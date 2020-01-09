The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз OpenWRT 19.07

09.01.2020 20:27

Доступен релиз дистрибутива OpenWrt 19.07, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки подготовлены для 37 целевых платформ.

Среди основных изменений:

  • Для всех поддерживаемых архитектур предложена одна типовая версия ядра Linux 4.14.162 (в ветке 18.06 для 13 платформ предлагалось ядро 4.9, а для остальных - 4.14).
  • Представлена начальная поддержка новой платформы ath79, идущей на замену ar71xx и отличающейся применением Device Tree. В ветке OpenWRT 19.07 можно использовать как ath79, так и ar71xx, но в одном из следующих выпусков поддержка ar71xx будет прекращена. В ath79 обеспечена поддержка около 200 устройств на базе процессоров MIPS 24K.
  • Добавлена поддержка технологии защиты беспроводных сетей WPA3, в которой предоставляется защита от атак по подбору пароля (не позволит подбирать пароль в offline-режиме) и задействован протокол аутентификации SAE. Поддержка WPA3 пока не включена по умолчанию и требует установки дополнительных пакетов hostapd-openssl или hostapd-wolfssl для создания точки доступа и wpa-supplicant-openssl или wpad-openssl для работы в режиме клиента.
  • Web-интерфейс LuCI переведён на отрисовку на стороне клиента, позволяющую сэкономить ресурсы на сервере и поднять производительность благодаря исполнению некоторых операций браузером (кодом на JavaScript), а не Lua-скриптами прошивки. Тем не менее не все LuCI-приложения адаптированы для данной возможности и в случае возникновения проблем следует использовать пакет luci-compat.
  • Обновлены версии системных пакетов, включая musl libc 1.1.24, uClibc-ng 1.0.31, glibc 2.27, gcc 7.5.0, binutils 2.31.1, hostapd 2.9, dnsmasq 2.80, dropbear 2019.78, busybox 1.30.1.
  • В Sysupgrade добавлены средства для проверки резервных копий и обновления флагов capability.
  • В состав включён urngd, процесс с генератором псевдослучайных чисел, использующий для формирования энтропии джиттер (jitter), основанный на учёте отклонения времени повторного исполнения определённого набора инструкций на CPU.
  • Прекращена поддержка платформ adm5120, adm8668, ar7, au1000, ixp4xx, mcs814x, omap24xx, ppc40x, ppc44x и xburst.


  1. Главная ссылка к новости (https://openwrt.org/releases/1...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenWrt 18.06.04
  3. OpenNews: Релиз OpenWrt 18.06
  4. OpenNews: Выпуск OpenWrt 18.06.2
  5. OpenNews: Релиз OpenWrt/LEDE 17.01.5
  6. OpenNews: Проекты OpenWrt и LEDE объявили о слиянии
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот взяли и закопали мой роутер. :(

    А ведь прекрасно работает и кушать не просит. Обновляется до транка в 1 клик. Эх, оптимизаторы...

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 21:19, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не, сорян. Нашёл поиском по странице, всё ок. Даже не знаю что бы я делал без сабжа.
     
     
  • 3.5, НяшМяш (ok), 21:26, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот я свой 741ND не обнаружил. Вроде предупреждали, что устройства с флешем 4 мегабайта скоро всё. В принципе, можно и собрать, но лень.
     
     
  • 4.7, Аноним (1), 21:33, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня 842nd только прошивка почему-то называется 842n (я так понял с 3 ревизии переименовали). Тоже уже несколько лет проблемы с недостатком памяти, начались как раз с перехода на musl. Я сделал скрипт который мне в 1 клик собирает систему со всеми пакетами и настройками, можно туда вообще не лезть.
     
     
  • 5.9, rm_ (ok), 21:38, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что N и ND у этих линеек отличаются только тем, откручиваются ли антенны или вмурованы в роутер навсегда, и больше вообще ничем.
     
  • 5.18, Crazy Alex (??), 21:59, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а для меня это, пожалуй, будет поводом обновить железо 5GHz хочется, как ни крути, и гигабитные порты - тоже, но просто так же зад поднять и пойти поискать толковую модель - лень...
     
     
  • 6.23, Аноним (1), 22:15, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а для меня это, пожалуй, будет поводом обновить железо 5GHz хочется,
    > как ни крути, и гигабитные порты - тоже, но просто так
    > же зад поднять и пойти поискать толковую модель - лень...

    Мне только днс и раздача разных параметров разным устройствам нужны, так что вполне устраивает имеющееся. Роутер намного удобней, чем городить днсы с проксями на каждой системе.

     
  • 4.14, timur.davletshin (ok), 21:48, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сиди на 18.06, смысл тебе рыпаться?
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:17, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Обновлены версии системных пакетов, включая [...] gcc 7.5.0

    Wat? Зачем на маршрутизаторе gcc? Или я что-то не так понял?

     
     
  • 2.6, lucentcode (ok), 21:27, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так не у всех это - просто маршрутизатор. У меня это девайс с 512Мб оперативы, SSD, PCIe для подключения 4G-модема, картридером и ещё какой-то чепухой, которую я даже не использую. И на этой железке крутится не только привычное для маленьких железок ПО, но и не типичные для роутеров приложухи.
     
     
  • 3.10, timur.davletshin (ok), 21:41, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    APU - 4 гига.
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:58, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenWrt используется, например, на одноплатнике Onion Omega. Что-то небольшое можно прямо на месте скомпилировать.
     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 21:19, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновился ещё на первом RC, полёт нормальный.
     
  • 1.8, anonymous (??), 21:34, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Possible Wi-Fi issues with ath10k-based boards

    Таки сломали вайфай, если памяти меньше 128 то примерно за сутки OOM killer подвесит роутер если не хуже (обычно через ssh ребутнуться можно, но пару раз только кнопкой питания). Более того, точную причину еще не выяснили, пробуют память экономить, но это не точно.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 21:57, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пробуют память экономить

    Буферы уменьшают
    https://github.com/openwrt/openwrt/commit/450b306e540bc0f2c8a8841bbe4d9612f2b8

     

  • 1.11, Аноним (11), 21:41, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А почему каждый проект стремится строить свои говнотулчейны и завязывает на них все свои сборочные скрипты? При этом предсобранные тулчейны и либы распространять ох как не любят. Это специально, чтобы выпендриться "ой какой у нас быстрый серверный Rizen с 24 ядрами и 64 гига RAM"?
     
     
  • 2.19, Crazy Alex (??), 22:02, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял, тебя не устраивает, что открытый/свободный софт собирается из исходников?
     
  • 2.21, Аноним (17), 22:05, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Openwrt SDK есть. Лежит для каждой платформы отдельно, как и imagebuilder.

    https://openwrt.org/docs/guide-developer/using_the_sdk

     

  • 1.12, Аноним (12), 21:44, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Sysupgrade from ar71xx to ath79 and vice versa is not officially supported, a full manual reinstall is recommended to switch targets for devices supported by both ar71xx and ath79

    Что они подразумевают под мануал реинстал???

     
     
  • 2.15, Anonplus (?), 21:55, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То же, что ты делал, когда переходил со стока. Т.е. установка новой версии не средствами OpenWrt.
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 22:05, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То же, что ты делал, когда переходил со стока. Т.е. установка новой
    > версии не средствами OpenWrt.

    Я что-то предвижу очередное окирпичивание. Поспешили они закапывать, хоть бы пару лет потестировали "новую" архитектуру.

     
  • 2.22, Аноним (17), 22:13, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На форуме такой вопрос задавали. Запустить sysupgrade с флагом -n.
    Перед этим сделать backup настроек. Но, новую систему настроить вручную, подглядывая в backup.
     
     
  • 3.24, Аноним (12), 22:16, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ясно. Учитывая что из Люси флаги не поставить будем через консолечкууу. Благодарствую.
     

  • 1.13, Аноним (13), 21:45, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И обновление 18.06.6 на подходе
    https://downloads.openwrt.org/releases/18.06.6/
     
  • 1.25, жявамэн (?), 22:16, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пердоликам лишь бы пердолиться.


    Нет купить норм девайс и не париться, нет хотим длинки прошивать.

    Мимо juniper ssg-5 user

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру