удобно для тестирования и предварительного ознакомления с различными дистрибутивами и операционными системами. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

Ventoy поддерживает загрузку на системах с BIOS, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, UEFI Secure Boot и MIPS64EL UEFI c таблицами разделов MBR или GPT. Поддерживается загрузка различных вариантов Windows, WinPE, Linux, BSD, ChromeOS, а также образов виртуальных машин Vmware и Xen. Разработчиками протестирована работа с Ventoy более 1200 iso-образов, включающих различные версии Windows и Windows Server, несколько сотен Linux-дистрибутивов, более десятка BSD-систем (FreeBSD, DragonFly BSD, pfSense, FreeNAS и т.п.).

Помимо USB-носителей, загрузчик Ventoy может быть установлен на локальный диск, SSD, NVMe, SD-карты и другие виды накопителей, на которых используются файловые системы FAT32, exFAT, NTFS, UDF, XFS или Ext2/3/4. Имеется режим автоматизированной установки операционной системы в один файл на переносимом носителе с возможностью добавления своих файлов в создаваемое окружение (например, для создания образов c Windows или Linux-дистрибутивами, не поддерживающими Live-режим).

В новой версии добавлена поддержка Linux-дистрибутива TrueNAS Scale. Обновлена версия инструментария для работы с файловой системой XFS. Решены проблемы c загрузкой Libreelec 12.2.0, Parted Magic и Tails 6.13+. В режиме TreeView обеспечен корректный порядок вывода доступных на накопителе iso-файлов. Изначально сегодня был сформирован выпуск 1.1.06, который был сразу заменён на версию 1.1.07 из-за ошибки, не позволявшей монтировать раздел Ventoy ISO после загрузки Linux-дистрибутива.



