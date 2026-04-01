Выпуск дистрибутива Apertis 2026, позволяющего не использовать код под лицензией GPLv3

31.03.2026 23:57 (MSK)

Компания Collabora представила Linux-дистрибутив Apertis 2026, изначально созданный для оснащения автомобильных систем, но затем переориентированный для более широкого спектра электронных устройств, встраиваемой техники и промышленного оборудования. Из устройств, на которых применяется Apertis, упомянуты игровая консоль Atari VCS, плата Raspberry Pi 4, автомобильные SoC R-car и сканер для обнаружения объектов в стенах Bosch D-tect 200.

Эталонные системные образы распространяются для архитектур x86_64, arm64 и armhf. Дистрибутив модульный и позволяет производителям устройств самостоятельно формировать необходимую начинку системного окружения. Поддерживается как формирование сборок на базе традиционных deb-пакетов, так и монолитных атомарно обновляемых образов на основе OSTree. Время сопровождения каждого выпуска Apertis составляет 1 год и 9 месяцев, каждые три месяца формируется корректирующий релиз с исправлением ошибок.

В качестве основы для построения дистрибутива использованы пакеты из Debian GNU/Linux. При этом системная начинка существенно переработана с учётом рисков, которые могут возникнуть у производителей оборудования при использовании некоторых свободных лицензий, таких как GPLv3, запрещающих тивоизацию, т.е. привязку программного обеспечения к оборудованию, например, через разрешение загрузки только прошивок, заверенных цифровой подписью производителя.

Apertis позволяет сформировать сборки, не включающие код под лицензиями семейства GPLv3. Вместо использования устаревших версий утилит GNU, сформированных до перехода на лицензию GPLv3, в Apertis задействованы более современные альтернативы под пермиссивными лицензиями. Например, вместо пакетов GNU coreutils и findutils в Apertis предложены аналоги от проекта uutils, написанные на языке Rust и распространяемые под лицензией MIT, а вместо GnuPG поставляется Sequoia-PGP под лицензиями GPL-2+ и LGPL-2+. Для тех, кого не заботят юридические вопросы, связанные с GPLv3, оставлена возможность использования традиционных наборов утилит.

Пакет с ядром базируется на свежей LTS-ветке ядра Linux. Например, в выпуске Apertis 2026 задействовано ядро 6.18, а не ядро 6.12 из пакетов Debian 13. Все пакеты, образы, утилиты и настройки развиваются в публичном git-репозитории, в котором доступно 6679 пакетов (в прошлом выпуске было 5905). Для совместной работы используется GitLab, а для тестирования с использованием непрерывной интеграции - GitLab CI. Сборка бинарных пакетов из исходного кода производится при помощи инструментарий OBS (Open Build Service). Собранные пакеты распространяются через APT-репозитории, управляемые при помощи инструментария aptly.

Проект Apertis придерживается правил разработки Debian и включает в состав только приложения, поставляемые под открытыми лицензиями или допускающие свободное распространение. Для того чтобы компании, создающие свои продукты на базе Apertis, могли быть уверены в лицензионной чистоте производных работ для каждой сборки формируется SBOM-отчёт (Software Bill of Materials) в котором указана информация о лицензиях всех использованных файлов с кодом, а также данные о версиях программ, что также удобно для проверки наличия уязвимых версий.

Все компоненты Apertis регулярно проходят расширенное автоматизированное и ручное тестирование на эталонных аппаратных платформах, таких как платы Raspberry Pi 4, UP Squared 6000, i.MX8MN, TI SK-AM62, MYIR Remi Pi, i.MX6 Sabrelite, а также автомобильные SoC Renesas R-car. Результаты такого тестирования публикуются в открытом доступе. Автоматизированное тестирование системных сборок на эталонном оборудовании организовано на базе системы LAVA (Linaro Automated Validation Architecture).

Основные изменения:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 13 и ядро Linux 6.18.
  • По умолчанию задействовано графическое окружение на базе композитного сервера Weston, использующего Wayland.
  • Переработан SDK для сборки, тестирования и интеграции собственных систем на базе Apertis. Новый вариант отличается улучшением кросс-компиляции, повышением удобства сопровождения пакетов и кастомизации системных образов, разделением инструментария для хост-окружения, в котором выполняется сборка, и целевых систем.
  • Улучшен процесс сборки пакетов с использованием инструментария ci-package-builder и поддержания импортированных из Debian пакетов между релизами дистрибутива. Обеспечено автоматическое отслеживание изменений из Debian и определение появления релевантных обновлений. Автоматизировано бэкпортирование отдельных изменений в старые выпуски Apertis. Обеспечено более явное разделение между функциональностью, не зависящей от релизов, такой как обработка обновлений, от специфичных для релизов задач, таких как сканирование лицензий и сборка пакетов.
  • Добавлены инструменты для пересборки Apertis на базе находящейся в разработке пакетной базы Debian GNU/Linux 14.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 15.0
  3. OpenNews: Опубликован инструментарий для запуска Debian на устройстве OpenWrt One
  4. OpenNews: Представлен открытый офисный пакет Collabora Office
  5. OpenNews: Опубликована платформа запуска серверных приложений NethServer 8.5
Лицензия: CC BY 3.0
  • 1.1, name (??), 00:09, 01/04/2026  
    Как же их корёжит. GPL уже почти всё из-за нейросетей, но шрам всё ещё болит. Благо, нейросети и проприетарщиков убьют.
     
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 02:27, 01/04/2026  
    надеюсь, выйдет GPLv4, которая запретит любое использование, связанное с бредогенетаторами, вплоть до запрета использования в проектах, часть которых высрана llm, не говоря уже об обучении

    хотя, пока GNU проснётся, все уже обанкротятся и пойдут втирать про какие-нибудь квантовые вычисления, не переставая задирать ценники на железо, ведь обязательно должен быть какой-нибудь дефицит: из-за ужасной эпидемии, из-за создания аж целого самого настоящего ЫЫ, из-за чего-нибудь ещё, новенького и животрепещущего

     
     
  • 3.11, name (??), 03:16, 01/04/2026  
    В этом нет смысла, т.к. физически этот запрет не будет работать, нейросети просто пережуют этот код и исторгнут своё месиво, где никто не найдёт исходные части.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:37, 01/04/2026  
    Хватит уже. Поквартирьте хоть на ларису долину..... Хотя, это вроде не она...
    https://youtu.be/tVqCC2I-6CM?si=8Zeuft4kTmVeH298
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 00:40, 01/04/2026  
  • 1.5, Аноним (5), 00:47, 01/04/2026  
    Ммм, завинчивание гаек идёт полным ходом, прям как местные и любят.
     

  • 1.6, Аноним (6), 01:02, 01/04/2026  
    Вначале подумал что глупая шутка на 1 апреля.
    Но нет, оригинальная новость еще за март.
    Плюс новости про Apertis как лицензионно чистый дистр есть и за 2024 и 2025й.
     
  • 1.8, 12yoexpert (ok), 02:25, 01/04/2026  
    но ведь это зло в чистом виде, сами себе стреляют в ногу, сами же потом не смогут отключить рекламу у себя на лобовом и будут обогревать сидения в аренду
     
  • 1.10, kusb (?), 03:12, 01/04/2026  
    А в чём смысл тивоизации? Чтобы что? Чтобы на сканере не запускали веб сервер? Чтобы функции из более дорогого устройства не портировали в более дешевое?
     

