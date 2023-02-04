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SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil

04.02.2023 21:28

Испанская анимационная студия SPA Studios, получившая известность благодаря мультфильму "Клаус", открыла исходные коды своего внутреннего форка пакета 3D-моделирования Blender и сопутствующих дополнений. Форк развивался в недрах студии больше года в процессе работы над новым мультфильмом "Эмбер" и был впервые анонсирован на конференции BlenderCon в октябре 2022 года.

Разработчики форка напрямую контактировали с художниками студии, реализуя необходимую функциональность с учётом их пожеланий и сложностей с которыми пришлось столкнуться в процессе использования Blender при создании анимационного фильма. В результате были добавлены новые инструменты и модификации интерфейса системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволившие обеспечить комфортную работу 2D-аниматоров в программе.

Основные изменения Grease Pencil:

  • Поддержка вращения/зеркального отражения 2D-вьюпорта.
  • Компактный док для манипуляции слоями/рисунками/материалами/...
  • Возможность выделения слоя/объекта по клику (+клавиша модификатор) на соответствующем рисунке на холсте.
  • Возможность "приглушать" цвет неактивных в данный момент слоёв/объектов.
  • Инструмент для изменения рисунка (выделения) без выхода из Draw mode (аналог Transform tool из Photoshop/Krita).
  • Инструмент "Shift and trace", позволяет временно сдвинуть любой рисунок на новое место/фрейм с целью обвести его(этот приём распространён у 2D-аниматоров), и после обводки восстановить изначальный рисунок на прежнем месте.
  • Инструмент "Pegbars", позволяет добавлять-связывать дополнительный слой transform-анимации (сдвиг/поворот/масштаб..) к имеющемуся рисованному слою .
  • Удобная вставка и манипуляция изображений-референсов для обводки.

Отдельно опубликованное дополнение добавляет возможность монтировать в видеоредакторе Blender (VSE) в реальном времени любые Blender-сцены (3D/Grease pencil анимации и пр.) без предварительного рендеринга их в промежуточные видеофайлы.

На конференции также было заявлено, что ведётся работа по значительному увеличению быстродействия Grease Penсil при работе с большим количеством объектов/вертексов (неизвестно, вошли ли эти изменения в открытый форк). Кроме того, Falk David, один из разработчиков опубликованного форка, возвращается работать в Blender разработчиком и коммьюнити-координатором в команду Grease Penсil.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/The-SPA-Stu...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.4
  3. OpenNews: В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.3
  5. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
Автор новости: mikamiel
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58603-blender
Ключевые слова: blender
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Обсуждение (2) RSS
  • 1.5, pashev.ru (?), 22:57, 04/02/2023 [ответить]  
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