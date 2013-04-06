Релиз дистрибутива Ubuntu 26.04

1.5, Аноним (5), 19:18, 23/04/2026
> Расширены возможности по использованию полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM
Стоит добавить, что можно:
- не использовать TPM, обычное шифрование с вводом пароля;
- использовать только TPM;
- использовать связку TPM + дополнительный ввод пароля.
2.48, Аноним (48), 20:52, 23/04/2026
А что значит без пароля? Какой смысл тогда шивровать?
От открытия диска на другом пека типа защита?
3.52, Аноним (52), 21:07, 23/04/2026
Живровать пека и впрямь нет никакого смысла. А вот распотрошить курочку.. мм!
3.55, Аноним (55), 21:10, 23/04/2026
При вынимании диска вместо данных каша, требуется родной TPM. Без вынимания диска ОС защищена своим логином/паролем. Естественно, в этой связке обязан быть Secure Boot, желательно со своими ключами и загрузчик, не позволяющий прописать init=/usr/bin/sh.
1.6, Аноним (6), 19:18, 23/04/2026
даже немного своих изменений поверх обновы Гнома. иногда можно и поработать
1.10, Аноним (10), 19:26, 23/04/2026
Интересно, почему они для LTS версий не берут LTS ядра? 6.18 вышло совсем недавно
2.15, Аноним (15), 19:31, 23/04/2026
Плохо что ли? Раньше как раз старьё пихали. Недавно, наконец, решили брать максимально доступное ядро. И это хорошо!
4.31, Аноним (15), 20:06, 23/04/2026
> для ЛТС не хорошо, для проходных релизов да, правильно
Это позволит получить поддержку нового железа, без накатывания отдельного ядра. Да и много фич всяких, сейчас в новых ядрах.
3.34, Аноним (34), 20:08, 23/04/2026
Ну не знаю, я вот даже на Федоре перешел на LTS ядро, т.к. была какая-то проблема с Virtualbox у текущего. Так у Федоры 6.19 и процессы тестирования налажены, а тут сразу 7.0. Для себя решил, что буду пользоваться LTS-ядром, если нет супернового железа.
2.40, Аноним (40), 20:17, 23/04/2026
Они сами обновляют ядра, вышедшее изначально вместе с системой будет до конца срока поддержки самой системы обновляться, промежуточные до следующего выпуска
1.17, Аноним (17), 19:33, 23/04/2026
норм релиз, сижу на бете пару недель, полет нормальный, к масштабированию привыкать нужно (вначале отключил, потом вернул взад), по-моему линукс готов для десктопа)
2.20, Аноним (3), 19:40, 23/04/2026
Тоже у себя крутил на тестовом железе, но не долго и ничего критичного не случилось.
Да и судя по сообществу релиз нормальный получился:
https://forum.ubuntu.ru
Но в рабочие системы и так подождут первый корректирующий выпуск 26.04.01
2.30, Аноним (30), 20:05, 23/04/2026
кривоватый все еще, надо сервис пак ждать, может чего и пофиксят, автохайд дока глючит (привет вейланд), приложения на флаттере в 10 фпс, опенофис по дефолту старый снап (хотя есть деб новее), открывает 10 секунд, нативный 1-2.
1.21, Аноним (21), 19:41, 23/04/2026
>Минимальные системные требования в Ubuntu Desktop 26.04 повышены с 4 до 6 ГБ ОЗУ
Выражаем озабоченность.
1.24, Аноним (24), 19:43, 23/04/2026
Буду на 24.4 до последнего. А то с этими вялыми фиг чо работает адекватно
1.32, Аноним (32), 20:07, 23/04/2026
>Минимальные системные требования в Ubuntu Desktop 26.04 повышены с 4 до 6 ГБ ОЗУ (прошлое изменение было в 2018 году, когда требования к ОЗУ увеличились с 1 до 4 ГБ). Для работы также требуется как минимум двухядерный CPU с частотой 2 GHz и 25 ГБ места на постоянном хранилище. Для Ubuntu Server 26.04 минимальные требования составляют 1.5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ на накопителе.
Задолбали. Убунта продолжает разбухать. NixOS который не оптимизировался для минимального размера куда компактнее.
2.38, imp (??), 20:12, 23/04/2026
Вот он! Этот замечательный комментарий, который такой недовольный! Я ждал тебя!
3.44, Аноним (44), 20:24, 23/04/2026
Вот он! Этот замечательный комментарий, который такой ироничный! Я ждал тебя!
4.63, Бес (??), 21:35, 23/04/2026
Вот он! Этот замечательный комментарий, который такой неприличный! Я ждал тебя!
2.50, Аноним (48), 20:56, 23/04/2026
Видимо, минимальные требования- это те на которых можно работать, а не когда ядро поместилось в память.
Хотя у меня всего 8Гб и это немного напрягает =)
3.58, СашаБелый (?), 21:13, 23/04/2026
Придется тебе в общаг скидываться, щас у всех озу дорожает.
Ты главное не переживай, если че за разумную сумму крышу обеспечем.
1.41, Аноним (41), 20:19, 23/04/2026
WSL2 релиз где? Убунте релиз китайского килина оказался важнее, это так понимать?
1.45, Vasyan (??), 20:30, 23/04/2026
Раз в четыре года не нашли 15м рабочего времени сотрудника, чтобы вручную проверить инсталлятор. Как результат - ничего не ставится, падает с ошибкой.
Кстати, релизным стал автособираемый ежедневный iso-шник, который у них с самого утра валялся на cdimage.ubuntu.com/daily-live/. Я сравнивал контрольные суммы.
2.61, eugener (ok), 21:29, 23/04/2026
> Как результат - ничего не ставится, падает с ошибкой.
Я сегодня ставил, но брал бету (не ожидал сегодня релиз), она застревает на какой-то питоновой ошибке, но уже после того, как всё поставится. Набираем sync и жмакаем reset - всё взлетает (reboot не проходит, т.к. какой-то процесс держит диск).
Если эта ошибка и в релиз прошла, то это низачёт их qa.
1.59, Аноним (59), 21:17, 23/04/2026
> В Xubuntu продолжает поставляться Xfce 4.20. Из панели по умолчанию удалён плагин с индикаторами, а большинство приложений переведены на KStatusNotifier для отображения пиктограмм в системном лотке.
Чем это грозит, не понял?
1.60, Аноним (60), 21:18, 23/04/2026
Мне как пользователю оно зачем?
> В состав включены компилятор и библиотеки DPC++
Какие вообще из перечисленных изменений добавляют что-то новое и полезное? Если бы новые айфоны с такими обновлениями выпускали о яблоках бы уже давно забыли.
|