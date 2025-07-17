Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.5

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|3.6, Аноним (6), 17:44, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Представляешь? Видеоредактор, присобаченный сбоку к не-видеоредактору, оказался лучше, чем видеоредактор видеоредакторов.
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|1.2, Аноним (1), 17:35, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Маленькое время поддержки версий ставит крест на профессиональном применении.
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|2.8, Аноним (8), 17:53, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Маленькое время поддержки версий ставит крест на профессиональном применении.
Опять эксперты в треде 🤦. При этом прямо в новости написано:
"Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июля 2027 года"
Т.е. можно сидеть на версии 4.5 два года (непонятно только зачем), в то время как у продуктов Autodesk поддержка всегда была и есть ровно 1 год. Действительно крест.
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|5.15, Аноним (1), 19:28, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока ты делаешь фильм твой софт не уже не поддерживается, а на новых версиях старый проект открывается как попало. И плагина отваливаются.
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|8.30, Аноним (30), 20:23, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гляди-ка ты, время поддержки старых версий не помешало получить Оскар Какой сюр... текст свёрнут, показать
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|6.20, Аноним (21), 19:41, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Пока ты делаешь фильм твой софт не уже не поддерживается
Объясни, как это влияет на процесс создания фильма? Ты вообще понимаешь значение слова "поддержка" в контексте ПО?
> на новых версиях старый проект открывается как попало
Что ты несешь? Блендер без проблем открывает свои файлы с версии 1.0, которая в 90х выходила. А у тебя типа при переходе на минорную версию открывалось "как попало"?
В общем, еще один мимокрокодил, знакомый с сабжем лишь по скриншотам, рассказывает, как ему плохо пользоваться Блендером. Не разводи цирк.
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|7.24, Аноним (1), 19:57, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага сколько плагинов не смогли переехать на новую синорнкю версию? Как ты мне в большом проекте дашь гарантию что мой проект откроется в новой версии в который я вложил кучу денег. Короче мимо проходи.
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|9.28, Аноним (21), 20:12, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это стандартный репертуар опеннетного критика в любой новости о софте Дальше по... текст свёрнут, показать
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|8.26, Аноним (21), 20:05, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так скажи - сколько И какие из них ты конкретно использовал Ну и главный во... текст свёрнут, показать
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|2.10, Аноним (1), 17:57, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сначала надо скачать исходники, потом компилятор. Когда программа запустится ты выиграл.
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|3.14, Аноним (14), 18:46, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там с тулчейном куда небольшие развлечения, но на данный момент не нужны позапозапрошлые тулчейны, только прошлый шланг. Куда вроде можно собрать текущим гцц, но интеловские либы надо смотреть. В прошлый раз это у них был позапозапозапозапрошлый гцц в зависимостях (зависимостей не было, просто не будет работать). Как видишь, блендер -- это интересная игра. Ну или скачиваешь блобы, они с работают и идут с optix уже.
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|2.13, Аноним (13), 18:30, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Плюсую. Однако знаешь, когда к сабжу пришла популярность и успех? С версией 2.8. Дада, когда гуй красивый сделали.
Так что всем, кто ноет о непопулярности опенсорца, стоит задуматься сделать красивый и юзабельный гуй.
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|3.22, Аноним (22), 19:51, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Абсолютно согласен. Одна из самых больших проблем опенсорса которая отталкивает пользователей это не только не красивый интерфейс(это еще можно было бы пережить) но и очень плохо продуманный UX. Можно сделать некрасиво но очень удобно. Но невероятное количество очень годных и хороших опенсорс проектов просто отвратительны в использовании
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|4.31, Аноним (21), 20:48, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да они в него и не заходили, потому что в повседневной жизни у них на компах Винда с Маком, а не их собственное горе-поделие.
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