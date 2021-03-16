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Сайт Blender отключён из-за попытки взлома

16.03.2021 08:49

Разработчики свободного пакета 3D-моделирования Blender предупредили о временном отключении сайта blender.org из-за выявления попытки взлома. Насколько успешна была атака пока не сообщается, говорится лишь о том, что сайт будет возвращён в строй после завершения проверки. Контрольные суммы уже проверены и в файлах загрузки не выявлено вредоносных модификаций.

Большая часть инфраструктуры, включая Wiki, портал для разработчиков, Git, репозитории и чат остаются в строю, но отдельные сервисы, такие как code.blender.org и блоги недоступны. Также уже открыт доступ к главной странице сайта и некоторым разделам, но при запросе некоторых страниц продолжает выводиться заглушка о проведении работ или информация, что страница не найдена. Атака не затронула сервис Blender Cloud, для работы которого используется отдельная инфраструктура.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Взлом форума проекта OpenWRT
  3. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  4. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
  5. OpenNews: Взлом репозиториев Canonical на GitHub (дополнено)
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54763-blender
Ключевые слова: blender, hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Omnonm (?), 09:03, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дожили, блендеры уже взламывают.
    Утюги с холодильниками тоже в опасности?
     
     
  • 2.6, Леголас (ok), 09:11, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    это другое
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:27, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Утюги с холодильниками тоже в опасности?

    always have been!

      

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:05, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Атаковавший, видимо, должен уже сушить сухари.
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 09:07, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почему?
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 09:12, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    потому что ты спрашиваешь иксперта опеннет
     
  • 3.8, Таненбаум (?), 09:13, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что Аноним так сказал
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:36, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все зависит от юрисдикции страны сайта и атаковавшего.

    В некоторых странах взлом компьютеров преступлением не считается. Комп у них по определению небезопасен и нечего в нем держать что-то ценное.

    В США взлом компа это преступление.

     

  • 1.5, Аноним (5), 09:08, 16/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает уже.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:34, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://code.blender.org/ ?
    Нет, ещё не работает.

    Стоило прочитать новость до конца, прежде чем комментировать.

     
     
  • 3.12, Таненбаум (?), 09:55, 16/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лишь бы пукхнуть
     

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