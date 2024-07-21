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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.2

21.07.2024 16:13

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.2, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до июля 2026 года. Также продолжают поддерживаться LTS-ветки Blender 3.3 и 3.6, обновления для которых будут формироваться до сентября 2024 года и июня 2025 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Модернизированы и унифицированы системы дополнений (Add-on) и тем оформления, которые трансформированы в общую концепцию расширений (Extension). Расширения можно легко устанавливать с диска, локального репозитория или сайта extensions.blender.org в режиме Drag & Drop и обновлять прямо из интерфейса Blender (проверка наличия обновлений в репозиториях осуществляется при каждом запуске).
  • Включена новая полностью переписанная реализация движка рендеринга EEVEE, поддерживающего физически корректный рендеринг в реальном времени и использующего GPU для визуализации. Новый вариант движка развивается в рамках проекта EEVEE Next и примечателен поддержкой реалистичного рендеринга с использованием глобального освещения (рендеринг с учётом косвенного освещения, отражения и преломления света), смещений (деформация в соответствии с текстурной картой), улучшенного SSS (Subsurface Scattering, имитация рассеяния света внутри полупрозрачных материалов), стабильных дизеринговых объёмных эффектов (dithered volumetric) при навигации по сцене, неограниченного числа BSDF (Bidirectional Scattering Distribution Function) и источников света в сцене и применением эффекта размытия движения во вьюпорте (имитация размытия при быстром движении объектов). EEVEE теперь позволяет автоматически выделять интенсивные источники света внешней среды и обрабатываться их как солнечные лучи, обеспечивая отрисовку более реалистичных теней.

  • В систему рендеринга Cycles внесены изменения, нацеленные на повышение качества и скорости рендеринга. Добавлена новая нода Ray Portal BSDF для переноса лучей на новое место в сцене, что можно использовать, например, для рендеринга порталов. В ноде с принципиальным шейдером BSDF (Principled BSDF) реализована поддержка физически точных эффектов интерференции в тонкой плёнке, например, для реалистичной отрисовки пузырей. Повышено качество устранения шумов и добавлена возможность ускорения операций устранения шумов с привлечением GPU AMD на системах с Linux и Windows.
  • Расширены возможности для автоматизации развёртывания и сопровождения сборок Blender в анимационных студиях, а также в изолированных окружениях, не предоставляющих доступ к глобальной сети (используемые скрипты и дополнения могут оформляться в виде отдельных наборов, а для запуска в offline-режиме предусмотрен флаг "--offline-mode").
  • Встроена поддержка опубликованной консорциумом Khronos спецификации PBR Neutral Tone Mapper, позволяющей добиться фотореалистичной цветопередачи при рендеринге ассетов.
  • Добавлен новый режим для быстрого создания многоугольных фигур - в данном режиме при каждом нажатии на левую кнопку мыши добавляется новая точка многоугольника, а если нажатие совпадает с начальной точкой, фигура замыкается. В режиме скульптурного моделирования жест для создания линии теперь может использоваться для обрезки (Trim), формирования наборов граней (Face Set) и скрытия, а жест свободного выделения "лассо" для скрытия областей.
  • Добавлен новый тип сокетов, использующих матрицы и существенно упрощающих преобразования. Также добавлены типовые ноды для работы с матрицами.

  • Повышена интерактивность работы с инструментарием "Node tools", который можно использовать для расширения базовых возможностей Blender и изменения существующих инструментов, используя геометрические ноды вместо скриптов на языке Python. В системе нодов теперь можно использовать информацию о вьюпорте и позиции мыши, добавлена функция применения выбранного оператора только после щелчка мышью. Проведена оптимизация геометрических нод, связанная с использованием многопоточности. В 4-10 раз ускорено выполнение нод для масштабирования элементов, и в 10-20 раз для сэмплировании UV-поверхностей.

  • Улучшен интерфейс нелинейного видеоредактора (Video Sequencer). Для более заметного разделения скруглены углы элементов и увеличены отступы на монтажном столе, утолщены контуры активных и выделенных дорожек. Для корректировки позиции элемента достаточно подвести курсор к краю дорожки или области между дорожками и перемешать мышь, удерживая левую клавишу. Элементы, связанные с несуществующими файлами, теперь выделяются красным цветом и специальной пиктограммой. В текстовых дорожках добавлены дополнительные настройки тени, которые отбрасывает текст.
  • Обеспечена совместимость со спецификацией CY2024, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX. Обновлены версии Python 3.11, OpenEXR 3.2, OpenColorIO 2.3 и OpenSubdiv 3.6.
  • Добавлена поддержка привязки своего обработчика экспорта к каждой коллекции, чтобы не выбирать каждый раз формат при повторном экспорте ассетов. Например, можно привязать использование формата glTF к ассетам для игр или формата USD для студийных работ. Настройки экспорта сохраняются в файлах .blend и не сбрасываются между сеансами. Добавлена возможность импорта и экспорта в формате USD моделей волос и импорта облаков точек. В 3-2 раза ускорен процесс проверки мэшей при импорте. Включена проверка мэшей при импорта файлов в форматах USD, OBJ, PLY и STL. Добавлена возможность импорта сразу нескольких файлов Alembic за один раз.
  • Добавлены средства для создания переносимых установок, в которых автоматически подхватываются настройки для воссоздания окружения пользователя. Настройки размещаются в каталоге portable, из которого Blender пытается перенести конфигурацию во время запуска.
  • В системе постобработки (Compositor) реализована поддержка ускорения с задействованием GPU.
  • Значительно повышена производительность графического редактора.
  • Во встроенном текстовом редактора обеспечена подсветка синтаксиса языка шейдеров GLSL.
  • Оптимизировано оформление различных диалогов и улучшено масштабирование интерфейса.
  • В 5 раз ускорено выполнение отката изменений (Undo).
  • В пользовательских окружениях на базе протокола Wayland реализована возможность копирования и вставки изображений из буфера обмена.
  • На платформе Linux предоставлена поддержка регистрации и удаления файловых ассоциаций, позволяющих вызывать приложение Blender при попытке открытия различных типов файлов.




  1. Главная ссылка к новости (https://studio.blender.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.0
  3. OpenNews: BlenderGPT - плагин для управления Blender командами на естественном языке
  4. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
  5. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61588-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Diozan (ok), 16:31, 21/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Народ, это чисто мультики делать, или модель для 3D принтера на нём можно тоже сваять?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:35, 21/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для 3д принтера тебе нужно любой cad, а потом слайсер. Блендер для этого мало подходит. Только если ты художественную фигуру решил сделать, а не деталь. У блендер есть плагин, но он фиговый и отстой.
     
  • 2.14, Xenia Joness (ok), 18:33, 21/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > модель для 3D принтера

    Используй Solidworks, это лучшее, что сделало человечество (конечно из 3D-CAD)

     

  • 1.3, Аноним (2), 16:36, 21/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Опять в приложении по редактированию видео зачем то запихнули 3д редактор.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:46, 21/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Рейтресинг во вьюпорте... крайне сомнительная вещь.
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:48, 21/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включена новая полностью переписанная реализация движка рендеринга EEVEE

    это тот движ, который целиком и полностью по невидию ?

     
  • 1.13, Аноним (-), 18:30, 21/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Повышено качество устранения шумов и добавлена возможность ускорения операций устранения шумов с привлечением GPU AMD на системах с Linux и Windows.

    Штеуд + кожанка = лежать + сасать со своими шумами

     

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