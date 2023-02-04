SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil

Испанская анимационная студия SPA Studios, получившая известность благодаря мультфильму "Клаус", открыла исходные коды своего внутреннего форка пакета 3D-моделирования Blender и сопутствующих дополнений. Форк развивался в недрах студии больше года в процессе работы над новым мультфильмом "Эмбер" и был впервые анонсирован на конференции BlenderCon в октябре 2022 года.

Разработчики форка напрямую контактировали с художниками студии, реализуя необходимую функциональность с учётом их пожеланий и сложностей с которыми пришлось столкнуться в процессе использования Blender при создании анимационного фильма. В результате были добавлены новые инструменты и модификации интерфейса системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволившие обеспечить комфортную работу 2D-аниматоров в программе.

Основные изменения Grease Pencil:

Поддержка вращения/зеркального отражения 2D-вьюпорта.

Компактный док для манипуляции слоями/рисунками/материалами/...

Возможность выделения слоя/объекта по клику (+клавиша модификатор) на соответствующем рисунке на холсте.

Возможность "приглушать" цвет неактивных в данный момент слоёв/объектов.

Инструмент для изменения рисунка (выделения) без выхода из Draw mode (аналог Transform tool из Photoshop/Krita).

Инструмент "Shift and trace", позволяет временно сдвинуть любой рисунок на новое место/фрейм с целью обвести его(этот приём распространён у 2D-аниматоров), и после обводки восстановить изначальный рисунок на прежнем месте.

Инструмент "Pegbars", позволяет добавлять-связывать дополнительный слой transform-анимации (сдвиг/поворот/масштаб..) к имеющемуся рисованному слою .

Удобная вставка и манипуляция изображений-референсов для обводки.

Отдельно опубликованное дополнение добавляет возможность монтировать в видеоредакторе Blender (VSE) в реальном времени любые Blender-сцены (3D/Grease pencil анимации и пр.) без предварительного рендеринга их в промежуточные видеофайлы.

На конференции также было заявлено, что ведётся работа по значительному увеличению быстродействия Grease Penсil при работе с большим количеством объектов/вертексов (неизвестно, вошли ли эти изменения в открытый форк). Кроме того, Falk David, один из разработчиков опубликованного форка, возвращается работать в Blender разработчиком и коммьюнити-координатором в команду Grease Penсil.



