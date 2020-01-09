Релиз OpenWRT 19.07

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|1.1, Аноним (1), 21:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот взяли и закопали мой роутер. :(
А ведь прекрасно работает и кушать не просит. Обновляется до транка в 1 клик. Эх, оптимизаторы...
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|2.3, Аноним (1), 21:19, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не, сорян. Нашёл поиском по странице, всё ок. Даже не знаю что бы я делал без сабжа.
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|3.5, НяшМяш (ok), 21:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот я свой 741ND не обнаружил. Вроде предупреждали, что устройства с флешем 4 мегабайта скоро всё. В принципе, можно и собрать, но лень.
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|4.7, Аноним (1), 21:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня 842nd только прошивка почему-то называется 842n (я так понял с 3 ревизии переименовали). Тоже уже несколько лет проблемы с недостатком памяти, начались как раз с перехода на musl. Я сделал скрипт который мне в 1 клик собирает систему со всеми пакетами и настройками, можно туда вообще не лезть.
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|5.9, rm_ (ok), 21:38, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что N и ND у этих линеек отличаются только тем, откручиваются ли антенны или вмурованы в роутер навсегда, и больше вообще ничем.
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|5.18, Crazy Alex (??), 21:59, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а для меня это, пожалуй, будет поводом обновить железо 5GHz хочется, как ни крути, и гигабитные порты - тоже, но просто так же зад поднять и пойти поискать толковую модель - лень...
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|6.23, Аноним (1), 22:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну а для меня это, пожалуй, будет поводом обновить железо 5GHz хочется,
> как ни крути, и гигабитные порты - тоже, но просто так
> же зад поднять и пойти поискать толковую модель - лень...
Мне только днс и раздача разных параметров разным устройствам нужны, так что вполне устраивает имеющееся. Роутер намного удобней, чем городить днсы с проксями на каждой системе.
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|1.2, Аноним (2), 21:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Обновлены версии системных пакетов, включая [...] gcc 7.5.0
Wat? Зачем на маршрутизаторе gcc? Или я что-то не так понял?
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|2.6, lucentcode (ok), 21:27, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так не у всех это - просто маршрутизатор. У меня это девайс с 512Мб оперативы, SSD, PCIe для подключения 4G-модема, картридером и ещё какой-то чепухой, которую я даже не использую. И на этой железке крутится не только привычное для маленьких железок ПО, но и не типичные для роутеров приложухи.
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|2.17, Аноним (17), 21:58, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenWrt используется, например, на одноплатнике Onion Omega. Что-то небольшое можно прямо на месте скомпилировать.
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|1.8, anonymous (??), 21:34, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Possible Wi-Fi issues with ath10k-based boards
Таки сломали вайфай, если памяти меньше 128 то примерно за сутки OOM killer подвесит роутер если не хуже (обычно через ssh ребутнуться можно, но пару раз только кнопкой питания). Более того, точную причину еще не выяснили, пробуют память экономить, но это не точно.
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|1.11, Аноним (11), 21:41, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А почему каждый проект стремится строить свои говнотулчейны и завязывает на них все свои сборочные скрипты? При этом предсобранные тулчейны и либы распространять ох как не любят. Это специально, чтобы выпендриться "ой какой у нас быстрый серверный Rizen с 24 ядрами и 64 гига RAM"?
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|2.19, Crazy Alex (??), 22:02, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял, тебя не устраивает, что открытый/свободный софт собирается из исходников?
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|1.12, Аноним (12), 21:44, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Sysupgrade from ar71xx to ath79 and vice versa is not officially supported, a full manual reinstall is recommended to switch targets for devices supported by both ar71xx and ath79
Что они подразумевают под мануал реинстал???
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|2.15, Anonplus (?), 21:55, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То же, что ты делал, когда переходил со стока. Т.е. установка новой версии не средствами OpenWrt.
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|3.20, Аноним (1), 22:05, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То же, что ты делал, когда переходил со стока. Т.е. установка новой
> версии не средствами OpenWrt.
Я что-то предвижу очередное окирпичивание. Поспешили они закапывать, хоть бы пару лет потестировали "новую" архитектуру.
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|2.22, Аноним (17), 22:13, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На форуме такой вопрос задавали. Запустить sysupgrade с флагом -n.
Перед этим сделать backup настроек. Но, новую систему настроить вручную, подглядывая в backup.
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|3.24, Аноним (12), 22:16, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ясно. Учитывая что из Люси флаги не поставить будем через консолечкууу. Благодарствую.
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|1.25, жявамэн (?), 22:16, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пердоликам лишь бы пердолиться.
Нет купить норм девайс и не париться, нет хотим длинки прошивать.
Мимо juniper ssg-5 user
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