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Рейтинг библиотек, требующих особой проверки безопасности

22.02.2020 09:43

Сформированный при организации Linux Foundation фонд Core Infrastructure Initiative, в рамках которого ведущие корпорации объединили свои усилия в направлении обеспечения поддержки открытых проектов, задействованных в ключевых областях компьютерной индустрии, провёл второе исследование в рамках программы Census, нацеленной на выявление открытых проектов, нуждающихся в первоочередном аудите безопасности.

Второе исследование ориентировано на анализ совместно используемого открытого кода, неявно применяемого в различных корпоративных проектах в форме зависимостей, загружаемых из внешних репозиториев. Уязвимости и компрометация разработчиков сторонних компонентов, задействованных в работе приложений (supply chain), могут свести на нет все усилия по совершенствованию защиты основного продукта. В результате исследования было определено 10 наиболее часто используемых пакетов на JavaScript и Java, безопасность и активность сопровождения которых требует особого внимания.

Библиотеки JavaScript из репозитория npm:

  • async (196 тысяч строк кода, 11 авторов, 7 коммитеров, 11 незакрытых проблем);
  • inherits (3.8 тысячи строк кода, 3 автора, 1 коммитер, 3 незакрытых проблемы);
  • isarray (317 строк кода, 3 автора, 3 коммитера, 4 незакрытых проблемы);
  • kind-of (2 тысячи строк кода, 11 авторов, 11 коммитеров, 3 незакрытых проблемы);
  • lodash (42 тысячи строк кода, 28 авторов, 2 коммитера, 30 незакрытых проблем);
  • minimist (1.2 тысячи строк кода, 14 авторов, 6 коммитеров, 38 незакрытых проблем);
  • natives (3 тысячи строк кода, 2 автора, 1 коммитер, нет незакрытых проблем);
  • qs (5.4 тысяч строк кода, 5 авторов, 2 коммитера, 41 незакрытая проблема);
  • readable-stream (28 тысяч строк кода, 10 авторов, 3 коммитера, 21 незакрытая проблема);
  • string_decoder (4.2 тысячи строк кода, 4 автора, 3 коммитера, 2 незакрытых проблемы).

Библиотеки Java из репозиториев Maven:

  • jackson-core (74 тысячи строк кода, 7 авторов, 6 коммитеров, 40 незакрытых проблем);
  • jackson-databind (74 тысячи строк кода, 23 авторов, 2 коммитеров, 363 незакрытых проблем);
  • guava.git, библиотеки Google для Java (1 миллион строк кода, 83 автора, 3 коммитера, 620 незакрытых проблем);
  • commons-codec (51 тысяча строк кода, 3 автора, 3 коммитера, 29 незакрытых проблем);
  • commons-io (73 тысячи строк кода, 10 авторов, 6 коммитеров, 148 незакрытых проблем);
  • httpcomponents-client (121 тысяча строк кода, 16 авторов, 8 коммитеров, 47 незакрытых проблем);
  • httpcomponents-core (131 тысяча строк кода, 15 авторов, 4 коммитера, 7 незакрытых проблем);
  • logback (154 тысячи строк кода, 1 автор, 2 коммитера, 799 незакрытых проблем);
  • commons-lang (168 тысяч строк кода, 28 авторов, 17 коммитеров, 163 незакрытых проблемы);
  • slf4j (38 тысяч строк кода, 4 автора, 4 коммитера, 189 незакрытых проблемы);

В отчёте также рассмотрены вопросы стандартизации схемы наименования внешних компонентов, защиты учётных записей разработчиков и поддержания устаревших версий после формирования новых значительных выпусков. Дополнительно организацией Linux Foundation опубликован документ с практическими рекомендациями по организации безопасного процесса разработки открытых проектов.

В документе рассмотрены вопросы распределения ролей в проекте, создания команд, отвечающих за безопасность, определения политики безопасности, слежения за полномочиями, которые имеют участники проекта, корректного использования Git при исправлении уязвимостей для избежания утечек до публикации исправления, определения процессов реагирования на сообщения о проблемах с безопасностью, внедрения систем тестирования безопасности, применения процедур рецензирования кода, учёта связанных с безопасностью критериев при формировании релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  3. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
  4. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  5. OpenNews: Атака на биржу криптовалюты через взлом счётчика StatCounter
  6. OpenNews: Сформирован рейтинг СПО, требующего первоочередного аудита безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linuxfoundation, security, java, javascript, policy
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Здрасьте (?), 10:26, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Дерьмовый рейтинг. Берём однострочную (всё остальное там — бойлерплейт) библиотеку «isarray», смотрим четыре его issues.

    Первый — спрашивают зачем нужна односточная библиотека, во втором обсуждают лицензию, в третьем хотят промисы в эту библиотеку (зачем?), в последнем советуют поправить тесты.

    В итоге «проблемы» там яйца выеденного не стоит.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:56, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От души посмеялся над автором isarray и Linux FUNdation
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:18, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fund-ation вообще-то.
     
     
  • 4.22, InuYasha (?), 13:27, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или FFFFFFFUUUUUUUUU- NDA-tion :D (что в особенности касается работы с железками)
     

  • 1.2, Анонимус2 (?), 10:38, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    logback давно мёртв, нужно просто везде его выкинуть, что при правильном его применении не составит труда
     
     
  • 2.12, abi (?), 12:20, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно поподробнее? logback-gelf-ом удобно в грейлог записывать.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:53, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, а чё щас модно использовать?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:19, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так посмотришь и задумаешься… Но я тоже так могу. Открыл рандомную портянку на баше, 2000 строк кода. Открыл вторую, 1000 строк. открыл 3 - 500… Осталось добавить тесты и документацию, и вот уже 300000 строк с 9999 проблем готово. И это практически чистый код без бойлерплейта.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:26, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    isArray прекрасен:
    >var toString = {}.toString;
    >
    >module.exports = Array.isArray || function (arr) {
    >  return toString.call(arr) == '[object Array]';
    >};
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:52, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    до введения Array.isArray проверка на ecmascript-овский Object#toString() была самым простым из надежных способов убедиться, что работаем именно с массивом. https://www.ecma-international.org/ecma-262/5.1/#sec-15.2.4.2
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:05, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще сам факт того, что семейство жабы критично в плане безопасности, довольно примечателен
    С жаба-скриптом все понятно, это передний край, а вот то, что жаба критична, я не знал
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 12:12, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да и чай Java тоже не особо безопасен. А сигареты Ява так и вовсе вызывают проблемы с онко-безопасностью. Все ява-семейство небезопасно короче.
     
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 12:17, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыли, возможно, самое тяжёлое и опасное из всего семейства? :)
     
     
  • 4.13, Шнягорин (?), 12:22, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мотоциклы Ява? Или остров?
     
     
  • 5.25, имя (ok), 13:44, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Belomorkanal programming language.
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:17, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какое?
     
     
  • 5.26, Аноним (26), 14:18, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иегову.

     
  • 2.19, Аноним (18), 13:18, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все явы дырявые друшлаки. Любой нормальный человек это понимает.
     

  • 1.9, Michael Shigorin (ok), 12:16, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тьфу ты, я уж было думал, речь про _библиотеки_, а тут опять какая-то инициатива инициативных дураков о таких же :-/

    Как кого покусает "политкорректность", так вот такое и остаётся вместо дела.

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:51, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>Javascript
    >>11 авторов, 11 незакрытых проблем
    >>3 автора, 3 незакрытых проблемы

    Тонко.

     
     
  • 2.23, InuYasha (?), 13:29, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намёк на "Нет человека - нет проблемы?" )
     

  • 1.16, Аноним (18), 13:12, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >isarray (317 строк кода, 3 автора, 3 коммитера, 4 незакрытых проблемы);

    "Sorry, but I think that it doesn't make any sense, because it's ONE LINE OF CODE.
    Why did you make it as NPM module?"

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:19, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он лицензионный тролль, выпустил функцию, которая итак есть, а потом будет всех кто её использует терроризировать своей лицензией.
     
     
  • 3.21, Аноним (18), 13:21, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новых браузерах есть, а например в ie нету.
     

  • 1.17, Аноним (20), 13:17, 22/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему Линукс фаундейшн сама не выпустит единственно верные гнушные библиотеки на все случаи жизни? И сам не закроет все ишуи?
     
     
  • 2.24, InuYasha (?), 13:36, 22/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашёл в логах:
    Caused by: Generic.foundation.OutOfMoneyError: Donation heap space
    Out of money: Kill member 440 (java) score 0 or sacrifice project.
    System halted.
     

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