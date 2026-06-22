Первый тестовый выпуск композитного сервера Xfwl4 от проекта Xfce

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|1.11, Аноним (11), 20:18, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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>Xfwl4 написан на языке Rust с использованием библиотеки Smithay.
Вангую, помучаются с Растом и вернутся обратно на wlroots и Си.
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|2.13, Аноним (13), 20:23, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вангую, помучаются с Растом и вернутся обратно на wlroots
А они разве начинали с wlroots?
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|3.18, Аноним (13), 20:36, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не помучаются а просто не смогут развивать проект.
Почему не смогут?
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|4.32, Ivan_83 (ok), 21:12, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что у них изначально не описаны требования, поэтому они не расписали заранее архитектуру.
Раз так, то это поисковое исследование, в ходе которого часто надо переписывать код и периодически рефакторить=менять архитектуру.
На С это всё сводится к перекомпановке кода.
Раст будет постоянно мешатся под ногами со своим "ценным" мнением.
На хубре была статья от игродела и почему у него с растом не срослось (при написании игор тоже постоянно приходится всё менять), можете найти почитать, там более подробно описано.
И именно поэтому на расте только переписывают готовое или пишут отдельные куски или это хэлловорлды.
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|5.34, Аноним (13), 21:22, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому что у них изначально не описаны требования, поэтому они не расписали заранее архитектуру.
Сильное заявление. Поделишься источником информации?
> На хубре была статья от игродела и почему у него с растом не срослось
То есть, твое ценное экспертное мнение по поводу "архитектуры" и "мешаться под ногами" основано на сугубо статье васяна с Хабра?
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|6.48, Ivan_83 (ok), 22:47, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://habr.com/ru/articles/811163/
https://habr.com/ru/articles/812661/
https://habr.com/ru/articles/813139/
https://habr.com/ru/articles/813597/
И ещё один:
https://habr.com/ru/articles/906460/
Нет, я когда то давно уже имел опыт с крестами и даже тогда, будучи с мизерным опытом в языке сумел понять что я трачу время на написание кода связанного с особенностями языка (инициаторы, деструкторы, сеттеры/геттеры) вместо того чтобы писать код делающий что то полезное.
Тут можно спорить и сказать что задача была не та, и что опыта не было и наверное это будет справедливо.
С точки зрения бизнеса.
На выходных писал одну утилиту на С, она расшифровывает файлы из одного особенного формата. (можно сказать даже двух, потому что ключ тоже отдельно хранится в особенном формате и тоже часто зашифрован)
У меня ушло где то 20 часов, основное время я потратил на изучение формата и особенности применения крипты (алгоритмические) и использование OpenSSL для того чтобы сделать те преобозования что мне нужны.
Гугол со своим гемини сильно помогали подкидывая рабочие примеры коды под каждое преобразование.
Без него думаю время можно было бы умножить на 2 или даже 4.
На возню с самим языком С я потратил примерно 0,1% времени: закрыл варнинги и ошибки компиляции.
Ещё час я потратил когда выяснилось что на целевой платформе OpenSSL 1.1.1 а я то писал под 3+, и пришлось собирать и ставить там 3+ и статически всё линковать в один огромный бинарник (30кб превратилось в 5мб).
Что было бы если бы я делал тоже самое на расте? - вместо 0,1% я бы получил скорее всего 5%+.
Вроде не сильно много само по себе, но.
Для нужного мне была изначально куча примернов на С, в том числе из документации - сомневаюсь что я бы получил столько же примеров для раста.
Чем бы отличался конечный результат?
Кроме размера и времени компиляции - ничем, такая же утилита.
Так зачем тратить время за возню с ненужно компилятором?
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|7.51, Аноним (51), 23:28, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Отличный пример эпичных неудачников Которые хотели наовнячить кода за 6 месяце... большой текст свёрнут, показать
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|7.59, Аноним (59), 01:56, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Писать на крестах с чатботом гемини, когда есть антигравити это сильно больно
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|5.35, Аноним (35), 21:29, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> рефакторить=менять архитектуру
Знак равенства между этими двумя понятиями сходу выдает в тебе опеннетного эксперта.
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|6.46, Ivan_83 (ok), 22:23, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну конечно, вам то виднее.
Но лично я выращивал приложения с нуля, и время от времени случалось так что рефакторинга на уровне отдельных функций было не достаточно и приходилось менять архитектуру в целом.
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|8.54, Аноним (54), 00:01, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
забавно, у меня ноут рабочий старше чем статья на вики, а поди ж ты эксперты уже... текст свёрнут, показать
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|2.26, Sunderland93 (ok), 20:52, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, с ним прям вот мучаются? Брайан (разработчик Xfwl4) в своем блоге не писал о таком
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|1.21, Аноним (25), 20:47, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>После 6 месяцев разработки представлен первый предварительный выпуск композитного сервера Xfwl4
О да, наконец то вот оно, достойный конкурент labwc, и Kde всяким.
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|3.40, Аноним (40), 21:56, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Labwc, wlroots композитор с прямым Gpu-overlay, выводом.
Да, у Labwc, много фич изначально,
Которые только внедряют Gnome, и Kde.
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|1.27, Sunderland93 (ok), 20:55, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Xfwl4 развивается с нуля
Не совсем - он построен на основе Anvil, тестового композитора из состава Smithay
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|1.28, Аноним (28), 21:03, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого. Даже XFCE переходит на Wayland.
У них лет 500 назад была дорожная карта, в которой говорилось что-то типа: да, наша цель - wayland, но будет ли она достигнута.
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|1.29, Аноним (29), 21:06, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Планируется довести функциональность Xfwl4 до уровня, при котором пользователь сможет переключаться между Xfwl4 и xfwm4, не замечая различий.
Т.е. можно будет при необходимости просто переключиться на X11?
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|2.33, Sunderland93 (ok), 21:16, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, просто сессию с X11 на экране входа выбрать и все. Собственно, сейчас это уже можно сделать - текущая стабильная версия Xfce приспособлена для работы с Labwc, соответствующий пункт есть на экране входа в систему (при установке парочки дополнительных пакетов)
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|2.42, Аноним (40), 21:58, 22/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Т.е. можно будет при необходимости просто переключиться на X11?
Ты и сейчас можешь переключится, например в Xubuntu Live, на Xfce X11, и Xfce Wayland, только у них щас там Labwc, вместо Xfwl.
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|1.36, Аноним (36), 21:33, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличная новость, но похоже пока пользоваться нечем. Собирать этот адок на rust в моем дистрибутиве я врядли осилю, так что передайте там, чтоб поскорей выкатываи xfce5, я заждался.
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|1.37, Аноним (37), 21:42, 22/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала т-лись с gtk3, теперь с вяленым.
Как же хорошо когда у разрабов нет времени фиксить баги и делать фичи, сливая всё время на бесконечное обновление ради обновления.
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|2.55, Аноним (55), 00:30, 23/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> готовый композитный сервер
Дак протоколы до сих пор нестабильные, нету протоколов - нету реализаций.
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