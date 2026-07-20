Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск композитного сервера Hyprland 0.56

20.07.2026 15:15 (MSK)

Доступен композитный сервер Hyprland 0.56, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Добавлены новые параметры для управления макетом с прокручиваемой лентой окон и рабочих столов (Scrolling Layout): "fit_into_view" (сдвигает текущую колонку, чтобы она вместилась в границы экрана), "inhibit_scroll" (блокировка прокрутки экрана на выбранном рабочем столе) и "fit expand" (расширяет активную колонку для заполнения пустого пространства).
  • Для макета с основным окном (Master Layout) добавлен параметр focus_master_on_close, при закрытии окна выполняющий автоматическую передачу фокуса ввода в основное окно.
  • Расширены возможности использования языка Lua для настройки рабочего стола. Добавлены новые Lua API: change_id (изменение идентификатора рабочего стола), get_loaded_plugins (получение информации о загруженных плагинах), clear_crashed_lockscreen (сброс состояния блокировки экрана), is_key_down (прямой опрос состояния клавиатуры), physical_width, physical_height (определение физических размеров экрана монитора в дюймах), exec_scheduled_prop_refresh_immediately (обновление свойств окон без задержки) и набор функций set_* для низкоуровневым управлением мониторами. Добавлена возможность использования Lua для регистрация и диспетчеризации событий, а также для определения экранных жестов, реагирующих на движение пальцев.
  • В утилите hyprctl реализован REPL-интерфейс (Read-Eval-Print Loop) для интерактивного выполнения Lua-скриптов.
  • Добавлена опция disable_when_only для скрытия панели groupbar, когда в группе остаётся только одно окно.
  • Добавлено оконное правило no_auto_hdr для запрета автоматического включения HDR для выбранного окна.
  • Добавлено оконное правило suppress_event для блокирования конфигурационных событий X11 для решения проблем с некоторыми играми, запускаемыми через XWayland.
  • В оконное правило monitor добавлена опция silent для открытия окна на выбранном мониторе без переключения фокуса.
  • В эффект glow (свечение вокруг окна) добавлена поддержка градиентов.
  • Добавлена возможность перемещения окон мышью за заголовки, отрисованные с использованием декорирования окон на стороне клиента (CSD).








  1. Главная ссылка к новости (https://hypr.land/news/update5...)
  2. OpenNews: Доступен композитный сервер Nourish 1.0.0
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск композитного сервера Xfwl4 от проекта Xfce
  4. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.10, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Выпуск labwc 0.20, композитного сервера для Wayland
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.55
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65938-hyprland
Ключевые слова: hyprland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:47, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно перешёл с плазмы на Niri+Noctalia V5 из-за багованной плазма шелл при работе с venus драйвером, а мне важна плавная работа в виртуалке. И настраивать и пользоваться Niri намного удобнее, чем тот же сетап на hyprland, во первых, удобный лэйаут дефолтный, а во вторых, на venus драйвере не было замечено ни одного лага и подвисания в процессе работы, в то время как hyprland, пока настраивал конфиг, успел упасть 2 раза, да и сам формат конфига kdl в Niri мне нравится гораздо больше чем луа у хипра. Единственный минус, это то, что Niri больше заточен под гном приложения как будто, и было запарно разбираться с этими порталами после нормальной плазмы.
     
     
  • 2.8, aname (ok), 16:26, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не глючит только консоль. Задумайся.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но удобство нативной консоли сильно подрубили выпиливанием прокрутки. Поэтому приходится в эмуляторах терминала.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:50, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терминальные мультиплексоры для этого есть (tmux)
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:39, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В BSD всё работает и даже scroll lock на клаве работает (для чего он там и существует много лет). А так, как уже сказали - tmux/screen
     
  • 4.26, Аноним (26), 20:19, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве не заменили на kmscon?
     
  • 2.13, Александр (??), 16:43, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    присмотрись к mangowc
     
     
  • 3.14, небесный ученый (ok), 16:46, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотрел, сырой, сильно течет в память gpu
     
     
  • 4.32, Аноним (26), 20:46, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя nvidia, обнови драйвер и выставь GLVidHeapReuseRatio в 0 для бинаря, может DedicatedHwStatePerRobustCtx ещё нужен. И FA0 попробуй. Это поправило адовые утечки в kwin и xwayland.
     
     
  • 5.42, небесный ученый (ok), 22:00, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не, у меня самый простой вариант - amd-встройка без внешки
    hyprland, driftwm, halley, niri и даже nourish работают все в пределах пару сотен мегабайт, можно понаблюдать с помощью утилиты nvtop ("аналог" htop для gpu)
    и тока mangowc после часа баловства съел у меня порядка 3 гиг памяти выделенных для gpu

    вот присматриваюсь к scroll форка sway + скроллер, gpu память вообще не кушает как впрочем и сам sway, да и обычную память бережет, конфигурация привычная, чего еще нужно

     
     
  • 6.44, Цфндфтв (?), 22:29, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    driftwm, halley - сколько памяти потребляют? концепт очень заинтересовал.
     
  • 2.16, q (ok), 17:57, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чего только не делают, лишь бы не пользоваться гномом... Niri какой-то, Noctalia V5... Какой-то формат конфига под названием kdl... А еще какой-то "venus драйвер"... Чувак словно из параллельной вселенной пишет, где это всё популярно, где люди спорят, какой формат конфига лучше: kdl или abcde, или ёпрст...
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 18:11, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тайлингов на каждом мониторе свой независимый воркспейс, чего гном не умеет. А так да, захожу иногда в параллельный гном поглядеть что да как.
     
  • 3.22, Аноним (22), 18:53, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNOME и так все обходят стороной. Посмотрите недавную новость с их календарем.
     
     
  • 4.29, eugener (ok), 20:34, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С минтовым календарём.
     
  • 3.37, ааа (??), 21:38, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном научился уже в настройку переключения раскладки? Месяц назад пробовал забиндить - родной диалог даже ctrl+shift не распознал, не говоря о caps lock. А поставил gnome tweaker - увидел такую же настройку раскладки, которая в кедах из коробки идет

    Снес гном по итогу и не жалею

     
  • 3.47, Аноним (47), 23:04, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще какой-то "venus драйвер"

    Чувак тебе из Зиона пишет, из QEMU.

     
  • 2.24, Аноним (24), 19:37, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Недавно перешёл с плазмы на Niri+Noctalia V5 из-за багованной плазма шелл при
    > работе с venus драйвером, а мне важна плавная работа в виртуалке.
    > И настраивать и пользоваться Niri намного удобнее, чем тот же сетап
    > на hyprland, во первых, удобный лэйаут дефолтный, а во вторых, на
    > venus драйвере не было замечено ни одного лага и подвисания в
    > процессе работы, в то время как hyprland, пока настраивал конфиг, успел
    > упасть 2 раза, да и сам формат конфига kdl в Niri
    > мне нравится гораздо больше чем луа у хипра. Единственный минус, это
    > то, что Niri больше заточен под гном приложения как будто, и
    > было запарно разбираться с этими порталами после нормальной плазмы.

    А эти ваши Niri+Noctalia в принципе умеют то, что в KDE называется pager с настройкой "Show application icons on window outlines", да чтобы ещё можно было окна через этот pager на разные виртуальные рабочие столы перекидывать?

     
     
  • 3.28, Аноним (19), 20:27, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В niri+DMS такой пейджер в виде иконок нативно в топ баре живёт. А если глянуть надо, что в каком приложении крутится, то режим "eagle eye", в нём окна и перебрасывать. Бесконечные ленты, и лент этих бесконечно, у каждого монитора свои. На практике двух-трёх лент хватает на всё.
     
     
  • 4.30, Аноним (24), 20:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В niri+DMS такой пейджер в виде иконок нативно в топ баре живёт.
    > А если глянуть надо, что в каком приложении крутится, то режим
    > "eagle eye", в нём окна и перебрасывать. Бесконечные ленты, и лент
    > этих бесконечно, у каждого монитора свои. На практике двух-трёх лент хватает
    > на всё.

    Спасибо за ответ!
    Но, если честно, то я ровным счётом не понял то, что вы описали, потому как никогда на вяленых тайловиков не использовал, да и на иксах считай, что нет.
    Но если этот ваш "eagle eye" это какая-то такая ерунда, типа как режим обзора у GNOME, то тогда это решительно не то и совершенно не подходит.
    Мне нужно, чтобы маленькие значки виртуальных рабочих столов с открытми на них окнами отображались всегда в углу экрана и без малейшего лишнего клика для приближения, увеличения или переключения на какой-то обзор-режим, прямо там, в углу экрана, за эти маленькие иконки, обозначающие раскрытые окна программ, можно было их перетаскивать с одного виртуального рабочего стола на другой, прямо там же не "отходя от кассы".

    В том и вся суть pager, нет никаких лишних кликов и переключений в обзорные режимы, он никак не меняет геометрию, размеры и местоположение, всё происходит быстро и без лишних телодвижений и перемещений/загораживаний рабочих областей экрана.
    По этой причине, базовый GNOME для меня не подходит, базово такой функционал есть в KDE, Xfce, MATE, LXDE, просто немного по-разному называется. Просто последнее время из каждого утюга слышу хвалебные оды в сторону Niri + Noctalia, будто эта связка может что угодно, вот и решил поинтересоваться у живых пользователей, из первых рук, так сказать. ))

     
     
  • 5.33, Аноним (19), 20:55, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все иконки на всех воркспейсах видны с самого начала. Таскать их не получится, увы. Отличие "режима орла" от гномовского в том, что в гноме "взлетаем" условно на 10м, а в нири на 50. Несколько одинаковых иконок всё равно требуют выяснения, а что там находится. Как я уже написал, для меня киллер-фичей оказались независимые рабочие столы на всех мониторах.
     
     
  • 6.46, Аноним (24), 22:36, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все иконки на всех воркспейсах видны с самого начала. Таскать их не
    > получится, увы. Отличие "режима орла" от гномовского в том, что в
    > гноме "взлетаем" условно на 10м, а в нири на 50. Несколько
    > одинаковых иконок всё равно требуют выяснения, а что там находится. Как
    > я уже написал, для меня киллер-фичей оказались независимые рабочие столы на
    > всех мониторах.

    Ясно. Спасибо за разъяснения, но для меня вот эта фича ->Таскать их не получится, увы <- критическая, если нельзя таскать, то у меня весь рабочий процесс ломается, потому что завязано на это много чего!
    Я вообще не могу найти до сих пор 1 к 1 подобного дополнения к GNOME, хоть нашёл и какие-то отдалённо напоминающие убогие костыли, из-за чего GNOME мне тоже неприятно использовать, т.к. нужно очень много лишних кликов, что раздражает на фоне других его нетакусечных сценариев поведения. Беда в том, что индустриальный стандарт мейнстрима это как раз убогий GNOME и это печально.

    Самая наименее напряжная DE для меня это Xfce, далее идёт KDE, остальное либо заброшено и будто нет потенциала развития и какой-либо долгосрочной жизни проекта, либо новомодная трешатина типа GNOME/Cinnamon/Cosmic. Подумывал куда переезжать когда окончательно захоронят иксы, но вот видимо придётся ждать когда Xfce перенесут, да на ней и оставаться, судя по всему.


     
  • 3.31, Аноним (19), 20:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Noctalia всё то же самое. Проекты в сущности похожие. У DMS есть фирменный dsearch, так сказать "неточный" поиск, несколько раз очень выручал.
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:50, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Добавлена возможность перемещения окон мышью за заголовки

    Скоро перейдут на восьмиразрядные семисегментные экраны? Какое движение назад в прошлое идёт.

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 16:41, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, окна из сегментов индикаторов. Привет, игры на калькуляторах МК-52/61 :)
     
     
  • 3.38, Аноним (2), 21:43, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > МК-52/61

    Кто не ловил оборотней за хвост - тот не геймер :)

     

  • 1.3, Аноним (2), 15:50, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Добавлена возможность перемещения окон мышью за заголовки

    Скоро перейдут на восьмиразрядные семисегментные экраны? Какое движение назад в прошлое идёт.

     
     
  • 2.4, Alex154 (ok), 16:01, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие тайловые менеджеры поддерживают перемещение окон без использования Win, или другой Super клавиши? I3-WM например так не может.
     
     
  • 3.12, небесный ученый (ok), 16:43, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    у sway, насколько я помню, никогда с этим не было проблем
     
     
  • 4.21, небесный ученый (ok), 18:52, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    а чего это анонимы минусы свои возбудили ? возражений ноль а негатив девать некуда ?
    сам окантовку для окон не использую, вернее в пару пикселей для отличия окон, но при желании всегда можно включить, можно даже локально для текущего терминала
    $ swaymsg 'border csd'
    перемещается мышкой на ура, да и раньше еще в пору становления sway помню игрался этими параметрами и окна ёрзались мышкой без проблем.
     
  • 3.34, Аноним (34), 21:17, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > I3-WM например так не может.

    https://i3wm.org/docs/userguide.html#tiling_drag
    # Initiate a tiling drag on either titlebar click or held modifier:
    tiling_drag modifier titlebar
    А плавающие окна еще с незапамятных времен за заголовок мышкой перемещать можно было. А с Super-клавишей вообще можно любую часть окна цеплять.

     
  • 2.7, Аноним (19), 16:24, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Niri+DankMaterialShell поддерживает перемещение за заголовки. Ноль глюков за полгода каждодневного пользования, только ожидаемое поведение. Давно такого ощущения не было)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 16:39, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в гноме такое и не падает
     

  • 1.23, Аноним (23), 19:30, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот смотришь на обои и сразу всё понятно.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 21:45, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они прекрасны
     

  • 1.25, Аноним (25), 20:17, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего лучше Openbox не было и уже не будет, золотая эра линукс ушла в закат, дальше будет хуже.
     
     
  • 2.36, Diozan (ok), 21:30, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Labwc смотри. Тот же Openbox, только для Wayland.. Даже темы совместимые и конфиги на 90%.
     
     
  • 3.41, Аноним (2), 21:56, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Два минуса:
    - для Wayland
    - на 90%
     
  • 3.48, Аноним (20), 23:05, 20/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (39), 22:28, 20/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хз, я вспоминаю те времена, столько пердолить нужно было, что ну его нафиг. Сегодня просто накатил убунту и работаешь.
     

  • 1.40, Аноним (39), 21:45, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Классный рабочий стол, был бы линуксоидом, неприменно сидел бы именно на нем
     
  • 1.45, Аноним (45), 22:34, 20/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше ашесома
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру