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В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland

11.10.2022 21:44

Разработчики свободного пакета 3D-моделирования Blender сообщили о включении поддержки протокола Wayland в ежедневно обновляемые тестовые сборки. В стабильных выпусках родную поддержку Wayland планируется предложить в версии Blender 3.4. Решение о поддержке Wayland объясняется желанием избавиться от ограничений при использовании XWayland и повысить качество работы в дистрибутивах Linux, применяющих Wayland по умолчанию.

Для работы в окружениях на базе Wayland необходима установка библиотеки libdecor для декорирования окон на стороне клиента. Среди возможностей, пока недоступных в сборках на базе Wayland, упоминается отсутствие поддержки планшетов, 3D-мышей (NDOF), экранов с высокой плотностью пикселей, обрамления окон и центровки курсора (cursor warping).

  1. Главная ссылка к новости (https://code.blender.org/2022/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.3
  3. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 11.0
  5. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57903-blender
Ключевые слова: blender, wayland
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 22:47, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    "Среди возможностей, пока недоступных в сборках на базе Wayland, упоминается отсутствие поддержки планшетов, 3D-мышей (NDOF), экранов с высокой плотностью пикселей, обрамления окон и центровки курсора (cursor warping)."

    Ну то есть крутая такая тачка, но без колес, стекол и дверей.

     
     
  • 2.2, RedHat Support (?), 22:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За то прогрессивно, современно... Все как сейчас модно.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:29, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Решение о поддержке Wayland объясняется желанием избавиться от ограничений при использовании XWayland

    Как обычно, сначала создали проблему, потом её героически решают.

     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не у всех зрение слабое и не позволяет работать в 4К без увеличения масштабирования на 27-28" экранах. Кроме того за менее чем 20000 рублей вполне реально приобрести 4К телевизор на 55", который не нуждается в масштабировании что при наличии FullHD монитора с хорошей цветопередачей избавляет от необходимости иметь соотношение сторон 16:10 для размещения управления и просмотра с редактированием видео в разрешении 3840x2160.
    Но я что-то сомневаюсь что нытики, которым все не так чтобы идеально осилят подобное.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 4К автоматом ставится масштабирование 200%. Или вы как-то по-другому его используете?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 00:45, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На 4К автоматом ставится масштабирование 200%. Или вы как-то по-другому его используете?

    Я использую 100% масштабирование, потому что у меня нормальное зрение.

     
     
  • 5.11, Аноним (11), 02:07, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На каком расстоянии от монитора глаза?
     
     
  • 6.17, svsd_val (ok), 04:26, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К примеру у меня 2 монитора 32" и 28" друг над другом на расстоянии 1.7 метра, всё прекрасно вижу. DPI уменьшил до 80, не люблю МОНСТРУОЗНЫЕ размеры рамок окон и шрифтов. Зачем ставить 200% не понимаю, это совсем для слепых наверное. Хотя мб это особенности моего зрения... Потому что многие кто у меня был говорят что шибко мелко всё %) хотя я так не считаю.
     
  • 3.10, Аноним (11), 02:04, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >4К без увеличения масштабирования на 27-28"

    Я не верю что это возможно. У меня у самого именно такой монитор и без масштабирования это очень мелко. Это буквально точка в тексте будет в один пиксель. Любая пылинка воспринимается как символ типо точки или апострафа. У меня масштаб 175%.

     
     
  • 4.16, fumanchez (ok), 04:25, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При таком dpi (около 150) элементы конечно мелковаты, но это компенсируется нынешним дизайном приложений
     
  • 3.15, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 04:22, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не у всех зрение слабое

    Не только лишь у всех. Мало у кого.

     

  • 1.7, Шарп (ok), 00:42, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >о включении поддержки протокола Wayland

    Лучший протокол

     
     
  • 2.13, Аноним (6), 03:39, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучший

    Это потому, что у тебя других протоколов не было.

     

  • 1.9, какработать (?), 00:54, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так почему только сейчас и только в тестовых сборках? Напомните мне, сколько лет Вейлянд уже готов для всего?
     
     
  • 2.12, anonymous (??), 03:28, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что блендер программируют художники режиссеры операторы со знанием бейсика и питона, периодически нанимая настоящих программистов для отдельных задач и так год за годом. Вертели они твой вяйденд шмяйленд им надо все почти как в эппл только свое.
     
  • 2.14, Аноним (6), 03:41, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что протоколы вяленого до сих пор unstable на 90%.
     

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