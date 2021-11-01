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Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright

01.11.2021 11:51

Проект Blender представил новый короткометражный анимационный фильм "Sprite Fright", приуроченный к празднику Хэллоуин и стилизованный под комедийный фильм ужасов 80-х годов. В качестве руководителя проекта выступил Мэтью Лун (Matthew Luhn), известный своими работами в студии Pixar.

Фильм создан с использованием только открытых рабочих инструментов для моделирования, анимации, рендеринга, композитинга, трекинга движений и редактирования видео. Проект выступил в роли тестовой базы для оттачивания новых возможностей и технологий по созданию современных визуальных эффектов, развиваемых в новых ветках Blеnder. Это тринадцатый анимационный проект сообщества Blender.

Фильмы серии "Open Movie" и связанные с ними ресурcы (3D-макеты, текстуры, промежуточные наброски, звуковые эффекты и музыкальные композиции) распространяются под свободной лицензией Creative Commons Attribution (CC BY). Лицензия позволяет копировать, распространять и создавать производные произведения, которые могут быть использованы в том числе в коммерческих целях, требуя взамен лишь указания автора и источника. Доступ к обучающим материалам, исходным моделям и ресурсам через cloud.blender.org требует регистрации сервисе с платной подпиской.

Предыдущие свободные фильмы сообщества Blender:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/...)
  2. OpenNews: Доступен четвёртый эпизод свободного анимационного фильма "Моревна"
  3. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  4. OpenNews: Анонсирован новый свободный анимационный фильм Tube
  5. OpenNews: Сообщество Blender выпустило короткометражный фантастический фильм Tears of Steel
  6. OpenNews: Сообщество Blender намерено создать полнометражный свободный фильм Gooseberry
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56080-blender
Ключевые слова: blender
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werwolf (?), 12:01, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    пинганите кто нибудь когда будет локализованая версия, желательно всей коллекции.
     
     
  • 2.3, blenderist (?), 12:13, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Хабре в этой новости была ссылка :)
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:26, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там не так много разговоров и всё понятно из контекста.
     
  • 2.20, kotpilot (ok), 12:54, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем проблема, включи русские субтитры, это же ютуб.
    Но мульт, канешна очень добрый получился, прям ми-ми-ми)))
     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 12:09, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    15 кадров в секунду, отлично, прямо ностальгия по "Осторожно, модерн 2!".
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:15, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В блендере вся анимация интерполируется, то есть FPS любой можно сделать. Скорее всего просто не хватило денег на рендер ферму.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:20, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это стилизация под кукольный мультфильм
     

  • 1.4, Аноним (10), 12:14, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они обычно мультики к выходу новой версии посвящали, а этот к чему?
     
     
  • 2.23, Аноним (31), 12:55, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Картинка из этого мульта будет показываться при старте Blender 3.0.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:01, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверняка еще выберут самый стрёмный момент.
     

  • 1.5, Анонн (?), 12:14, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не 15, а вроде 24, но анимации очень дерганные.
    Двоякие ощущения - с одной стороны вроде круто что сделано, показаны возможности инструмента.
    А с другой... ну не стилизовано оно как кукольный или stop-motion чтобы такая анимация была оправдана. Да и технодемо обычно делают на грани разумного - 100500 фпс и разрешение макс поддерживаемое.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 13:18, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое ощущение, что деньги Unity/Unreal/NVidia/AMD/Apple/Adobe/Microsoft просто попилили, раз не смогли найти на аренду облачной render фармы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:16, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И выложили на ютуб без 4к.. Конченные!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:19, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это возможно связано с тем, что аккаунт не верифицирован. Там ограничения были.
     
     
  • 3.17, Аномнимен (?), 12:46, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я 8к60фпс выкладывал с 10 подписчиками
     
     
  • 4.21, Аноним (8), 12:55, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ты номер дал?
     
  • 4.22, Аноним (10), 12:55, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у тебя этот видос никто и не посмотрит. Выложишь такое не миллионник и ютуб попадет на трафик почем зря.
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:17, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему такой низкий фремрейт? Прошлые демки помнится были 60 кадров в секунду, а тут около 2. Ассеты из из хентайной игры это тоже как-то дешёво.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:25, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    И каким раком оно стало свободным ПО?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:30, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 12:36, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видос на ютубе всё же не софт.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:41, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ко всем подообным проектам идут исходники (новость дочитай), можно скачать и использоваться для своих целей и обучения
     
     
  • 5.18, Аноним (10), 12:54, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они не идут он продаются (новость дочитай)
     
     
  • 6.24, Аноним (11), 12:58, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продаются, что однако не мешает этим материалам быть покрытыми свободной лицензией.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:31, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А чего-нибудь подобрее нарисовать, чтоб детям не ломать психику, а взрослым не портить аппетит, судя по всему, руки поотсыхали.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 12:35, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё же не короткометражка от Pixar. Это голландская школа анимации. Совсем другой формат, совсем другая культура.
     
  • 2.16, Аноним (15), 12:45, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем может испортить аппетит мульт с рейтингом ~14+?!
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 13:00, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гномики, которые ссут кружком в огромную яму?
     
     
  • 4.29, Аноним (15), 13:09, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О боже мой, гномики писают, это же травма на всю жизнь! Вы действительно взрослый человек?
     
     
  • 5.34, Аноним (8), 13:21, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще да, именно так это и работает. Сейчас тебе 13 лет и ты просто посмотрел мультик, а через 5 лет ты уже наряжаешься в пони и ходишь на тематические групповухи с золотым дождём.
     
  • 2.19, Аноним (31), 12:54, 01/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А потом фанаты будут всем показывать и говорить, что Maya отстой. Блендеровцы сами себе создают репутацию унылого инструмента.
     

  • 1.28, Аноним (-), 13:07, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мультик Sintel хорош. Годный и неожиданный сюжет.
     
  • 1.30, EuPhobos (ok), 13:12, 01/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кровавенько и брутальненько, но 10 FPS - это стиль такой?
     

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