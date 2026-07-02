Компания Qualcomm опубликовала дистрибутив Qualcomm Linux 2.0

Компания Qualcomm представила Linux-дистрибутив Qualcomm Linux 2.0, предоставляющий программный стек, оптимизированный для IoT-платформ Qualcomm Dragonwing. Проект реализует унифицированный дистрибутив, позволяющий быстро создавать решения для различных SoC Qualcomm, таких как QCS5430, QCS6490, IQ-8275, IQ-9075 и IQ-615. В качестве основы в Qualcomm Linux задействованы инструментарий и мета-пакеты от проектов Yocto и OpenEmbedded, дополненные патчами, драйверами, прошивками, пакетами и файлами конфигурации для поддержки специфичных аппаратных блоков, применяемых в чипах Qualcomm.

Дистрибутив развивается с использованием отрытой модели разработки и передаёт подготовленные изменения в upstream-проекты. Проприетарные компоненты Qualcomm интегрируются в дистрибутив в форме явно выделенных модульных оверлеев. Предлагаемый программный стек поддерживает все процессоры, подсистемы и компоненты платформы Qualcomm, включая CPU, GPU и различные аппаратные ускорители для AI, обработки данных и мультимедийных операций (VPU, DPU, NPU, DSP). Помимо пользовательского окружения на базе Yocto в состав входит загрузчик с возможностью верифицированной загрузки, прошивки UEFI и поддерживаемые инженерами Qualcomm пакеты с ядром Linux, включающие дополнительные драйверы и патчи.

Платформа отмечена как полностью готовая для создания рабочих систем на базе оборудования Qualcomm. Предоставляются такие возможности, как поддержка виртуализации, мандатное управление доступом при помощи SELinux, тестирование всех компонентов на эталонном оборудовании, длительный цикл сопровождения пакетов для всех поддерживаемых платформ, возможность интеграции собственных BSP (Board Support Package) и OEM-слоёв. Для обновления может применяться перезапись системного образа или автоматическая доставка обновлений в режиме OTA.

Выпуск Qualcomm Linux 2.0 примечателен переходом на использование платформы Yocto 6.0 и задействованием ядра Linux 6.18 (ранее применялись Yocto 5.0 и ядро 6.6). В основной состав встроены возможности для выполнения приложений в режиме реального времени (ядро собрано с поддержкой PREEMPT_RT). Вместо двух раздельно сопровождаемых вариантов дистрибутива "Base" и "Custom" предложен унифицированный стек с одним общим ядром и системным окружением (rootfs).

Повышена открытость процессов разработки: релизы теперь формируются не за закрытыми дверями, а публично на GitHub с использованием открытой системы непрерывной интеграции и с предсказуемым графиком публикации обновлений. Переделана организация формирования модульных оверлеев с дополнениями, которые теперь создаются на основе одной открытой кодовой базы, а не c разделением открытых и проприетарных сборок. Помимо ранее поддерживаемых SoC QCS5430, QCS6490, IQ9075, IQ8275 и IQ615, добавлена поддержка платформы IQ-X для промышленных компьютеров.

Мета-пакеты с базовой функциональностью теперь развиваются в публично доступных репозиториях и открыты для приёма изменений от сторонних участников, создания форков или использования не дожидаясь релизов. Среди подобных мета-пакетов: meta-qcom (слой для поддержки оборудования), meta-qcom-distro (каркас дистрибутива, сценарии сборки системных образов и настройки), meta-qcom-3rdparty (компоненты для поддержки сторонних платформ) и meta-qcom-releases (воспроизводимые сборки релизов), meta-selinux (мандатное управление доступом через SELinux), meta-updater (OTA-обновления на базе OSTree), meta-security (дополнительные механизмы для усиления базопасности и аудита), meta-virtualization (Docker, Kubernetes, KVM).

Помимо мета-пакетов предлагаются оверлеи, отдельно поставляемые версионированные наборы с модулями ядра и библиотеками для поддержки расширенных возможностей. Установка оверлея приводит к установке соответствующих оптимизированных модулей ядра и библиотек поверх типового базового окружения без его изменения. Среди доступных оверлеев: