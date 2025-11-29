The OpenNET Project / Index page

Выпуск композитного сервера Niri 25.11, использующего Wayland

29.11.2025 18:17

После трёх месяцев разработки опубликован выпуск композитного сервера Niri 25.11, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.

Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией.

Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера.

В новой версии:

  • Добавлен интерфейс для переключения между окнами по Alt+Tab с показом эскизов во время прокрутки окон. Возможно отображение окон в привязке к текущему виртуальному рабочему столу (клавиша "w") или устройству вывода (клавиша "o"). Также доступна комбинация клавиш Alt+"`" для переключения между окнами текущего приложения.
  • Добавлены анимационные эффекты перехода окна в полноэкранный режим и выхода из него.
  • Реализована полноценная поддержка раскрытия окон на весь экран (ранее поддерживалось раскрытие окна на полную ширину с сохранением отступов и рамок, а теперь поддерживается раскрытие с занятием всей доступной области без показа рамок). Раскрытие производится при нажатии соответствующей кнопки в верхней части окна или при двойном клике мышью по заголовку.
  • Добавлена возможность генерации событий прокрутки содержимого при осуществлении горизонтального перетаскивания мышью заголовка окна в мозаичной раскладке (вертикальное перетаскивание приводит к перемещению окна, а горизонтальное - к прокрутке информации в окне).
  • Предоставлена возможность определения отдельных конфигураций раскладки окон, привязанных к определённому устройству вывода (монитору) или виртуальному рабочему столу.
  • В файлах конфигурации реализована директива "include" для подстановки содержимого других файлов.
  • Добавлена поддержка внешних мониторов, подключённых через порт DisplayLink.
  • Внесены изменения, снижающие мерцание экрана.
  • Добавлена поддержка задания собственных видеорежимов для устройств вывода, не ограниченных режимами, переданными через EDID. Например, 'mode custom=true "1920x1080@100"'.
  • Добавлена поддержка запуска оконного сеанса niri в WSL (Windows Subsystem for Linux).


  • 1.1, Аноним (1), 18:35, 29/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    И даже не vulkan?
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:42, 29/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    А что случилось с Cosmic? Почему от них больше нет новостей…
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 18:45, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно ж в конце сентября ушло в бету.
    Я бы расчитывал на 2-3 месяца тестирования минимум, иначе какая-то халтура выйдет.
    А лучше пол-годика, чтобы собрать по максимуму проблемы и баги.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:02, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что случилось с Ladybird?
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 19:26, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уехал в тайланд
     
  • 2.4, Анонимусс (-), 18:54, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А что случилось с Cosmic?

    Вроде все ок, а что с ним случилось?

    > Почему от них больше нет новостей…

    на опеннете? Наверно он тут мало кому интересен, а кому интересен - тем лень писать новости.
    8 октября вышла бета вместе с новым ноутом (linuxiac.com/system76-launches-popos-24-04-lts-beta-and-cosmic-desktop-beta)

    Релиз назначен на начало декабря, но я, если честно, скептичен))
    linuxiac.com/system76-ceo-carl-richell-reveals-cosmic-desktop-launch-date/

     
     
  • 3.8, СлесарьХаккер (?), 19:27, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато на Rust).
    Кому интересен Gnome.
    Вы пользовались Gnome?).
    Ну так чтобы чуть более чем стриммеры, показывающие Desctop, восхаляющие. Кстати почему стримеры восхваляют Linux, с виртуальной машины.
    Ну тоесть, ну попользовались бы, вот тогда и можно говорить.
     
     
  • 4.10, Аноним (7), 19:30, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато на Rust

    Блин, ну вот надо обязательно этот тухлый срач принести, да?
    > Вы пользовались Gnome

    Пользуюсь где-то с 2005 года, а что?

     
  • 3.9, Аноним (7), 19:28, 29/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Cosmic

    Самая перспективная среда на данный момент. Была бы возможность - задонатил бы.

     

