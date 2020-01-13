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Mozilla внедряет CRLite для проверки проблемных TLS-сертификатов

13.01.2020 10:38

Компания Mozilla объявила о начале тестирования в ночных сборках Firefox нового механизма определения отозванных сертификатов - CRLite. CRLite позволяет организовать эффективную проверку отзыва сертификатов по базе данных, размещаемой на системе пользователя. Развиваемая в Mozilla реализация CRLite опубликована под свободной лицензией MPL 2.0. Код для генерации БД и серверные компоненты написаны на Python и Go. Добавленные в Firefox клиентские части для чтения данных из БД подготовлены на языке Rust.

Применяемая до сих пор поверка сертификатов с привлечением внешних служб на базе протокола OCSP (Online Certificate Status Protocol) требует наличия гарантированного сетевого доступа и приводит к возникновению ощутимой задержки на обработку запроса (в среднем 350мс). Организация локальной проверки по спискам CRL (Certificate Revocation List) затруднена большим размером данных - в настоящее время БД отозванных сертификатов занимает около 300 МБ и её рост продолжается.

Для блокирования скомпрометированных и отозванных удостоверяющими центрами сертификатов в Firefox с 2015 года используется централизованный чёрный список OneCRL в сочетании с обращением к сервису Google Safe Browsing для определения возможной вредоносной активности. Несмотря на большую работу по повышению надёжности сервиса online-проверки сертификатов, данные телеметрии показывают, что более 7% запросов OCSP завершается таймаутом (несколько лет назад этот показатель составлял 15%).

Сервис может быть недоступен как из-за сетевых проблем и ограничений внутренних сетях, так и блокирован атакующими - для обхода проверки OCSP в ходе MITM-атаки достаточно просто заблокировать доступ к сервису проверки. Частично для предотвращения подобных атак реализована техника Must-Staple, позволяющая трактовать ошибку обращения по OCSP как проблему с сертификатом, но данная возможность опциональна и требует специального оформления сертификата.

CRLite позволяет свести полные сведения о всех отозванных сертификатах в легко обновляемую структуру, размером всего 1 MB, что даёт возможность хранить полную базу CRL на стороне клиента. Браузер сможет ежедневно синхронизировать свою копию данных об отозванных сертификатах и эта БД будет доступна при любых условиях.

CRLite объединяет сведения из Certificate Transparency, публичного лога всех выданных и отозванных сертификатов, и результатов сканирования сертификатов в интернете (собираются различные CRL-списки удостоверяющих центров и агрегируется информация о всех известных сертификатах). Данные упаковываются с использованием каскадных фильтров Блума, вероятностной структуры, допускающей ложное определение отсутствующего элемента, но исключающей пропуск существующего элемента (т.е. с определённой вероятностью возможно ложное срабатывание на корректный сертификат, но отозванные сертификаты гарантированно будут выявлены).

Для исключения ложных срабатываний в CRLite введены дополнительные корректирующие уровни фильтра. После генерации структуры осуществляется перебор всех исходных записей и определение возникших ложных срабатываний. По результатам данной проверки создаётся дополнительная структура, которая каскадно накладывается на первую и корректирует возникшие ложные срабатывания. Операция повторяется до тех пор, пока ложные срабатывания при контрольной проверке не будут полностью исключены. Обычно для полного покрытия всех данных достаточно создания 7-10 слоёв. Так как состояние БД из-за периодической синхронизации немного отстаёт от актуального состояния CRL, проверка новых сертификатов, выписанных после последнего обновления БД CRLite, осуществляется при помощи протокола OCSP.

При помощи фильтров Блума декабрьский срез сведений из WebPKI, охватывающий 100 млн активных сертификатов и 750 тысяч отозванных сертификатов, удалось упаковать в структуру, размером 1.3 MB. Процесс генерации структуры достаточно ресурсоёмкий, но он выполняется на сервере Mozilla и пользователю отдаётся уже готовое обновление. Например, в бинарной форме используемые при генерации исходные данные требуют около 16 ГБ памяти при хранении в СУБД Redis, а в шестнадцатеричном виде дамп всех серийных номеров сертификатов занимает около 6.7 Гб. Процесс агрегирования всех отозванных и активных сертификатов занимает около 40 минут, а процесс генерации упакованной структуры на основе фильтра Блума требует ещё 20 минут.

В настоящее время в Mozilla обеспечено обновление БД CRLite четыре раза в день (не все обновляется доставляются клиентам). Генерация delta-обновлений пока не реализована - применение bsdiff4, используемого для создания delta-обновлений релизов, не обеспечивает должную эффективность для CRLite и обновления получаются неоправданно большими. Для устранения этого недостатка планируется переработать формат структуры хранения для исключения лишнего перестроения и удаления слоёв.

CRLite пока работает в Firefox в пассивном режиме и используется параллельно с OCSP для накопления статистики о корректности работы. CRLite можно перевести в режим основной проверки, для этого в about:config нужно установить параметр security.pki.crlite_mode = 2.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: В Chrome планируют отказаться от онлайн-проверки сертификатов
  3. OpenNews: Представлено TACK, расширение SSL/TLS для борьбы с MITM-атаками и поддельными сертификатами
  4. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
  5. OpenNews: Объём HTTPS-трафика с поддельных сертификатов оценен в 0.2%
  6. OpenNews: Представлена централизованная база для проверки подлинности SSL-сертификатов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: crl, cert, crlite, ocsp
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Lockywolf (ok), 12:56, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    На моём модеме полтора мегабайта качаются полчаса
     
     
  • 2.5, Crazy Alex (??), 13:01, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    14400?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:13, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >14400?

    И все-все-все.

     
     
  • 4.11, Crazy Alex (??), 13:27, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, кто-то помнит ещё :-)
     
     
  • 5.14, Аноним (9), 13:35, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Анон ничего не забывает!
     
     
  • 6.21, Аноним (21), 14:34, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А помнишь Чубакку?
     
  • 4.28, Аноним (28), 16:45, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модем на 16800 у меня был, но соединялся только на 14400. А вот про "все-все-все" не слышал.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 16:56, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Книжка называется "9600 бод и все-все-все", известная тема
     
  • 2.6, N (?), 13:06, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе тогда Firefox?
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:49, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    И зачем ты потратил 5 минут своего модема на бесполезный коментарий?
     

  • 1.2, Невдолим (?), 12:57, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне вон до сих пор нотифы с баштела блочит, хотя у них серт вроде непротухший. После этой фигни перестанет или будет ещё лучше?
     
     
  • 2.10, мурзилла (?), 13:24, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    после этой фигни станет еще круче - любой сайт может оказаться "заблочен" потому что случайно совпал какой-то бредовый код вычисляемый по из пальца высосанным алгоритмам.

    Ну, разумеется, кроме сайтов гугля, гугля и гугля, которые мы на такое совпадение проверяем и добавляем исключение - а васян-сайты должны умереть (так сказал гугль, который нам за это платит)!

     
     
  • 3.12, Crazy Alex (??), 13:29, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то фильтры Блума - это вполне скучная и выверенная криптография
     
     
  • 4.24, мурзилла (?), 15:21, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    главное - свято верить, молиться и поститься, что вываренная криптография от одного своего упоминания волшебным образом решает любые проблемы, и даже шрамы от вскрытия рассасывает.

    А что она не предназначена для употребления подобным образом и никакие костыли и подпорки неспособны исправить этот недостаток - мы скромненько замажем.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:58, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И при этом не слово о проверке данных. Т.е. базу может подменить любой желающий?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:10, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И так понято, что CRLite будет проверяться по цифровой подписи, как провереются  загружаемые обновления  и чёрные списки. От подмены на стороне клиента ничего не поможет, с тем же успехом можно настройки изменить, чтобы по OCSP  не лез.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:07, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Обожаю мозиллу, корпорация добра
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:32, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Они достигли определенных успехов в нанесении пользы и причинении добра.
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:36, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    > Обожаю мозиллу, корпорация добра

    Подправил:
    «Обожаю мозиллу, корпорация говна»

     

  • 1.16, DerRoteBaron (ok), 13:41, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Даже не смотря на сотни мегабайт, это определенно лучше, чем пинок на левые сервера по одному урлу
     
     
  • 2.17, mumu (ok), 13:46, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновлять-то всё-равно как-то придётся
     
     
  • 3.26, DerRoteBaron (ok), 15:39, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При этом через обновления не утекает история посещений, в худшем случае активность
     

  • 1.19, Аноним (18), 13:51, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    К этой статье полезно дать ссылку, насколько все плохо с проверкой отозванных сетрификатов: https://habr.com/ru/post/332730/ (если коротко - она не работает).

     
     
  • 2.25, мурзилла (?), 15:22, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы сломали, поэтому и не работает.
    Нам, если что, гугель так велел, мы не сами!
     

  • 1.20, Онаним (?), 14:20, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я помню когда браузеростроители работали именно над браузером. А сейчас что не новость то "блокировка X по умолчанию", телеметрия и сертификаты. Ощущение что за 3 месяца все что там сделали это переключили флаг с false на true.
     
     
  • 2.22, Anonymoustus (ok), 14:59, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мурзилла портит браузер не для того, чтоб люди его выбирали пользоваться, а чтоб нахваливали хромог и стояли в загончике Гулагеля довольные.
     

  • 1.23, BigBoobs (?), 15:19, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. каждый день браузер будет обновлять базу, его фингерпринт будет фиксироваться и ... А не будет ли это использованно в качестве метода massive surveillance?

    В каждой новой версии FireFox новые зонды.

     
     
  • 2.27, Сейд (ok), 16:14, 13/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что если обновлять базу из репозитория пакетов дострибутива?
     

  • 1.30, Аноним (30), 17:06, 13/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а что если отозвать все сертификаты, гудбай суверенный интернет?
     

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