Релиз ядра Linux 6.12 с поддержкой Realtime-режима

2.28 , Аноним ( - ), 13:21, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >> Добавлен драйвер для Ethernet-контроллера Applied Micro QT2025 PHY, написанный на Rust

> гигантский шаг б..ть, 100 строк маленький шаг для раста, но зато большой шаг для всего ядра) Слона нужно есть по кусочкам.

Сначала делаем "драйвер" на 100 строк - затыкаем критиков "я ядре нет ничего на расте!!".

Потом добавляем драйвер побольше - например Nova для NVIDIA от Red Hat - и затыкаем орунов "тут всего 100 строк кода".

Потом делаем отдельные подсистемы (это будет очень сложно, но попробовать стоит).

А принимаем решение "весь новый код пишется только на расте" > И ведь это совсем не та подсистема где находят критические баги с памятью. Зато это та подсистема, где диды-неосиляторы не будут вонять и ставить палки в колеса.

3.39 , Аноним ( 39 ), 13:37, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что делать с сишным апи, который наружу торчит?

4.44 , Аноним ( - ), 13:39, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что делать с сишным апи, который наружу торчит? А что делают с апи? Оборачивают. У тебя будет файт си_обертка.с и остальной код на расте или любом другом языке.

3.53 , Ан ( ?? ), 13:51, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Потом добавляем драйвер побольше - например Nova для NVIDIA от Red Hat он давно есть, например в форке asahi > Потом делаем отдельные подсистемы это видимы ты и те парни которые в этом разбираются > принимаем решение "весь новый код пишется только на расте" принимай хоть сейчас

3.58 , Аноним ( 16 ), 13:58, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сначала делаем "драйвер" на 100 строк - затыкаем критиков "я ядре нет ничего на расте!!". Скорости не хватит. Или сделают обертку вокруг С на Rust, а сообщат только о Rust. Они так поступали неоднократно. Например, снаружи Python и R (и об этом кричат чуть не из утюгов), а внутри С (и об этом скромненько молчат).

3.64 , Аноним ( 64 ), 14:09, 18/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сначала делаем "драйвер" на 100 строк - затыкаем критиков "я ядре нет ничего на расте!!". Вы посмотрели, что они сделали. Взяли драйвер, которые написан сразу для множества железяк. Выбрали самый простой и безпроблемный кусок и ПЕРЕПИСАЛИ на rust. То есть во первых не написали, а переписали. Как всегда - неполная, ограниченная реализация.

