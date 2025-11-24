The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 5.0

24.11.2025 16:04

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 5.0, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Также продолжает поддерживаться LTS-ветки Blender 4.2 и 4.5, обновления для которой будут формироваться до июля 2026 и 2027 года соответственно.

Среди добавленных улучшений:

  • Представлена новая реализация системы управления цветом с интегрированной поддержкой расширенного динамического диапазона яркости (HDR) и цветовых пространств с широким цветовым охватом (Wide-gamut). Обеспечена возможность отображения, чтения и экспорта цветов Wide-gamut и HDR для изображений и видео. Добавлены новые режимы отображения, поддерживающие системы кодирования цвета ACES 1.3 и 2.0 (Academy Color Encoding System), HDR-профили Rec.2100-PQ/Rec.2100-HLG и AgX HDR, которые могут использоваться для интеграции с профессиональными системами кинопроизводства и для отображении контента на дисплеях, поддерживающих HDR. Для использования HDR в Linux требуется запуск Blender в окружениях на базе Wayland и включение бэкенда, использующего графический API Vulkan.

    Добавлена поддержка использования цветов Wide-gamut, включая цветовые пространства ACEScg и Linear Rec.2020, при работе с материалами, источниками света и композитинге. Предоставлена возможность установки рабочего цветового пространства по-отдельности для каждого файла и секвенсора.

    Реализована возможность сохранения изображений в формате OpenEXR в цветовых пространствах ACES2065-1 и ACEScg. Добавлена поддержка видовых преобразований, описанных в стандарте ACES 2.0 (view transform - преобразования цвета, вычисленного при рендеринге, в представление, отображаемое на мониторе). Повышена совместимость с конфигурацией OpenColorIO для ACES 2.0, применяемой для обеспечения согласованности цветов на разных стадиях кинопроизводства. Добавлена нода для преобразования цветовых пространств на стадии композитинга.

  • В ноду "Текстура неба" ("Sky Texture") добавлена новая модель неба, в которой для повышения реалистичности используется многократное рассеяние. Старая модель неба сохранена в качестве опции под именем "Модель неба с однократным рассеянием" ("Single Scattering"). Помимо генерации изображения неба новая модель может использоваться для формирования точных отражений внутри помещений. При помощи ноды Sky Texture также теперь можно быстро генерировать сцены рассвета или заката, меняя лишь один параметр.

  • Добавлена нода "Радиальный тайлинг" ("Radial Tiling") для создания закруглённых форм и мозаичных изображений.
  • Значительно расширены возможности запекания (baking) текстур из мэшей с использованием модификатора "Мультиразрешение" ("Multiresolution"). Например, добавлена поддержка n-угольных граней, возможность запекания векторного смещения, запекания только в выбранные и активные изображения, учёта модификатора "Подразделение поверхности" ("Subdivision Surface").
  • В ноды шейдера добавлена поддержка зон повторений ("Repeat Zones") по аналогии с их реализацией в геометрических нодах. При использовании системы рендеринга EEVEE возможно динамическое выставление числа итераций, в то время как в системе Cycles может задаваться только фиксированное число итераций.

  • Добавлены ноды "Пакет" ("Bundle", объединение нескольких элементов в набор), "Замыкание" ("Closure", передача собственных функций для групп нод) и "Переключатель меню" ("Menu Switch", вывод значения на основе выбранного элемента в меню).
  • В движке рендеринга Cycles по умолчанию задействован новый алгоритм объёмного рендеринга, исключающий появление блочных артефактов в перекрывающихся объёмах и допускающий работу без выставления таких параметров, как размер шага, максимальное число шагов и однородность объёма.
  • В Cycles реализован более точный метод рендеринга подповерхностного рассеивания (subsurface scattering). Новый метод учитывает множественные отражения при моделировании рассеивания света внутри сложных просвечивающих объектов и избавляет от излишнего затемнения участков, но требует больше времени для рендеринга.
  • В Cycles реализовано применения эффекта иризации к металлическим материалам, например, для визуализации радужного перелива в местах перегрева металла.
  • Стабилизирован и включён по умолчанию в модификаторе "Подразделение поверхности" ("Subdivision Surface") механизм адаптивного кусочного построения поверхностей (Adaptive Subdivision), разделяющий ячейки в мэше в зависимости от расстояния от камеры. Добавлена опция "Пространство объекта" ("Object Space"), позволяющая выставить длину ребра не в пикселях, а в единицах измерения самого объекта.

  • В движке рендеринга EEVEE реализованы оптимизации, значительно ускоряющие компиляцию материалов. Ускорение наблюдается при использовании всех бэкендов, например, в конфигурациях на базе бэкендов NVIDIA и Vulkan ускорение может достигать 4 раз. До 3 раз ускорены операции наложения экземпляров мэшей. В EEVEE также обновлена реализация маткапов (MatCaps, Material Capture), в которой появилась поддержка зеркального отражения света, повышающая качество отрисовки тёмных поверхностей при просмотре 3D-сцены.
  • Обновлены наборы демонстрационных файлов и ассетов. В набор Human Base Meshes добавлен новый ассет со скелетом человека.
  • В системе композитинга (Compositor) реализована новая панель ассетов (Asset Shelf), предоставляющая быстрый доступ к предустановленным эффектам.
  • Обеспечена совместимость со спецификацией, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.
  • Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Добавлена возможность применения эффекта смазывания движущихся объектов (Motion Blur). В боковую панель 3D-вьюпорта добавлена панель "Данные кривых" ("Curve Data"), позволяющая выставлять значения одной или нескольких выбранных кривых. Реализована поддержка выставления разных типов углов для каждой точки: с плоской, острой или круглой вершиной. Добавлен инструмент "Карандаш" ("Pen") для создания и редактирования кривых Безье. Обеспечено корректное соединений начального и конечного сегмента замкнутых штрихов без зазоров или перекрытий.
  • Расширена интеграция нелинейного видеоредактора (Video Sequencer) с другими компонентами Blender. В редакторе свойств появились отдельные вкладки с модификаторами и параметрами дорожки. Реализован модификатор на основе нод композитинга. В нижнюю панель встроены кнопки для управления воспроизведением.
  • Модификатор Массив ("Array") переделан с использованием геометрических нод, что позволило легко настраивать и расширять его в зависимости от своих предпочтений, а также использовать при размещении объектов рандомизацию, круговое распределение и гизмо.

  • В UV-редакторе переделана и включена по умолчанию синхронизация UV-развёртки. Повышена производительность отката изменений.

  • Улучшено перемещение при осмотре VR-сцены (VR Scene Inspection) с использованием шлемов виртуальной реальности. Добавлены новые настройки навигации в режиме виртуальной реальности. Добавлена возможность изменять скорость движения в режиме полёта. Улучшена навигация в режиме телепортации. Для уменьшения дезориентации обеспечено дискретное перемещение камеры при действиях джойстиком на контроллере. Для снижения укачивания во время работы добавлен эффект виньетирования, ограничивающий область видимости во время движения.
  • Упрощены настройки тем оформления. Добавлена опция "Уменьшить движения" ("Reduce Motion") для отключения лишних анимационных эффектов. Оптимизирован интерфейс редактора нод.
  • По умолчанию включено сохранение blend-файлов в сжатом виде.
  • Добавлена опция командной строки "--gpu-vsync [on/off/auto]" для управления включением вертикальной синхронизации (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемой для защиты от появления разрывов при выводе (tearing).
  • На системах с Wayland реализовано использование протокола cursor-shape для настройки внешнего вида курсора.






  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Создатель системы 3D-моделирования Blender ушёл с поста руководителя Blender Foundation
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.5
  4. OpenNews: Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар
  5. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
  6. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64312-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:18, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Тот пример, когда программа со свободным исходным кодом в разы лучше своих проприетарных конкурентов.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:30, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –16 +/
    Это раньше он был когда-то юзабельным, но не сейчас. Сейчас блендер превратился в ожиревшего слона с вялым гуем.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 18:07, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше он был стрёмным и ни на что не годным, теперь успешно заменяет сразу несколько проприетарных продуктов и позволяет выполнять профессиональную работу вместо трешового лоуполи моделирования.
     
     
  • 4.32, Аноним (4), 19:32, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На блендере не сделано ни одного художественного фильма. Треш-анимация тут не канает.
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:11, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо говорить не «в разы», а «на порядки».
     
  • 2.19, Аноним (-), 17:18, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Тот пример, когда программа со свободным исходным кодом в разы лучше своих проприетарных конкурентов.

    Blender не конкурирует, он просто идёт своей дорогой.

     
     
  • 3.34, Аноним (4), 19:34, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь когда-то были КАДы на блендере... Но сейчас блендер ушёл в лес.
     
  • 2.21, Аноним (21), 17:56, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут в разы лучше только когда проприетарные конкуренты полностью уйдут в клауд.
     

  • 1.2, Аноним (-), 16:26, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > например, конфигурации на базе бэкендов NVIDIA и Vulkan

    Ух да, отдельные приветы всяким rusticl недопилкам. В кои то веки - нормальную апю завезли, с дровами от нормальных людей.

     
  • 1.3, Аноним (4), 16:28, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять скрипты поломали? Самое больное место у блендера.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:00, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Значит так: Если ты студия, то пользуешься каким-нибудь LTS, или и вовсе не обновляешься. А если ты васян, то и скрипты у тебя скорее всего васянские, легко адаптируемые под новую версию. А если ты васян, который не хочет чинить скрипты, то просто представь, что ты студия, и не обновляйся.
     
     
  • 3.30, Аноним (4), 19:30, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типичный опенсорс: всё ломать и посылать лесом. А потом удивляются, почему весь софт под винду пишется.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:39, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Типичный опенсорс: всё ломать и посылать лесом.

    Типичный опеннетный комментатор: обновляется на новую мажорную версию и потом искренне делает удивленные глаза.

    > А потом удивляются, почему весь софт под винду пишется.

    Блендер под Виндой работает. Ты о чем? 😂

     

  • 1.7, Аноним (-), 16:47, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А по какому принципу выбираются новости для публикации? Почему новость про Godot 4.5 проигнорировали? Мажорная версия, список изменений огромен, много шикарных нововведений.
     
     
  • 2.9, nw (?), 16:52, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Возможно, не было в топе hacker news потому и проигнорировали :)
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 17:08, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так еще не поздно... Релиз то и правда шикарный.
     
  • 3.20, Мемоним (?), 17:49, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюда с Фороникса новости тащат и переводят. Но там про Годо ЕМНИП было.
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 19:31, 24/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Смузихлеб забывший пароль (?), 17:13, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так опубликуй
     
  • 2.16, Пишу с Эльбрус16С (-), 17:13, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Godot 4.5

    Знать бы еще что это такое.

     
  • 2.22, Аноним (21), 18:01, 24/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:47, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Команда Blender молодцы, на равных конкурируют с платными Autodesk Maya или Houdini 3D (*да у них есть бесплатная версия но всё же).
    Отличная работа!
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 17:16, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Команда Blender молодцы, на равных конкурируют с платными

    Они не конкурируют Они просто идут своей дорогой.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:25, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока есть студии которые при наличии блендера не стали тратить деньги на кусок г-на гудини, конкурируют. А такие студии есть, я общаюсь с несколькими аниматорами.
     
     
  • 4.25, Аноним (8), 18:38, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >при наличии блендера не стали тратить деньги на кусок г-на гудини

    Ну вот только до оскорблений не надо опускаться, Гудини используют в самых популярных мировых проектах:
    https://www.sidefx.com/community/section/stories/
    Принижать их заслуги, значит и принижать значимость Блендера т.к. это конкуренция, а значит и прогресс.

     

  • 1.14, Пишу с Эльбрус16С (-), 17:11, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опенсорс здорового человека, который СМОГ.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 19:14, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, это крайне редкое исключение. Linux, например, не смог.
     
  • 2.28, Аноним (4), 19:28, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СМОГ, пока блендер может запускаться под иксами. Далее он теряет свой кросс.
     
  • 2.38, Аноним (38), 19:50, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет, Михаил!
     

  • 1.29, Аноним (29), 19:28, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Системные требования ЧИСТО СЛУЧАЙНО: последние винда/ядро и последнее железо. Не сговор, да.
     
     
  • 2.33, Аноним (-), 19:34, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ё-моё. ты же потребитель! не нравится - покупай проприетарь и сиди на своей коре  дуба хДДД

    а вообще да, лагать он последнее время стал неслабо.

     
  • 2.35, Аноним (13), 19:35, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну чтоб все убедились, что гражданин совравши https://www.blender.org/download/requirements/
     
  • 2.37, Аноним (36), 19:45, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Системные требования ЧИСТО СЛУЧАЙНО: последние винда/ядро и последнее железо. Не сговор, да.

    Очередной воин против ветряных мельниц. Тем временем:
    https://www.blender.org/download/requirements/

    Восьмая винда, 8 гб RAM, 2 гб VRAM (для примера приводится GeForce 900 2014 года выпуска.

    Однозначно сговор.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру