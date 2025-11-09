Выпуск композитного сервера Hyprland 0.52 и GUI-библиотеки Hyprtoolkit 0.2

Доступен композитный сервер Hyprland 0.52, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Добавлена поддержка автоматической деактивации submap (набора сопоставлений событий ввода с действиями в окне) после выполнения привязки клавиш (keybind).

Предложена IPC-команда "/dispatch forceidle", позволяющая принудительно установить состояние неактивности (idle) пользователя на определённое число секунд через сбрасывание всех таймеров ext-idle-notify.

Добавлена IPC-команда "/dispatch fullscreen x y [set|unset|toggle]" для активации и отмены полноэкранного режима.

Добавлены настройки для работы с мониторами, поддерживающими цветовые пространства DCIP3, dp3 (Apple P3) и Adobe.

Добавлена возможность выставления режима поворота планшета (меняет координаты X и Y при смене ориентации) для каждого устройства ввода, поддерживающего подобную возможность.

В layer rule (настройки, привязанные к определённому слою размещения окон) добавлена опция "noscreenshare" для запрета показа слоя при предоставлении совместного доступа к экрану.

Добавлена настройка "cursor:zoom_disable_aa" для управления отображением курсора (пикселизация или размытие) при увеличении масштаба.

В правила, определяющие поведение окон (windowrules), добавлено свойство "modal" для создания модальных окон, блокирующих работу с другими окнами приложения. Дополнительно можно отметить первые выпуски инструментария Hyprtoolkit, развиваемого разработчиками Hyprland для создания графических интерфейсов на языке C++, нативно поддерживающих Wayland. Из особенностей Hyprtoolkit заявлен простой C++ API для создания графических приложений, встроенная поддержка анимационных эффектов, завязка на Wayland и упрощённая система тем оформления.



