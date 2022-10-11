В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland

|
|1.1, Kuromi (ok), 22:47, 11/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
"Среди возможностей, пока недоступных в сборках на базе Wayland, упоминается отсутствие поддержки планшетов, 3D-мышей (NDOF), экранов с высокой плотностью пикселей, обрамления окон и центровки курсора (cursor warping)."
Ну то есть крутая такая тачка, но без колес, стекол и дверей.
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 00:29, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Решение о поддержке Wayland объясняется желанием избавиться от ограничений при использовании XWayland
Как обычно, сначала создали проблему, потом её героически решают.
|
|2.4, Аноним (4), 23:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не у всех зрение слабое и не позволяет работать в 4К без увеличения масштабирования на 27-28" экранах. Кроме того за менее чем 20000 рублей вполне реально приобрести 4К телевизор на 55", который не нуждается в масштабировании что при наличии FullHD монитора с хорошей цветопередачей избавляет от необходимости иметь соотношение сторон 16:10 для размещения управления и просмотра с редактированием видео в разрешении 3840x2160.
Но я что-то сомневаюсь что нытики, которым все не так чтобы идеально осилят подобное.
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 23:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На 4К автоматом ставится масштабирование 200%. Или вы как-то по-другому его используете?
|
|
|
|4.8, Аноним (8), 00:45, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>На 4К автоматом ставится масштабирование 200%. Или вы как-то по-другому его используете?
Я использую 100% масштабирование, потому что у меня нормальное зрение.
|
|
|
|
|
|6.17, svsd_val (ok), 04:26, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
К примеру у меня 2 монитора 32" и 28" друг над другом на расстоянии 1.7 метра, всё прекрасно вижу. DPI уменьшил до 80, не люблю МОНСТРУОЗНЫЕ размеры рамок окон и шрифтов. Зачем ставить 200% не понимаю, это совсем для слепых наверное. Хотя мб это особенности моего зрения... Потому что многие кто у меня был говорят что шибко мелко всё %) хотя я так не считаю.
|
|3.10, Аноним (11), 02:04, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>4К без увеличения масштабирования на 27-28"
Я не верю что это возможно. У меня у самого именно такой монитор и без масштабирования это очень мелко. Это буквально точка в тексте будет в один пиксель. Любая пылинка воспринимается как символ типо точки или апострафа. У меня масштаб 175%.
|
|
|
|4.16, fumanchez (ok), 04:25, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При таком dpi (около 150) элементы конечно мелковаты, но это компенсируется нынешним дизайном приложений
|
|1.9, какработать (?), 00:54, 12/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Так почему только сейчас и только в тестовых сборках? Напомните мне, сколько лет Вейлянд уже готов для всего?
|
|
|
|2.12, anonymous (??), 03:28, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Потому что блендер программируют художники режиссеры операторы со знанием бейсика и питона, периодически нанимая настоящих программистов для отдельных задач и так год за годом. Вертели они твой вяйденд шмяйленд им надо все почти как в эппл только свое.
|