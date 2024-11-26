Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.3

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|2.3, Аноним (3), 10:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Пипл итак ест им теперь можно без мультика. Оптимизировали расходы эффективные менеджеры.
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|2.5, Archer73 (ok), 10:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Логическая ошибка: "Подмена причины и следствия". Может сложиться впечатление, что любое говно на которое добрые корпораты выделили деньги (по непонятной причине) вдруг становиться шедевром. На самом деле, деньги корпораты выделяют когда продукт уже годный, но им нужно допилить его под свои нужды. Кого лучше нанять на эту работу, как не изначальных разработчиков, отлично знающих кодовую базу?
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|2.6, Аноним (6), 11:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Корпы вкладываются, чтобы была альтернатива. Сабж кучу огороженных проприетарных продуктов успешно заменяет во многих применениях. Только для начала должен существовать конкурентоспособный опенсорный продукт, иначе выделять деньги не на что. Но в целом опенсорс не про продукты такого уровня (посмотри зависимости на досуге, откуда они взялись и посчитай альтернативы).
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|3.11, Аноним (3), 11:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первоначальное управление блендером было ужасным. Почти такое же плохое как во фрикаде. Но с версии 2.8 дело как будто бы стало выправляться.
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|4.15, Аноним (15), 11:36, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Bforartists форк Блендера с интерфейсом здорового человека, а не интерфейсом курильщика как в ваниле.
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|5.57, Аноним (-), 14:37, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Bforartists форк Блендера с интерфейсом здорового человека, а не
> интерфейсом курильщика как в ваниле.
А можно теперь еще - нормальное название проекта, чтоли. Которое еще и выговорить можно будет? :)
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|2.7, Аноним (7), 11:10, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Поправлю: нормальный опенсорс — это тот, на который выделили деньги. Но вы же не выделяете. У них сейчас баннер на пол-экрана висит, из которого всё понятно.
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|3.9, Аноним (3), 11:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понятно что сколько не выделяй будет мало. Это менеджер баннер повесил. Этот баннер там всегда будет потому что менеджер хочет быть эффективным.
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|4.14, Аноним (7), 11:33, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ты ведь нисколько не выделил. Да и баннер не читал, наверное, там не про сколько выделено, а какой процент пользователей вообще выделяет хоть что-то.
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|3.13, Аноним (13), 11:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он просто в тайне мечтает сам заняться эмиссией бабла, а оказалось, что его почти кто-то опередил. Вот он в состоянии аффекта и не понял как исправить ситуацию. И совершил информационно-энтропийное преступление!
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|2.25, Аноним (25), 12:02, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормальный опенсорс это тот на который корпики выдели деньги.
Да это вообще любого бизнеса касается. Но кто девушку платит, тот ее и танцует :-)
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|1.16, нитгитлистер (?), 11:37, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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да какая разница в конечном итоге откуда деньги у разрабов если продукт шедеврально мощный и максимально доступный всем желающим?
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|2.18, Аноним (3), 11:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тевкры тоже были рады троянскому коню. А индейцы заражённым оспой одеялам. И им было все равно откуда это и кто и зачем им выделил финансирование.
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|3.24, Аноним (25), 11:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем сравнивать холодное с твердым или вам абы що ляпнуть ради демагогии? :-)
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|2.21, Аноним (25), 11:53, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как сказать, доступный, да, только требует норм оборудования для серьезной работы, а не кор 2 дуо, на котором можно только поиграться с примитивами.
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|2.82, Аноним324 (ok), 15:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да какая разница в конечном итоге откуда деньги у разрабов если продукт шедеврально мощный и максимально доступный всем желающим?
Он то мощный, но они не могут определится что они копируют, Cinema 4D, Houdini, Nuke или вообще адобе флеш. Очень сильно распыляются.
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|2.91, Аноним (-), 16:30, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да какая разница в конечном итоге откуда деньги у разрабов
Разница огромная. Чьи деньги будет определять чьи хотелки будут реализовывать, а чьим мнением просто подотрутся.
В Блендере про такое не слышал, а вот в линуксе - повсеместно.
Что думало сообщество про systemd - его мнением подтерлись и де-факто оно стало стандартом.
Что говорили про вейланд и иксы - произошло тоже самое, иксы дропают все, кроме самых отбитых маргиналов.
Сколько было сторонников "добавить Раст в ядро" и сколько противников. В итоге раст в ядре, а у сообщество горит пятая точка.
Так что блендер будет доступен всем желающим. Но будет он таким, как хотят те, кто платит.
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|1.20, Аноним (25), 11:51, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классная прога, запускается и даже что-то рисует на системе а-ля кор 2 дуо (только это athlon 64 5200+) и 4 гигах оперативы с затычкой rx 560 :-)
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|3.35, Аноним (6), 12:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Логика тут в том, что надо воткнуть хотя бы gtx 4070 ti и будет вполне юзабельно.
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|6.53, Аноним (-), 14:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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PCIe там 1-й ревизии. Это раз. Во-вторых, вас совсем не смутили 4 GB и овощной CPU, который потребляет как Threadripper PRO 7995WX, но слабее, чем Raspberry Pi?
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|8.101, Аноним (101), 18:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Пруф можно найти в любом бэнчмарке типа гикбэнча или цпю-тест Отстал от жизни, ... текст свёрнут, показать
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|5.85, Аноним (6), 16:04, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У софта всегда всё идеально с nvidia, в том числе на линуксе. Откуда могли взяться сомнения?
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|5.93, Аноним (-), 16:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на линуксе?
А кто сказал что на линуксе?
На винде вполне юзабельно, а если не лине не работает, то это проблемы линя.
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|5.99, th3m3 (ok), 18:17, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня как раз на Nvidia в Linux. Давай, расскажи мне, что тут не так. А то я что-то не вижу никаких проблем. Если что, у меня иксы, не вяленый.
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|4.55, Аноним (-), 14:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что можно взять и рисовать.
На таком сетапе получится рисовать разве что в пэинте под виндоз 3.11 (главное не забыть нажать кнопочку турбо).
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|1.23, Аноним (25), 11:58, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А кстати как у сабжа дела обстоят с apple silicon? А то просматриваю в сторону покупки мака на м4.
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|2.83, Аноним324 (ok), 15:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вполне сносно, Apple даже в промоматериалах блендер использует. И деньгу они тоже нормально заносят.
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|2.114, Аноним (101), 18:52, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По сравнению с невидия и вендой, есть недоступные и урезанные фичи. Но это мелочь.
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|1.34, аноним654 (?), 12:43, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Видеоредактор становится всё лучше и лучше в последних релизах. Наконец-то добавили автоматический линкинг аудио/видео дорожек исходного файла и возможность двигать аудиодорожки с миллисекундной точностью (subframe slip)!
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|3.49, аноним654 (?), 14:00, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> видеоредактор
>> редактор 2D эскизов
>BlenderOS когда?
Типо сарказм? Мимо кассы только. У Адобы не просто так Криэйтив Сьют образовался, а исходя из реальных потребностей художников и их творческих пайплайнов. Так что Блендер в правильном направлении двигается. А пуристы пусть страдают.
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|4.127, Аноним (127), 22:05, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пытайтесь объяснять что-то местным комментаторам - у 99% них знакомство с Блендером дальше просмотра его скриншотов не заходило. Этим персонажам в принципе неоткуда знать о потребностях художников и творческих процессах.
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|1.46, Аноним (46), 13:59, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не грузится мультик, "This content isn’t available." Потому что гуглаг ввёл аттестацию клиентских устройств. Кто покупает телефоны ну у соучастников Гуглага - тот идёт в пешее морское. Скрейперы и альтернативные фронтедны - туда же.
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|3.63, Аноним (46), 14:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, не "Сентинел", а Синтел. Во-вторых, Синтел - 100 лет в обед. Tears of Steel были намного лучше, если честно. В-третьих, они там вроде всё на своём сайте выкладывают, вот тут https://studio.blender.org/films/ , но там что-то нифига нет.
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|4.67, Аноним (46), 14:50, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ан нет, там тоже нифига нет, всё через ютьюб. Кажется, у них была страница с прямыми ссылками когда-то.
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|4.70, Аноним (47), 14:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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yt-dlp https://m.youtube.com/watch?v=nV_awXI9XJY
[youtube] Extracting URL: https://m.youtube.com/watch?v=nV_awXI9XJY
[youtube] nV_awXI9XJY: Downloading webpage
[youtube] nV_awXI9XJY: Downloading ios player API JSON
[youtube] nV_awXI9XJY: Downloading mweb player API JSON
[youtube] nV_awXI9XJY: Downloading m3u8 information
[info] nV_awXI9XJY: Downloading 1 format(s): 399+140
[download] Destination: Project Gold - Blender Stylized Rendering Showcase [nV_awXI9XJY].f399.mp4
[download] 0.9% of 27.79MiB at 16.94KiB/s ETA 27:44
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|5.75, Аноним (46), 15:23, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
yt-dlp --verbose https m youtube com watch v nV_awXI9XJY debug Command-line ... большой текст свёрнут, показать
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|2.73, Аноним (73), 15:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы разве не считаете, что взрослому человеку не нужно смотреть мультики и играться в игрульки?
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|3.87, Аноним (88), 16:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, не считаю. И это как-бы не дело взрослого человека - совать нос в чужие дела.
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|1.50, Аноним (46), 14:03, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Предложен экспериментальный бэкенд для отрисовки интерфейса c использованием графического API Vulkan. Бэкенд доступен для платформ Linux и Windows, и включается в секции настроек "Interface/Developer Extras/Backend", в которых следует выбрать Vulkan вместо OpenGL.
Старый бэк будет выпилен. Всё равно Блендер настолько монструозен, что компы, на которых Вулкана нет, его не потянут даже с OpenGLем.
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|2.128, Аноним (127), 22:14, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Блендер настолько монструозен, что компы, на которых Вулкана нет, его не потянут даже с OpenGLем.
Ну удачи тебе найти человека, профессионально работающего с 3Д (в т.ч. в Блендере) на древнем корыте без Вулкана.
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|2.107, Аноним (101), 18:29, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное потому, что они не предоставляют необходимого для штатной работы программы, не?
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