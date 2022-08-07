Для Linux предложен механизм верификации корректности работы ядра

|
|1.2, Бывалый смузихлёб (?), 18:05, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
.. а в итоге нечто подобное налепят на предустановленные «линуксы» - и привет огороженная от шаловливых ручонок пользователя ось. Огороженная даже более чем винда или ябблось
|
|1.11, fuggy (ok), 18:12, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто будет гарантировать что в модели ошибок нет? Ведь чтобы написать сложный алгоритм, нужно такую же сложную модель в которой можно ошибиться.
|
|1.17, Аноним (-), 18:24, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Опять вместо микроядра выбрали встроить какого-то шпиона контролирующего исполнения кода.
|
|
|
|2.26, A.Stahl (ok), 19:12, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Кода миллионы строк вместе
Единый порыв -- монолит
Лишь так в нашем прогрессе
Ядро смердит и пердит
|
|
|
|3.27, Аноним (27), 19:19, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"У кого что болит тот о том и говорит"
Странно предлагать что именно болит у опеннет экспертов и как они с этим живут
|
|1.21, YetAnotherOnanym (ok), 18:42, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> ядро переводится в состояние "panic"
Вангую, что админы "высоконадежных системах, гарантирующих отсутствие сбоев" будут тупо отключать эту хрень, потому что залюбятся перестраивать "модель автомата" на каждый чих.
|
|
|
|2.23, Аноним (20), 18:54, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>потому что залюбятся перестраивать "модель автомата" на каждый чих.
Разве она не будет строиться автоматически на основе исходного кода? В этом и смысл.
|
|
|
|3.29, Твайлайт Спаркл (ok), 19:36, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет, конечный автомат создаётся руками, после компилируется валидатор.
Имхо, есть варианты применения, как инструмент для нахождения багов внутри ядра линукса и создания ещё более надёжного программного обеспечения. Что не может не радовать, если все наработки по ядру будут возвращаться в апстрим.
|
|1.33, Аноним (33), 20:00, 07/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> верификации
Слово "проверка" короче и, соответственно, имеет меньший углеродный след ))
|
|
|
|2.35, анон (?), 20:19, 07/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Надо "алгоритм верификации корректности функционирования кёрнела".
Так важнее звучит и понятнее многим волонтёрам на этом паблике.
|
|1.46, torvn77 (ok), 01:10, 08/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Проверка производится во время выполнения через прикрепление обработчиков к точкам трассировки ...
Я так скрипта на bash отлаживаю (echo point_name)
|