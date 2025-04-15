Выпуск дистрибутива для создания сетевых хранилищ TrueNAS 25.04

Компания iXsystems опубликовала дистрибутив TrueNAS 25.04, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian. После перевода ветки TrueNAS Core, основанной на FreeBSD, в режим сопровождения, Linux-редакцию вместо TrueNAS SCALE стали именовать TrueNAS. Размер iso-образа 1.9 ГБ. Исходные тексты специфичных для TrueNAS сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек опубликованы на GitHub.

Из особенностей TrueNAS отмечается возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, использование изолированных контейнеров и пригодность для создания программно-определяемых инфраструктур. В качестве файловой системы применяется ZFS (OpenZFS). Предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования на несколько узлов при помощи Minio или Syncthing.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов. Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Docker, или в виртуальных машинах на базе KVM. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN).

Среди изменений в новой версии: