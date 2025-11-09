The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск композитного сервера Hyprland 0.52 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.2

09.11.2025 09:25

Доступен композитный сервер Hyprland 0.52, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка автоматической деактивации submap (набора сопоставлений событий ввода с действиями в окне) после выполнения привязки клавиш (keybind).
  • Предложена IPC-команда "/dispatch forceidle", позволяющая принудительно установить состояние неактивности (idle) пользователя на определённое число секунд через сбрасывание всех таймеров ext-idle-notify.
  • Добавлена IPC-команда "/dispatch fullscreen x y [set|unset|toggle]" для активации и отмены полноэкранного режима.
  • Добавлены настройки для работы с мониторами, поддерживающими цветовые пространства DCIP3, dp3 (Apple P3) и Adobe.
  • Добавлена возможность выставления режима поворота планшета (меняет координаты X и Y при смене ориентации) для каждого устройства ввода, поддерживающего подобную возможность.
  • В layer rule (настройки, привязанные к определённому слою размещения окон) добавлена опция "noscreenshare" для запрета показа слоя при предоставлении совместного доступа к экрану.
  • Добавлена настройка "cursor:zoom_disable_aa" для управления отображением курсора (пикселизация или размытие) при увеличении масштаба.
  • В правила, определяющие поведение окон (windowrules), добавлено свойство "modal" для создания модальных окон, блокирующих работу с другими окнами приложения.

Дополнительно можно отметить первые выпуски инструментария Hyprtoolkit, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland. Из особенностей Hyprtoolkit заявлен простой C++ API для создания графических приложений, встроенная поддержка анимационных эффектов, завязка на Wayland и упрощённая система тем оформления.



  1. Главная ссылка к новости (https://hypr.land/news/update5...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Hyprland 0.51
  3. OpenNews: Проект Nitrux прекращает разработку рабочего стола NX Desktop в пользу Hyprland
  4. OpenNews: Выпуск композитных серверов Wayfire 0.10 и wlmaker 0.6, использующих Wayland
  5. OpenNews: Выпуск композитного сервера Niri 25.08, использующего Wayland
  6. OpenNews: Выпуск miracle-wm 0.7, композитного менеджера на базе Wayland и Mir
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64205-hyprland
Ключевые слова: hyprland, wayland, hyprtoolkit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Одутловатый и приземистый (?), 09:30, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Отлично!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Отлично!

    preview.png
    softwareAgent="Adobe Photoshop CC 2018 (Windows)"
    Эт да, просто отличная демка 🙄

     
     
  • 3.15, laindono (ok), 13:58, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.20, Аноним (12), 15:23, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Ной (?), 12:54, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Код написан на языке С++

    Пора закопать хламище.

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 18:53, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:51, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Wm это круто
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:27, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Wayland ещё не готов для десктопа, уступает в функционале и Х11, и Windows, и Cocoa.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:32, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Это Х11 не готов для десктопа. Когда допилят до приемлемого состояния тогда посмотрим.
     
     
  • 3.7, name (??), 10:41, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли уже допилят.
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:43, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем уступает, в функционале? А кто это такой, этот функционал?
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 17:24, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хотя изначально данное понятие возникло в математической среде, сегодня оно активно применяется в самых разных областях:
    * В программировании функционал - это реализованные возможности приложений, скриптов, API и других программных решений.
    * В веб-дизайне и юзабилити под функционалом понимают набор опций и инструментов, которые предоставляет пользователю тот или иной сайт или сервис.
    * В архитектуре и строительстве функционал здания или сооружения описывает совокупность всех процессов, которые могут в нем протекать согласно изначальному замыслу архитектора.
    * В бизнесе под функционалом компании понимают все ключевые направления ее деятельности, которые в совокупности обеспечивают достижение основных целей и решение поставленных задач.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 18:54, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:43, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Мочекаменск ул Зомбаторов 13 (?), 13:55, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочется попробовать хваленый тайлинг.
    Не знаю, может зайдет
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 14:38, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (21), 15:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тайлинг вместе с аниме обоями ставят исключительно ради того чтобы сделать скриншот и загрузить на unixporn сабреддит, ни для чего остального в 2kkk25 году тайловые не нужен.
     

  • 1.18, Аноним (18), 15:00, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый день! А авторы этой программулины шарят в диаграммах - картинка то красивая! А что там с валяным, он готов уже для всех компютеров или ещё нет?
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 15:51, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авторы не знаю в чем шарят, но для построения диаграммы и графиков есть отдельно стоящие специализированные  программы. Если нужен мониторинг Zabbix, для графиков Grafana и т.д. и т.п, а авторы пилят комбайн, который не нужён.
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 18:58, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (19), 15:11, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > выпуски инструментария Hyprtoolkit, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland.
    > Work is also focused a bit on improving our new hyprtoolkit which will power all hyprland gui apps in the future.

    И кто в здравом уме будет писать апликухи, привязанные не только к Линуксу и Wayland, но еще и конкретно на один WM?

    > Из особенностей Hyprtoolkit заявлен

    ...отсутствие кроссплатформенности (даже между линуксячими десктопами, лол) и поддержки средств доступности.

    > простой C++ API для создания графических приложений

    А в условном Qt/Gtkmm он капец какой сложный.

     
     
  • 2.23, Аноним (21), 15:49, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну рептилоиды с планеты Нибиру делают все чтобы софт перестал быть кроссплатформенеым. GNOME привязывают к Systemd, соответственно GNOME не будет на той же FreeBSD или придется патчить.
     

  • 1.25, Мамка Шигорина (-), 16:30, 09/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.29, Аноним (30), 18:27, 09/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Программы предлагается писать в стиле Rust'а:

    auto button = CButtonBuilder::begin()
                          ->label("Click me bitch")
                          ->onMainClick([](SP<CButtonElement> el) { el->rebuild()->label(std::format("Clicked {} times bitch", buttonClicks++))->commence(); })
                          ->onRightClick([](SP<CButtonElement> el) { el->rebuild()->label("Reset bitch")->commence(); })
                          ->size({CDynamicSize::HT_SIZE_AUTO, CDynamicSize::HT_SIZE_AUTO, {1, 1}})
                          ->commence();

    В исходном тексте видно что переведено с Rust'а, даже собственная реализация интеллектуальных указателей.
    Это какой-то поддельный C++

     
     
  • 2.31, Аноним (19), 18:45, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Программы предлагается писать в стиле Rust'а

    И где ты в этом коде увидел намеки на Раст?

    > даже собственная реализация интеллектуальных указателей.
    > Это какой-то поддельный C++

    Та не, писать свои велосапеды вместо использования стандартной библиотеки - это как раз отличительная особенность "настоящих™" плюсовиков. Не говоря уж о том, что весь этот Hyprtoolkit - эталонный NIH by design.

     
     
  • 3.35, Аноним (-), 19:02, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Та не, писать свои велосапеды вместо использования стандартной библиотеки - это как раз отличительная особенность

    Ну ядро также пишут.

    boost не используют, классы костылят чтобы убрать неявное выделение памяти, крипта своя. Там тоже ненастоящие?

     
     
  • 4.36, Аноним (19), 19:11, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Та не, писать свои велосапеды вместо использования стандартной библиотеки - это как раз отличительная особенность
    > Ну ядро также пишут.
    > boost не используют, классы костылят

    При чем здесь ядро вообще? И какой еще boost с классами может быть в его сишочном коде?

     
  • 3.37, Аноним (30), 19:15, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот стиль Rust'а (gtk-rs):

    // Create a button with label and margins
        let button = Button::builder()
            .label("Press me!")
            .margin_top(12)
            .margin_bottom(12)
            .margin_start(12)
            .margin_end(12)
            .build();

    там у них ещё абстрактные классы совершенно как трейты выглядят.

     
     
  • 4.38, Аноним (19), 19:27, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот стиль Rust'а (gtk-rs):
    > let button = Button::builder()

    Чел, не неси чушь. Паттерн Builder из GoF извествен еще с 90х годов. В цепочки вызовов в C++ есть даже в стандартных потоках.

    Хз, к чему ты Раст приплел.

     
  • 4.39, Аноним (39), 19:41, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такое. Стиль Си лаконичнее будет Button btn = {.label = “press here”, .margin = {12, 12, 12, 12}};
     
     
  • 5.40, Аноним (19), 19:56, 09/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну такое. Стиль Си лаконичнее будет

    Ты не поверишь, но структурка кишками наружу в Расте инициализируется так же, только вместо "=" используется ":". И даже лаконичнее, ибо нет этих бестолковых точек в начале имен полей.

    https://doc.rust-lang.org/book/ch05-01-defining-structs.html

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру