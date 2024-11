Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.3

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.3, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно подготовлены корректирующие выпуски Blender 4.2.4 и 3.6.18 в ветках с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться до июля 2026 года и июня 2025 года. Среди добавленных улучшений: Предложен экспериментальный бэкенд для отрисовки интерфейса c использованием графического API Vulkan. Бэкенд доступен для платформ Linux и Windows, и включается в секции настроек "Interface/Developer Extras/Backend", в которых следует выбрать Vulkan вместо OpenGL.

Внесены изменения в интерфейс пользователя. Появилась поддержка закрепления и открепления областей, позволяющая выносить содержимое частей интерфейса в отдельные окна.



Расширена информация, показываемая во всплывающих подсказках (например, для изображений показывается их разрешение и цветовое пространство, для видео - продолжительность, а для шрифтов - эскиз начертания). В темы оформления добавлена возможность подсветки области, над которой находится курсор мыши.

В движок рендеринга EEVEE, поддерживающий физически корректный рендеринг в реальном времени и использующего GPU для визуализации, добавлена функциональность привязки света и тени, которая ранее была доступна только в движке Cycles. Привязка света даёт возможность применить освещение только к выбранными объектами в сцене, а привязка тени позволяет управлять тем, какие объекты могут отбрасывать тень.





В редактор шейдеров добавлена новая нода "Metallic BSDF" для настройки параметров материалов из металла.

Добавлена новая нода "Gabor Texture" для создания текстур на основе функции Габора, которые могут имитировать различные шершавые поверхности, камни и ткани.

Добавлена поддержка интерактивного многопроходного (Multi-pass) композитинга, позволяющего создавать сложные нефотореалистичные (NPR) стили и эффекты, непосредственно в 3D-Вьюпорте.





В UV-редакторе предложен новый метод UV-развёртки "Минимальное Растяжение" (Minimum Stretch), который при развёртке органических форм, таких как персонажи и животные, позволяет снизить искажения за счёт повторяющегося уточнения результата. Метод основан на алгоритме SLIM (Scalable Local Injective Mappings).

Расширены возможности геометрических нод. Добавлена зона "For Each Element", позволяющая параллельно раздельно обрабатывать элементы геометрии, например, можно организовать выполнение ноды для каждой грани полигональной сетки. Реализована возможность привязки гизмо для манипуляции в трёхмерном пространстве группами нод, что позволяет редактировать входные параметры нод не переходя из 3D-вьюпорта в редактор нод. Добавлена нода "Set Geometry Name" для упрощения назначения имён геометрическим элементам с возможностью автоматической инициализации на основе коллекции имён. Добавлена поддержка бесшовной работы с данными, сгенерированными инструментом Grease Pencil, с возможностью их разбивки на слои с кривыми и атрибутами. Отдельно предложены возможности для преобразования данных Grease Pencil в кривые и наоборот, а также слияния слоёв Grease Pencil. Добавлена нода "Hash Value" для формирования хэшей от произвольных данных. Добавлена нода "Math" для выполнения математических операций над подаваемыми на вход целыми значениями. Добавлена нода "Warning" для организации вывода собственных предупреждений в процессе работы с группами нод.





Полностью переписан движок, обеспечивающий работу системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Новая реализация отличатся более высокой производительностью и исключением некоторых ограничений. Появилась возможность объединения слоёв в группы и манипуляции с группами как с одним объектом (например, можно разом изменить видимость всех слоёв, входящих в группу). Добавлена поддержка привязки к слоям цветных тегов. Инструмент "ластик" переработан для чистки более плавными штрихами с нормализацией пересечения края ластика с удаляемым содержимым. Добавлен инструмент для заливки с использованием градиентов.

Модернизирован процесс работы с кистями. В составе Blender предложено более сотни кистей и каждая кисть теперь представляет собой отдельный ассет, что позволяет использовать интерфейс Asset Browser для сохранения кистей, совместного использования в разных проектах и создания собственных библиотек.

Улучшен интерфейс нелинейного видеоредактора (Video Sequencer). Добавлена функция привязки клипов (strips) между собой для упрощения их выделения и преобразования. В режиме предварительного просмотра добавлена возможность привязки с выравниванием по центру, границам области предпросмотра или углам видимых клипов. На клипах и в области предпросмотра по умолчанию включено отображение миниатюр. Добавлена поддержка точной настройки звука на уровне субфреймов. Проведены значительные оптимизации производительности, например, функции "Цветовой баланс" и "Тоновая карта" ускорены в несколько раз, сокращено время отрисовки временной шкалы и миниатюр.





Проведён значительный внутренний рефакторинг и оптимизация режима скульптурного моделирования. Переключение в режим скульптинга ускорен в 5 раз, а работа с кистями в 8 раз.

В движке рендеринга Cycles для платформы Linux реализовано использование аппаратного ускорения трассировки лучей при помощи библиотеки HIP-RT, поддерживающей GPU AMD и NVIDIA. В панорамной камере появилась возможность использования цилиндрической проекции.

Улучшена поддержка импорта и экспорта в формате glTF, в том числе появилась поддержка импорта мэшей, сжатых при помощи библиотеки Draco. Добавлена поддержка экспорта облаков точек в формате USD (Universal Scene Description). Дополнение: Сообщество Blender опубликовало шестнадцатый анимационный фильм "Project Gold", в котором продемонстрированы новые возможности и технологий Blеnder, такие как привязка света при рендеринге, инструменты на базе геометрических нод, ноды симуляции, интерактивная обработка изображений и стилизованный под живопись нефотореалистичный рендеринг. Созданные для проекта ресурcы (3D-макеты, текстуры, промежуточные наброски, звуковые эффекты и музыкальные композиции) распространяются под свободной лицензией Creative Commons Attribution (CC BY).