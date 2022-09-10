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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.3

10.09.2022 10:47

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 3.3, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться до сентября 2024 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Предложена полностью переработанная система моделирования волос, в которой задействован новый тип объекта - "Curves", пригодный для использования в режиме скульптинга и применения в геометрических нодах. Возможность использования старой системы генерации волос на основе частиц сохранена, созданные в разных системах волосы могут переноситься из одной системы в другую.
  • Добавлен режим скульптурного моделирования кривых, который можно использовать для управления генерацией волос и причёски. Возможно использование кривых, деформированных при помощи геометрических нод, а также определение контрольных точек или контрольных кривых, настройка симметрии и создание фильтров в табличном редакторе. Реализованы следующие инструменты: Add/Delete, Density (Плотность), Comb (Расчёска), Snake Hook (Подвес), Pinch (Щипок), Puff (Раздувание), Smooth (Сглаживание) и Slide (Сдвиг). Для рендиренга могут использоваться движки EEVEE и Cycles.

  • В реализации геометрических нод добавлены новые ноды для поиска путей по краям сетки, которые можно использовать для генерации лабиринтов, молний и растений - Shortest Edge Path (кратчайший путь между вершинами), Edge Paths to Selection (отбор рёбер, через которые проходит путь) и Edge Paths to Curves (генерация кривой, включающей все рёбра в пути). Расширена поддержка процедурной UV-разврёртки - для создания и изменения UV-карт с использованием геметрических нод предложены новые ноды UV Unwrap (UV-развёртка) и Pack UV Islands (Упаковать UV-острова). Значительно повышена производительность нод UV Sphere (в 3.6 раз быстрее при высоком разрешении), Curve (в 3-10 раз быстрее), Separate XYZ и Separate Color (на 20% быстрее).
  • Расширены возможности системы двумерного рисования и анимации Grease Pencil, позволяющей создавать эскизы в 2D и затем использовать их в 3D-окружении как трёхмерные объекты (на основе нескольких плоских эскизов в разных ракурсах формируется 3D-модель). Добавлена поддержка распознавания силуэтов вокруг объектов и коллекций, назначения разных приоритетов при пересечении объектов и вычисления линий разделения света и тени. В редакторе экспозиционного листа (Dopesheet Editor) обеспечено отображение ключевых кадров Grease Pencil, которые можно использовать вместе с обычными объектами при анимировании и настройке свойств. Значительно (в 4-8 раз) сокращено время загрузки объектов арт-линий и повышена производительность (вычисление модификатора теперь производится в многопоточном режиме).

  • В системе рендеринга Cycles реализована поддержка аппаратного ускорения вычислений с использованием интерфейса oneAPI, реализованного в GPU Intel Arc. На платформах Linux и Windows включена поддержка аппаратного ускорения на GPU и APU на базе архитектуры AMD Vega (Radeon VII, Radeon RX Vega, Radeon Pro WX 9100). Добавлены оптимизации для чипов Apple Silicon. Снижено потребление памяти при обработке объёмных данных в формате OpenVDB.
  • Значительно переделан интерфейс переопределения библиотеки (Library Overrides), все переопределённые свойства в котором теперь отображаются в иерархическом представлении с показом доступных меток и пиктограмм. Добавлена возможность быстрого переключения между редактируемыми и не редактируемыми переопределениями. В контекстное меню интерфейса Outliner (Структура проекта) добавлено подменю для переопределения библиотеки.
  • В системе трекинга движения предоставлена возможность создания и обновления изображения из пикселей за маркером плоскости, что можно использовать для создания неискажённой текстуры на основе имеющегося видеоматериала и проецирования этой текстуры обратно в видеометериал после редактирования во внешних приложениях.

  • В нелинейном видеоредакторе (Video Sequencer) предложена новая система пересчёта для изменения скорости воспроизведения или подгонки к нужному FPS.
  • В интерфейсе пользователя предоставлена возможность прикрепления сцены к рабочему пространству. Сделаны постоянно видимыми полосы прокрутки. Обеспечен показ манипулятора (Gizmo) при преобразованиях.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.0
  3. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
  4. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.93 LTS
  5. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
  6. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57760-blender
Ключевые слова: blender
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 10/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В нелинейном видеоредакторе (Video Sequencer) предложена новая система пересчёта для изменения скорости воспроизведения или подгонки к нужному FPS.

    Ура! Теперь не надо будет замедлять видео чтобы оно совпадало с аудио?

     
  • 1.2, Иваня (?), 11:56, 10/09/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Крутяг, самое лучшее и качественное ПО в мире Open Source!
     
     
  • 2.3, АнонимЪ (?), 11:59, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы пользуетесь blender3d? как часто используете?
     

  • 1.4, Шихаил Мигорин (?), 12:08, 10/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой слоупок эту "новость" делал? Blender 3.3 уже как несколько дней назад релизнулся
     
     
  • 2.6, Куцохвостый (?), 12:32, 10/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может тебя по айпи вычислить?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:30, 10/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    К релизу должен быть мультик! :)
     
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