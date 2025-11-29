Выпуск композитного сервера Niri 25.11, использующего Wayland

|
После трёх месяцев разработки опубликован выпуск композитного сервера Niri 25.11, реализующего метод мозаичной (tiling) компоновки в стиле GNOME-расширения PaperWM, в котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна не меняют свой размер. Проект базируется на использовании протокола Wayland, но позволяет запускать приложения X11 при помощи DDX-сервера Xwayland. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты формируются для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.
Принципиальным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, не пересекающейся с лентами на других мониторах (в PaperWM раздельная работа с мониторами не может быть реализована из-за привязки к глобальным оконным координатам в GNOME Shell). Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU). Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов, особенностью которого является возможность исключения из записи отдельных окон с конфиденциальной информацией.
Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически и по аналогии с GNOME размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов - вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами и окнами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять такие параметры, как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Внесённые в файл конфигурации изменения применяется автоматически без перезапуска композитного сервера.
В новой версии:
- Добавлен интерфейс для переключения между окнами по Alt+Tab с показом эскизов во время прокрутки окон.
Возможно отображение окон в привязке к текущему виртуальному рабочему столу (клавиша "w") или устройству вывода (клавиша "o"). Также доступна комбинация клавиш Alt+"`" для переключения между окнами текущего приложения.
- Добавлены анимационные эффекты перехода окна в полноэкранный режим и выхода из него.
- Реализована полноценная поддержка раскрытия окон на весь экран (ранее поддерживалось раскрытие окна на полную ширину с сохранением отступов и рамок, а теперь поддерживается раскрытие с занятием всей доступной области без показа рамок). Раскрытие производится при нажатии соответствующей кнопки в верхней части окна или при двойном клике мышью по заголовку.
- Добавлена возможность генерации событий прокрутки содержимого при осуществлении горизонтального перетаскивания мышью заголовка окна в мозаичной раскладке (вертикальное перетаскивание приводит к перемещению окна, а горизонтальное - к прокрутке информации в окне).
- Предоставлена возможность определения отдельных конфигураций раскладки окон, привязанных к определённому устройству вывода (монитору) или виртуальному рабочему столу.
- В файлах конфигурации реализована директива "include" для подстановки содержимого других файлов.
- Добавлена поддержка внешних мониторов, подключённых через порт DisplayLink.
- Внесены изменения, снижающие мерцание экрана.
- Добавлена поддержка задания собственных видеорежимов для устройств вывода, не ограниченных режимами, переданными через EDID. Например, 'mode custom=true "1920x1080@100"'.
- Добавлена поддержка запуска оконного сеанса niri в WSL (Windows Subsystem for Linux).