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Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода

10.03.2021 11:01

Компании Red Hat и Google, совместно с Университетом Пердью, основали проект Sigstore, нацеленный на создание инструментов и сервисов для верификации программного обеспечения при помощи цифровых подписей и ведения публичного лога для подтверждения подлинности (transparency log). Проект будет развиваться под эгидой некоммерческой организации Linux Foundation.

Предложенный проект позволит повысить безопасность каналов распространения программ и защититься от атак, нацеленных на подмену программных компонентов и зависимостей (supply chain). Одной из ключевых проблем с безопасностью в открытом ПО называется сложность проверки источника получения программы и верификации процесса сборки. Например, для проверки целостности релиза большинство проектов используют хэши, но часто необходимая для проверки подлинности информация хранится на незащищенных системах и в общих репозиториях с кодом, в результате компрометации которых атакующие могут подменить необходимые для верификации файлы и, не вызывая подозрений, внедрить вредоносные изменения.

Лишь незначительная часть проектов использует цифровые подписи при распространении релизов из-за сложностей в управлении ключами, распространении открытых ключей и отзыва скомпрометированных ключей. Для того чтобы верификация имела смысл также требуется организовать надёжные и безопасный процесс распространения открытых ключей и контрольных сумм. Даже при наличии цифровой подписи многие пользователи игнорируют проверку, так как необходимо потратить время на изучение процесса верификации и понять какой ключ заслуживает доверия.

Sigstore преподносится как аналог Let’s Encrypt для кода, предоставляющий сертификаты для заверения кода цифровыми подписями и инструментарий для автоматизации проверки. При помощи Sigstore разработчики смогут формировать цифровые подписи для связанных с приложением артефактов, таких как файлы с релизами, образы контейнеров, манифесты и исполняемые файлы. Особенностью Sigstore является то, что используемый для подписи материал отражается в защищённом от внесения изменений публичном логе, который можно использовать для проверки и аудита.

Вместо постоянных ключей в Sigstore применяются короткоживущие эфемерные ключи, которые генерируются на основе полномочий, подтверждённых провайдерами OpenID Connect (на момент генерации ключей для цифровой подписи разработчик идентифицирует себя через провайдера OpenID с привязкой к email). Подлинность ключей проверяется по публичному централизованному логу, который позволяет убедиться, что автор подписи именно тот, за кого себя выдаёт и подпись сформирована тем же участником, что отвечал за прошлые релизы.

Sigstore предоставляет как готовый сервис, которым уже можно пользоваться, так и набор инструментов, позволяющих развернуть аналогичные сервисы на своём оборудовании. Сервис бесплатен для всех разработчиков и поставщиков ПО, и развёрнут на нейтральной площадке - Linux Foundation. Все компоненты сервиса являются открытыми, написаны на языке Go и распространяются под лицензией Apache 2.0.

Из развиваемых компонентов можно отметить:

  • Rekor - реализация лога для хранения заверенных цифровыми подписями метаданных, отражающих информацию о проектах. Для обеспечения целостности и защиты от искажения данных задним числом применяется древовидная структура "Дерево Меркла" (Merkle Tree), в которой каждая ветка верифицирует все нижележащие ветки и узлы, благодаря совместному (древовидному) хешированию. Имея конечный хэш пользователь может удостовериться в корректности всей истории операций, а также в корректности прошлых состояний БД (корневой проверочный хэш нового состояния базы вычисляется с учётом прошлого состояния). Для верификации и добавления новых записей предоставляется Restful API, а также cli-интерфейс.
  • Fulcio (SigStore WebPKI) - система для создания удостоверяющих центров (Root-CA), выдающих короткоживущие сертификаты на основе email, аутентифицированного через OpenID Connect. Время жизни сертификата составляет 20 мину, за которые разработчик должен успеть сформировать цифровую подпись (если в дальнейшем сертификат попадёт к руки злоумышленника, то он уже будет просрочен).
  • Сosign (Container Signing) - инструментарий для формирования подписей к контейнерам, проверки подписей и размещения подписанных контейнеров в репозиториях, совместимых с OCI (Open Container Initiative).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов
  3. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
  4. OpenNews: Рейтинг библиотек, требующих особой проверки безопасности
  5. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
  6. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54731-sigstore
Ключевые слова: sigstore, cert, sign
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Леголас (ok), 11:38, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    в том же Git можно подписывать коммит - этого недостаточно?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:41, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А артефакты чем будешь подписывать?
     
     
  • 3.4, Леголас (ok), 11:44, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для них хватит и хеша
     
     
  • 4.7, Аноним (3), 11:46, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хэш для проверки целостности файла, а не для проверки его подлинности. Цитируя новость, «часто необходимая для проверки подлинности информация хранится на незащищенных системах».
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 11:58, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на незащищенных системах

    Незащищённых - как?

     
     
  • 6.15, Таненбаум (?), 12:07, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да никак (по мнению Google)
     
  • 6.16, Аноним (3), 12:07, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Качаешь ты файлец через http. А сверяешь его по хэшу, который получил опять-таки через http. Достаточно вклиниться в трафик, чтобы подменить и файл, и хэш.

    Качаешь ты файлец через https. А сверяешь его по хэшу, который получил опять-таки через https. Достаточно ломануть вордпресс-сайтик, чтобы подменить и файл, и хэш.

    Качаешь ты релизный бинарник из гитхаба. А сверяешь его по хэшу, который лежит прямо там на гитхабе в описании к релизу. Достаточно ломануть гитхаб автора, чтобы подменить и файл, и хэш.

     
     
  • 7.20, Леголас (ok), 12:13, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достаточно вклиниться/ломануть

    так то против лома нет приема

     

  • 1.2, Аноним (3), 11:39, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Две мои любимые корпорации снова принесли пользу обществу.
     
     
  • 2.5, Таненбаум (?), 11:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в свете недавних событий я не удивлён, что шляпа и гугль теперь за пани брата
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 11:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В свете избирательно подобранных событий, ...
     
  • 3.24, Sgt. Gram (?), 12:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > за пани брата

    Долго думал. Так и не смог понять, юмор это или неграмотность.

     

  • 1.6, Аноним (6), 11:45, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять в какую-то Пердь ехать за сертификатом?)

    А вообще, штука полезная может получиться.

     
     
  • 2.12, Таненбаум (?), 12:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А вообще, штука полезная может получиться.

    на самом деле нет

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:51, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем когда llvm будет отказываться компилировать неподписанный код.
     
     
  • 2.14, Леголас (ok), 12:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    компилятору для выполнения своих прямых обязанностей нужна будет сеть, ха
     
     
  • 3.18, Аноним (11), 12:10, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растаманы именно это и пропихивают.
     

  • 1.10, Аноним (11), 11:53, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Разработали ещё один метод гашения неугодных? Щёлк - и твоя система невалидная.
     
  • 1.13, Умная Маша (?), 12:03, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У редхата до сих пор нет воспроизводимых сборок. Подписанный бинарник помогает убедиться, что бинарник собран редхатом, но не гарантирует, что он был собран из конкретных исходников без модификаций. Для этого нужен воспроизводимый процесс сборки: чтобы любой мог дома его повторить и получить байт-в-байт идентичный бинарник.

    Воспроизводимостью [1] давно озаботился Дебиан, подключились SUSE, Arch, FreeBSD, OpenBSD, NixOS, GNU Guix... Последние вообще пилят 100% воспроизводимую систему бутстраппинга, позволяющую собрать компилятор и всю систему с нуля, вообще не используя бинарных артефактов [2]. Космос просто. А редхат играет в security theater и на воспроизводимые сборки кашлять хотел.

    [1] https://reproducible-builds.org/

    [2] https://fosdem.org/2021/schedule/event/gnumes/

     
     
  • 2.17, dkms hello world (?), 12:10, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может они пока еще не нашли пакетов этой самой воспроизводимой сборки от грегориана?
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:12, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и ведения публичного лога для подтверждения подлинности (transparency log).

    На моём дворе уже 21 год, 21 века. Сука, какие то дебилы зачем то придумали блок-чей. Но его никто не юзает для отслеживания публичной истории. Вообщем программисты толи слепые, толи без рук.

    > Например, для проверки целостности релиза большинство проектов используют хэши,
    >  безопасный процесс распространения открытых ключей и контрольных сумм.

    Контрльная сумма о какому алгоритму хэширования будет считаться? по ненадежному и публично публикуемому.
    Вода в ступе. Но нужная.

     
     
  • 2.21, Леголас (ok), 12:15, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На моём дворе уже 21 год

    уже 22

     

  • 1.22, Аноним (22), 12:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    transparency log с помощью гугла и красношапки это хохма
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:18, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Взломать за 20 минут
     
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