Взлом форума проекта OpenWRT

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|2.3, Аноним (3), 23:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Это такой старый способ общения в интернете из девяностых. Когда есть web 1.0 вебсайт, туда заходишь, заводишь себе пользователя. Потом можно создавать тематические треды для обсужения чего-то и комментировать чужие треды. Чтобы новые сообщения получить нужно обновлять страничку.
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|3.5, Аноним (5), 23:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А разве не web 2.0 ? Энивей мейлин листы лучше же, всё равно на форуме нужно мыло при регистрации вводить.
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|3.6, th3m3 (ok), 23:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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О, дак это же описан идеальный веб. Без всех эти свистоперделок на js, от которых потом всё тормозит.
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|4.9, Аноним (5), 23:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы конечно эстет, но я боюсь вас огорчить, от того, что это форум свистоперделок на js на нём не меньше. Да и вообще не понятно, что классного в каком-нибудь форуме на phpbb с баннерами на каждом сообщении и возможностью выбрать флажок страны, которая конечно очень нужна для определения часового пояса писавшего.
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|3.12, Аноним (12), 00:13, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> туда заходишь, заводишь себе пользователя. Потом можно создавать тематические треды для обсужения
Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы...
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|3.33, Дегенератор (ok), 05:02, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но вонючие мудераторы даже в те времена раздавали налево и направо повышая свое никчемное ЧСВ
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|1.7, Аноним (7), 23:33, 18/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>заявлено, что был установлен надёжный пароль, но не была включена двухфакторная аутентификация.
Всем надо бежать ставить 2хфакторную срочно. Нет, трёх-факторную - ещё по отпечатку внутренней стенки прямой кишки. Ведь взломали-то не через уязвимость в форуме, инфа 146%.
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|2.8, Kuromi (ok), 23:48, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто бы на ЛЮБОЙ движек блога, CMS, форума есть плагин с двухфакторной авторизацией. Хорошо если TOTP хотя бы есть
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|3.14, Аноним (12), 00:29, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как будто бы на ЛЮБОЙ движек
Как будто бы ЛЮБУЮ какашку надо в рот тянуть.
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|2.10, Аноним (5), 00:01, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>отпечаток внутренней стенки прямой кишки
Вы не знаете, что двухфакторная аутенфикация бывает и без мобильного телефона ?
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|4.23, Kuromi (ok), 02:10, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да? А куда же тогда эсэмэски сласть?
U2F - прекрасный пример двухфакторной авторизации без каких либо мобилок.
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|3.13, Аноним (12), 00:28, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну расскажи, какой у тебя второй канал связи после интернета.
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|6.22, olo (?), 02:05, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы бы хоть из своего канала выглядывали иногда, может книжки какие читали, ну или темой 2fa как то чутка увлеклись , боюсь представить какие у вас простите каналы..
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|2.25, Аноним (25), 02:55, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мой сладенький, где же ты пропадал? Я так волновался...
Владимир.
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|3.31, FractaL (?), 04:44, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как где? На смотрел на rust и руку тренировал. Таааааааааааак безопасно... ууууууууууу.
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|3.30, FractaL (?), 04:41, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня с головой не всё в порядке. Я то настоящий, то нет.
Раньше таких как я называли дибилами, потом человеком с гуманитарным складом ума. А теперь нас называют просто особенными людьми с ограниченными уствунными способностями.
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