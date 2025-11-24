Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 5.0

Добавлена поддержка использования цветов Wide-gamut, включая цветовые пространства ACEScg и Linear Rec.2020, при работе с материалами, источниками света и композитинге. Предоставлена возможность установки рабочего цветового пространства по-отдельности для каждого файла и секвенсора.

Реализована возможность сохранения изображений в формате OpenEXR в цветовых пространствах ACES2065-1 и ACEScg. Добавлена поддержка видовых преобразований, описанных в стандарте ACES 2.0 (view transform - преобразования цвета, вычисленного при рендеринге, в представление, отображаемое на мониторе). Повышена совместимость с конфигурацией OpenColorIO для ACES 2.0, применяемой для обеспечения согласованности цветов на разных стадиях кинопроизводства. Добавлена нода для преобразования цветовых пространств на стадии композитинга.