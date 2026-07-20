Выпуск композитного сервера Hyprland 0.56

2.8 , aname ( ok ), 16:26, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не глючит только консоль. Задумайся.

3.9 , Аноним ( 9 ), 16:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Но удобство нативной консоли сильно подрубили выпиливанием прокрутки. Поэтому приходится в эмуляторах терминала.

4.15 , Аноним ( 15 ), 17:50, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Терминальные мультиплексоры для этого есть (tmux)

4.20 , Аноним ( 20 ), 18:39, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В BSD всё работает и даже scroll lock на клаве работает (для чего он там и существует много лет). А так, как уже сказали - tmux/screen

4.26 , Аноним ( 26 ), 20:19, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве не заменили на kmscon?

2.13 , Александр ( ?? ), 16:43, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – присмотрись к mangowc

3.14 , небесный ученый ( ok ), 16:46, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – смотрел, сырой, сильно течет в память gpu

4.32 , Аноним ( 26 ), 20:46, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если у тебя nvidia, обнови драйвер и выставь GLVidHeapReuseRatio в 0 для бинаря, может DedicatedHwStatePerRobustCtx ещё нужен. И FA0 попробуй. Это поправило адовые утечки в kwin и xwayland.

5.42 , небесный ученый ( ok ), 22:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – не, у меня самый простой вариант - amd-встройка без внешки

hyprland, driftwm, halley, niri и даже nourish работают все в пределах пару сотен мегабайт, можно понаблюдать с помощью утилиты nvtop ("аналог" htop для gpu)

и тока mangowc после часа баловства съел у меня порядка 3 гиг памяти выделенных для gpu вот присматриваюсь к scroll форка sway + скроллер, gpu память вообще не кушает как впрочем и сам sway, да и обычную память бережет, конфигурация привычная, чего еще нужно

6.44 , Цфндфтв ( ? ), 22:29, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – driftwm, halley - сколько памяти потребляют? концепт очень заинтересовал.

2.16 , q ( ok ), 17:57, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Чего только не делают, лишь бы не пользоваться гномом... Niri какой-то, Noctalia V5... Какой-то формат конфига под названием kdl... А еще какой-то "venus драйвер"... Чувак словно из параллельной вселенной пишет, где это всё популярно, где люди спорят, какой формат конфига лучше: kdl или abcde, или ёпрст...

3.19 , Аноним ( 19 ), 18:11, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У тайлингов на каждом мониторе свой независимый воркспейс, чего гном не умеет. А так да, захожу иногда в параллельный гном поглядеть что да как.

3.22 , Аноним ( 22 ), 18:53, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GNOME и так все обходят стороной. Посмотрите недавную новость с их календарем.

4.29 , eugener ( ok ), 20:34, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С минтовым календарём.

3.37 , ааа ( ?? ), 21:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гном научился уже в настройку переключения раскладки? Месяц назад пробовал забиндить - родной диалог даже ctrl+shift не распознал, не говоря о caps lock. А поставил gnome tweaker - увидел такую же настройку раскладки, которая в кедах из коробки идет Снес гном по итогу и не жалею

3.47 , Аноним ( 47 ), 23:04, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А еще какой-то "venus драйвер" Чувак тебе из Зиона пишет, из QEMU.

2.24 , Аноним ( 24 ), 19:37, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Недавно перешёл с плазмы на Niri+Noctalia V5 из-за багованной плазма шелл при

> работе с venus драйвером, а мне важна плавная работа в виртуалке.

> И настраивать и пользоваться Niri намного удобнее, чем тот же сетап

> на hyprland, во первых, удобный лэйаут дефолтный, а во вторых, на

> venus драйвере не было замечено ни одного лага и подвисания в

> процессе работы, в то время как hyprland, пока настраивал конфиг, успел

> упасть 2 раза, да и сам формат конфига kdl в Niri

> мне нравится гораздо больше чем луа у хипра. Единственный минус, это

> то, что Niri больше заточен под гном приложения как будто, и

> было запарно разбираться с этими порталами после нормальной плазмы. А эти ваши Niri+Noctalia в принципе умеют то, что в KDE называется pager с настройкой "Show application icons on window outlines", да чтобы ещё можно было окна через этот pager на разные виртуальные рабочие столы перекидывать?

3.28 , Аноним ( 19 ), 20:27, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В niri+DMS такой пейджер в виде иконок нативно в топ баре живёт. А если глянуть надо, что в каком приложении крутится, то режим "eagle eye", в нём окна и перебрасывать. Бесконечные ленты, и лент этих бесконечно, у каждого монитора свои. На практике двух-трёх лент хватает на всё.

4.30 , Аноним ( 24 ), 20:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В niri+DMS такой пейджер в виде иконок нативно в топ баре живёт.

> А если глянуть надо, что в каком приложении крутится, то режим

> "eagle eye", в нём окна и перебрасывать. Бесконечные ленты, и лент

> этих бесконечно, у каждого монитора свои. На практике двух-трёх лент хватает

> на всё. Спасибо за ответ!

Но, если честно, то я ровным счётом не понял то, что вы описали, потому как никогда на вяленых тайловиков не использовал, да и на иксах считай, что нет.

Но если этот ваш "eagle eye" это какая-то такая ерунда, типа как режим обзора у GNOME, то тогда это решительно не то и совершенно не подходит.

Мне нужно, чтобы маленькие значки виртуальных рабочих столов с открытми на них окнами отображались всегда в углу экрана и без малейшего лишнего клика для приближения, увеличения или переключения на какой-то обзор-режим, прямо там, в углу экрана, за эти маленькие иконки, обозначающие раскрытые окна программ, можно было их перетаскивать с одного виртуального рабочего стола на другой, прямо там же не "отходя от кассы". В том и вся суть pager, нет никаких лишних кликов и переключений в обзорные режимы, он никак не меняет геометрию, размеры и местоположение, всё происходит быстро и без лишних телодвижений и перемещений/загораживаний рабочих областей экрана.

По этой причине, базовый GNOME для меня не подходит, базово такой функционал есть в KDE, Xfce, MATE, LXDE, просто немного по-разному называется. Просто последнее время из каждого утюга слышу хвалебные оды в сторону Niri + Noctalia, будто эта связка может что угодно, вот и решил поинтересоваться у живых пользователей, из первых рук, так сказать. ))

5.33 , Аноним ( 19 ), 20:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все иконки на всех воркспейсах видны с самого начала. Таскать их не получится, увы. Отличие "режима орла" от гномовского в том, что в гноме "взлетаем" условно на 10м, а в нири на 50. Несколько одинаковых иконок всё равно требуют выяснения, а что там находится. Как я уже написал, для меня киллер-фичей оказались независимые рабочие столы на всех мониторах.

6.46 , Аноним ( 24 ), 22:36, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все иконки на всех воркспейсах видны с самого начала. Таскать их не

> получится, увы. Отличие "режима орла" от гномовского в том, что в

> гноме "взлетаем" условно на 10м, а в нири на 50. Несколько

> одинаковых иконок всё равно требуют выяснения, а что там находится. Как

> я уже написал, для меня киллер-фичей оказались независимые рабочие столы на

> всех мониторах. Ясно. Спасибо за разъяснения, но для меня вот эта фича ->Таскать их не получится, увы <- критическая, если нельзя таскать, то у меня весь рабочий процесс ломается, потому что завязано на это много чего!

Я вообще не могу найти до сих пор 1 к 1 подобного дополнения к GNOME, хоть нашёл и какие-то отдалённо напоминающие убогие костыли, из-за чего GNOME мне тоже неприятно использовать, т.к. нужно очень много лишних кликов, что раздражает на фоне других его нетакусечных сценариев поведения. Беда в том, что индустриальный стандарт мейнстрима это как раз убогий GNOME и это печально. Самая наименее напряжная DE для меня это Xfce, далее идёт KDE, остальное либо заброшено и будто нет потенциала развития и какой-либо долгосрочной жизни проекта, либо новомодная трешатина типа GNOME/Cinnamon/Cosmic. Подумывал куда переезжать когда окончательно захоронят иксы, но вот видимо придётся ждать когда Xfce перенесут, да на ней и оставаться, судя по всему.

3.31 , Аноним ( 19 ), 20:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Noctalia всё то же самое. Проекты в сущности похожие. У DMS есть фирменный dsearch, так сказать "неточный" поиск, несколько раз очень выручал.

