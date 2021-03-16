Сайт Blender отключён из-за попытки взлома

Разработчики свободного пакета 3D-моделирования Blender предупредили о временном отключении сайта blender.org из-за выявления попытки взлома. Насколько успешна была атака пока не сообщается, говорится лишь о том, что сайт будет возвращён в строй после завершения проверки. Контрольные суммы уже проверены и в файлах загрузки не выявлено вредоносных модификаций.

Большая часть инфраструктуры, включая Wiki, портал для разработчиков, Git, репозитории и чат остаются в строю, но отдельные сервисы, такие как code.blender.org и блоги недоступны. Также уже открыт доступ к главной странице сайта и некоторым разделам, но при запросе некоторых страниц продолжает выводиться заглушка о проведении работ или информация, что страница не найдена. Атака не затронула сервис Blender Cloud, для работы которого используется отдельная инфраструктура.



