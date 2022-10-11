В ежедневные сборки Blender включена поддержка Wayland

2.2 , RedHat Support ( ? ), 22:53, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За то прогрессивно, современно... Все как сейчас модно.

3.6 , Аноним ( 6 ), 00:29, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Решение о поддержке Wayland объясняется желанием избавиться от ограничений при использовании XWayland Как обычно, сначала создали проблему, потом её героически решают.

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:35, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не у всех зрение слабое и не позволяет работать в 4К без увеличения масштабирования на 27-28" экранах. Кроме того за менее чем 20000 рублей вполне реально приобрести 4К телевизор на 55", который не нуждается в масштабировании что при наличии FullHD монитора с хорошей цветопередачей избавляет от необходимости иметь соотношение сторон 16:10 для размещения управления и просмотра с редактированием видео в разрешении 3840x2160.

Но я что-то сомневаюсь что нытики, которым все не так чтобы идеально осилят подобное.

3.5 , Аноним ( 5 ), 23:55, 11/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На 4К автоматом ставится масштабирование 200%. Или вы как-то по-другому его используете?

4.8 , Аноним ( 8 ), 00:45, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >На 4К автоматом ставится масштабирование 200%. Или вы как-то по-другому его используете? Я использую 100% масштабирование, потому что у меня нормальное зрение.

5.11 , Аноним ( 11 ), 02:07, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – На каком расстоянии от монитора глаза?

6.17 , svsd_val ( ok ), 04:26, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К примеру у меня 2 монитора 32" и 28" друг над другом на расстоянии 1.7 метра, всё прекрасно вижу. DPI уменьшил до 80, не люблю МОНСТРУОЗНЫЕ размеры рамок окон и шрифтов. Зачем ставить 200% не понимаю, это совсем для слепых наверное. Хотя мб это особенности моего зрения... Потому что многие кто у меня был говорят что шибко мелко всё %) хотя я так не считаю.

3.10 , Аноним ( 11 ), 02:04, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >4К без увеличения масштабирования на 27-28" Я не верю что это возможно. У меня у самого именно такой монитор и без масштабирования это очень мелко. Это буквально точка в тексте будет в один пиксель. Любая пылинка воспринимается как символ типо точки или апострафа. У меня масштаб 175%.

4.16 , fumanchez ( ok ), 04:25, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При таком dpi (около 150) элементы конечно мелковаты, но это компенсируется нынешним дизайном приложений

3.15 , Тот_Самый_Анонимус_ ( ? ), 04:22, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не у всех зрение слабое Не только лишь у всех. Мало у кого.

