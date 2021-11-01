Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright

Проект Blender представил новый короткометражный анимационный фильм "Sprite Fright", приуроченный к празднику Хэллоуин и стилизованный под комедийный фильм ужасов 80-х годов. В качестве руководителя проекта выступил Мэтью Лун (Matthew Luhn), известный своими работами в студии Pixar.

Фильм создан с использованием только открытых рабочих инструментов для моделирования, анимации, рендеринга, композитинга, трекинга движений и редактирования видео. Проект выступил в роли тестовой базы для оттачивания новых возможностей и технологий по созданию современных визуальных эффектов, развиваемых в новых ветках Blеnder. Это тринадцатый анимационный проект сообщества Blender.

Фильмы серии "Open Movie" и связанные с ними ресурcы (3D-макеты, текстуры, промежуточные наброски, звуковые эффекты и музыкальные композиции) распространяются под свободной лицензией Creative Commons Attribution (CC BY). Лицензия позволяет копировать, распространять и создавать производные произведения, которые могут быть использованы в том числе в коммерческих целях, требуя взамен лишь указания автора и источника. Доступ к обучающим материалам, исходным моделям и ресурсам через cloud.blender.org требует регистрации сервисе с платной подпиской.





Предыдущие свободные фильмы сообщества Blender: