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Взлом форума проекта OpenWRT

18.01.2021 23:01

Разработчики дистрибутива OpenWRT уведомили пользователей о взломе форума проекта (forum.openwrt.org). Примерно в 7 утра (MSK) 16 января неизвестные злоумышленники смогли получить доступ к учётной записи администратора форума. Каким образом была скомпрометирована учётная запись не ясно, заявлено, что был установлен надёжный пароль, но не была включена двухфакторная аутентификация.

В ходе атаки злоумышленники смогли загрузить список, включающий параметры пользователей, такие как имена, email и статистику работы с форумом. Прямых доказательств утечки полной базы пользователей не найдено, но для предосторожности выполнен сброс всех паролей пользователей форума и очищены все ключи доступа к API. Отмечается, что форум работал отдельной от Wiki-сайта openwrt.org и их базы данных не пересекались.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Обновление OpenWrt 19.07.1 с устранением уязвимости, допускающей подмену пакетов
  3. OpenNews: Взлом инфраструктуры LineageOS через уязвимость в SaltStack
  4. OpenNews: Форум и web-сервисы дистрибутива Sabayon Linux подверглись взлому
  5. OpenNews: Форум проекта openSUSE подвергся взлому
  6. OpenNews: Взломан официальный форум проекта Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54430-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    А что это?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Это такой старый способ общения в интернете из девяностых. Когда есть web 1.0 вебсайт, туда заходишь, заводишь себе пользователя. Потом можно создавать тематические треды для обсужения чего-то и комментировать чужие треды. Чтобы новые сообщения получить нужно обновлять страничку.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве не web 2.0 ? Энивей мейлин листы лучше же, всё равно на форуме нужно мыло при регистрации вводить.
     
  • 3.6, th3m3 (ok), 23:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    О, дак это же описан идеальный веб. Без всех эти свистоперделок на js, от которых потом всё тормозит.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 23:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы конечно эстет, но я боюсь вас огорчить, от того, что это форум свистоперделок на js на нём не меньше. Да и вообще не понятно, что классного в каком-нибудь форуме на phpbb с баннерами на каждом сообщении и возможностью выбрать флажок страны, которая конечно очень нужна для определения часового пояса писавшего.
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:13, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > туда заходишь, заводишь себе пользователя. Потом можно создавать тематические треды для обсужения

    Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы...

     
     
  • 4.26, Забаньте_меня (?), 02:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В корованах конечно же идут коровы. Всё верно?
     
  • 4.29, Аноним (29), 04:23, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джва года жду уже в азкабане!
     
  • 3.33, Дегенератор (ok), 05:02, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вонючие мудераторы даже в те времена раздавали налево и направо повышая свое никчемное ЧСВ
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:18, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Only one forum break-in, in a heck of a long time!
     
     
  • 2.28, leibniz (??), 04:19, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    it is OK
     

  • 1.4, no_fate (ok), 23:22, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Частенько ломать стали.
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:33, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >заявлено, что был установлен надёжный пароль, но не была включена двухфакторная аутентификация.

    Всем надо бежать ставить 2хфакторную срочно. Нет, трёх-факторную - ещё по отпечатку внутренней стенки прямой кишки. Ведь взломали-то не через уязвимость в форуме, инфа 146%.

     
     
  • 2.8, Kuromi (ok), 23:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто бы на ЛЮБОЙ движек блога, CMS, форума есть плагин с двухфакторной авторизацией. Хорошо если TOTP хотя бы есть
     
     
  • 3.14, Аноним (12), 00:29, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто бы на ЛЮБОЙ движек

    Как будто бы ЛЮБУЮ какашку надо в рот тянуть.

     
     
  • 4.35, КО (?), 05:28, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так запили свой очередной идеальный движок.
     
  • 2.10, Аноним (5), 00:01, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >отпечаток внутренней стенки прямой кишки

    Вы не знаете, что двухфакторная аутенфикация бывает и без мобильного телефона ?

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:10, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да? А куда же тогда эсэмэски сласть?
     
     
  • 4.23, Kuromi (ok), 02:10, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да? А куда же тогда эсэмэски сласть?

    U2F - прекрасный пример двухфакторной авторизации без каких либо мобилок.

     
  • 3.13, Аноним (12), 00:28, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну расскажи, какой у тебя второй канал связи после интернета.
     
     
  • 4.16, YetAnotherOnanym (ok), 00:36, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Фельдъегерь ФСО. Первый и единственный.
     
  • 4.17, Ананимус (?), 00:42, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Google Authenticator?..
     
     
  • 5.18, Java (?), 00:52, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeOTP?
     
  • 5.19, Аноньимъ (ok), 00:54, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Google

    Канал таких размеров не каждому подходит.

     
     
  • 6.22, olo (?), 02:05, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы бы хоть из своего канала выглядывали иногда, может книжки какие читали, ну или темой 2fa как то чутка увлеклись , боюсь представить какие у вас простите каналы..
     

  • 1.15, Огонь (?), 00:31, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лоооол))) ну че пацаны OpenWRT?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 02:54, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Аниме!!!
     

  • 1.20, Аноним (20), 01:04, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бывет. Зато ни одна бутылка не пострадала.
     
  • 1.21, FractaL (?), 01:07, 19/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это потому что это я так криво на rust написал что оно всё ляснулось.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 02:55, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мой сладенький, где же ты пропадал? Я так волновался...

    Владимир.

     
     
  • 3.31, FractaL (?), 04:44, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как где? На смотрел на rust и руку тренировал. Таааааааааааак безопасно... ууууууууууу.
     
  • 3.34, FractaL (ok), 05:07, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня должно было впечатлить подпись "Владимир"?
     
  • 2.27, Леголас (ok), 04:16, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ты ведь ненастоящий фрактал, зачем ты мимика включил?
     
     
  • 3.30, FractaL (?), 04:41, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня с головой не всё в порядке. Я то настоящий, то нет.
    Раньше таких как я называли дибилами, потом человеком с гуманитарным складом ума. А теперь нас называют просто особенными людьми с ограниченными уствунными способностями.
     
  • 3.32, FractaL настоящий (?), 04:45, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А так? Хотя умнее я от этого не стал.
     
     
  • 4.36, Леголас (ok), 06:07, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так уже лучше
     
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