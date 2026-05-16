Новые версии Wine 11.9 и Wine-staging 11.9

16.05.2026 08:34 (MSK)

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.9. С момента выпуска 11.8 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 197 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В состав включена библиотека SQLite 3.51.1.
  • Реализована начальная поддержка системных потоков. В ntdll добавлены функции для создания потока с использованием pthread.
  • Добавлена поддержка приостановки потока в эмулируемом коде при выполнении на системах ARM64.
  • Улучшена совместимость с VBScript.
  • В драйвере winewayland.drv, позволяющем использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, для выставления позиции курсора задействован Wayland-протокол wp_pointer_warp_v1, позволяющй мгновенно переместить указатель в указанную позицию.
  • В d3d9 добавлена фиктивная последовательность инициализации таблицы виртуальных методов (d3d9_device_vtbl, Virtual Method Table), включающая только метод d3d9_device_GetDisplayModeEx. Изменение позволило обеспечить совместимость с платформой онлайн-игр BFME Online Arena.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Lotus Notes 8.x, Photoshop CS 2, Logos 9, WinSCP, Homesite 5.5, GOM Player, Graphpad Prism 9, GXSCC, ExamDiff Pro Fileeditor, SteelSeries GG 110.0.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Wargaming Game Center, Command & Conquer 3, Command & Conquer Red Alert 3.

Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.9, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 273 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.9 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи, устраняющие проблемы со сборкой vkd3d при помощи инструментария mingw и добавляющие в устройство d3d9 фиктивную последовательность инициализации vtbl.

  • 2, winewayland (?), 09:32, 16/05/2026 [ответить]  
    >  В драйвере winewayland.drv, позволяющем использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland

    Wayland недавно пару раз тестил, вайн там рильно быстрее работает

    наконецц-то драйвер затюнили как надо!

     

