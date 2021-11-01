Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright

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|1.1, Werwolf (?), 12:01, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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пинганите кто нибудь когда будет локализованая версия, желательно всей коллекции.
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|2.20, kotpilot (ok), 12:54, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В чем проблема, включи русские субтитры, это же ютуб.
Но мульт, канешна очень добрый получился, прям ми-ми-ми)))
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|2.31, Аноним (31), 13:15, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В блендере вся анимация интерполируется, то есть FPS любой можно сделать. Скорее всего просто не хватило денег на рендер ферму.
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|2.23, Аноним (31), 12:55, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Картинка из этого мульта будет показываться при старте Blender 3.0.
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|1.5, Анонн (?), 12:14, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не 15, а вроде 24, но анимации очень дерганные.
Двоякие ощущения - с одной стороны вроде круто что сделано, показаны возможности инструмента.
А с другой... ну не стилизовано оно как кукольный или stop-motion чтобы такая анимация была оправдана. Да и технодемо обычно делают на грани разумного - 100500 фпс и разрешение макс поддерживаемое.
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|2.32, Аноним (31), 13:18, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое ощущение, что деньги Unity/Unreal/NVidia/AMD/Apple/Adobe/Microsoft просто попилили, раз не смогли найти на аренду облачной render фармы.
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|2.8, Аноним (8), 12:19, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот это возможно связано с тем, что аккаунт не верифицирован. Там ограничения были.
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|4.22, Аноним (10), 12:55, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у тебя этот видос никто и не посмотрит. Выложишь такое не миллионник и ютуб попадет на трафик почем зря.
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|1.7, Аноним (8), 12:17, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему такой низкий фремрейт? Прошлые демки помнится были 60 кадров в секунду, а тут около 2. Ассеты из из хентайной игры это тоже как-то дешёво.
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|4.15, Аноним (15), 12:41, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ко всем подообным проектам идут исходники (новость дочитай), можно скачать и использоваться для своих целей и обучения
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|6.24, Аноним (11), 12:58, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продаются, что однако не мешает этим материалам быть покрытыми свободной лицензией.
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|1.12, Аноним (12), 12:31, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А чего-нибудь подобрее нарисовать, чтоб детям не ломать психику, а взрослым не портить аппетит, судя по всему, руки поотсыхали.
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|2.13, Аноним (10), 12:35, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всё же не короткометражка от Pixar. Это голландская школа анимации. Совсем другой формат, совсем другая культура.
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|4.29, Аноним (15), 13:09, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О боже мой, гномики писают, это же травма на всю жизнь! Вы действительно взрослый человек?
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|5.34, Аноним (8), 13:21, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще да, именно так это и работает. Сейчас тебе 13 лет и ты просто посмотрел мультик, а через 5 лет ты уже наряжаешься в пони и ходишь на тематические групповухи с золотым дождём.
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|2.19, Аноним (31), 12:54, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А потом фанаты будут всем показывать и говорить, что Maya отстой. Блендеровцы сами себе создают репутацию унылого инструмента.
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