Взлом форума проекта OpenWRT

2.3 , Аноним ( 3 ), 23:20, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +15 + / – Это такой старый способ общения в интернете из девяностых. Когда есть web 1.0 вебсайт, туда заходишь, заводишь себе пользователя. Потом можно создавать тематические треды для обсужения чего-то и комментировать чужие треды. Чтобы новые сообщения получить нужно обновлять страничку.

3.5 , Аноним ( 5 ), 23:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А разве не web 2.0 ? Энивей мейлин листы лучше же, всё равно на форуме нужно мыло при регистрации вводить.

3.6 , th3m3 ( ok ), 23:25, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – О, дак это же описан идеальный веб. Без всех эти свистоперделок на js, от которых потом всё тормозит.

4.9 , Аноним ( 5 ), 23:59, 18/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы конечно эстет, но я боюсь вас огорчить, от того, что это форум свистоперделок на js на нём не меньше. Да и вообще не понятно, что классного в каком-нибудь форуме на phpbb с баннерами на каждом сообщении и возможностью выбрать флажок страны, которая конечно очень нужна для определения часового пояса писавшего.

3.12 , Аноним ( 12 ), 00:13, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > туда заходишь, заводишь себе пользователя. Потом можно создавать тематические треды для обсужения Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы...

4.26 , Забаньте_меня ( ? ), 02:57, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В корованах конечно же идут коровы. Всё верно?

4.29 , Аноним ( 29 ), 04:23, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Джва года жду уже в азкабане!

3.33 , Дегенератор ( ok ), 05:02, 19/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но вонючие мудераторы даже в те времена раздавали налево и направо повышая свое никчемное ЧСВ

