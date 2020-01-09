Релиз OpenWRT 19.07

2.3 , Аноним ( 1 ), 21:19, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А не, сорян. Нашёл поиском по странице, всё ок. Даже не знаю что бы я делал без сабжа.

3.5 , НяшМяш ( ok ), 21:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот я свой 741ND не обнаружил. Вроде предупреждали, что устройства с флешем 4 мегабайта скоро всё. В принципе, можно и собрать, но лень.

4.7 , Аноним ( 1 ), 21:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня 842nd только прошивка почему-то называется 842n (я так понял с 3 ревизии переименовали). Тоже уже несколько лет проблемы с недостатком памяти, начались как раз с перехода на musl. Я сделал скрипт который мне в 1 клик собирает систему со всеми пакетами и настройками, можно туда вообще не лезть.

5.9 , rm_ ( ok ), 21:38, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что N и ND у этих линеек отличаются только тем, откручиваются ли антенны или вмурованы в роутер навсегда, и больше вообще ничем.

5.18 , Crazy Alex ( ?? ), 21:59, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну а для меня это, пожалуй, будет поводом обновить железо 5GHz хочется, как ни крути, и гигабитные порты - тоже, но просто так же зад поднять и пойти поискать толковую модель - лень...

6.23 , Аноним ( 1 ), 22:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну а для меня это, пожалуй, будет поводом обновить железо 5GHz хочется,

> как ни крути, и гигабитные порты - тоже, но просто так

> же зад поднять и пойти поискать толковую модель - лень... Мне только днс и раздача разных параметров разным устройствам нужны, так что вполне устраивает имеющееся. Роутер намного удобней, чем городить днсы с проксями на каждой системе.

4.14 , timur.davletshin ( ok ), 21:48, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сиди на 18.06, смысл тебе рыпаться?

