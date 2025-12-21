Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.4.0

|
Представлен релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.4.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage, в процессе подготовки flatpak и snap), Windows и macOS.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка использования нескольких рабочих областей, каждая из которых имеет отдельный файл конфигурации и свою БД. После активации соответствующей настройки в конфигураторе, при запуске начнёт выводится диалог, позволяющий создать новую рабочую область или выбрать уже существующую для использования по умолчанию. Возможно создание временной рабочей области, БД для которой размещается в оперативной памяти и не сохраняется на диск.
- Улучшена работа в окружениях на базе протокола Wayland, среди прочего налажена поддержка цветовых профилей ICC в системах на базе Wayland. Отмечается, что Darktable теперь работает с Wayland также же хорошо, как и при использовании X11.
- В модуль Demosaic ("Дебайеризация"), обеспечивающий восстановление недостающих компонентов цвета на основе обработки имеющихся в raw-файле данных от сенсора, добавлена новая секция "Capture Sharpening" для восстановления деталей, потерянных после размытия при съёмке, например, из-за дифракции или сглаживания фильтром.
- Предложен модуль с новой реализацией тонального отображения (tone mapper), основанной на алгоритме тонального преобразования AgX из Blender. Модуль обеспечивает цветопередачу, схожую с модулем
"Сигмоида", но предоставляет больше возможностей для настройки. По аналогии с модулем "Плёночная тональная кривая RGB" (Filmic RGB) для настройки экспозиции новый модуль даёт возможность задавать точки белого и чёрного. Помимо этого, модуль реализует настраиваемую пользователем опорную точку для тональной кривой, уровень контраста вокруг которой можно корректировать.
- В режимах светового стола (lighttable) и фоторедактора (darkroom) обеспечено сохранение между сеансами состояния кнопок в панели инструментов.
- Внесены оптимизации производительности. Модуль Lut3D ускорен на 5-20%. Значительно сокращено время первого запуска при размещении библиотеки на жёстком диске или в сетевом хранилище. Повышена отзывчивость интерфейса при активации модуля "Пластика" (Liquify).
- Во вспомогательных модулях и модулях обработки реализована поддержка иерархических пресетов.
- Добавлена поддержка камер:
- Canon EOS R1, EOS R5 Mark II, PowerShot D10, PowerShot S100V, PowerShot S2 IS.
- Fujifilm FinePix HS33EXR, X-E5.
- Kodak DCS Pro SLR/c, P712.
- Leica D-Lux 8, M EV1, Q3 Monochrom, X-E (Typ 102).
- Nikon Z fc.
- M System OM-5 Mark II.
- Olympus SP550UZ, SP565UZ.
- Panasonic DC-S1M2, DC-S1M2ES.
- Ricoh GR IV, GX200.
- Sony DSC-RX1RM3, ZV-1M2.
- Добавлены профили баланса белого для камер
Canon EOS R5 Mark II,
Nikon D2H,
Nikon Z5_2.
- Добавлены шумовые профили для камер
Canon EOS R1,
Canon EOS R5 Mark II,
Fujifilm X-E5,
Fujifilm X-M5,
Nikon Z fc,
Sony ILCA-99M2.
- Приостановлена поддержка камер
Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1,
Fujifilm IS-1,
Kodak EasyShare Z980,
Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD,
Leaf Credo 60,
Leaf Credo 80,
Olympus SP320,
Phase One IQ250,
ST Micro STV680.