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Обновление OpenWrt 19.07.1 с устранением уязвимости, допускающей подмену пакетов

01.02.2020 08:46

Опубликованы корректирующие выпуски дистрибутива OpenWrt 18.06.7 и 19.07.1, в которых устранена опасная уязвимость (CVE-2020-7982) в пакетном менеджере opkg, позволяющая осуществить MITM-атаку и подменить содержимое загружаемого из репозитория пакета. Из-за ошибки в коде проверки контрольных сумм, атакующий может создать условия, при которых контрольные суммы SHA-256, присутствующие в заверенном цифровой подписью индексе пакетов, будут игнорированы, что даёт возможность обойти механизмы проверки целостности загружаемых ipk-ресурсов.

Проблема проявляется с февраля 2017 года, после добавления кода для игнорирования начальных пробелов, идущих перед контрольной суммой. Из-за ошибки при пропуске пробелов не сдвигался указатель на позицию в строке и цикл декодирования шестнадцатеричной последовательности SHA-256 сразу возвращал управление и отдавал контрольную сумму нулевой длины.

Так как пакетный менеджер opkg в OpenWrt запускается с правами root, то в случае организации MITM атаки злоумышленник имеет возможность незаметно внести изменения в ipk-пакет, загружаемый из репозитория в процессе выполнения пользователем команды "opkg install", и организовать выполнение своего кода с правами root через добавления в пакет собственных скриптов-обработчиков, вызываемых при установке. Для эксплуатации уязвимости атакующий также должен организовать подмену корректного и подписанного индекса пакетов (например, отдаваемого с downloads.openwrt.org). Размер изменённого пакета должен соответствовать исходному размеру, определённому в индексе.

В ситуации, когда необходимо обойтись без обновления всей прошивки, можно обновить только пакетный менеджер opkg, выполнив следующие команды: 



   cd /tmp
   opkg update
   opkg download opkg
   zcat ./opkg-lists/openwrt_base | grep -A10 "Package: opkg" | grep SHA256sum
   sha256sum ./opkg_2020-01-25-c09fe209-1_*.ipk

Далее следует сравнить показанные контрольные суммы и если они совпадают выполнить:

   opkg install ./opkg_2020-01-25-c09fe209-1_*.ipk

В новых версиях также устранена ещё одна уязвимость в библиотеке libubox, которая может привести к переполнению буфера при обработке в функции blobmsg_format_json специально оформленных сериализированных бинарных данных или данных в формате JSON. Библиотека используется в таких компонентах дистрибутива, как netifd, procd, ubus, rpcd и uhttpd, а также в пакете auc (Attended sysUpgrade CLI). Переполнение буфера возникает при передаче в blob-блоках больших числовых атрибутов с типом "double". Проверить подверженность системы уязвимости можно выполнив команду: 


    $ ubus call luci getFeatures \
       '{ "banik": 00192200197600198000198100200400.1922 }'

Кроме устранения уязвимостей и исправления накопившихся ошибок в выпуске OpenWrt 19.07.1 также обновлена версия ядра Linux (с 4.14.162 дл 4.14.167), решены проблемы с производительностью при использовании частот 5GHz, налажена поддержка устройств Ubiquiti Rocket M Titanium, Netgear WN2500RP v1, Zyxel NSA325, Netgear WNR3500 V2, Archer C6 v2, Ubiquiti EdgeRouter-X, Archer C20 v4, Archer C50 v4 Archer MR200, TL-WA801ND v5, HiWiFi HC5962, Xiaomi Mi Router 3 Pro и Netgear R6350.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.infradead.org/pi...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере pacman, позволяющая выполнить код в ходе MITM-атаки
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APK, позволяющая удалённо выполнить код в Alpine Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  5. OpenNews: Релиз OpenWRT 19.07
  6. OpenNews: Уязвимость в NPM, позволяющая изменить произвольные файлы при установке пакета
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openwrt, mitm, packet
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, cbr666rr (?), 09:34, 01/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:39, 01/02/2020 Скрыто модератором
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  • 3.6, cbr666rr (?), 09:44, 01/02/2020 Скрыто модератором
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  • 4.9, Аноним (9), 09:56, 01/02/2020 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.2, Аноним (3), 09:36, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомните где ещё кроме дебиана были подобные проблемы с проверкой пакетов?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:40, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для нечастых обновлений прошивки можно использовать WGET.
    т.е. сначала скачиваем себе весь репозиторий opkg пакетов для конкретного устройства по HTTPS (что важно) куда-нибудь на локальный сервер.
    А потом уже спокойно ставим прошивку и пакеты.

    У меня так и сделано. Все пакеты для роутера лежат на домашнем сервере, зато не страшна потеря интернета и блокировки.

     
  • 1.7, Аноним (7), 09:44, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    о, опять си-проблемы с указателями)) никогда такого не было и вот опять!

    наверное этот код писали ненастоящие си-программисты, потому что настоящие си-программисты никогда не допускают таких ошибок!

     
     
  • 2.10, Вагинальный Червь (?), 10:06, 01/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да весь linux понаписан на си. Вся эта юниксопараша устарела ещё лет 30 назад, что понимал даже сам Ритчи и всячески пытался напогромировать ему замену, но дядьки в пиджаках сказали, что им и так норм и пошёл он вообще к чёрту со своими разработками.
     

  • 1.11, Котик Наркотик (?), 10:12, 01/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нельзя сотворить качественный продукт на ущербном линуксе.
     

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