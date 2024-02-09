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Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland

09.02.2024 09:56

Разработчики Xfce обновили страницу с планами, связанными с добавлением поддержки протокола Wayland. В план добавлено упоминание реализации начальной поддержки Wayland в базовых компонентах следующего значительного выпуска Xfce 4.20 с сохранением поддержки X11. Ранее вопрос сохранения обратной совместимости с X11 находится на стадии дискуссии, в которой не удавалось добиться консенсуса. Теперь решено, что поддержка X11 в обозримом будущем прекращена не будет.

Сеанс на базе Wayland в Xfce 4.20 будет охватывать минимально необходимый набор возможностей, а недостающую функциональность намерены постепенно добавлять при подготовке следующих выпусков. Также планируется продолжить оттачивание работы в окружении на базе протокола Wayland в уже портированных пользовательских приложениях.

В примечании упомянуто, что у проекта нет ресурсов для сопровождения собственного композитного менеджера для Wayland, но отвергнута возможность использования для работы привязки к XWayland. Без изменений оставлено ранее принятое решение об использовании в Wayland-окружении вместо libmutter библиотеки wlroots, развиваемой разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющей базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland.

Рабочий стол xfdesktop и панель xfce4-panel уже портированы для Wayland с учётом использования wlroots и продолжат развиваться как отдельно запускаемые компоненты. Работа xfce4-panel проверена с композитными серверами Labwc и Wayfire. Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 задействована библиотека libxfce4windowing, предлагающая слой для абстрагирования от графической подсистемы в котором реализованы компоненты управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.), не привязанные к определённой оконной системе. Поддержка X11 реализована на базе libwnck (Window Navigator Construction Kit).

Из портированных на Wayland компонентов также отмечены: exo, libxfce4ui, libxfce4util, thunar, xfce4-appfinder, xfce4-settings, xfconf, xfce4-power-manager, tumbler, garcon, thunar-volman и xfce4-dev-tools. Поддержка Wayland пока отсутствует в менеджере сеансов xfce4-session и оконном менеджере xfwm4, но для организации работы с использованием Wayland имеется неофициальный порт xfwm4.

Среди приложений, в которые добавлена поддержка Wayland: xfce4-terminal, mousepad, xfce4-notifyd, xfce4-taskmanager, xfce4-mixer, ristretto, catfish, xfburn, parole, xfmpc, xfce4-dict, gigolo и xfce4-panel-profiles. Приложения, которые пока не работают с Wayland: xfdashboard, xfce4-screenshooter, xfce4-screensaver и xfce4-volumed-pulse.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Для Xfce развивается поддержка Wayland
  3. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18
  4. OpenNews: Используемый в Xfce оконный менеджер xfwm4 портирован для работы с Wayland
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Thunar 4.17.0, развиваемого проектом Xfce
  6. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60580-xfce
Ключевые слова: xfce, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, iPony129412 (?), 10:13, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Зря. Ресурсов нет, а так чемодан без ручки можно выкинуть.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:20, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ручкой в крыске зовут разделитель
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:13, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда???
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.4, Аноним (4), 10:15, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Xfce навсегда в моём сердце!
     
  • 1.5, Аноним (8), 10:15, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    люблю крыску ♥️ спустя годы по прежнему одна из лучших сред рабочего стола
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:38, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыс уже не тот, gtk3 уронил перформанс, а wayland функционал... точнее сделает "инсталляцию"
     
     
  • 3.23, Аноним (8), 10:42, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы сами из какого года там пишите, из 2011? давно уже всё причесали
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно не обновлялся поди?
     
     
  • 3.22, Аноним (8), 10:41, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и обновлялся и чисто по фану собирал для себя из исходников 4.19, всё с крысом в поряде до сих пор, жрёт поменьше нексотрированных кед
     

  • 1.6, Аноним (4), 10:18, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И это правильно. Тише едешь -- дальше будешь.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 10:21, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Тише едешь -- дальше будешь

    дальше от того места, куда поставил целью добраться?)

     
     
  • 3.11, Аноним (8), 10:22, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (8), 10:22, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Тише едешь -- дальше будешь

    дальше от того места, куда поставил цель добраться?)

     
  • 2.16, Аноним (18), 10:35, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зря вообще пошли дальше 4.12
     
     
  • 3.27, Аноним (8), 10:45, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, с точки зрения компромисса между скоростью и видом наверное лучший релиз
     
  • 2.24, Пряник (?), 10:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не умеешь - вообще стой и не двигайся?
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:19, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В план добавлено упоминание реализации начальной поддержки Wayland
     
     
  • 2.25, Пряник (?), 10:45, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда уж "поминание"
     

  • 1.14, Аноним (18), 10:33, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без X это просто ой fce!
     
     
  • 2.21, Пряник (?), 10:40, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WFCE
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:34, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А , ачем? Кто не приворовыш именно интеледжмент дел то уже может пользоваться mesa от griggorii приняв лицензию так что смысл теряется , в тех иксах которые он дал уже нету тиринга , а штеуд получил второе дыхание.
     
  • 1.17, Аноним (17), 10:36, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >не подскажете, почему мой комментарий скрыли?)

    Бот-модератор топит за Вяленого.

     
     
  • 2.19, Аноним (8), 10:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ж, весьма жаль такое слышать на таком консервативном ресурсе как опеннет
     
     
  • 3.29, Аноним (18), 10:47, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (18), 10:45, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вяленый бот - бич опеннета
     
     
  • 3.28, Аноним (8), 10:46, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не понимаю, зачем все эти "инновации" вводятся Максимом?
     

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