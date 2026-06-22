Первый тестовый выпуск композитного сервера Xfwl4 от проекта Xfce

https://habr.com/ru/articles/811163/

https://habr.com/ru/articles/812661/

https://habr.com/ru/articles/813139/

https://habr.com/ru/articles/813597/

И ещё один:

https://habr.com/ru/articles/906460/ Нет, я когда то давно уже имел опыт с крестами и даже тогда, будучи с мизерным опытом в языке сумел понять что я трачу время на написание кода связанного с особенностями языка (инициаторы, деструкторы, сеттеры/геттеры) вместо того чтобы писать код делающий что то полезное.

Тут можно спорить и сказать что задача была не та, и что опыта не было и наверное это будет справедливо.

С точки зрения бизнеса.

На выходных писал одну утилиту на С, она расшифровывает файлы из одного особенного формата. (можно сказать даже двух, потому что ключ тоже отдельно хранится в особенном формате и тоже часто зашифрован)

У меня ушло где то 20 часов, основное время я потратил на изучение формата и особенности применения крипты (алгоритмические) и использование OpenSSL для того чтобы сделать те преобозования что мне нужны.

Гугол со своим гемини сильно помогали подкидывая рабочие примеры коды под каждое преобразование.

Без него думаю время можно было бы умножить на 2 или даже 4.

На возню с самим языком С я потратил примерно 0,1% времени: закрыл варнинги и ошибки компиляции.

Ещё час я потратил когда выяснилось что на целевой платформе OpenSSL 1.1.1 а я то писал под 3+, и пришлось собирать и ставить там 3+ и статически всё линковать в один огромный бинарник (30кб превратилось в 5мб). Что было бы если бы я делал тоже самое на расте? - вместо 0,1% я бы получил скорее всего 5%+.

Вроде не сильно много само по себе, но.

Для нужного мне была изначально куча примернов на С, в том числе из документации - сомневаюсь что я бы получил столько же примеров для раста. Чем бы отличался конечный результат?

Кроме размера и времени компиляции - ничем, такая же утилита.

Так зачем тратить время за возню с ненужно компилятором?

