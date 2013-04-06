The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз дистрибутива Ubuntu 26.04

23.04.2026 19:11 (MSK)

Опубликован дистрибутив Ubuntu 26.04 "Resolute Raccoon", который отнесён к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых формируются в течение 15 лет (5 лет - общедоступные, плюс ещё 10 лет для пользователей сервиса Ubuntu Pro). Установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 50, в котором удалён код для поддержки X11, реализована новая система сохранения сеансов, переработан интерфейс родительского контроля, улучшена поддержка нецелых уровней масштабирования и механизма VRR (Variable Refresh Rate), реализована поддержка Wayland-протокола color-management-v2 для управления цветом.

    По умолчанию задействованы видеопроигрыватель Showtime (вместо Totem) и GNOME Resources (вместо старого приложения для отслеживания потребления ресурсов). Добавлена возможность использования встроенной в GNOME Shell поисковой системы для запуска поиска в web через браузер и поиска snap-приложений.

  • Улучшена интеграция с рабочим столом приложений в формате snap, используя XDG Desktop Portal для управления доступа приложений к ресурсам вне изолированного окружения. Например, из snap-приложения можно инициировать открытие файлов и каталогов из любой части ФС в файловом менеджере и других десктоп-приложениях. Также можно запрашивать доступ к камере, уведомлениям и USB-устройствам. Права доступа snap-приложений к внешним ресурсам контролируются через конфигуратор GNOME.
  • В конфигуратор в секцию "Privacy & Security" добавлена панель "Telemetry" для настройки системы накопления и отправки телеметрии Ubuntu Insights, через которую реализован периодический сбор метрик. В панели можно проконтролировать статус отправки телеметрии и просмотреть отправляемые отчёты. Система является опциональной и включается по желанию пользователя в мастере начальной настройки (GNOME Initial Setup). При обновлении версии Ubuntu реализован вывод запроса активации телеметрии.
  • Минимальные системные требования в Ubuntu Desktop 26.04 повышены с 4 до 6 ГБ ОЗУ (прошлое изменение было в 2018 году, когда требования к ОЗУ увеличились с 1 до 4 ГБ). Для работы также требуется как минимум двухядерный CPU с частотой 2 GHz и 25 ГБ места на постоянном хранилище. Для Ubuntu Server 26.04 минимальные требования составляют 1.5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ на накопителе.
  • Повышена стабильность и производительность при использовании Wayland на системах с GPU NVIDIA.
  • Расширены возможности по использованию полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM (Trusted Platform Module). Реализованы возможности для восстановления ключей, применяемых при полнодисковом шифровании на базе TPM. Добавлена поддержка добавления и удаления PIN-кодов или паролей после установки. В конфигуратор добавлена опция для перешифровки диска.
  • Изменено оформление диалогов, выводимых системой вывода запросов полномочий, требующих у пользователя подтверждения доступа, например, при обращении из snap-пакетов к файлам в домашнем каталоге. Динамическое предоставление доступа организовано с использованием механизма AppArmor.
  • Проведена работа по унификации установки и обновления пакетов. App Center рассматривается как единое приложение для управления всеми видами приложений, независимо от формата, в котором они поставляются.
  • Предложен дополнительный стек виртуализации virt-hwe (Hardware Enablement), компоненты которого два раза в год будут обновляться до новых версий по мере формирования обновлений Ubuntu 26.04.x по аналогии с тем как в подобных обновлениях предлагаются новые версии ядра Linux. В состав набора virt-hwe включены пакеты qemu-hwe, libvirt-hwe, seabios-hwe и edk2-hwe. Для переключения между двумя вариантами пакетов для вирутализации в состав включена утилита ubuntu_virt_helper.
  • В инсталляторе Ubuntu Server реализована автоматическая установка OEM- и HWE-метапакетов с драйверами и приложениями, необходимыми для корректной работы имеющегося оборудования.
  • В репозиторий добавлен пакет authd для настройки централизованной аутентификации через облачных провайдеров идентификации, таких как MS Entra ID и Google Cloud Identity.
  • Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 7.0, systemd 259.5, glibc 2.43, Chrony 4.8, LibreOffice 26.2.2, VLC 3.0.23, GIMP 3.2.2, GStreamer 1.28, GTK 4.22.2, Qt 6.10.2, OpenSSL 3.5.6, BlueZ 5.85, CUPS 2.4.16, Snapd 2.74.1, Pipewire 1.6.2, Mesa 26.0.3.
  • Обновлены пакеты для разработчиков: LLVM 21, GCC 15.2, Python 3.13, OpenJDK 25, PHP 8.5.2, Go 1.25, .NET 10, Rust 1.93.1, strace 6.19, PostgreSQL 18, MariaDB 11.8.6, MySQL 8.4.8, Valkey 9.0.3.
  • Обновлены серверные пакеты: Samba 4.23, Exim 4.99.1, Postfix 3.10.6, unbound 1.24.2, multipath-tools 0.12.2, OpenLDAP 2.6.10, containerd 2.2.1, runc 1.4.0, Docker 29, libvirt 12.0.0, QEMU 10.2.1, EDK2 2025.11, Netplan 1.1.2, cloud-init 26.1, OpenStack 2026.1, HAProxy 3.2, Apache httpd 2.4.65, Nginx 1.28.2, OpenSSH 10.2.
  • В утилите sudo-rs, поставляемой вместо sudo, включена по умолчанию индикация ввода пароля (появление звёздочек по мере набора). Для возвращения старого поведения в /etc/sudoers следует выставить настройку "Defaults !pwfeedback".
  • Для пакетов на языке Rust реализована опциональная поддержка инструментария cargo-auditable, прикрепляющего к исполняемому файлу метаданные об используемых при компиляции версиях зависимостей. При обнаружении уязвимости в зависимости подобная информация позволяет отследить подверженность данной уязвимости используемых исполняемых файлов. Поддержка аудита реализована для пакетов alacritty, bat, du-dust, eza, fd-find, hyperfine, ripgrep, sd и sudo-rs.
  • В состав включены компилятор и библиотеки DPC++ (Data Parallel C++) для создания гетерогенных приложений на языке SYCL (надстройка над C++).
  • В библиотеке libfprint расширена поддержка датчиков отпечатков пальцев и реализована поддержка протокола SDCP (Secure Device Connection Protocol).
  • Для систем с GPU AMD и Intel включена по умолчанию поддержка аппаратного кодирования и декодирования видео через VA-API.
  • В ядре cgroupfs по умолчанию теперь монтируется с опциями "nsdelegate, memory_recursiveprot, memory_hugetlb_accounting". В systemd удалена поддержка cgroup v1 и переведены в разряд устаревших скрипты сервисов System V (прослойка для совместимости с подобными скриптами пока сохранена).
  • По умолчанию обеспечено монтирование внешних носителей в каталог /run/media вместо /media.
  • Удалены сервисы blkmapd и nfs-blkmap, применявшиеся для NFS.
  • Прекращена поддержка систем IBM Z z14 (LinuxONE II) и более ранних поколений.
  • Для архитектуры ARM64 реализована возможность установки исправлений к ядру Linux на лету (Livepatch) без перезагрузки.
  • Обеспечена поставка инструментариев NVIDIA CUDA, NVIDIA DOCA-OFED и AMD ROCm в штатных репозиториях Ubuntu.
  • Реализована полная поддержка профиля архитектуры RISC-V RVA23 (RISC-V Application), в который включены расширения для векторных операций и гипервизоров. В настоящее время лишь ограниченное число плат RISC-V поддерживают векторные расширения профиля RVA23, а большинство доступных на рынке устройств соответствуют профилю RVA20.
  • На стороне хоста и гостевых систем добавлена поддержка конфиденциальных виртуальных машин, использующих для шифрования памяти расширения AMD SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization - Secure Nested Paging) и Intel TDX (Trust Domain Extensions).
  • В репозиторий добавлены пакеты с СУБД DocumentDB 0.108, открытой компанией Microsoft. В репозитории "main" обеспечена полная поддержка СУБД MariaDB. Прекращена сборка пакетов с PostgreSQL для архитектуры i386.
  • В Kerberos добавлена поддержка загрузки файлов конфигурации из каталога "/etc/krb5.conf.d".
  • Ubuntu MATE 26.04 и Ubuntu Unity 26.04 решено не присваивать статус LTS. Для Ubuntu MATE 26.04 сборки не сформированы. В конце марта лидер Ubuntu MATE объявил об уходе из проекта.
  • В Kubuntu задействованы выпуски KDE Plasma 6.6, KDE Gear 25.12.3, Qt 6.10 и KDE Frameworks 6.24.0. По умолчанию используется сеанс KDE на основе Wayland. В репозитории остаётся пакет "plasma-session-x11" для создания сеанса на базе X-сервера, но он больше не поддерживается командой Kubuntu.
  • В Edubuntu полностью переписаны инсталлятор и меню администратора, которые теперь включают два бэкенда (GTK4 и Qt6), выбираемых в зависимости от типа рабочего стола, а также содержат модуль Cockpit для web-интерфейса. В поставку включены программа для чтения электронных книг Foliate, rss-ридер Paperboy, видеопроигрыватель GNOME Showtime (вместо Totem), Arduino IDE, Raspberry Pi Imager, редактор химических структур GChemPaint, система заметок GNOME Notes (вместо Gnote). Удалены завязанные на GTK2 пакеты, такие как chemtool.
  • В Ubuntu Budgie задействован выпуск Budgie Desktop 10.10.2, переведённый на использование Wayland и использующий по умолчанию композитный сервер labwc. В качестве мультимедийного проигрывателя по умолчанию задействован VLC, а в качестве панели - Crystal Dock. Изменено оформление верхней панели. В меню приложений интегрирована секций с избранным контентом.
  • В Xubuntu продолжает поставляться Xfce 4.20. Из панели по умолчанию удалён плагин с индикаторами, а большинство приложений переведены на KStatusNotifier для отображения пиктограмм в системном лотке.
  • В Ubuntu Cinnamon задействована среда рабочего стола Cinnamon 6.4.13. Приложение gnome-font-viewer заменено на font-manager, лучше поддерживающий темы оформления Cinnamon.
  • В Lubuntu предложен выпуск среды рабочего стола LXQt 2.3.
  • Ubuntu Unity 26.04 продолжает поставляться с оболочкой Unity 7.7.
  • В Ubuntu Studio предложены три переключаемые варианта компоновки рабочего стола - классический с верхней панелью, в стиле macOS с глобальным меню и в стиле Windows 10 с нижним меню. Инсталлятор и система настройки звука переписаны на Python с раздельными бэкендами для GTK4 и Qt6. В конфигуратор звука добавлена поддержка FFADO для устройств FireWire и возможности для настройки частоты дискретизации и размера буферов для PipeWire.

    Добавлен звуковой плагин Loopino (LV2/CLAP/VST2) для загрузки, обрезки и зацикливания звуковых файлов. Добавлен апплет для изменения настроек PipeWire из системного лотка. Добавлен драйвер snd-hdspe для звуковых карт AIO, AIO Pro, RME HDSPe MADI, AES и RayDAT. Добавлен пакет DistroAV для передачи звука и видео в OBS Studio, используя технологию NDI. Обновлены версии пакетов OBS Studio 32.1.0, FreeShow 1.5.9, QPrompt 2.0.1, RaySession 0.17.4, Patchance 1.3.2, Geonkick 3.7.0, BChoppr 1.12.8, harpwise 6.34.4 и blender 5.0.1.



  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com/blog/can...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 24.04 LTS
  3. OpenNews: Релиз Ubuntu 25.10
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Ubuntu 25.04
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65274-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:13, 23/04/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 19:14, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    Поздравляю всех убунтоводов!
    https://opennet.ru/64240-ubuntu
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 21:05, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А проблемы так и остались: наношрифт и гигападдинг.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:18, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Расширены возможности по использованию полнодискового шифрования, не требующего ввода пароля разблокировки диска при загрузке, благодаря хранению информации для расшифровки ключей в TPM

    Стоит добавить, что можно:
    - не использовать TPM, обычное шифрование с вводом пароля;
    - использовать только TPM;
    - использовать связку TPM + дополнительный ввод пароля.

     
     
  • 2.48, Аноним (48), 20:52, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что значит без пароля? Какой смысл тогда шивровать?
    От открытия диска на другом пека типа защита?
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 21:07, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живровать пека и впрямь нет никакого смысла. А вот распотрошить курочку.. мм!
     
  • 3.55, Аноним (55), 21:10, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При вынимании диска вместо данных каша, требуется родной TPM. Без вынимания диска ОС защищена своим логином/паролем. Естественно, в этой связке обязан быть Secure Boot, желательно со своими ключами и загрузчик, не позволяющий прописать init=/usr/bin/sh.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:18, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    даже немного своих изменений поверх обновы Гнома. иногда можно и поработать
     
  • 1.10, Аноним (10), 19:26, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, почему они для LTS версий не берут LTS ядра? 6.18 вышло совсем недавно
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:31, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо что ли? Раньше как раз старьё пихали. Недавно, наконец, решили брать максимально доступное ядро. И это хорошо!
     
     
  • 3.27, Аноним (1), 19:45, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    для ЛТС не хорошо, для проходных релизов да, правильно
     
     
  • 4.31, Аноним (15), 20:06, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > для ЛТС не хорошо, для проходных релизов да, правильно

    Это позволит получить поддержку нового железа, без накатывания отдельного ядра. Да и много фич всяких, сейчас в новых ядрах.

     
  • 3.34, Аноним (34), 20:08, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не знаю, я вот даже на Федоре перешел на LTS ядро, т.к. была какая-то проблема с Virtualbox у текущего. Так у Федоры 6.19 и процессы тестирования налажены, а тут сразу 7.0. Для себя решил, что буду пользоваться LTS-ядром, если нет супернового железа.
     
     
  • 4.57, Аноним (55), 21:12, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Virtualbox

    Проблемы кривых out-of-tree поделий.
    https://docs.kernel.org/process/1.Intro.html#the-importance-of-getting-code-in

     
  • 2.29, Аноним (29), 20:04, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    7.0 должно стать lts по идее.
     
     
  • 3.39, Аноним (36), 20:14, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слишком короткий промежуток между релизами для лтс?
     
  • 2.37, Аноним (36), 20:11, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они в состоянии сами накатывать патчи на ядро. Чем не лтс?
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:17, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сами обновляют ядра, вышедшее изначально вместе с системой будет до конца срока поддержки самой системы обновляться, промежуточные до следующего выпуска
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:33, 23/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    норм релиз, сижу на бете пару недель, полет нормальный, к масштабированию привыкать нужно (вначале отключил, потом вернул взад), по-моему линукс готов для десктопа)
     
     
  • 2.20, Аноним (3), 19:40, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже у себя крутил на тестовом железе, но не долго и ничего критичного не случилось.
    Да и судя по сообществу релиз нормальный получился:
    https://forum.ubuntu.ru

    Но в рабочие системы и так подождут первый корректирующий выпуск 26.04.01

     
  • 2.30, Аноним (30), 20:05, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кривоватый все еще, надо сервис пак ждать, может чего и пофиксят, автохайд дока глючит (привет вейланд), приложения на флаттере в 10 фпс, опенофис по дефолту старый снап (хотя есть деб новее), открывает 10 секунд, нативный 1-2.
     
     
  • 3.49, Аноним (15), 20:55, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Снап надо удалять сразу после установки.
     
  • 2.53, Аноним (52), 21:08, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом году всенепременно.
     

  • 1.21, Аноним (21), 19:41, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Минимальные системные требования в Ubuntu Desktop 26.04 повышены с 4 до 6 ГБ ОЗУ

    Выражаем озабоченность.

     
  • 1.22, Страдивариус (ok), 19:42, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Зачем ему там 1.5 гига на сервере?
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 20:32, 23/04/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.56, СашаБелый (?), 21:11, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Карочи, знал что про это будут мутки).
     

  • 1.24, Аноним (24), 19:43, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Буду на 24.4 до последнего. А то с этими вялыми фиг чо работает адекватно
     
  • 1.26, Аноним (26), 19:44, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    тот момент когда ждал ubuntu mate :'(
     
  • 1.32, Аноним (32), 20:07, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +3 +/
    >Минимальные системные требования в Ubuntu Desktop 26.04 повышены с 4 до 6 ГБ ОЗУ (прошлое изменение было в 2018 году, когда требования к ОЗУ увеличились с 1 до 4 ГБ). Для работы также требуется как минимум двухядерный CPU с частотой 2 GHz и 25 ГБ места на постоянном хранилище. Для Ubuntu Server 26.04 минимальные требования составляют 1.5 ГБ ОЗУ и 4 ГБ на накопителе.

    Задолбали. Убунта продолжает разбухать. NixOS который не оптимизировался для минимального размера куда компактнее.

     
     
  • 2.38, imp (??), 20:12, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот он! Этот замечательный комментарий, который такой недовольный! Я ждал тебя!
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 20:24, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот он! Этот замечательный комментарий, который такой ироничный! Я ждал тебя!
     
     
  • 4.63, Бес (??), 21:35, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот он! Этот замечательный комментарий, который такой неприличный! Я ждал тебя!
     
  • 2.50, Аноним (48), 20:56, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, минимальные требования- это те на которых можно работать, а не когда ядро поместилось в память.
    Хотя у меня всего 8Гб и это немного напрягает =)
     
     
  • 3.58, СашаБелый (?), 21:13, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придется тебе в общаг скидываться, щас у всех озу дорожает.
    Ты главное не переживай, если че за разумную сумму крышу обеспечем.
     

  • 1.41, Аноним (41), 20:19, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    WSL2 релиз где? Убунте релиз китайского килина оказался важнее, это так понимать?
     
     
  • 2.43, Аноним (36), 20:23, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ubuntu-26.04-wsl-amd64.wsl на месте.
     

  • 1.45, Vasyan (??), 20:30, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Раз в четыре года не нашли 15м рабочего времени сотрудника, чтобы вручную проверить инсталлятор. Как результат - ничего не ставится, падает с ошибкой.
    Кстати, релизным стал автособираемый ежедневный iso-шник, который у них с самого утра валялся на cdimage.ubuntu.com/daily-live/. Я сравнивал контрольные суммы.
     
     
  • 2.61, eugener (ok), 21:29, 23/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как результат - ничего не ставится, падает с ошибкой.

    Я сегодня ставил, но брал бету (не ожидал сегодня релиз), она застревает на какой-то питоновой ошибке, но уже после того, как всё поставится. Набираем sync и жмакаем reset - всё взлетает (reboot не проходит, т.к. какой-то процесс держит диск).

    Если эта ошибка и в релиз прошла, то это низачёт их qa.

     

  • 1.54, Аноним (51), 21:09, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас уже моргнул глазом - вышла новая версия убунты.
     

  • 1.59, Аноним (59), 21:17, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > В Xubuntu продолжает поставляться Xfce 4.20. Из панели по умолчанию удалён плагин с индикаторами, а большинство приложений переведены на KStatusNotifier для отображения пиктограмм в системном лотке.

    Чем это грозит, не понял?

     
  • 1.60, Аноним (60), 21:18, 23/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Мне как пользователю оно зачем?
    > В состав включены компилятор и библиотеки DPC++

    Какие вообще из перечисленных изменений добавляют что-то новое и полезное? Если бы новые айфоны с такими обновлениями выпускали о яблоках бы уже давно забыли.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру