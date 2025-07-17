Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.5

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.5, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июля 2027 года. Также продолжает поддерживаться LTS-ветка Blender 4.2, обновления для которой будут формироваться до июля 2026 года. Поддержка LTS-ветки Blender 3.6 прекращена. Среди добавленных улучшений: В движке рендеринга EEVEE реализована полная поддержка бэкенда для отрисовки c использованием графического API Vulkan. По сравнению с прошлой версией существенно повышена производительность при использовании Vulkan, а уровень функциональности Vulkan-бэкенда доведён до паритета с бэкендом на базе OpenGL (например, добавлена поддержка OpenXR, Subdivision и USD/Hydra). Для корректной работы Vulkan-бэкенда рекомендуется использовать свежие версии графических драйверов и Mesa. По умолчанию пока продолжает использоваться бэкенд OpenGL.

Более чем в два раза ускорена загрузка текстур (с 5.7 секунд до 2.5 секунд) и заметно сокращено время запуска (с 7.2 секунд до 4 секунд). Включена по умолчанию многопоточная компиляция шейдеров. Добавлена настройка для выбора метода компиляция шейдеров (многопоточный или с выносом в отдельный процесс).

Добавлено новое свойство "Смещение нормали теневого терминатора" (Shadow Terminator Normal Offset), позволяющее смещать лучи от поверхности для уменьшения артефакта теневого терминатора на низкополигональной геометрии.

Реализован алгоритм Reverse-Z для сокращения артефактов в буфере глубины.

Добавлена поддержка выноса операций кусочного построения гладких поверхностей (Subdivision) на сторону GPU.

Добавлена опция "--profile-gpu" для сохранения в файле profile.json данных профилирования, включающих сведения о нагрузке на CPU и GPU.

В средства для работы с геометрическими нодами добавлены модули для импорта файлов в форматах CSV, PLY, OpenVDB (.vdb), STL, Wavefront и TXT. Для импорта файла достаточно переместить его мышью в режиме drag&drop в редактор геометрических узлов.



В инструментах для работы с нодами добавлена возможность сворачивания панелей. В редактор геометрических нод добавлена поддержка изменения нормалей меша. Для выставления нормали добавлена нода "Set Mesh Normal". Для подстановки значений в строку предложена нода "Format String", а для сопоставления строк - нода Match String.

В системе композитинга (Compositor) реализованы процедурные ноды для создания текстур, а также добавлена поддержка типовых нод, таких как Vector Math, Vector Rotate, Mix Vector, Math и Clamp. Добавлена возможность ускорения операции устранения шумов при помощи GPU.

Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Обеспечена интеграция с системой композитинга (Compositor). Добавлен новый проход рендеринга, выводящего видимые штрихи и заливки Grease Pencil в отдельный слой, что может быть полезным для изоляции, усиления или применения эффектов к элементам Grease Pencil во время композитинга. Добавлена возможность отключения рендеринга Grease Pencil для каждого слоя (View Layer) с помощью опции Filter. Реализован новый метод сглаживания (SSAA), делающий линии более гладкими. Добавлена поддержка экспорта анимированных SVG-файлов. Добавлены инструменты (Node Tools), позволяющие использовать ноды для создания объектов Grease Pencil. Добавлены новые ноды для заливки цветом, настройки глубины и сглаживания штрихов в Grease Pencil.

В UV-редакторе предоставлена возможность просмотра UV-развёртки для активного или всех выделенных объектов, независимо от текущего режима, в том числе в редакторе изображений. Видимость и прозрачность UV-разверток можно изменять через всплывающее меню Overlays.





Добавлен новый тип объектов "Облако точек" (Point Cloud) для представления большого количества отдельных точек в 3D-пространстве. Каждая точка в облаке точек может хранить дополнительные атрибуты, такие как радиус, положение и цвет. Новый объект значительно производительнее обычных мешей и может применяться для визуализации отсканированных 3D-данных и моделирования частиц.

Задействована заставка, созданная по мотивам новой игры DOGWALK от Blender Studio. Игра создана в жанре интерактивной истории (ребёнок выгуливает собаку по зимнему лесу и украшает снеговик спрятанными предметами) и развивалась для оттачивания инструментов для использования Blender в качестве платформы для разработки ассетов и игровых уровней для движка Godot.

В режимах скульптурного моделирования, текстурирования и рисования по вершинам появилась возможность рандомизации оттенка, насыщенности и значения цвета, как для всего штриха, так и для отдельных мазков кистью.





В режиме скульптурного моделирования для инструмента "Обрезать" (Trim) реализован новый решатель Manifold, применяемый только с развёртываемыми мешами. Manifold работает быстрее режима Fast, который теперь переименован во Float. Новый решатель основан на одноимённой библиотеке, уже применяемой в модификаторе Boolean и геометрических нодах.





Продолжена модернизация интерфейса пользователя. В редакторах нод упрощено добавление нод к кадрам (теперь достаточно просто нажать клавишу F после выделения узлов).





В редакторе свойств предоставлена возможность скрытия неиспользуемых вкладок для уменьшения нагромождения в интерфейсе (например, в рабочем окружении для видеомонтажа можно скрыть вкладки Object и Shading).





В браузерах ассетов и файлов реализован режим просмотра содержимого в форме горизонтального списка, позволяющего разместить больше содержимого на экране. Обеспечено разделение длинных меток на две строки c приоритетным показом начала и конца метки (чтобы оставалось видно расширение файла).





В браузере ассетов реализован режим Screenshot Capture для быстрого предпросмотра редактируемых ассетов, не требующий перехода к рендерингу (для предпросмотра достаточно выделить область на экране).





В нелинейном видеоредакторе (Video Sequencer) улучшено кэширование контента. В области предпросмотра реализована поддержка HDR.

В табличном редакторе добавлена возможность произвольного изменения порядка следования столбцов и изменения их ширины.

Обеспечена возможность импорта разом нескольких файлов SVG.

Добавлена возможность настройки цвета сообщений об ошибках, предупреждений и информационных сообщений.

Для Linux-систем добавлены большие курсоры для мониторов с высокой плотностью пикселей.

Обеспечена совместимость со спецификацией CY2025, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.

В каталоге дополнений предложено 497 бесплатных расширений и 128 тем оформления.









