Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.2

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.2, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июля 2026 года. Также продолжают поддерживаться LTS-ветки Blender 3.3 и 3.6, обновления для которых будут формироваться до сентября 2024 года и июня 2025 года. Среди добавленных улучшений: Модернизированы и унифицированы системы дополнений (Add-on) и тем оформления, которые трансформированы в общую концепцию расширений (Extension). Расширения можно легко устанавливать с диска, локального репозитория или сайта extensions.blender.org в режиме Drag & Drop и обновлять прямо из интерфейса Blender (проверка наличия обновлений в репозиториях осуществляется при каждом запуске).

Включена новая полностью переписанная реализация движка рендеринга EEVEE, поддерживающего физически корректный рендеринг в реальном времени и использующего GPU для визуализации. Новый вариант движка развивается в рамках проекта EEVEE Next и примечателен поддержкой реалистичного рендеринга с использованием глобального освещения (рендеринг с учётом косвенного освещения, отражения и преломления света), смещений (деформация в соответствии с текстурной картой), улучшенного SSS (Subsurface Scattering, имитация рассеяния света внутри полупрозрачных материалов), стабильных дизеринговых объёмных эффектов (dithered volumetric) при навигации по сцене, неограниченного числа BSDF (Bidirectional Scattering Distribution Function) и источников света в сцене и применением эффекта размытия движения во вьюпорте (имитация размытия при быстром движении объектов). EEVEE теперь позволяет автоматически выделять интенсивные источники света внешней среды и обрабатываться их как солнечные лучи, обеспечивая отрисовку более реалистичных теней.





В систему рендеринга Cycles внесены изменения, нацеленные на повышение качества и скорости рендеринга. Добавлена новая нода Ray Portal BSDF для переноса лучей на новое место в сцене, что можно использовать, например, для рендеринга порталов. В ноде с принципиальным шейдером BSDF (Principled BSDF) реализована поддержка физически точных эффектов интерференции в тонкой плёнке, например, для реалистичной отрисовки пузырей. Повышено качество устранения шумов и добавлена возможность ускорения операций устранения шумов с привлечением GPU AMD на системах с Linux и Windows.

Расширены возможности для автоматизации развёртывания и сопровождения сборок Blender в анимационных студиях, а также в изолированных окружениях, не предоставляющих доступ к глобальной сети (используемые скрипты и дополнения могут оформляться в виде отдельных наборов, а для запуска в offline-режиме предусмотрен флаг "--offline-mode").

Встроена поддержка опубликованной консорциумом Khronos спецификации PBR Neutral Tone Mapper, позволяющей добиться фотореалистичной цветопередачи при рендеринге ассетов.

Добавлен новый режим для быстрого создания многоугольных фигур - в данном режиме при каждом нажатии на левую кнопку мыши добавляется новая точка многоугольника, а если нажатие совпадает с начальной точкой, фигура замыкается. В режиме скульптурного моделирования жест для создания линии теперь может использоваться для обрезки (Trim), формирования наборов граней (Face Set) и скрытия, а жест свободного выделения "лассо" для скрытия областей.

Добавлен новый тип сокетов, использующих матрицы и существенно упрощающих преобразования. Также добавлены типовые ноды для работы с матрицами.





Повышена интерактивность работы с инструментарием "Node tools", который можно использовать для расширения базовых возможностей Blender и изменения существующих инструментов, используя геометрические ноды вместо скриптов на языке Python. В системе нодов теперь можно использовать информацию о вьюпорте и позиции мыши, добавлена функция применения выбранного оператора только после щелчка мышью. Проведена оптимизация геометрических нод, связанная с использованием многопоточности. В 4-10 раз ускорено выполнение нод для масштабирования элементов, и в 10-20 раз для сэмплировании UV-поверхностей.





Улучшен интерфейс нелинейного видеоредактора (Video Sequencer). Для более заметного разделения скруглены углы элементов и увеличены отступы на монтажном столе, утолщены контуры активных и выделенных дорожек. Для корректировки позиции элемента достаточно подвести курсор к краю дорожки или области между дорожками и перемешать мышь, удерживая левую клавишу. Элементы, связанные с несуществующими файлами, теперь выделяются красным цветом и специальной пиктограммой. В текстовых дорожках добавлены дополнительные настройки тени, которые отбрасывает текст.

Обеспечена совместимость со спецификацией CY2024, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX. Обновлены версии Python 3.11, OpenEXR 3.2, OpenColorIO 2.3 и OpenSubdiv 3.6.

Добавлена поддержка привязки своего обработчика экспорта к каждой коллекции, чтобы не выбирать каждый раз формат при повторном экспорте ассетов. Например, можно привязать использование формата glTF к ассетам для игр или формата USD для студийных работ. Настройки экспорта сохраняются в файлах .blend и не сбрасываются между сеансами. Добавлена возможность импорта и экспорта в формате USD моделей волос и импорта облаков точек. В 3-2 раза ускорен процесс проверки мэшей при импорте. Включена проверка мэшей при импорта файлов в форматах USD, OBJ, PLY и STL. Добавлена возможность импорта сразу нескольких файлов Alembic за один раз.

Добавлены средства для создания переносимых установок, в которых автоматически подхватываются настройки для воссоздания окружения пользователя. Настройки размещаются в каталоге portable, из которого Blender пытается перенести конфигурацию во время запуска.

В системе постобработки (Compositor) реализована поддержка ускорения с задействованием GPU.

Значительно повышена производительность графического редактора.

Во встроенном текстовом редактора обеспечена подсветка синтаксиса языка шейдеров GLSL.

Оптимизировано оформление различных диалогов и улучшено масштабирование интерфейса.

В 5 раз ускорено выполнение отката изменений (Undo).

В пользовательских окружениях на базе протокола Wayland реализована возможность копирования и вставки изображений из буфера обмена.

На платформе Linux предоставлена поддержка регистрации и удаления файловых ассоциаций, позволяющих вызывать приложение Blender при попытке открытия различных типов файлов.







