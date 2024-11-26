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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.3

26.11.2024 10:23

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.3, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно подготовлены корректирующие выпуски Blender 4.2.4 и 3.6.18 в ветках с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которой будут формироваться до июля 2026 года и июня 2025 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Предложен экспериментальный бэкенд для отрисовки интерфейса c использованием графического API Vulkan. Бэкенд доступен для платформ Linux и Windows, и включается в секции настроек "Interface/Developer Extras/Backend", в которых следует выбрать Vulkan вместо OpenGL.
  • Внесены изменения в интерфейс пользователя. Появилась поддержка закрепления и открепления областей, позволяющая выносить содержимое частей интерфейса в отдельные окна.

    Расширена информация, показываемая во всплывающих подсказках (например, для изображений показывается их разрешение и цветовое пространство, для видео - продолжительность, а для шрифтов - эскиз начертания). В темы оформления добавлена возможность подсветки области, над которой находится курсор мыши.

  • В движок рендеринга EEVEE, поддерживающий физически корректный рендеринг в реальном времени и использующего GPU для визуализации, добавлена функциональность привязки света и тени, которая ранее была доступна только в движке Cycles. Привязка света даёт возможность применить освещение только к выбранными объектами в сцене, а привязка тени позволяет управлять тем, какие объекты могут отбрасывать тень.

  • В редактор шейдеров добавлена новая нода "Metallic BSDF" для настройки параметров материалов из металла.
  • Добавлена новая нода "Gabor Texture" для создания текстур на основе функции Габора, которые могут имитировать различные шершавые поверхности, камни и ткани.
  • Добавлена поддержка интерактивного многопроходного (Multi-pass) композитинга, позволяющего создавать сложные нефотореалистичные (NPR) стили и эффекты, непосредственно в 3D-Вьюпорте.

  • В UV-редакторе предложен новый метод UV-развёртки "Минимальное Растяжение" (Minimum Stretch), который при развёртке органических форм, таких как персонажи и животные, позволяет снизить искажения за счёт повторяющегося уточнения результата. Метод основан на алгоритме SLIM (Scalable Local Injective Mappings).
  • Расширены возможности геометрических нод.
    • Добавлена зона "For Each Element", позволяющая параллельно раздельно обрабатывать элементы геометрии, например, можно организовать выполнение ноды для каждой грани полигональной сетки.
    • Реализована возможность привязки гизмо для манипуляции в трёхмерном пространстве группами нод, что позволяет редактировать входные параметры нод не переходя из 3D-вьюпорта в редактор нод.
    • Добавлена нода "Set Geometry Name" для упрощения назначения имён геометрическим элементам с возможностью автоматической инициализации на основе коллекции имён.
    • Добавлена поддержка бесшовной работы с данными, сгенерированными инструментом Grease Pencil, с возможностью их разбивки на слои с кривыми и атрибутами. Отдельно предложены возможности для преобразования данных Grease Pencil в кривые и наоборот, а также слияния слоёв Grease Pencil.
    • Добавлена нода "Hash Value" для формирования хэшей от произвольных данных.
    • Добавлена нода "Math" для выполнения математических операций над подаваемыми на вход целыми значениями.
    • Добавлена нода "Warning" для организации вывода собственных предупреждений в процессе работы с группами нод.


  • Полностью переписан движок, обеспечивающий работу системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Новая реализация отличатся более высокой производительностью и исключением некоторых ограничений. Появилась возможность объединения слоёв в группы и манипуляции с группами как с одним объектом (например, можно разом изменить видимость всех слоёв, входящих в группу). Добавлена поддержка привязки к слоям цветных тегов. Инструмент "ластик" переработан для чистки более плавными штрихами с нормализацией пересечения края ластика с удаляемым содержимым. Добавлен инструмент для заливки с использованием градиентов.
  • Модернизирован процесс работы с кистями. В составе Blender предложено более сотни кистей и каждая кисть теперь представляет собой отдельный ассет, что позволяет использовать интерфейс Asset Browser для сохранения кистей, совместного использования в разных проектах и создания собственных библиотек.
  • Улучшен интерфейс нелинейного видеоредактора (Video Sequencer). Добавлена функция привязки клипов (strips) между собой для упрощения их выделения и преобразования. В режиме предварительного просмотра добавлена возможность привязки с выравниванием по центру, границам области предпросмотра или углам видимых клипов. На клипах и в области предпросмотра по умолчанию включено отображение миниатюр. Добавлена поддержка точной настройки звука на уровне субфреймов. Проведены значительные оптимизации производительности, например, функции "Цветовой баланс" и "Тоновая карта" ускорены в несколько раз, сокращено время отрисовки временной шкалы и миниатюр.

  • Проведён значительный внутренний рефакторинг и оптимизация режима скульптурного моделирования. Переключение в режим скульптинга ускорен в 5 раз, а работа с кистями в 8 раз.
  • В движке рендеринга Cycles для платформы Linux реализовано использование аппаратного ускорения трассировки лучей при помощи библиотеки HIP-RT, поддерживающей GPU AMD и NVIDIA. В панорамной камере появилась возможность использования цилиндрической проекции.
  • Улучшена поддержка импорта и экспорта в формате glTF, в том числе появилась поддержка импорта мэшей, сжатых при помощи библиотеки Draco. Добавлена поддержка экспорта облаков точек в формате USD (Universal Scene Description).

Дополнение: Сообщество Blender опубликовало шестнадцатый анимационный фильм "Project Gold", в котором продемонстрированы новые возможности и технологий Blеnder, такие как привязка света при рендеринге, инструменты на базе геометрических нод, ноды симуляции, интерактивная обработка изображений и стилизованный под живопись нефотореалистичный рендеринг. Созданные для проекта ресурcы (3D-макеты, текстуры, промежуточные наброски, звуковые эффекты и музыкальные композиции) распространяются под свободной лицензией Creative Commons Attribution (CC BY).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.2
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.0
  4. OpenNews: BlenderGPT - плагин для управления Blender командами на естественном языке
  5. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62292-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:44, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    прям вот круто.
    серьезно

    но где новый мультик?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Пипл итак ест им теперь можно без мультика. Оптимизировали расходы эффективные менеджеры.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:50, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Project Gold же вышел.
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 11:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так с этого и надо было начинать.
     
  • 3.27, Эффективный менеджер (?), 12:15, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что плохого в оптимизации расходов?
     
     
  • 4.39, Аноним (3), 13:31, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы уже выяснили что мультик в наличии. https://m.youtube.com/watch?v=nV_awXI9XJY
     

  • 1.2, Аноним (3), 10:45, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный опенсорс это тот на который корпики выдели деньги.
     
     
  • 2.5, Archer73 (ok), 10:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Логическая ошибка: "Подмена причины и следствия". Может сложиться впечатление, что любое говно на которое добрые корпораты выделили деньги (по непонятной причине) вдруг становиться шедевром. На самом деле, деньги корпораты выделяют когда продукт уже годный, но им нужно допилить его под свои нужды. Кого лучше нанять на эту работу, как не изначальных разработчиков, отлично знающих кодовую базу?
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпы вкладываются, чтобы была альтернатива. Сабж кучу огороженных проприетарных продуктов успешно заменяет во многих применениях. Только для начала должен существовать конкурентоспособный опенсорный продукт, иначе выделять деньги не на что. Но в целом опенсорс не про продукты такого уровня (посмотри зависимости на досуге, откуда они взялись и посчитай альтернативы).
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 11:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первоначальное управление блендером было ужасным. Почти такое же плохое как во фрикаде. Но с версии 2.8 дело как будто бы стало выправляться.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:36, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Bforartists форк Блендера с интерфейсом здорового человека, а не интерфейсом курильщика как в ваниле.
     
     
  • 5.40, Аноним (3), 13:33, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это недурно.
     
  • 5.57, Аноним (-), 14:37, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Bforartists форк Блендера с интерфейсом здорового человека, а не
    > интерфейсом курильщика как в ваниле.

    А можно теперь еще - нормальное название проекта, чтоли. Которое еще и выговорить можно будет? :)

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:10, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поправлю: нормальный опенсорс — это тот, на который выделили деньги. Но вы же не выделяете. У них сейчас баннер на пол-экрана висит, из которого всё понятно.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 11:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно что сколько не выделяй будет мало. Это менеджер баннер повесил. Этот баннер там всегда будет потому что менеджер хочет быть эффективным.
     
     
  • 4.14, Аноним (7), 11:33, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ты ведь нисколько не выделил. Да и баннер не читал, наверное, там не про сколько выделено, а какой процент пользователей вообще выделяет хоть что-то.
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он просто в тайне мечтает сам заняться эмиссией бабла, а оказалось, что его почти кто-то опередил. Вот он в состоянии аффекта и не понял как исправить ситуацию. И совершил информационно-энтропийное преступление!
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:02, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальный опенсорс это тот на который корпики выдели деньги.

    Да это вообще любого бизнеса касается. Но кто девушку платит, тот ее и танцует :-)

     

  • 1.16, нитгитлистер (?), 11:37, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да какая разница в конечном итоге откуда деньги у разрабов если продукт шедеврально мощный и максимально доступный всем желающим?
     
     
  • 2.18, Аноним (3), 11:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тевкры тоже были рады троянскому коню. А индейцы заражённым оспой одеялам. И им было все равно откуда это и кто и зачем им выделил финансирование.
     
     
  • 3.22, prokoudine (ok), 11:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Донаты не влияют на фокус разработки. Тон за этим следит.
     
  • 3.24, Аноним (25), 11:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сравнивать холодное с твердым или вам абы що ляпнуть ради демагогии? :-)
     
  • 2.21, Аноним (25), 11:53, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как сказать, доступный, да, только требует норм оборудования для серьезной работы, а не кор 2 дуо, на котором можно только поиграться с примитивами.
     
  • 2.82, Аноним324 (ok), 15:54, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да какая разница в конечном итоге откуда деньги у разрабов если продукт шедеврально мощный и максимально доступный всем желающим?

    Он то мощный, но они не могут определится что они копируют, Cinema 4D, Houdini, Nuke или вообще адобе флеш. Очень сильно распыляются.

     
  • 2.91, Аноним (-), 16:30, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  да какая разница в конечном итоге откуда деньги у разрабов

    Разница огромная. Чьи деньги будет определять чьи хотелки будут реализовывать, а чьим мнением просто подотрутся.

    В Блендере про такое не слышал, а вот в линуксе - повсеместно.
    Что думало сообщество про systemd - его мнением подтерлись и де-факто оно стало стандартом.
    Что говорили про вейланд и иксы - произошло тоже самое, иксы дропают все, кроме самых отбитых маргиналов.
    Сколько было сторонников "добавить Раст в ядро" и сколько противников. В итоге раст в ядре, а у сообщество горит пятая точка.

    Так что блендер будет доступен всем желающим. Но будет он таким, как хотят те, кто платит.

     

  • 1.20, Аноним (25), 11:51, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная прога, запускается и даже что-то рисует на системе а-ля кор 2 дуо (только это athlon 64 5200+) и 4 гигах оперативы с затычкой rx 560 :-)
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:37, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > athlon 64 5200+
    > 4 гигах оперативы
    > rx 560

    В чем логика?

     
     
  • 3.35, Аноним (6), 12:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Логика тут в том, что надо воткнуть хотя бы gtx 4070 ti и будет вполне юзабельно.
     
     
  • 4.36, Эффективный менеджер (?), 13:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > надо воткнуть хотя бы gtx 4070 ti и будет вполне юзабельно

    На АМ2 сокете с 4 гигами?

     
     
  • 5.47, Аноним (47), 13:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там PCI-E какой-то особый?
     
     
  • 6.53, Аноним (-), 14:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PCIe там 1-й ревизии. Это раз. Во-вторых, вас совсем не смутили 4 GB и овощной CPU, который потребляет как Threadripper PRO 7995WX, но слабее, чем Raspberry Pi?

     
     
  • 7.58, Аноним (47), 14:40, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что? Ясно, что «Аватар» создать не получится.
     
  • 7.88, Аноним (88), 16:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >слабее, чем Raspberry Pi

    Как всегда, без пруфов.

     
     
  • 8.94, nilsys (?), 16:53, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Pi5 однозначно быстрее, там даже доказывать особо нечего 129335 ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.101, Аноним (101), 18:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пруф можно найти в любом бэнчмарке типа гикбэнча или цпю-тест Отстал от жизни, ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.37, Аноним (37), 13:28, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nvidia? на линуксе? юзабельно?
     
     
  • 5.85, Аноним (6), 16:04, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У софта всегда всё идеально с nvidia, в том числе на линуксе. Откуда могли взяться сомнения?
     
  • 5.93, Аноним (-), 16:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на линуксе?

    А кто сказал что на линуксе?
    На винде вполне юзабельно, а если не лине не работает, то это проблемы линя.

     
  • 5.99, th3m3 (ok), 18:17, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня как раз на Nvidia в Linux. Давай, расскажи мне, что тут не так. А то я что-то не вижу никаких проблем. Если что, у меня иксы, не вяленый.
     
  • 3.48, Аноним (48), 13:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что можно взять и рисовать. Уже сейчас.
     
     
  • 4.55, Аноним (-), 14:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что можно взять и рисовать.

    На таком сетапе получится рисовать разве что в пэинте под виндоз 3.11 (главное не забыть нажать кнопочку турбо).

     

  • 1.23, Аноним (25), 11:58, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кстати как у сабжа дела обстоят с apple silicon? А то просматриваю в сторону покупки мака на м4.
     
     
  • 2.31, Аноним (7), 12:34, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opendata.blender.org/benchmarks/query/?compute_type=CUDA&compute_type=
     
  • 2.83, Аноним324 (ok), 15:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вполне сносно, Apple даже в промоматериалах блендер использует. И деньгу они тоже нормально заносят.
     
  • 2.114, Аноним (101), 18:52, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с невидия и вендой, есть недоступные и урезанные фичи. Но это мелочь.
     

  • 1.26, Аноним (26), 12:13, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Осталось туда еще аля фотошоп встроить для фотографов.
     
  • 1.34, аноним654 (?), 12:43, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Видеоредактор становится всё лучше и лучше в последних релизах. Наконец-то добавили автоматический линкинг аудио/видео дорожек исходного файла и возможность двигать аудиодорожки с миллисекундной точностью (subframe slip)!
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 13:31, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > видеоредактор
    > редактор 2D эскизов

    BlenderOS когда?

     
     
  • 3.49, аноним654 (?), 14:00, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> видеоредактор
    >> редактор 2D эскизов
    >BlenderOS когда?

    Типо сарказм? Мимо кассы только. У Адобы не просто так Криэйтив Сьют образовался, а исходя из реальных потребностей художников и их творческих пайплайнов. Так что Блендер в правильном направлении двигается. А пуристы пусть страдают.

     
     
  • 4.127, Аноним (127), 22:05, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пытайтесь объяснять что-то местным комментаторам - у 99% них знакомство с Блендером дальше просмотра его скриншотов не заходило. Этим персонажам в принципе неоткуда знать о потребностях художников и творческих процессах.
     

  • 1.46, Аноним (46), 13:59, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не грузится мультик, "This content isn’t available." Потому что гуглаг ввёл аттестацию клиентских устройств. Кто покупает телефоны ну у соучастников Гуглага - тот идёт в пешее морское. Скрейперы и альтернативные фронтедны - туда же.
     
     
  • 2.51, Аноним (48), 14:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сентинел зато выложен для скачивания - https://durian.blender.org/download/

     
     
  • 3.63, Аноним (46), 14:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не "Сентинел", а Синтел. Во-вторых, Синтел - 100 лет в обед. Tears of Steel были намного лучше, если честно. В-третьих, они там вроде всё на своём сайте выкладывают, вот тут https://studio.blender.org/films/ , но там что-то нифига нет.
     
     
  • 4.67, Аноним (46), 14:50, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ан нет, там тоже нифига нет, всё через ютьюб. Кажется, у них была страница с прямыми ссылками когда-то.
     
     
  • 5.71, Аноним (46), 14:57, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, у них есть свой PeerTube: https://video.blender.org/c/blender_open_movies/videos?s=1

    Но там тоже нифига нет, даже видео за нескольких прошедших годов нет.

     
  • 2.54, Аноним (47), 14:24, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы написал, на что он у тебя не грузится.
     
     
  • 3.59, Аноним (46), 14:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На браузер через Invidious. На yt-dlp тоже.
     
     
  • 4.70, Аноним (47), 14:56, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yt-dlp https://m.youtube.com/watch?v=nV_awXI9XJY
    [youtube] Extracting URL: https://m.youtube.com/watch?v=nV_awXI9XJY
    [youtube] nV_awXI9XJY: Downloading webpage
    [youtube] nV_awXI9XJY: Downloading ios player API JSON
    [youtube] nV_awXI9XJY: Downloading mweb player API JSON
    [youtube] nV_awXI9XJY: Downloading m3u8 information
    [info] nV_awXI9XJY: Downloading 1 format(s): 399+140
    [download] Destination: Project Gold - Blender Stylized Rendering Showcase [nV_awXI9XJY].f399.mp4
    [download]   0.9% of   27.79MiB at   16.94KiB/s ETA 27:44
     
     
  • 5.75, Аноним (46), 15:23, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    yt-dlp --verbose https m youtube com watch v nV_awXI9XJY debug Command-line ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.73, Аноним (73), 15:19, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы разве не считаете, что взрослому человеку не нужно смотреть мультики и играться в игрульки?
     
     
  • 3.87, Аноним (88), 16:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, не считаю. И это как-бы не дело взрослого человека - совать нос в чужие дела.
     

  • 1.50, Аноним (46), 14:03, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Предложен экспериментальный бэкенд для отрисовки интерфейса c использованием графического API Vulkan. Бэкенд доступен для платформ Linux и Windows, и включается в секции настроек "Interface/Developer Extras/Backend", в которых следует выбрать Vulkan вместо OpenGL.

    Старый бэк будет выпилен. Всё равно Блендер настолько монструозен, что компы, на которых Вулкана нет, его не потянут даже с OpenGLем.

     
     
  • 2.128, Аноним (127), 22:14, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Блендер настолько монструозен, что компы, на которых Вулкана нет, его не потянут даже с OpenGLем.

    Ну удачи тебе найти человека, профессионально работающего с 3Д (в т.ч. в Блендере) на древнем корыте без Вулкана.

     

  • 1.96, anonistrambler.ru (?), 17:02, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и эта версиа игнорит открытые драивера от AMD, ну скока можно... хады...
    :(
     
     
  • 2.107, Аноним (101), 18:29, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное потому, что они не предоставляют необходимого для штатной работы программы, не?
     

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