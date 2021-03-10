Red Hat и Google представили Sigstore, сервис для криптографической верификации кода

|
|
|
|
|
|
|
|4.7, Аноним (3), 11:46, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хэш для проверки целостности файла, а не для проверки его подлинности. Цитируя новость, «часто необходимая для проверки подлинности информация хранится на незащищенных системах».
|
|
|
|
|
|6.16, Аноним (3), 12:07, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Качаешь ты файлец через http. А сверяешь его по хэшу, который получил опять-таки через http. Достаточно вклиниться в трафик, чтобы подменить и файл, и хэш.
Качаешь ты файлец через https. А сверяешь его по хэшу, который получил опять-таки через https. Достаточно ломануть вордпресс-сайтик, чтобы подменить и файл, и хэш.
Качаешь ты релизный бинарник из гитхаба. А сверяешь его по хэшу, который лежит прямо там на гитхабе в описании к релизу. Достаточно ломануть гитхаб автора, чтобы подменить и файл, и хэш.
|
|
|
|2.5, Таненбаум (?), 11:45, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в свете недавних событий я не удивлён, что шляпа и гугль теперь за пани брата
|
|
|
|3.24, Sgt. Gram (?), 12:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> за пани брата
Долго думал. Так и не смог понять, юмор это или неграмотность.
|
|1.6, Аноним (6), 11:45, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опять в какую-то Пердь ехать за сертификатом?)
А вообще, штука полезная может получиться.
|
|1.9, Аноним (9), 11:51, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ждем когда llvm будет отказываться компилировать неподписанный код.
|
|
|
|2.14, Леголас (ok), 12:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
компилятору для выполнения своих прямых обязанностей нужна будет сеть, ха
|
|1.10, Аноним (11), 11:53, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Разработали ещё один метод гашения неугодных? Щёлк - и твоя система невалидная.
|
|1.13, Умная Маша (?), 12:03, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
У редхата до сих пор нет воспроизводимых сборок. Подписанный бинарник помогает убедиться, что бинарник собран редхатом, но не гарантирует, что он был собран из конкретных исходников без модификаций. Для этого нужен воспроизводимый процесс сборки: чтобы любой мог дома его повторить и получить байт-в-байт идентичный бинарник.
Воспроизводимостью [1] давно озаботился Дебиан, подключились SUSE, Arch, FreeBSD, OpenBSD, NixOS, GNU Guix... Последние вообще пилят 100% воспроизводимую систему бутстраппинга, позволяющую собрать компилятор и всю систему с нуля, вообще не используя бинарных артефактов [2]. Космос просто. А редхат играет в security theater и на воспроизводимые сборки кашлять хотел.
[1] https://reproducible-builds.org/
[2] https://fosdem.org/2021/schedule/event/gnumes/
|
|1.19, Аноним (19), 12:12, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> и ведения публичного лога для подтверждения подлинности (transparency log).
На моём дворе уже 21 год, 21 века. Сука, какие то дебилы зачем то придумали блок-чей. Но его никто не юзает для отслеживания публичной истории. Вообщем программисты толи слепые, толи без рук.
> Например, для проверки целостности релиза большинство проектов используют хэши,
> безопасный процесс распространения открытых ключей и контрольных сумм.
Контрльная сумма о какому алгоритму хэширования будет считаться? по ненадежному и публично публикуемому.
Вода в ступе. Но нужная.
|