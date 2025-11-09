Выпуск композитного сервера Hyprland 0.52 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.2

|
|
|
|2.12, Аноним (12), 12:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Отлично!
preview.png
softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2018 (Windows)"
Эт да, просто отличная демка 🙄
|
|2.13, Ной (?), 12:54, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
> Код написан на языке С++
Пора закопать хламище.
|
|1.4, Аноним (4), 10:27, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Wayland ещё не готов для десктопа, уступает в функционале и Х11, и Windows, и Cocoa.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 10:32, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Это Х11 не готов для десктопа. Когда допилят до приемлемого состояния тогда посмотрим.
|
|2.21, Аноним (21), 15:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В чем уступает, в функционале? А кто это такой, этот функционал?
|
|
|
|3.28, Аноним (-), 17:24, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Хотя изначально данное понятие возникло в математической среде, сегодня оно активно применяется в самых разных областях:
* В программировании функционал - это реализованные возможности приложений, скриптов, API и других программных решений.
* В веб-дизайне и юзабилити под функционалом понимают набор опций и инструментов, которые предоставляет пользователю тот или иной сайт или сервис.
* В архитектуре и строительстве функционал здания или сооружения описывает совокупность всех процессов, которые могут в нем протекать согласно изначальному замыслу архитектора.
* В бизнесе под функционалом компании понимают все ключевые направления ее деятельности, которые в совокупности обеспечивают достижение основных целей и решение поставленных задач.
|
|
|
|2.22, Аноним (21), 15:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тайлинг вместе с аниме обоями ставят исключительно ради того чтобы сделать скриншот и загрузить на unixporn сабреддит, ни для чего остального в 2kkk25 году тайловые не нужен.
|
|1.18, Аноним (18), 15:00, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Добрый день! А авторы этой программулины шарят в диаграммах - картинка то красивая! А что там с валяным, он готов уже для всех компютеров или ещё нет?
|
|
|
|2.24, Аноним (21), 15:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Авторы не знаю в чем шарят, но для построения диаграммы и графиков есть отдельно стоящие специализированные программы. Если нужен мониторинг Zabbix, для графиков Grafana и т.д. и т.п, а авторы пилят комбайн, который не нужён.
|
|1.19, Аноним (19), 15:11, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> выпуски инструментария Hyprtoolkit, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland.
> Work is also focused a bit on improving our new hyprtoolkit which will power all hyprland gui apps in the future.
И кто в здравом уме будет писать апликухи, привязанные не только к Линуксу и Wayland, но еще и конкретно на один WM?
> Из особенностей Hyprtoolkit заявлен
...отсутствие кроссплатформенности (даже между линуксячими десктопами, лол) и поддержки средств доступности.
> простой C++ API для создания графических приложений
А в условном Qt/Gtkmm он капец какой сложный.
|
|
|
|2.23, Аноним (21), 15:49, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну рептилоиды с планеты Нибиру делают все чтобы софт перестал быть кроссплатформенеым. GNOME привязывают к Systemd, соответственно GNOME не будет на той же FreeBSD или придется патчить.
|
|1.29, Аноним (30), 18:27, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Программы предлагается писать в стиле Rust'а:
auto button = CButtonBuilder::begin()
->label("Click me bitch")
->onMainClick([](SP<CButtonElement> el) { el->rebuild()->label(std::format("Clicked {} times bitch", buttonClicks++))->commence(); })
->onRightClick([](SP<CButtonElement> el) { el->rebuild()->label("Reset bitch")->commence(); })
->size({CDynamicSize::HT_SIZE_AUTO, CDynamicSize::HT_SIZE_AUTO, {1, 1}})
->commence();
В исходном тексте видно что переведено с Rust'а, даже собственная реализация интеллектуальных указателей.
Это какой-то поддельный C++
|
|
|
|2.31, Аноним (19), 18:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Программы предлагается писать в стиле Rust'а
И где ты в этом коде увидел намеки на Раст?
> даже собственная реализация интеллектуальных указателей.
> Это какой-то поддельный C++
Та не, писать свои велосапеды вместо использования стандартной библиотеки - это как раз отличительная особенность "настоящих™" плюсовиков. Не говоря уж о том, что весь этот Hyprtoolkit - эталонный NIH by design.
|
|
|
|3.35, Аноним (-), 19:02, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Та не, писать свои велосапеды вместо использования стандартной библиотеки - это как раз отличительная особенность
Ну ядро также пишут.
boost не используют, классы костылят чтобы убрать неявное выделение памяти, крипта своя. Там тоже ненастоящие?
|
|
|
|4.36, Аноним (19), 19:11, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Та не, писать свои велосапеды вместо использования стандартной библиотеки - это как раз отличительная особенность
> Ну ядро также пишут.
> boost не используют, классы костылят
При чем здесь ядро вообще? И какой еще boost с классами может быть в его сишочном коде?
|
|3.37, Аноним (30), 19:15, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот стиль Rust'а (gtk-rs):
// Create a button with label and margins
let button = Button::builder()
.label("Press me!")
.margin_top(12)
.margin_bottom(12)
.margin_start(12)
.margin_end(12)
.build();
там у них ещё абстрактные классы совершенно как трейты выглядят.
|
|
|
|4.38, Аноним (19), 19:27, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот стиль Rust'а (gtk-rs):
> let button = Button::builder()
Чел, не неси чушь. Паттерн Builder из GoF извествен еще с 90х годов. В цепочки вызовов в C++ есть даже в стандартных потоках.
Хз, к чему ты Раст приплел.
|
|4.39, Аноним (39), 19:41, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну такое. Стиль Си лаконичнее будет Button btn = {.label = “press here”, .margin = {12, 12, 12, 12}};
|