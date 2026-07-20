Выпуск композитного сервера Hyprland 0.56

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|1.1, Аноним (1), 15:47, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Недавно перешёл с плазмы на Niri+Noctalia V5 из-за багованной плазма шелл при работе с venus драйвером, а мне важна плавная работа в виртуалке. И настраивать и пользоваться Niri намного удобнее, чем тот же сетап на hyprland, во первых, удобный лэйаут дефолтный, а во вторых, на venus драйвере не было замечено ни одного лага и подвисания в процессе работы, в то время как hyprland, пока настраивал конфиг, успел упасть 2 раза, да и сам формат конфига kdl в Niri мне нравится гораздо больше чем луа у хипра. Единственный минус, это то, что Niri больше заточен под гном приложения как будто, и было запарно разбираться с этими порталами после нормальной плазмы.
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|3.9, Аноним (9), 16:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Но удобство нативной консоли сильно подрубили выпиливанием прокрутки. Поэтому приходится в эмуляторах терминала.
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|4.20, Аноним (20), 18:39, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В BSD всё работает и даже scroll lock на клаве работает (для чего он там и существует много лет). А так, как уже сказали - tmux/screen
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|4.32, Аноним (26), 20:46, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если у тебя nvidia, обнови драйвер и выставь GLVidHeapReuseRatio в 0 для бинаря, может DedicatedHwStatePerRobustCtx ещё нужен. И FA0 попробуй. Это поправило адовые утечки в kwin и xwayland.
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|5.42, небесный ученый (ok), 22:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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не, у меня самый простой вариант - amd-встройка без внешки
hyprland, driftwm, halley, niri и даже nourish работают все в пределах пару сотен мегабайт, можно понаблюдать с помощью утилиты nvtop ("аналог" htop для gpu)
и тока mangowc после часа баловства съел у меня порядка 3 гиг памяти выделенных для gpu
вот присматриваюсь к scroll форка sway + скроллер, gpu память вообще не кушает как впрочем и сам sway, да и обычную память бережет, конфигурация привычная, чего еще нужно
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|6.44, Цфндфтв (?), 22:29, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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driftwm, halley - сколько памяти потребляют? концепт очень заинтересовал.
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|2.16, q (ok), 17:57, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чего только не делают, лишь бы не пользоваться гномом... Niri какой-то, Noctalia V5... Какой-то формат конфига под названием kdl... А еще какой-то "venus драйвер"... Чувак словно из параллельной вселенной пишет, где это всё популярно, где люди спорят, какой формат конфига лучше: kdl или abcde, или ёпрст...
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|3.19, Аноним (19), 18:11, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тайлингов на каждом мониторе свой независимый воркспейс, чего гном не умеет. А так да, захожу иногда в параллельный гном поглядеть что да как.
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|3.22, Аноним (22), 18:53, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GNOME и так все обходят стороной. Посмотрите недавную новость с их календарем.
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|3.37, ааа (??), 21:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гном научился уже в настройку переключения раскладки? Месяц назад пробовал забиндить - родной диалог даже ctrl+shift не распознал, не говоря о caps lock. А поставил gnome tweaker - увидел такую же настройку раскладки, которая в кедах из коробки идет
Снес гном по итогу и не жалею
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|3.47, Аноним (47), 23:04, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А еще какой-то "venus драйвер"
Чувак тебе из Зиона пишет, из QEMU.
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|2.24, Аноним (24), 19:37, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Недавно перешёл с плазмы на Niri+Noctalia V5 из-за багованной плазма шелл при
> работе с venus драйвером, а мне важна плавная работа в виртуалке.
> И настраивать и пользоваться Niri намного удобнее, чем тот же сетап
> на hyprland, во первых, удобный лэйаут дефолтный, а во вторых, на
> venus драйвере не было замечено ни одного лага и подвисания в
> процессе работы, в то время как hyprland, пока настраивал конфиг, успел
> упасть 2 раза, да и сам формат конфига kdl в Niri
> мне нравится гораздо больше чем луа у хипра. Единственный минус, это
> то, что Niri больше заточен под гном приложения как будто, и
> было запарно разбираться с этими порталами после нормальной плазмы.
А эти ваши Niri+Noctalia в принципе умеют то, что в KDE называется pager с настройкой "Show application icons on window outlines", да чтобы ещё можно было окна через этот pager на разные виртуальные рабочие столы перекидывать?
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|3.28, Аноним (19), 20:27, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В niri+DMS такой пейджер в виде иконок нативно в топ баре живёт. А если глянуть надо, что в каком приложении крутится, то режим "eagle eye", в нём окна и перебрасывать. Бесконечные ленты, и лент этих бесконечно, у каждого монитора свои. На практике двух-трёх лент хватает на всё.
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|4.30, Аноним (24), 20:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В niri+DMS такой пейджер в виде иконок нативно в топ баре живёт.
> А если глянуть надо, что в каком приложении крутится, то режим
> "eagle eye", в нём окна и перебрасывать. Бесконечные ленты, и лент
> этих бесконечно, у каждого монитора свои. На практике двух-трёх лент хватает
> на всё.
Спасибо за ответ!
Но, если честно, то я ровным счётом не понял то, что вы описали, потому как никогда на вяленых тайловиков не использовал, да и на иксах считай, что нет.
Но если этот ваш "eagle eye" это какая-то такая ерунда, типа как режим обзора у GNOME, то тогда это решительно не то и совершенно не подходит.
Мне нужно, чтобы маленькие значки виртуальных рабочих столов с открытми на них окнами отображались всегда в углу экрана и без малейшего лишнего клика для приближения, увеличения или переключения на какой-то обзор-режим, прямо там, в углу экрана, за эти маленькие иконки, обозначающие раскрытые окна программ, можно было их перетаскивать с одного виртуального рабочего стола на другой, прямо там же не "отходя от кассы".
В том и вся суть pager, нет никаких лишних кликов и переключений в обзорные режимы, он никак не меняет геометрию, размеры и местоположение, всё происходит быстро и без лишних телодвижений и перемещений/загораживаний рабочих областей экрана.
По этой причине, базовый GNOME для меня не подходит, базово такой функционал есть в KDE, Xfce, MATE, LXDE, просто немного по-разному называется. Просто последнее время из каждого утюга слышу хвалебные оды в сторону Niri + Noctalia, будто эта связка может что угодно, вот и решил поинтересоваться у живых пользователей, из первых рук, так сказать. ))
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|5.33, Аноним (19), 20:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все иконки на всех воркспейсах видны с самого начала. Таскать их не получится, увы. Отличие "режима орла" от гномовского в том, что в гноме "взлетаем" условно на 10м, а в нири на 50. Несколько одинаковых иконок всё равно требуют выяснения, а что там находится. Как я уже написал, для меня киллер-фичей оказались независимые рабочие столы на всех мониторах.
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|6.46, Аноним (24), 22:36, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все иконки на всех воркспейсах видны с самого начала. Таскать их не
> получится, увы. Отличие "режима орла" от гномовского в том, что в
> гноме "взлетаем" условно на 10м, а в нири на 50. Несколько
> одинаковых иконок всё равно требуют выяснения, а что там находится. Как
> я уже написал, для меня киллер-фичей оказались независимые рабочие столы на
> всех мониторах.
Ясно. Спасибо за разъяснения, но для меня вот эта фича ->Таскать их не получится, увы <- критическая, если нельзя таскать, то у меня весь рабочий процесс ломается, потому что завязано на это много чего!
Я вообще не могу найти до сих пор 1 к 1 подобного дополнения к GNOME, хоть нашёл и какие-то отдалённо напоминающие убогие костыли, из-за чего GNOME мне тоже неприятно использовать, т.к. нужно очень много лишних кликов, что раздражает на фоне других его нетакусечных сценариев поведения. Беда в том, что индустриальный стандарт мейнстрима это как раз убогий GNOME и это печально.
Самая наименее напряжная DE для меня это Xfce, далее идёт KDE, остальное либо заброшено и будто нет потенциала развития и какой-либо долгосрочной жизни проекта, либо новомодная трешатина типа GNOME/Cinnamon/Cosmic. Подумывал куда переезжать когда окончательно захоронят иксы, но вот видимо придётся ждать когда Xfce перенесут, да на ней и оставаться, судя по всему.
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|3.31, Аноним (19), 20:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Noctalia всё то же самое. Проекты в сущности похожие. У DMS есть фирменный dsearch, так сказать "неточный" поиск, несколько раз очень выручал.
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|1.2, Аноним (2), 15:50, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Добавлена возможность перемещения окон мышью за заголовки
Скоро перейдут на восьмиразрядные семисегментные экраны? Какое движение назад в прошлое идёт.
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|2.11, Аноним (9), 16:41, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, окна из сегментов индикаторов. Привет, игры на калькуляторах МК-52/61 :)
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|1.3, Аноним (2), 15:50, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Добавлена возможность перемещения окон мышью за заголовки
Скоро перейдут на восьмиразрядные семисегментные экраны? Какое движение назад в прошлое идёт.
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|2.4, Alex154 (ok), 16:01, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие тайловые менеджеры поддерживают перемещение окон без использования Win, или другой Super клавиши? I3-WM например так не может.
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|4.21, небесный ученый (ok), 18:52, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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а чего это анонимы минусы свои возбудили ? возражений ноль а негатив девать некуда ?
сам окантовку для окон не использую, вернее в пару пикселей для отличия окон, но при желании всегда можно включить, можно даже локально для текущего терминала
$ swaymsg 'border csd'
перемещается мышкой на ура, да и раньше еще в пору становления sway помню игрался этими параметрами и окна ёрзались мышкой без проблем.
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|3.34, Аноним (34), 21:17, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> I3-WM например так не может.
https://i3wm.org/docs/userguide.html#tiling_drag
# Initiate a tiling drag on either titlebar click or held modifier:
tiling_drag modifier titlebar
А плавающие окна еще с незапамятных времен за заголовок мышкой перемещать можно было. А с Super-клавишей вообще можно любую часть окна цеплять.
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|2.7, Аноним (19), 16:24, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Niri+DankMaterialShell поддерживает перемещение за заголовки. Ноль глюков за полгода каждодневного пользования, только ожидаемое поведение. Давно такого ощущения не было)
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|1.25, Аноним (25), 20:17, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего лучше Openbox не было и уже не будет, золотая эра линукс ушла в закат, дальше будет хуже.
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|2.36, Diozan (ok), 21:30, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Labwc смотри. Тот же Openbox, только для Wayland.. Даже темы совместимые и конфиги на 90%.
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|2.43, Аноним (39), 22:28, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хз, я вспоминаю те времена, столько пердолить нужно было, что ну его нафиг. Сегодня просто накатил убунту и работаешь.
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|1.40, Аноним (39), 21:45, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Классный рабочий стол, был бы линуксоидом, неприменно сидел бы именно на нем
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