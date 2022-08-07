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Для Linux предложен механизм верификации корректности работы ядра

07.08.2022 17:48

Для включения в состав ядра Linux 5.20 (возможно, ветка получит номер 6.0) предложен набор патчей с реализацией механизма RV (Runtime Verification), представляющего средства для проверки корректности работы на высоконадежных системах, гарантирующих отсутствие сбоев. Проверка производится во время выполнения через прикрепление обработчиков к точкам трассировки, сверяющих фактический ход выполнения с заранее определённой эталонной детерминированной моделью автомата, определяющего ожидаемое поведение системы.

Информация от точек трассировки переводит модель из одного состояния в другое, и если новое состояние не соответствует параметрам модели, генерируется предупреждение или ядро переводится в состояние "panic" (подразумевается, что высоконадёжные системы будут определять подобные ситуации и реагировать на них). Модель автомата, определяющая переходы из одного состояния в другое, экспортируется в формат "dot" (graphviz), после чего транслируется при помощи утилиты dot2c в представление на языке Си, которое загружается в форме модуля ядра, отслеживающего отклонения хода выполнения от предопределённой модели.

Сверка с моделью во время выполнения позиционируется как более легковесный и простой для реализации на практике способ подтверждения корректности выполнения на критически важных системах, дополняющий классические методы подтверждения надёжности, такие как проверка модели и математические доказательства соответствия кода спецификациям, заданным на формальном языке. Из достоинств RV называется возможность обеспечить строгую верификацию без отдельной реализации всей системы на языке моделирования, а также гибкое реагирование на непредвиденные события, например, для блокирования дальнейшего распространения сбоя в критически важных системах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода
  3. OpenNews: Найден способ формального подтверждения 100% отсутствия ошибок в программе
  4. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
  6. OpenNews: Новая криптографическая библиотека EverCrypt с математическим доказательством надёжности
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57605-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, verification
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним228 (?), 18:02, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Vendorlock с мобилок на компьютеры???
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 18:13, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    + DRM
     

  • 1.2, Бывалый смузихлёб (?), 18:05, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    .. а в итоге нечто подобное налепят на предустановленные «линуксы» - и привет огороженная от шаловливых ручонок пользователя ось. Огороженная даже более чем винда или ябблось
     
  • 1.7, Ананимассс (?), 18:10, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А кто верефицирует верификатор?
     
     
  • 2.24, A.Stahl (ok), 19:10, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Верификатор второго порядка, очевидно.
     
     
  • 3.39, Иван Васильевич (?), 20:46, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    меня терзают смутные сомнения
     

  • 1.11, fuggy (ok), 18:12, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто будет гарантировать что в модели ошибок нет? Ведь чтобы написать сложный алгоритм, нужно такую же сложную модель в которой можно ошибиться.
     
  • 1.17, Аноним (-), 18:24, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Опять вместо микроядра выбрали встроить какого-то шпиона контролирующего исполнения кода.
     
     
  • 2.26, A.Stahl (ok), 19:12, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кода миллионы строк вместе
         Единый порыв -- монолит
    Лишь так в нашем прогрессе
         Ядро смердит и пердит
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 19:19, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "У кого что болит тот о том и говорит"
    Странно предлагать что именно болит у опеннет экспертов и как они с этим живут
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 00:52, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    посмотри на "творения" этой бестолочи - все сразу ясно станет
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:39, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно.
     
     
  • 2.40, pashev.ru (?), 21:18, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    s/д/в/
     
     
  • 3.44, Аноним (43), 00:52, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/p/как/
     

  • 1.21, YetAnotherOnanym (ok), 18:42, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > ядро переводится в состояние "panic"

    Вангую, что админы "высоконадежных системах, гарантирующих отсутствие сбоев" будут тупо отключать эту хрень, потому что залюбятся перестраивать "модель автомата" на каждый чих.

     
     
  • 2.23, Аноним (20), 18:54, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >потому что залюбятся перестраивать "модель автомата" на каждый чих.

    Разве она не будет строиться автоматически на основе исходного кода? В этом и смысл.

     
     
  • 3.29, Твайлайт Спаркл (ok), 19:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, конечный автомат создаётся руками, после компилируется валидатор.

    Имхо, есть варианты применения, как инструмент для нахождения багов внутри ядра линукса и создания ещё более надёжного программного обеспечения. Что не может не радовать, если все наработки по ядру будут возвращаться в апстрим.

     

  • 1.28, Аноним (-), 19:33, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    cool
     
  • 1.30, Аноним (-), 19:39, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 1.33, Аноним (33), 20:00, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > верификации

    Слово "проверка" короче и, соответственно, имеет меньший углеродный след ))

     
     
  • 2.35, анон (?), 20:19, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо "алгоритм верификации корректности функционирования кёрнела".
    Так важнее звучит и понятнее многим волонтёрам на этом паблике.
     
  • 2.41, pashev.ru (?), 21:19, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А промолчал бы, было бы ещё меньше.
     
     
  • 3.45, Аноним (43), 00:54, 08/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так заткнись
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:41, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чего только не придумают чтоб Аду не учить.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 22:17, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bastards!
                     Опять и опять в бесконечность
                     Веселое утро глядит,
                     И радует сна быстротечность
                     И неба изменчивый вид.
                     Стоят неподвижно туманы
                     Над сочной, набухшей землей,
                     Цветущие майские страны
                     Они прикрывают собой.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ада_Владимирова

     

  • 1.46, torvn77 (ok), 01:10, 08/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проверка производится во время выполнения через прикрепление обработчиков к точкам трассировки ...

    Я так скрипта на bash отлаживаю (echo point_name)

     
  • 1.47, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 01:30, 08/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередной кривой и неработающий overengineering
     

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