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Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack

03.05.2020 20:45

Разработчики мобильной платформы LineageOS, пришедшего на смену CyanogenMod, предупредили о выявлении следов взлома инфраструктуры проекта. Отмечается, что в 6 часов утра (MSK) 3 мая атакующему удалось получить доступ к основному серверу системы централизованного управления конфигурацией SaltStack через эксплуатацию неисправленной уязвимости. В настоящий момент идёт разбор инцидента и подробности пока недоступны.

Сообщается только, что атака не затронула ключи для формирования цифровых подписей, систему сборки и исходные тексты платформы - ключи размещались на хостах, полностью отделённых от основной инфраструктуры, управляемой через SaltStack, а сборки были остановлены по техническим причинам 30 апреля. Судя по данным на странице status.lineageos.org разработчики уже восстановили сервер с системой рецензирования кода Gerrit, сайт и wiki. Отключёнными остаются сервер со сборками (builds.lineageos.org), портал для загрузки файлов (download.lineageos.org), почтовые серверы и система координации проброса на зеркала.

Атака стала возможна благодаря тому, что сетевой порт (4506) для доступа к SaltStack не был блокирован для внешних запросов межсетевым экраном - атакующему оставалось дождаться появления критической уязвимости в SaltStack и эксплуатаровать её до того, как администраторы LineageOS установят обновление с исправлением. Судя по всему, атаки через SaltStack не ограничилась взломом LineageOS и приняли массовый характер - в течение дня различные пользователи, которые не успели обновить SaltStack, отмечают выявление компрометации своих инфраструктур с размещением на серверах кода для майнинга или бэкдоров. Всем пользователям SaltStack рекомендуется срочно обновить свои системы и проверить на наличие следов взлома.

29 апреля были выпущены обновления платформы SaltStack 3000.2 и 2019.2.4, в которых были устранены две уязвимости (сведения об уязвимостях были опубликованы 30 апреля), которым присвоен высший уровень опасности, так как они без прохождения аутентификации допускают удалённое выполнение кода как на управляющем хосте (salt-master), так и всех управляемых через него серверах.

  • Первая уязвимость (CVE-2020-11651) вызвана отсутствием должных проверок при вызове методов класса ClearFuncs в процессе salt-master. Уязвимость позволяет удалённому пользователю получить доступ к некоторым методам без аутентификации. В том числе через проблемные методы атакующий может получить токен для доступа с правами root к master-серверу и запустить любые команды на обслуживаемых хостах, на которых запущен демон salt-minion. Патч с устранением данной уязвимости был опубликован 20 дней назад, но после его применения всплывали регрессивные изменения, приводящие к сбоям и нарушению синхронизации файлов.
  • Вторая уязвимость (CVE-2020-11652) позволяет через манипуляции с классом ClearFuncs получить доступ к методам через передачу определённым образом оформленных путей, что может использоваться для полного доступа к произвольным каталогам в ФС mastеr-сервера с правами root, но требует наличия аутентифицированного доступа (подобный доступ можно получить при помощи первой уязвимости и использовать вторую уязвимость для полной компрометации всей инфраструктуры).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/Linea...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
  4. OpenNews: Взлом репозиториев Canonical на GitHub (дополнено)
  5. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  6. OpenNews: Взлом сайта криптовалюты Мonero с подменой предлагаемого для загрузки кошелька
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52872-lineageos
Ключевые слова: lineageos, hack
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (?), 20:47, 03/05/2020 [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто посмел!? >:(
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:54, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Видимо опять безжалостные кровожадные боевики корпорастов-проприетастов.
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 20:54, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Более правильный вопрос: нахрена кому-то понадобилось их ломать? Может просто бот, тупо перебирающий экспойты?
     
  • 2.4, Naraku (?), 20:59, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://e.foundation/
     
  • 2.7, пмс у рмс (?), 21:35, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это дети тренируются. А кому ещё это нужно?
     

  • 1.5, Палочка Коха (?), 21:01, 03/05/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Юзали бы NixOS/Nix, проблем бы не знали.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:07, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    казалось бы, причем тут...
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не, надо было просто LineageOS на серверы ставить, вот тогда-то уж точно.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:43, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Симбиан надо ставить на серверы
     
  • 2.9, пмс у рмс (?), 21:37, 03/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему не FreeBDSM?
     
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