Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.4.0

21.12.2025 20:26

Представлен релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.4.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в процессе подготовки flatpak и snap), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка использования нескольких рабочих областей, каждая из которых имеет отдельный файл конфигурации и свою БД. После активации соответствующей настройки в конфигураторе, при запуске начнёт выводится диалог, позволяющий создать новую рабочую область или выбрать уже существующую для использования по умолчанию. Возможно создание временной рабочей области, БД для которой размещается в оперативной памяти и не сохраняется на диск.
  • Улучшена работа в окружениях на базе протокола Wayland, среди прочего налажена поддержка цветовых профилей ICC в системах на базе Wayland. Отмечается, что Darktable теперь работает с Wayland также же хорошо, как и при использовании X11.
  • В модуль Demosaic ("Дебайеризация"), обеспечивающий восстановление недостающих компонентов цвета на основе обработки имеющихся в raw-файле данных от сенсора, добавлена новая секция "Capture Sharpening" для восстановления деталей, потерянных после размытия при съёмке, например, из-за дифракции или сглаживания фильтром.
  • Предложен модуль с новой реализацией тонального отображения (tone mapper), основанной на алгоритме тонального преобразования AgX из Blender. Модуль обеспечивает цветопередачу, схожую с модулем "Сигмоида", но предоставляет больше возможностей для настройки. По аналогии с модулем "Плёночная тональная кривая RGB" (Filmic RGB) для настройки экспозиции новый модуль даёт возможность задавать точки белого и чёрного. Помимо этого, модуль реализует настраиваемую пользователем опорную точку для тональной кривой, уровень контраста вокруг которой можно корректировать.
  • В режимах светового стола (lighttable) и фоторедактора (darkroom) обеспечено сохранение между сеансами состояния кнопок в панели инструментов.
  • Внесены оптимизации производительности. Модуль Lut3D ускорен на 5-20%. Значительно сокращено время первого запуска при размещении библиотеки на жёстком диске или в сетевом хранилище. Повышена отзывчивость интерфейса при активации модуля "Пластика" (Liquify).
  • Во вспомогательных модулях и модулях обработки реализована поддержка иерархических пресетов.
  • Добавлена поддержка камер:
    • Canon EOS R1, EOS R5 Mark II, PowerShot D10, PowerShot S100V, PowerShot S2 IS.
    • Fujifilm FinePix HS33EXR, X-E5.
    • Kodak DCS Pro SLR/c, P712.
    • Leica D-Lux 8, M EV1, Q3 Monochrom, X-E (Typ 102).
    • Nikon Z fc.
    • M System OM-5 Mark II.
    • Olympus SP550UZ, SP565UZ.
    • Panasonic DC-S1M2, DC-S1M2ES.
    • Ricoh GR IV, GX200.
    • Sony DSC-RX1RM3, ZV-1M2.
  • Добавлены профили баланса белого для камер Canon EOS R5 Mark II, Nikon D2H, Nikon Z5_2.
  • Добавлены шумовые профили для камер Canon EOS R1, Canon EOS R5 Mark II, Fujifilm X-E5, Fujifilm X-M5, Nikon Z fc, Sony ILCA-99M2.
  • Приостановлена поддержка камер Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1, Fujifilm IS-1, Kodak EasyShare Z980, Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD, Leaf Credo 60, Leaf Credo 80, Olympus SP320, Phase One IQ250, ST Micro STV680.


Обсуждение (3) RSS
  • 1, bergentroll (ok), 23:00, 21/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Улучшена работа в окружениях на базе протокола Wayland

    Класс, а то сегодня только запустил, и виджеты не реагировали.

    Ещё бы картинку по-умолчанию выдавал чуть адекватнее для Canon...

     
  • 2, Аноним (2), 23:18, 21/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка камер: Canon EOS R1

    Мощная штука:
    https://www.youtube.com/watch?v=YfgRzt-CAj8

     
  • 3, Аноним (3), 23:31, 21/12/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Отмечается, что Darktable теперь работает с Wayland также же хорошо, как и при использовании X11.

    Могут, когда хотят. А те, кто не хотят, пойдут на свалку истории.

     
