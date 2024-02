Microsoft предложил систему управления доступом IPE для ядра Linux

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – MS ещё chmod и chown не осилило, не говоря о расширенных аттрибутах. А необходимость перезапускать хосты потому что NAS ребутнулся, когда самбе было просто пофиг - это вообще песня

3.7 , Минона ( ok ), 14:22, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > необходимость перезапускать хосты потому что NAS ребутнулся Хост на винде?

Зачем?

3.11 , Аноним ( - ), 14:26, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Мне кажется или ты сам себе сделал проблемы, потом героически их решал, но получилось все равно криво? -_-ʼ

Возможно что-то не так с твоими настройками.

3.16 , Аноним ( 16 ), 14:31, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – NTFS/ntoskrnl ACL на порядок (!) круче, чем то, что есть в Linux.

4.23 , GaB4taa6 ( ? ), 14:50, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – А чего вы дизлайкаете? Он ведь правду говорит. В винде можно создать, например несколько групп пользователей, и для кажой из групп настроить права доступа, когда в линуксе у тебя только настройки для одного пользователя, одной грппы и для всех остальных.

5.26 , commiethebeastie ( ok ), 14:55, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – setfacl, только туповатые админчики, без какого-либо опыта программирования, не понимают насколько это глупый подход.

6.32 , User ( ?? ), 15:03, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Обычно "туповатые админчики" пытаются скрафтить что-нибудь реально полезное с помощью posix (draft) acl - после чего дело заканчивается восстановлением-с-бэкапа, которого у них опять же "ой".

Слава Ктулху - мы ж тут не такие, да?

7.35 , commiethebeastie ( ok ), 15:06, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Обычно "туповатые админчики" пытаются скрафтить что-нибудь реально полезное с помощью

> posix (draft) acl - после чего дело заканчивается восстановлением-с-бэкапа, которого у

> них опять же "ой".

> Слава Ктулху - мы ж тут не такие, да? Нормальные люди не будут пользоваться ACL. Это для людей, которые не научились элеметарной группировке и устраивают хаос из лапши прав доступа.

8.37 , User ( ?? ), 15:11, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, в смысле хипстерская коммуна a-la золотые 70е , как у дiдов-основателей зав... 9.38 , commiethebeastie ( ok ), 15:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Насколько же вендоадминчики далеки от реальности Иди лучше GPO крути ... 10.39 , User ( ?? ), 15:19, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, лет на тридцать вашу вот помойку апиридили, да И впрямь далековато от ВАШЕЙ... 11.48 , commiethebeastie ( ok ), 15:38, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как там в вашем 2001 году, нормально использовать файловую систему для хранения ... 12.65 , User ( ?? ), 17:02, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да предполагаю, что так же как и в 2024 - относительно дешево решает задачи разг... 6.57 , Аноним ( 57 ), 16:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >туповатые админчики, без какого-либо опыта программирования Большинство проблем создают тупые программисты, без какого-либо опыта администрирования

7.63 , User ( ?? ), 16:59, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>туповатые админчики, без какого-либо опыта программирования

> Большинство проблем создают тупые программисты, без какого-либо опыта администрирования Да хрен с ним, с "администрированием" - беда в том, что они как правило нихрена не понимают, какую работу и зачем выполняет тот, для кого они "программировай!". Есть весло, им давай, и-иии, ррраз! Ииии-два! А думать - думать вот пускай всякие РП-БА-владельцы продукта думают, им за это деньги платят...

5.27 , Аноним ( - ), 14:58, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Патамушта тут не любят:

- майкрософт

- когда тыкают носом в недостатки линукса

- когда майкрософт сделал лучше, чем целое сообщество и тысячи глаз Погоди, через годик-два эти улучшения таки примут в ядро, вот тогда будет вой с угрозами уйти на БСД)) ps насколько я помню в макоси так же, но что характерно она основана на бздяшных кодах и ядре XNU.

вот оно превосходство академического кода, над поделками студней.

6.33 , User ( ?? ), 15:04, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот кстати в BSD nfsv4acl которые 1-в-1 содраны с NTFS'ных - в ядре и даже прям работают. Ну, работали лет много назад - давно не проверял, могли уже и поломать к чертям.

6.34 , commiethebeastie ( ok ), 15:05, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ps насколько я помню в макоси так же, но что характерно она

> основана на бздяшных кодах и ядре XNU.

> вот оно превосходство академического кода, над поделками студней. Ты даже понятия не имеешь что ты несешь. ACL это лютый антипаттерн программирования, когда вместо группировки, выдергивают отдельные части наружу и делают лапшу.

7.40 , User ( ?? ), 15:20, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да-да, надо только организовать работу так, чтобы один человек работал над одной задачей и у каждой задачи был один набор данных - и все-все нормально без вот этих вот ваших acl будет!

8.43 , commiethebeastie ( ok ), 15:30, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Еще раз, ты понятия не имеешь, что несёшь Apple и Microsoft сами не пишут код в... 9.61 , User ( ?? ), 16:56, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Я тоби одну вещь скажу - только ты не обижайся Ты, как программист, её не пойме... 10.67 , commiethebeastie ( ok ), 17:03, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Правильно, большой бизнес выбрал ACL в базе данных облака , а не в файловой сис... 4.30 , User ( ?? ), 15:01, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос: "Считать ли что nfsv4acl "есть в linux'е" или не считать?"

С одной стороны - они почти что и не накосячили, передирая ntfs'ную модель доступа (Ну, подумаешь - нет ордеринга ACE и легким движением руки можно создать "вотпрямсовсем" неработоспособную конфигурацию... которую винда при монтировании шары через SMB любезно предлагает привести в удобоваримый вид - и что характерно, приводит!) - с другой, в тех ФС, где оно есть - реализовано вот это прям линупц-стайл вида "шел костыль через костыль" так, что немножко даже и стыдно.

В общем "на порядки" - не "на порядки", но хуже преизрядно, да.

3.60 , OpenEcho ( ? ), 16:54, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > MS ещё chmod и chown не осилило, Спецы опен нет а :( '''

mkdir supertest && cd supertest

cp /usr/bin/sh . && chmod 600 ./sh

/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ./sh -c 'echo "Привет а нон им!"'

''' Помог чмод ?