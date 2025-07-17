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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.5

17.07.2025 17:20

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.5, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июля 2027 года. Также продолжает поддерживаться LTS-ветка Blender 4.2, обновления для которой будут формироваться до июля 2026 года. Поддержка LTS-ветки Blender 3.6 прекращена.

Среди добавленных улучшений:

  • В движке рендеринга EEVEE реализована полная поддержка бэкенда для отрисовки c использованием графического API Vulkan. По сравнению с прошлой версией существенно повышена производительность при использовании Vulkan, а уровень функциональности Vulkan-бэкенда доведён до паритета с бэкендом на базе OpenGL (например, добавлена поддержка OpenXR, Subdivision и USD/Hydra). Для корректной работы Vulkan-бэкенда рекомендуется использовать свежие версии графических драйверов и Mesa. По умолчанию пока продолжает использоваться бэкенд OpenGL.
  • Более чем в два раза ускорена загрузка текстур (с 5.7 секунд до 2.5 секунд) и заметно сокращено время запуска (с 7.2 секунд до 4 секунд). Включена по умолчанию многопоточная компиляция шейдеров. Добавлена настройка для выбора метода компиляция шейдеров (многопоточный или с выносом в отдельный процесс).
  • Добавлено новое свойство "Смещение нормали теневого терминатора" (Shadow Terminator Normal Offset), позволяющее смещать лучи от поверхности для уменьшения артефакта теневого терминатора на низкополигональной геометрии.
  • Реализован алгоритм Reverse-Z для сокращения артефактов в буфере глубины.
  • Добавлена поддержка выноса операций кусочного построения гладких поверхностей (Subdivision) на сторону GPU.
  • Добавлена опция "--profile-gpu" для сохранения в файле profile.json данных профилирования, включающих сведения о нагрузке на CPU и GPU.
  • В средства для работы с геометрическими нодами добавлены модули для импорта файлов в форматах CSV, PLY, OpenVDB (.vdb), STL, Wavefront и TXT. Для импорта файла достаточно переместить его мышью в режиме drag&drop в редактор геометрических узлов.

    В инструментах для работы с нодами добавлена возможность сворачивания панелей. В редактор геометрических нод добавлена поддержка изменения нормалей меша. Для выставления нормали добавлена нода "Set Mesh Normal". Для подстановки значений в строку предложена нода "Format String", а для сопоставления строк - нода Match String.

  • В системе композитинга (Compositor) реализованы процедурные ноды для создания текстур, а также добавлена поддержка типовых нод, таких как Vector Math, Vector Rotate, Mix Vector, Math и Clamp. Добавлена возможность ускорения операции устранения шумов при помощи GPU.
  • Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Обеспечена интеграция с системой композитинга (Compositor). Добавлен новый проход рендеринга, выводящего видимые штрихи и заливки Grease Pencil в отдельный слой, что может быть полезным для изоляции, усиления или применения эффектов к элементам Grease Pencil во время композитинга. Добавлена возможность отключения рендеринга Grease Pencil для каждого слоя (View Layer) с помощью опции Filter. Реализован новый метод сглаживания (SSAA), делающий линии более гладкими. Добавлена поддержка экспорта анимированных SVG-файлов.

    Добавлены инструменты (Node Tools), позволяющие использовать ноды для создания объектов Grease Pencil. Добавлены новые ноды для заливки цветом, настройки глубины и сглаживания штрихов в Grease Pencil.

  • В UV-редакторе предоставлена возможность просмотра UV-развёртки для активного или всех выделенных объектов, независимо от текущего режима, в том числе в редакторе изображений. Видимость и прозрачность UV-разверток можно изменять через всплывающее меню Overlays.

  • Добавлен новый тип объектов "Облако точек" (Point Cloud) для представления большого количества отдельных точек в 3D-пространстве. Каждая точка в облаке точек может хранить дополнительные атрибуты, такие как радиус, положение и цвет. Новый объект значительно производительнее обычных мешей и может применяться для визуализации отсканированных 3D-данных и моделирования частиц.
  • Задействована заставка, созданная по мотивам новой игры DOGWALK от Blender Studio. Игра создана в жанре интерактивной истории (ребёнок выгуливает собаку по зимнему лесу и украшает снеговик спрятанными предметами) и развивалась для оттачивания инструментов для использования Blender в качестве платформы для разработки ассетов и игровых уровней для движка Godot.
  • В режимах скульптурного моделирования, текстурирования и рисования по вершинам появилась возможность рандомизации оттенка, насыщенности и значения цвета, как для всего штриха, так и для отдельных мазков кистью.

  • В режиме скульптурного моделирования для инструмента "Обрезать" (Trim) реализован новый решатель Manifold, применяемый только с развёртываемыми мешами. Manifold работает быстрее режима Fast, который теперь переименован во Float. Новый решатель основан на одноимённой библиотеке, уже применяемой в модификаторе Boolean и геометрических нодах.

  • Продолжена модернизация интерфейса пользователя. В редакторах нод упрощено добавление нод к кадрам (теперь достаточно просто нажать клавишу F после выделения узлов).

  • В редакторе свойств предоставлена возможность скрытия неиспользуемых вкладок для уменьшения нагромождения в интерфейсе (например, в рабочем окружении для видеомонтажа можно скрыть вкладки Object и Shading).

  • В браузерах ассетов и файлов реализован режим просмотра содержимого в форме горизонтального списка, позволяющего разместить больше содержимого на экране. Обеспечено разделение длинных меток на две строки c приоритетным показом начала и конца метки (чтобы оставалось видно расширение файла).

  • В браузере ассетов реализован режим Screenshot Capture для быстрого предпросмотра редактируемых ассетов, не требующий перехода к рендерингу (для предпросмотра достаточно выделить область на экране).

  • В нелинейном видеоредакторе (Video Sequencer) улучшено кэширование контента. В области предпросмотра реализована поддержка HDR.
  • В табличном редакторе добавлена возможность произвольного изменения порядка следования столбцов и изменения их ширины.
  • Обеспечена возможность импорта разом нескольких файлов SVG.
  • Добавлена возможность настройки цвета сообщений об ошибках, предупреждений и информационных сообщений.
  • Для Linux-систем добавлены большие курсоры для мониторов с высокой плотностью пикселей.
  • Обеспечена совместимость со спецификацией CY2025, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.
  • В каталоге дополнений предложено 497 бесплатных расширений и 128 тем оформления.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.3
  4. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63593-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:33, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что лудший видеоредактор.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:39, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот это вброс, это даже не видеоредактор
     
     
  • 3.5, шикхаель мигорин (?), 17:43, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там есть видеоредактор, и из свободных он реально лучший
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 19:31, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только он не нах нужен, как ковбой Джо
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:44, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Представляешь? Видеоредактор, присобаченный сбоку к не-видеоредактору, оказался лучше, чем видеоредактор видеоредакторов.
     
  • 3.17, Аноним (1), 19:29, 17/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (27), 20:05, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про DaVinci Resolve знаешь?
     

  • 1.2, Аноним (1), 17:35, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Маленькое время поддержки версий ставит крест на профессиональном применении.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:53, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Маленькое время поддержки версий ставит крест на профессиональном применении.

    Опять эксперты в треде 🤦. При этом прямо в новости написано:

    "Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июля 2027 года"

    Т.е. можно сидеть на версии 4.5 два года (непонятно только зачем), в то время как у продуктов Autodesk поддержка всегда была и есть ровно 1 год. Действительно крест.

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 17:57, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    До 2027 это кот пописал.
     
     
  • 4.12, Аноним (8), 18:24, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие конкретно у тебя претензии?
     
     
  • 5.15, Аноним (1), 19:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока ты делаешь фильм твой софт не уже не поддерживается, а на новых версиях старый проект открывается как попало. И плагина отваливаются.
     
     
  • 6.19, Аноним (19), 19:35, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Самому не смешно, кинематограф?
     
     
  • 7.21, Аноним (21), 19:43, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Самому не смешно, кинематограф?

    Ну на, посмейся:

    "Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар"
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62840

     
     
  • 8.30, Аноним (30), 20:23, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гляди-ка ты, время поддержки старых версий не помешало получить Оскар Какой сюр... текст свёрнут, показать
     
  • 7.23, Аноним (1), 19:55, 17/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.20, Аноним (21), 19:41, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока ты делаешь фильм твой софт не уже не поддерживается

    Объясни, как это влияет на процесс создания фильма? Ты вообще понимаешь значение слова "поддержка" в контексте ПО?

    > на новых версиях старый проект открывается как попало

    Что ты несешь? Блендер без проблем открывает свои файлы с версии 1.0, которая в 90х выходила. А у тебя типа при переходе на минорную версию открывалось "как попало"?

    В общем, еще один мимокрокодил, знакомый с сабжем лишь по скриншотам, рассказывает, как ему плохо пользоваться Блендером. Не разводи цирк.

     
     
  • 7.24, Аноним (1), 19:57, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага сколько плагинов не смогли переехать на новую синорнкю версию? Как ты мне в большом проекте дашь гарантию что мой проект откроется в новой версии в который я вложил кучу денег. Короче мимо проходи.
     
     
  • 8.25, Аноним (6), 20:03, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хм А что если не обновляться Да ну, бред какой-то Кстати, блендер спонси... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.28, Аноним (21), 20:12, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стандартный репертуар опеннетного критика в любой новости о софте Дальше по... текст свёрнут, показать
     
  • 8.26, Аноним (21), 20:05, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так скажи - сколько И какие из них ты конкретно использовал Ну и главный во... текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:51, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я так и не разобрался как играть в это
     
     
  • 2.10, Аноним (1), 17:57, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сначала надо скачать исходники, потом компилятор.  Когда программа запустится ты выиграл.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 18:46, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там с тулчейном куда небольшие развлечения, но на данный момент не нужны позапозапрошлые тулчейны, только прошлый шланг. Куда вроде можно собрать текущим гцц, но интеловские либы надо смотреть. В прошлый раз это у них был позапозапозапозапрошлый гцц в зависимостях (зависимостей не было, просто не будет работать). Как видишь, блендер -- это интересная игра. Ну или скачиваешь блобы, они с работают и идут с optix уже.
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:02, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Блендер - гордость опенсорса.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 18:30, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плюсую. Однако знаешь, когда к сабжу пришла популярность и успех? С версией 2.8. Дада, когда гуй красивый сделали.
    Так что всем, кто ноет о непопулярности опенсорца, стоит задуматься сделать красивый и юзабельный гуй.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:51, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно согласен. Одна из самых больших проблем опенсорса которая отталкивает пользователей это не только не красивый интерфейс(это еще можно было бы пережить) но и очень плохо продуманный UX. Можно сделать некрасиво но очень удобно. Но невероятное количество очень годных и хороших опенсорс проектов просто отвратительны в использовании
     
  • 3.29, Кошкажена (?), 20:22, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стоит задуматься сделать красивый и юзабельный гуй

    Гномы вышли из чата.

     
     
  • 4.31, Аноним (21), 20:48, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они в него и не заходили, потому что в повседневной жизни у них на компах Винда с Маком, а не их собственное горе-поделие.
     

  • 1.16, Аноним (16), 19:28, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Blender, Krita, Kdenlive это имба в своих областях!
     

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