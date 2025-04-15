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Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 25.04

15.04.2025 21:45

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS 25.04, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian. После перевода ветки TrueNAS Core, основанной на FreeBSD, в режим сопровождения, Linux-редакцию вместо TrueNAS SCALE стали именовать TrueNAS. Размер iso-образа 1.9 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Из особенностей TrueNAS отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, использование изолированных контейнеров и пригодность для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы применяется ZFS (OpenZFS). Предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования на несколько узлов при помощи Minio или Syncthing.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Docker, или в виртуальных машинах на базе KVM. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN).

Среди изменений в новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12 (ранее использовался выпуск 6.6).
  • В OpenZFS включён режим "fast_dedup", при котором используется новый формат таблиц дедупликации, значительно ускоряющий операции, связанные с дедупликацией блоков данных.
  • В пять раз ускорен процесс расширения массивов RAID-Z.
  • Добавлена экспериментальная поддержка контейнеров LXC и виртуализации на базе QEMU/KVM. Для управления контейнерами и виртуальными машинами задействован инструментарий Incus (форк LXD).
  • Добавлена возможность указания IP-адресов для дополнительных приложений, выполняемых в изолированных контейнерах.
  • Улучшен интерфейс входа в web-интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.truenas.com/blog/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS SCALE 24.10
  3. OpenNews: После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ EasyNAS 1.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ XigmaNAS 12.2.0.4
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания сетевых хранилищ OpenMediaVault 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63084-truenas
Ключевые слова: truenas
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