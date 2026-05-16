Новые версии Wine 11.9 и Wine-staging 11.9

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 11.9. С момента выпуска 11.8 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 197 изменений. Наиболее важные изменения: В состав включена библиотека SQLite 3.51.1.

Реализована начальная поддержка системных потоков. В ntdll добавлены функции для создания потока с использованием pthread.

Добавлена поддержка приостановки потока в эмулируемом коде при выполнении на системах ARM64.

Улучшена совместимость с VBScript.

В драйвере winewayland.drv, позволяющем использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, для выставления позиции курсора задействован Wayland-протокол wp_pointer_warp_v1, позволяющй мгновенно переместить указатель в указанную позицию.

В d3d9 добавлена фиктивная последовательность инициализации таблицы виртуальных методов (d3d9_device_vtbl, Virtual Method Table), включающая только метод d3d9_device_GetDisplayModeEx. Изменение позволило обеспечить совместимость с платформой онлайн-игр BFME Online Arena.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Lotus Notes 8.x, Photoshop CS 2, Logos 9, WinSCP, Homesite 5.5, GOM Player, Graphpad Prism 9, GXSCC, ExamDiff Pro Fileeditor, SteelSeries GG 110.0.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Wargaming Game Center, Command & Conquer 3, Command & Conquer Red Alert 3. Одновременно сформирован выпуск проекта Wine Staging 11.9, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 273 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 11.9 и обновлён код vkd3d. В основной состав Wine перенесены патчи, устраняющие проблемы со сборкой vkd3d при помощи инструментария mingw и добавляющие в устройство d3d9 фиктивную последовательность инициализации vtbl.



