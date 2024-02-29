Microsoft предложил систему управления доступом IPE для ядра Linux

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|1.2, Аноним (2), 14:06, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это в обмен на sudo?)
а по факту: это альтернатива SELinux и AppArmor?
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|2.4, Аноним (4), 14:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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MS ещё chmod и chown не осилило, не говоря о расширенных аттрибутах. А необходимость перезапускать хосты потому что NAS ребутнулся, когда самбе было просто пофиг - это вообще песня
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|3.7, Минона (ok), 14:22, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> необходимость перезапускать хосты потому что NAS ребутнулся
Хост на винде?
Зачем?
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|3.11, Аноним (-), 14:26, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мне кажется или ты сам себе сделал проблемы, потом героически их решал, но получилось все равно криво? -_-ʼ
Возможно что-то не так с твоими настройками.
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|3.16, Аноним (16), 14:31, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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NTFS/ntoskrnl ACL на порядок (!) круче, чем то, что есть в Linux.
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|4.23, GaB4taa6 (?), 14:50, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А чего вы дизлайкаете? Он ведь правду говорит. В винде можно создать, например несколько групп пользователей, и для кажой из групп настроить права доступа, когда в линуксе у тебя только настройки для одного пользователя, одной грппы и для всех остальных.
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|5.26, commiethebeastie (ok), 14:55, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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setfacl, только туповатые админчики, без какого-либо опыта программирования, не понимают насколько это глупый подход.
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|6.32, User (??), 15:03, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Обычно "туповатые админчики" пытаются скрафтить что-нибудь реально полезное с помощью posix (draft) acl - после чего дело заканчивается восстановлением-с-бэкапа, которого у них опять же "ой".
Слава Ктулху - мы ж тут не такие, да?
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|7.35, commiethebeastie (ok), 15:06, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Обычно "туповатые админчики" пытаются скрафтить что-нибудь реально полезное с помощью
> posix (draft) acl - после чего дело заканчивается восстановлением-с-бэкапа, которого у
> них опять же "ой".
> Слава Ктулху - мы ж тут не такие, да?
Нормальные люди не будут пользоваться ACL. Это для людей, которые не научились элеметарной группировке и устраивают хаос из лапши прав доступа.
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|8.37, User (??), 15:11, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, в смысле хипстерская коммуна a-la золотые 70е , как у дiдов-основателей зав... текст свёрнут, показать
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|10.39, User (??), 15:19, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, лет на тридцать вашу вот помойку апиридили, да И впрямь далековато от ВАШЕЙ... текст свёрнут, показать
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|12.65, User (??), 17:02, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да предполагаю, что так же как и в 2024 - относительно дешево решает задачи разг... текст свёрнут, показать
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|6.57, Аноним (57), 16:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>туповатые админчики, без какого-либо опыта программирования
Большинство проблем создают тупые программисты, без какого-либо опыта администрирования
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|7.63, User (??), 16:59, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>туповатые админчики, без какого-либо опыта программирования
> Большинство проблем создают тупые программисты, без какого-либо опыта администрирования
Да хрен с ним, с "администрированием" - беда в том, что они как правило нихрена не понимают, какую работу и зачем выполняет тот, для кого они "программировай!". Есть весло, им давай, и-иии, ррраз! Ииии-два! А думать - думать вот пускай всякие РП-БА-владельцы продукта думают, им за это деньги платят...
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|5.27, Аноним (-), 14:58, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Патамушта тут не любят:
- майкрософт
- когда тыкают носом в недостатки линукса
- когда майкрософт сделал лучше, чем целое сообщество и тысячи глаз
Погоди, через годик-два эти улучшения таки примут в ядро, вот тогда будет вой с угрозами уйти на БСД))
ps насколько я помню в макоси так же, но что характерно она основана на бздяшных кодах и ядре XNU.
вот оно превосходство академического кода, над поделками студней.
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|6.33, User (??), 15:04, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот кстати в BSD nfsv4acl которые 1-в-1 содраны с NTFS'ных - в ядре и даже прям работают. Ну, работали лет много назад - давно не проверял, могли уже и поломать к чертям.
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|6.34, commiethebeastie (ok), 15:05, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ps насколько я помню в макоси так же, но что характерно она
> основана на бздяшных кодах и ядре XNU.
> вот оно превосходство академического кода, над поделками студней.
Ты даже понятия не имеешь что ты несешь. ACL это лютый антипаттерн программирования, когда вместо группировки, выдергивают отдельные части наружу и делают лапшу.
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|7.40, User (??), 15:20, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да-да, надо только организовать работу так, чтобы один человек работал над одной задачей и у каждой задачи был один набор данных - и все-все нормально без вот этих вот ваших acl будет!
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|9.61, User (??), 16:56, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я тоби одну вещь скажу - только ты не обижайся Ты, как программист, её не пойме... текст свёрнут, показать
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|4.30, User (??), 15:01, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос: "Считать ли что nfsv4acl "есть в linux'е" или не считать?"
С одной стороны - они почти что и не накосячили, передирая ntfs'ную модель доступа (Ну, подумаешь - нет ордеринга ACE и легким движением руки можно создать "вотпрямсовсем" неработоспособную конфигурацию... которую винда при монтировании шары через SMB любезно предлагает привести в удобоваримый вид - и что характерно, приводит!) - с другой, в тех ФС, где оно есть - реализовано вот это прям линупц-стайл вида "шел костыль через костыль" так, что немножко даже и стыдно.
В общем "на порядки" - не "на порядки", но хуже преизрядно, да.
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|3.60, OpenEcho (?), 16:54, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> MS ещё chmod и chown не осилило,
Спецы опен нет а :(
'''
mkdir supertest && cd supertest
cp /usr/bin/sh . && chmod 600 ./sh
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ./sh -c 'echo "Привет а нон им!"'
'''
Помог чмод ?
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|1.3, Аноним (2), 14:08, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Список хэшей может быть получен от пакетного менеджера RPM
Угадаю в коопе с кем это будет проталкиваться с семи нот...
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|1.6, Cyber100 (ok), 14:20, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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ну все - это киста...
следующий шаг - лицензирование ms kernel home, pro, datacenter, edu...
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|2.10, Аноним (-), 14:25, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Странное сравнение.
То что su/sudo это просто дыярвое шерето и так понятно, достаточно посмотреть сколько новостей про очередную уязвимость находится на этом сайте.
То что они что-то предложили, не факт что его примут вообще, не факт что примут в том виде как оно предложено сейчас.
Но то что управление доступом в линуксе сделано через одно место...
Для того чтобы его исправить, нужно хотя бы признать наличие проблемы.
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|2.28, xxx000111 (?), 14:59, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не просто лицензирование, а отдельно покупаются лицензии на
1) ядра
2) сервера
3) юзеров
4) число строк правил
5) день рождения Билла Гейтса
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|2.64, OpenEcho (?), 17:00, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> следующий шаг - лицензирование ms kernel home, pro, datacenter, edu...
Не... это сыр, халявный(!!!), зачем?
Данные для ИИ - то к чему это все двигается, каждая херня должна быть идентифицирована и скормлена
Так что следующий шаг будет "для заботы о мышах", - быстрое обновление хэш таблиц с облачков и в случае not found -> send samples для анализа
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|1.9, Аноним (-), 14:25, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А что удивительного?
Если платиновому спонсору Linux Foundation понадобилась какая-то фича для своих серваков и WSL, то им же не будут отказывать!
И ведь сделают, негоже из-за мнения каких-то из "сообщества" отношения с ним портить.
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|2.15, Минона (ok), 14:29, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> платиновому спонсору Linux Foundation
Пора переименовать в Linux Corporation.
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|3.21, Аноним (-), 14:41, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не против.
Все равно 80% кода пишут корпы, а васяны только пользуются плодами их трудов. Ну и плюют в колодец)
Хотя Linux Foundation for money of Corporation будет совсем идеально.
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|4.66, OpenEcho (?), 17:02, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все равно 80% кода пишут корпы
Вы уверены что остальные 20% - коммунисты, работающих за идею и за корочку хлеба???
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|4.77, Аноним (77), 17:29, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваши 80%, это показатель на сколько глубоко Linux вошел корпам. Не правда ли!?
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|5.79, Аноним (-), 17:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее насколько рука корпов прочно засела в Linux Foundation. Ну как у перчаточной куклы.
Кукловод слегка пальцем пошевелит, а кукла презабавно паясничает и кланяется.
Фишка в том, что корпы с линуксом пока им выгодно.
И корпы без линукса выживут, возможно им будет плохо и дорого переходить на что-то другое, но примеры есть: винда, бздя, макось - это все системы разработанные корпорациями (плюс жменя встраеваемых)
А без корпов линукс помрет, опустится на уровень хурда.
Вот такие пирожки(
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|3.45, Аноним (45), 15:32, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> платиновому спонсору Linux Foundation
> Пора переименовать в Linux Corporation.
Лучше сразу в Linux Submission Inc
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|1.13, Аноним (13), 14:28, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ух какие шустрые. Сами придумали, сами предложили. А почему ядерный модель для их ФС написали и предложили не они?
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|2.25, oficsu (ok), 14:54, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пишут код только для того, чем сами пользуются. Н̶у̶ ̶н̶е̶ ̶б̶у̶д̶у̶т̶ ̶ж̶е̶ ̶о̶н̶и̶ ̶N̶T̶F̶S̶ ̶у̶ ̶с̶е̶б̶я̶ ̶и̶с̶п̶о̶л̶ь̶з̶о̶в̶а̶т̶ь
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|2.31, Аноним (-), 15:01, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если найти немамонта который тебе бесплатно напишет код, а ты его можешь просто взять и использовать..
Так это просто win ситуация!
Не зря что ли всякие аппологеты опенсорса, на гранты от корпов, рассказывают "как клево писать открытый код на благо Сообщества (и вон того уважаемого господина, который отслюнавил мне котлету денег)"
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|2.20, Аноним (-), 14:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пока непонятно.
Но это не важно! Ведь можно поистерить на ровном месте))
Местным д№№№№м достаточно упоминания майкрософта, чтобы у них началось желчеотделение, приступы паранои и дефекация в комментах.
Когда их тыкаешь носом в то, что 80% кода для ядра пишут корпы, они смешно корячятся, как уж на сковородке, и несут бред про Сообщество™, швободку и одиночек которые пишут опенсорс.
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|3.46, Аноним (46), 15:34, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы просто забываете, что Linux был написан и долгое время поддерживался энтузиастами, а твои любимые корпы налезли потому как им понадобилась специфическая корпарасткая хрень, которой в ядре не было, а Linux то бесплатный - экономия. Так, что не надо ля-ля.... Прям картина перед глазами злые ЖПЛщики силой заставляют несчастных копорастов писать код для ядра.
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|4.54, Аноним (-), 15:57, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Начали писать в 91 Версия 2 0 вышла в 96 году и была уже более менее пригодна ... большой текст свёрнут, показать
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|4.55, Карлос Сношайтилис (ok), 16:03, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы просто забываете, что Linux был написан и долгое время поддерживался энтузиастами
Hurd и сейчас "поддерживался энтузиастами". А вот корпами хурд не поддерживается.
Результат поддержки корпами налицо.
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|1.41, Аноним (41), 15:23, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> файла с хэшем "401fce...0dec146938".
А кукушка не поедет всё это сопровождать?
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|2.42, Аноним (44), 15:29, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно в будущем сделают опцию запускать только файл с этим хешем, тогда не придется блеклитить все исполняемые файлы в мире.
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|1.47, Аноним (47), 15:36, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот поэтому и нужен хурд - чтобы кто попало коммитил гадость в свой форк сервера, а не в ядро.
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|2.51, Аноним (-), 15:47, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот поэтому и нужен хурд - чтобы кто попало коммитил гадость в
> свой форк сервера, а не в ядро.
Хурд, это вообще что? Какая-то кривая подделка 1,5 калек которую пилят лет 30?
Ну... можешь им пользоваться.
Но это отличнй пример, чем бы было ядро линукса без корпораций, их программеров. их денег.
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|3.71, Аноним (13), 17:13, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какая-то кривая подделка 1,5 калек которую пилят лет 30?
Может оно, конечно, и так, но спорим что каждый из этих 1.5 калеки написал и сделал больше, чем ты за всю жизнь?
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|4.81, Аноним (-), 17:45, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аргументы закончились, переходим на личности?
Не то что я был сильно удивлен... но ты мог бы хоть что-то пооригинальнее придумать!
Сколько я кода написал, сколько им людей пользуются это мое дело, меряться с таким же анонимом не буду)
Терри Дэвис тоже потратил годы жизни и написал лямы строк кода...
Но TempleOS от этого не стала вообще кому-то нужна.
Будь там кто-то другой, я бы пошутил про сизифов труд, но у человека был реалный психический диагноз, возможно это помогало ему сохранять адекватность.
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|1.52, Бывалый Смузихлёб (ok), 15:51, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот хомяков и загоняют окончательно в клетку. Добавить ещё ту хреновину по проверке целостности ОЗУ и памяти конкретных процессов и потоков - и практически идеальная тюрьма, которая не снилась ни винде ни яблоку
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|2.58, Аноним (-), 16:14, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну вот хомяков и загоняют окончательно в клетку.
Неправда, никто никого в клетку не загонял
Хомячки сами туда зашли. С радостью и под лозунги об "открытом коде, свободе и сообществе энтузиастов".
Сначала убедили, что код должен быть бесплатный, что копировать можно сколько влезет, а потом оказалось ВНЕЗАПНО, что найти немамонтов писать код нашару очень сложно.
Пришлось делать прогиб под корпов и их грантики.
> Добавить ещё ту хреновину по проверке целостности ОЗУ и памяти конкретных процессов и потоков -
> и практически идеальная тюрьма, которая не снилась ни винде ни яблоку
Думаю добавят) Не в этом году конечно, но цель видна, осталось реализовать.
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|3.80, Бывалый Смузихлёб (ok), 17:39, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да даже на опеннете недавно публиковались новости по тому проекту
это настолько анальная эксплуатация, что даже венда с принудительным обновлением иным покажется сказкой
Ведь, даже динамических правок в систему внести не удастся ибо проверка целостности ОЗУ
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|1.53, Аноним (53), 15:52, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как они задрали пытаться "верифицировать" мою систему!
Кстати, перед тем, как говорить мне что все отключаемо, попробуйте отключить selinux.
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|2.56, Аноним (-), 16:05, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как они задрали пытаться "верифицировать" мою систему!
А вообще, кто тебе сказал, что это "твоя" система?
> Кстати, перед тем, как говорить мне что все отключаемо, попробуйте отключить selinux.
Ядро открытое, всегда можно накатить патчи и выпилить.
Есть же могучее Сообщество™, которое пишет ядро, а корпы им только мешают.
Ну так пусть форкнут, сделают LibreKernel и избавятся от гнет корпораций!
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|2.59, Аноним (-), 16:18, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мою систему
Ты всего лишь безымянный юзер, пользующийся их ядром и их системой потому что...
А потому что так исторически сложилось. И всё.
И выбор у тебя, учитывая что selinux ты отключить не в состоянии, только один - "жричодают".
Ну и жаловаться в коммента, как же без этого.
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|1.68, Kuromi (ok), 17:03, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даже не вчитываясь видно что это очередной голый DRM. Вот такая вот свобода.
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|2.74, OpenEcho (?), 17:22, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даже не вчитываясь видно что это очередной голый DRM.
Да нет, - это покруче будет.
Задумка она конечно не плохая, но и давно и не новая (привет mtree !), хотя защищать систему, этой же самой системой - классический тупой антивирус, которые обходились, обходятся и будут обходиться тем кому надо, но вот лакомый кусок под видом заботы о мышах, - можно будет потом привязать к клаудам (ну да,"верю", - исключительно для реал-тайма защиты) и собирать samples
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|3.82, Kuromi (ok), 17:47, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Даже не вчитываясь видно что это очередной голый DRM.
> Да нет, - это покруче будет.
> Задумка она конечно не плохая, но и давно и не новая (привет
> mtree !), хотя защищать систему, этой же самой системой - классический
> тупой антивирус, которые обходились, обходятся и будут обходиться тем кому надо,
> но вот лакомый кусок под видом заботы о мышах, -
> можно будет потом привязать к клаудам (ну да,"верю", - исключительно для
> реал-тайма защиты) и собирать samples
Не, я понимаю что применение там не одно единственное, но в консумерском сегменте сразу в голову приходит огораживание от запуска всякого "неразрешенного".
Уверен, легко можно будет прикрутить это к "авторизованному" магазину приложений.
В корпоративном мире все тоже мило, полный локдаун. И да, идея "разрешить запуск только разрешенных исполняемых файлов" - не новая, но тут вопрос насколько во эта реализация обходима.
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|1.75, Аноним (75), 17:25, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пора дистростроителям переходить на какое-то другое ядро, тянуть дальше чревато. Линукса зохватили корпорасты, хурд ни жив ни мёртв... Остаётся illumos. Заодно и zfs искаропки получим.
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|2.84, Kuromi (ok), 17:49, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пора дистростроителям переходить на какое-то другое ядро, тянуть дальше чревато. Линукса
> зохватили корпорасты, хурд ни жив ни мёртв... Остаётся illumos. Заодно и
> zfs искаропки получим.
В теории можно воставить ядро собранное без всего вот этого. Кастомные ядра тоже не новость, были же на заре нетбуков (помните) ядра собранные специально для eeePC.
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|2.85, Аноним (-), 17:53, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А код писать кто будет?
Дистростроители в большинстве своем, просто собирают из уже готовых блоков.
Ну макисимум системд выпилят.
Зато у нас 100500 дистров с нескучными обоями)
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|1.76, Аноним (73), 17:28, 29/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В очередной раз Майкрософт делает за день для опенсорс больше, чем все комментаторы опеннета за год вместе взятые. То, что происходит с правами доступа в Линуксе — это позор, который с нами с 70х. Даже такую простую штуку как SELinux не осилили настолько, что все гайды начинаются с «setenforce 0». Принесли на блюдечке готовое решение чтобы сделать уже наконец-то Линукс многопользовательской системой по современным меркам, но местная нердота всё равно воет про данайцев и оспяные одеяла. Не нать нам ваша безопасность. Диды от рута запускали, и мы будем.
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|2.83, Аноним (-), 17:48, 29/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, тебе еще не попадались упорыши (обычно в темах про Раст) рассказывющие, что уязвимости в ядре это хорошо ?
Потому что, та-дам, так можно рутануть телефон на который уже забил производитель.
Так что неудивительна такая реакция)
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