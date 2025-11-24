Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 5.0

|
|1.1, Аноним (1), 16:18, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Тот пример, когда программа со свободным исходным кодом в разы лучше своих проприетарных конкурентов.
|2.4, Аноним (4), 16:30, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это раньше он был когда-то юзабельным, но не сейчас. Сейчас блендер превратился в ожиревшего слона с вялым гуем.
|3.23, Аноним (23), 18:07, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Раньше он был стрёмным и ни на что не годным, теперь успешно заменяет сразу несколько проприетарных продуктов и позволяет выполнять профессиональную работу вместо трешового лоуполи моделирования.
|4.32, Аноним (4), 19:32, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
На блендере не сделано ни одного художественного фильма. Треш-анимация тут не канает.
|2.19, Аноним (-), 17:18, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Тот пример, когда программа со свободным исходным кодом в разы лучше своих проприетарных конкурентов.
Blender не конкурирует, он просто идёт своей дорогой.
|3.34, Аноним (4), 19:34, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А ведь когда-то были КАДы на блендере... Но сейчас блендер ушёл в лес.
|2.21, Аноним (21), 17:56, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Будут в разы лучше только когда проприетарные конкуренты полностью уйдут в клауд.
|1.2, Аноним (-), 16:26, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> например, конфигурации на базе бэкендов NVIDIA и Vulkan
Ух да, отдельные приветы всяким rusticl недопилкам. В кои то веки - нормальную апю завезли, с дровами от нормальных людей.
|2.10, Аноним (10), 17:00, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Значит так: Если ты студия, то пользуешься каким-нибудь LTS, или и вовсе не обновляешься. А если ты васян, то и скрипты у тебя скорее всего васянские, легко адаптируемые под новую версию. А если ты васян, который не хочет чинить скрипты, то просто представь, что ты студия, и не обновляйся.
|3.30, Аноним (4), 19:30, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Типичный опенсорс: всё ломать и посылать лесом. А потом удивляются, почему весь софт под винду пишется.
|4.36, Аноним (36), 19:39, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Типичный опенсорс: всё ломать и посылать лесом.
Типичный опеннетный комментатор: обновляется на новую мажорную версию и потом искренне делает удивленные глаза.
> А потом удивляются, почему весь софт под винду пишется.
Блендер под Виндой работает. Ты о чем? 😂
|1.7, Аноним (-), 16:47, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
А по какому принципу выбираются новости для публикации? Почему новость про Godot 4.5 проигнорировали? Мажорная версия, список изменений огромен, много шикарных нововведений.
|2.9, nw (?), 16:52, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Возможно, не было в топе hacker news потому и проигнорировали :)
|3.20, Мемоним (?), 17:49, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Сюда с Фороникса новости тащат и переводят. Но там про Годо ЕМНИП было.
|1.8, Аноним (8), 16:47, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Команда Blender молодцы, на равных конкурируют с платными Autodesk Maya или Houdini 3D (*да у них есть бесплатная версия но всё же).
Отличная работа!
|2.17, Аноним (-), 17:16, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Команда Blender молодцы, на равных конкурируют с платными
Они не конкурируют Они просто идут своей дорогой.
|3.24, Аноним (24), 18:25, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Пока есть студии которые при наличии блендера не стали тратить деньги на кусок г-на гудини, конкурируют. А такие студии есть, я общаюсь с несколькими аниматорами.
|4.25, Аноним (8), 18:38, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>при наличии блендера не стали тратить деньги на кусок г-на гудини
Ну вот только до оскорблений не надо опускаться, Гудини используют в самых популярных мировых проектах:
https://www.sidefx.com/community/section/stories/
Принижать их заслуги, значит и принижать значимость Блендера т.к. это конкуренция, а значит и прогресс.
|2.26, Аноним (26), 19:14, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
К сожалению, это крайне редкое исключение. Linux, например, не смог.
|2.28, Аноним (4), 19:28, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
СМОГ, пока блендер может запускаться под иксами. Далее он теряет свой кросс.
|1.29, Аноним (29), 19:28, 24/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Системные требования ЧИСТО СЛУЧАЙНО: последние винда/ядро и последнее железо. Не сговор, да.
|2.33, Аноним (-), 19:34, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ну ё-моё. ты же потребитель! не нравится - покупай проприетарь и сиди на своей коре дуба хДДД
а вообще да, лагать он последнее время стал неслабо.
|2.37, Аноним (36), 19:45, 24/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Системные требования ЧИСТО СЛУЧАЙНО: последние винда/ядро и последнее железо. Не сговор, да.
Очередной воин против ветряных мельниц. Тем временем:
https://www.blender.org/download/requirements/
Восьмая винда, 8 гб RAM, 2 гб VRAM (для примера приводится GeForce 900 2014 года выпуска.
Однозначно сговор.
|