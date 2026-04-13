The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз ядра Linux 7.0

13.04.2026 10:38 (MSK)

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 7.0. Среди наиболее заметных изменений: правила применения AI-ассистентов, перевод Rust в основные возможности ядра, повышение производительности подкачки, включение по умолчанию режима PREEMPT_LAZY, поддержка фильтров для операций io_uring, новая ФС Nullfs, инфраструктура fserror, средства мониторинга XFS, поддержка ремапинга в Btrfs, включение по умолчанию версии NFS 4.1, интеграция пост-квантового криптоалгоритма ML-DSA, активация AccECN в сетевой подсистеме, начальная поддержка WiFi 8.

Номер 7.0 присвоен, так как в ветке 6.x накопилось достаточного выпусков для смены первого числа в номере версии (в своё время выпуск 6.0 был сформирован следом за 5.19). Смена нумерации осуществляется из эстетических соображений и является формальным шагом, снимающим дискомфорт из-за накопления большого числа выпусков в серии.

В новую версию принято 15624 исправления от 2477 разработчиков, размер патча - 56 МБ (изменения затронули 18053 файла, добавлено 704060 строк кода, удалено 278132 строки). В прошлом выпуске было 15657 исправлений от 2237 разработчиков, размер патча - 52 МБ. Около 51% всех представленных в 7.0 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 11% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 14% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 7.0 (1, 2, 3):

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Реализована инфраструктура fserror и добавлен API для получения информации об ошибках ввода/вывода и повреждении метаданных при работе с файлами. Предложенная инфраструктура унифицирует в файловых системах передачу сведений об ошибках в пространство пользователя через механизм fsnotify.
    • В XFS добавлены новые возможности для мониторинга за состоянием файловой системы из пространства пользователя. Предложена ioctl-операция XFS_IOC_HEALTH_MONITOR, возвращающая файловый дескриптор, через который можно получать сведения о сбоях, связанных с повреждением метаданных или возникновение ошибок при вводе/вывода, а также отслеживать изменение состояний ФС, таких как отмонтирование и завершение работы. Дополнительно предложен управляемый через systemd фоновый процесс xfs_healer, обрабатывающий события о состоянии ФС из пространства пользователя и при необходимости автоматически запускающий процедуры восстановления.
    • В файловую систему Btrfs добавлена экспериментальная поддержка структуры "дерево ремапинга" (remap tree), которая в будущем может быть задействована в качестве промежуточного слоя при выполнении операций ввода-вывода. Суть добавленной возможности в том, что после перемещения данных на накопителе вместо обновления всех связанных с этими данными структур в дополнительной структуре "remap tree" сохраняются старые и новые адреса данных, после чего при обращении к данным адреса подменяются. Новый подход преподносится как более надёжный и гибкий, а также упрощающий дальнейшее расширение функциональности Btrfs.
    • В Btrfs реализована поддержка прямого ввода/вывода в ситуациях, когда размер блока превышает размер страницы памяти в системе.
    • В состав включена новая файловая система "Nullfs", которую можно использовать в качестве заглушки для корневой ФС. Файловая система Nullfs всегда пустая, не содержит данных и не поддерживает изменения. Назначением Nullfs является использование в качестве начальной ФС для упрощения процесса загрузки системы - поверх Nullfs затем монтируются другие ФС и используется системный вызов pivot_root() для переключения корневой ФС вместо очистки содержимого initramfs и использования связанной с ним корневой ФС.
    • Реализовано обновление информации о времени модификации файлов в неблокирующем режиме. Ранее вызов file_update_time_flags() с флагом IOCB_NOWAIT возвращал ошибку "-EAGAIN", что не позволяло использовать операции прямой записи в неблокирующем режиме.
    • В файловых системах в разряд отдельно включаемых опций переведена поддержка уведомительных блокировок (lease). По умолчанию подобный механизм теперь не активируется из-за проблем с ФС, изначально не рассчитанных на его применение. Например, его не поддерживают ФС 9p и cephfs.
    • В файловой системе Ext4 повышена эффективность кэширования экстентов и отложенного выделения блоков (delayed allocation). Реализован sysfs-параметр "err_report_sec", определяющий задержку записи в лог повторяющихся предупреждений о проблемах с целостностью и ошибках в ФС. Повышена производительность одновременной записи в несколько файлов в режиме прямого ввода/вывода (direct I/O).
    • В файловой системе EROFS (Extendable Read-Only File System), предназначенной для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения, для сжатия по умолчанию задействован алгоритм LZMA. Опционально доступны алгоритмы DEFLATE и Zstandard, которые больше не помечены экспериментальными. Реализовано совместное использование записей в страничном кэше (page-cache) для идентичных файлов в отдельных ФС EROFS.
    • Удалён режим laptop_mode, экономящий энергопотребление за счёт откладывания и объединения операций записи на жёсткий диск с целью продления нахождения диска в спящем режиме и снижения числа пробуждений. Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями.
    • Файловая система F2FS переведена на использование больших фолиантов страниц памяти (large folios).
    • Возрождена работа над драйвером ntfs3, развиваемым компанией Paragon Software. Добавлена поддержка операций с файлами на базе iomap, реализованы опции llseek SEEK_DATA/SEEK_HOLE, добавлен режим delalloc для отложенного выделения блоков. Тем временем, в списке рассылки разработчиков ядра в феврале было одобрено включение в состав одной из будущих версий ядра новой реализации NTFS - ntfsplus, разработанной для замены ntfs3.
    • По умолчанию при сборке включена версия протокола NFS 4.1 (CONFIG_NFS_V4_1). Обеспечена блокировка экспорта через NFS специализированных псевдо-ФС, таких как pidfs и nsfs. В NFSD реализована экспериментальная возможность использования POSIX ACL и добавлена поддержка динамического изменения пула потоков (thread-pool) в зависимости от нагрузки.
  • Память и системные сервисы
    • Утверждены официальные правила применения AI-ассистентов и включения в ядро автоматически сгенерированного содержимого. При передаче сгенерированного кода предписано помечать его через указание используемого AI-ассистента через тег "Assisted-by". AI-ассистентам запрещено добавлять тег "Signed-off-by" - человек, передавший патч, считается его автором, несёт ответственность за переданное изменение и ручается за его качество. Разработчикам предписано проводить ручное рецензирование полученного через AI кода и проверять соответствие результата лицензионным требованиям.
    • Поддержка Rust переведена из экспериментальных в основные возможности ядра. Поддержка Rust не активна по умолчанию и не приводит к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
    • Завершена интеграция в ядро механизма "Swap Table", позволяющего повысить производительность подкачки. Ускорение достигается благодаря уменьшению конкуренции за доступ к кэшу подкачки, более эффективного поиска в кэше и снижения фрагментации. Бэкенд на базе Swap Table задействован для кэширования подкачки вместо бэкенда XArray и позволил в тесте redis-benchmark с BGSAVE увеличить число обрабатываемых запросов на 22%.
    • Добавлена поддержка появившегося в Clang 22 расширения Thread Safety Analysis, позволяющего на этапе компиляции выявлять потенциальные состояния гонки и ошибки, вызванные некорректным выставлением блокировок. Расширение предлагает серию атрибутов, таких как GUARDED_BY(...), REQUIRES(...), RELEASE(...) и ACQUIRE(...), позволяющих отмечать охватываемые блокировками функции и разделять области действия блокировок (определять контекст). На этапе компиляции выполняется проверка корректности применения примитивов синхронизации, таких как мьютексы, на основе оценки активности или не активности, связанного с ними контекста.
    • В системный вызов open_tree добавлен флаг OPEN_TREE_NAMESPACE для упрощения настройки изолированных контейнеров и ускорения запуска контейнеров на системах с большим числом точек монтирования. По аналогии с OPEN_TREE_CLONE новый флаг копирует только указанное дерево точек монтирования (mount tree), но вместо локального файлового дескриптора возвращает файловый дескриптор в новом пространстве имён точек монтирования, в котором скопированное дерево монтируется поверх копии реальной корневой ФС. Флаг OPEN_TREE_NAMESPACE востребован для ухода от раздельного выполнения операций unshare(CLONE_NEWNS) и pivot_root(), применяемых при создании контейнеров.
    • В системный вызов rseq добавлен механизм расширения квантов времени (time slice), позволяющий получить дополнительное процессорное время для неразрывного выполнения критической секции. Идея в том, чтобы избежать прерывания планировщиком задач критической секции с выставленной блокировкой, приводящего к передаче управления другим потокам, использующим ресурс, на которых остаётся выставлена блокировка. Расширение кванта времени производится без дополнительных накладных расходов, но и без строгих гарантий, предоставляемых при полноценном регулировании приоритетов.
    • Для архитектур arm64, loongarch, powerpc, riscv, s390 и x86 режим вытеснения задач (preemption) в планировщике по умолчанию изменён с PREEMPT_NONE на PREEMPT_LAZY. Число возможных режимов сокращено с четырёх до двух - PREEMPT_FULL и PREEMPT_LAZY (режимы PREEMPT_NONE и PREEMPT_VOLUNTARY оставлены только для архитектур, не поддерживающих PREEMPT_FULL и PREEMPT_LAZY). Режим PREEMPT_LAZY применяет модель полного вытеснения (PREEMPT_FULL) для realtime-задач (RR/FIFO/DEADLINE), но задерживает вытеснение обычных задач (SCHED_NORMAL) до границы тика. Вносимая задержка приводит к сокращению случаев вытеснения держателей блокировок, что позволяет приблизить производительность к конфигурациям, использующим модель добровольного вытеснения (voluntary preemption), т.е. PREEMPT_LAZY позволяет сохранить возможности полного вытеснения в отношении realtime-задач, но сводит к минимуму проседание производительности для обычных задач.

      Включение PREEMPT_LAZY привело к серьёзной регрессии, в два раза снижающей производительность PostgreSQL на системах ARM64. Для устранения падения производительности разработчикам PostgreSQL предложено задействовать опцию PR_RSEQ_SLICE_EXTENSION для снижения вероятности вытеснения держателя блокировки.

    • Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Благодаря ранее интегрированной библиотеке "syn", упрощающей написание сложных макросов, удалось сократить размер Rust-кода в ядре за счёт упрощения определений имеющихся процедурных макросов. Расширены возможности библиотек kernel, macros и pin-init.
    • В систему асинхронного ввода/вывода io_uring добавлена опция для использования не кольцевых очередей (non-circular submission queue), более эффективно кэшируемых в ситуации, когда выполнение запроса завершается раньше возврата из системного вызова.
    • В подсистеме eBPF в механизме BTF (BPF Type Format), предоставляющем информацию для проверки типов в псевдокоде BPF, для поиска отладочной информации задействован бинарный поиск, что повысило эффективность загрузки BPF-программ. В eBPF добавлена поддержка неявных аргументов при вызове kfunc (функции ядра, доступные для использования в программах BPF), определённых с флагом KF_IMPLICIT_ARGS.
    • Удалён код для поддержки начального RAM-диска (initrd) на базе linuxrc, давно объявленный устаревшим. Оставшиеся реализации initrd планируют удалить в 2027 году. Вместо initrd следует использовать initramfs (разница в том, что initrd размещает начальное загрузочное окружение в дисковом образе, а initramfs - в файловой системе).
    • В блочном устройстве zram, применяемом для сжатого хранения раздела подкачки в памяти, изменена логика работы со сжатыми страницами памяти при опциональном перемещении данных в постоянное хранилище в случае заполнения доступной оперативной памяти. Ранее страницы памяти распаковывались перед записью на физический носитель, а теперь сохраняются как есть в сжатом виде, что снижает нагрузку на CPU и экономит энергию при автономной работе.
    • В утилиту timerlat, предназначенную для измерения задержек при работе планировщика задач, добавлена опция "--bpf-action" для запуска BPF-программ в случае превышения заданного порога.
    • В систему трассировки ftrace добавлена настройка "bitmask-list" для вывода битовых масок в читаемом виде (в форме списка битов, а не шестнадцатеричного числа). В tracefs добавлены возможности для аудита фильтров и триггеров. Добавлена команда "perf sched stats" для сбора и отображения статистики о работе планировщика задач. В подсистему perf добавлена поддержка метрик производительности процессоров AMD Zen 6, Intel Nova Lake, Diamond Rapids и Wildcat Lake, Airmont NP.
    • В утилите Turbostat реализован вывод статистики о работе L2-кэша процессоров Intel.
    • Добавлены сборочные опции LOGO_LINUX_MONO_FILE, LOGO_LINUX_VGA16_FILE и LOGO_LINUX_CLUT224_FILE для определения файла с изображением логотипа, который будет показываться при загрузке ядра вместо штатного логотипа с пингвином Tux.
    • Реализовано автоматическое включение использования расширений Intel TSX (Transactional Synchronization Extensions) на системах c процессорами, не подверженными уязвимости Zombieload, такими как Cooper Lake, Ice Lake, Sapphire Rappids, Emerald Rappids и Granite Rappids. Уязвимость Zombieload приводит к утечке сведений по сторонним каналам при работе механизма асинхронного прерывания операций (TAA, TSX Asynchronous Abort). Включение TSX позволяет добиться повышения производительности многопоточных приложений за счёт динамического исключения лишних операций синхронизации.
  • Виртуализация и безопасность
    • В системе асинхронного ввода/вывода io_uring реализована возможность прикрепления BPF-программ с фильтрами, контролирующими, что могут делать конкретные SQE (Submission Queue Entry) операции (подобие системных вызовов в io_uring). Добавленная возможность является аналогом фильтров системных вызовов. Фильтры можно привязывать к определённым задачам и они наследуются при порождении других процессов после вызова fork(). При наличии активных фильтров, добавляемые поверх фильтры могут лишь прикреплять дополнительные ограничения, но не отключать имеющиеся. Реализованная возможность позволит блокировать методы обхода фильтрации системных вызовов в sandbox-окружениях, основанные на выполнении вместо системных вызовов аналогичных операций, предоставляемых в io_uring.
    • В SELinux добавлена возможность управления доступом к токенам BPF, позволяющим непривилегированным процессам выполнять некоторые привилегированные операции c BPF, например, загружать BPF-программы в ядро и создавать map-структуры.
    • Добавлена поддержка алгоритма формирования цифровых подписей ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium), основанного на теории решёток и стойкого к подбору на квантовом компьютере. Предоставлена возможность использования ML-DSA для аутентификации модулей ядра.
    • Удалена возможность использования схем формирования цифровых подписей с алгоритмом SHA-1 для заверения модулей ядра (поддержка загрузки подписанных модулей сохранена).
    • В записи аудита NETFILTER_PKT добавлены поля 'sport' и 'dport' для инспектирования номеров сетевых портов, а не только IP-адресов.
    • Для систем с архитектурой RISC-V реализована поддержка расширений Zicfiss и Zicfilp, предоставляющих аппаратные возможности для применения защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующей нарушения нормального порядка выполнения инструкций (control flow) в результате применения эксплоитов, изменяющих хранимые в памяти указатели на функции.
    • В гипервизоре KVM реализована возможность передачи в гостевые системы информации о поддержке процессором расширения ERAPS (Enhanced Return Address Predictor Security), позволяющего обойтись без некоторых операций сброса состояния CPU при возвращении управления хосту гостевой системой. Кроме того, добавлена поддержка закрепления за гостевыми системами оборудования для отслеживания производительности (PMU, Performance Monitoring Unit), что позволяет повысить точность профилирования по сравнению с использованием эмулируемых PMU.
    • В драйвер для гипервизора Hyper-V добавлена поддержка интерфейса debugfs для просмотра статистики о работе гипервизора.
    • Добавлено отдельной хранилище ключей (keyring) для проверки целостности дисковых образов при помощи модуля dm-verity.
  • Сетевая подсистема
    • Включено по умолчанию расширение AccECN (Accurate Explicit Congestion Notification), реализующее улучшенный вариант расширения ECN, позволяющего хостам в случае перегрузки маркировать IP-пакеты вместо их отбрасывания, что даёт возможность определять возникновение начальной стадии затора в каналах связи без потери пакетов. Исходное расширение ECN имеет ограничение, допускающее выставление только одного сигнала о перегрузке в рамках одного цикла приёма-передачи TCP (RTT, Round-Trip Time, отправка запроса и получение ответа). AccECN снимает данное ограничение и даёт возможность получателю передавать отправителю более одной метки о перегрузке в заголовке TCP-пакета. Алгоритмы управления перегрузкой могут использовать полученную информацию для более точного реагирования на перегрузки и не прибегать к резкому снижению интенсивности отправки пакетов при появлении незначительной перегрузки.
    • В реализацию алгоритма управления сетевыми очередями Cake добавлена возможность обработки нескольких очередей для распределения нагрузки на несколько ядер CPU. Алгоритм CAKE применяется для снижения негативного влияния промежуточной буферизации пакетов на граничном сетевом оборудовании, и нацелен на достижение максимально возможной пропускной способности и минимального уровня задержек даже на медленных каналах связи.
    • В сокеты VSOCK, используемые для взаимодействия с виртуальными машинами, добавлена поддержка сетевых пространств имён (network namespace).
    • Добавлена начальная реализация будущего стандарта WiFi 8 (802.11bn, Ultra High Reliability" WiFi).
    • Добавлены оптимизации, позволившие повысить производительность обработки входящих UDP-пакетов на 12% при проведении стресс-тестирования в 100-гигабитной сети.
    • Добавлена возможность использования буферов приёма пакетов (RX), размером больше 4 КБ. Увеличение размера буфера сокращает число операций со стеком при использовании аппаратного агрегирования пакетов (hw-gro - Hardware Generic Receive Offload), что в однопоточных тестах приводит к снижению нагрузки на CPU почти на треть.
    • Реализована возможность применения механизмов аппаратного ускорения обработки пакетов GSO (Generic Segmentation Offload) и GRO (Generic Receive Offload) при использовании вложенных UDP-туннелей.
  • Оборудование
    • В драйвере AMDGPU реализована поддержка IP-блоков, используемых в новых GPU AMD, таких как SMUIO 15.x, PSP 15.x, IH 6.1.1/7.1, MMHUB 3.4/4.2, GC 11.5.4/12.1, SDMA 6.1.4/7.1/7.11.4 и JPEG 5.3.
    • В драйвере Nouveau улучшено управление частотой на системах Tegra 186+.
    • В драйвер i915 добавлена начальная поддержка дисплейного IP-блока Xe3p_LPD, применяемого в процессорах Intel Nova Lake-P.
    • Продолжена работа над drm-драйвером (Direct Rendering Manager) Xe для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. Добавлен режим Multi Queue. Добавлены компоненты, необходимые для диагностики зависаний GPU в Mesa. Добавлена поддержка механизма MERT для управления доступом к памяти GPU. Расширена поддержка датчиков температуры.
    • Продолжена интеграция компонентов драйвера Nova для GPU NVIDIA, оснащённых GSP-прошивками, используемыми начиная с серии NVIDIA GeForce RTX 2000 на базе микроархитектуры Turing. Драйвер написан на языке Rust. В новой версии проведена подготовка к реализации поддержки GPU на базе микроархитектуры Turing и внесены различные внутренние изменения.
    • Добавлена поддержка контроллеров и периферийных устройств с многоканальным интерфейсом SPI (Serial Peripheral Interface), позволяющим передавать данные в несколько параллельных потоков.
    • Добавлен драйвер для комбинированных коннекторов Type-C, применяемых на устройствах на чипах Apple Silicon и сочетающих интерфейсы USB3, DP-AltMode и Thunderbolt/USB4.
    • Добавлена поддержка звуковых подсистем чипов Tegra238, Minisforum V3 SE, iBasso DC04U, Intel Nova Lake, Nova Lake S и Focusrite Forte.
    • Реализована поддержка аппаратных декодировщиков видео в форматах H.264 и HEVC, применяемых в SoC RK3588 и RK3576 (используются, например, в платах Orange Pi 5).
    • Добавлена начальная поддержка ускорителей копирования и анализа данных Intel DSA 3.0 (Data Streaming Accelerator).
    • Добавлена поддержка ARM-плат, SoC и устройств: Arduino UnoQ, OrangePi 6 Plus, OrangePi CM5, Anbernic RG-DS, Realtek Kent, Qualcomm Kaanapali, Mediatek Ezurio, Facebook Anacapa, Microchip LAN9668, Khadas VIM1S, QNAP TS133, i.MX952, i.MX93, i.MX94, VHIP4 EvalBoard, TQ-Systems MBLS1028A, Agilex5, Radxa CM3J, Glymur,
    • Добавлена поддержка смартфонов и планшетов: Fairphone Gen 6 (SoC Qualcomm Milos/Snapdragon 7s Gen 3), Pixel 3/3 xl, Microsoft surface pro 11.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 7.0 - Linux-libre 7.0-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 7.0 проведена чистка от блобов драйвера iwlwifi. Обновлён код чистки в драйверах amdgpu, adreno, TI PRUeth, air_en8811h, ath12k, TI VPE, rtw8852b, rt1320, rt5575 SPI, tas2783, Intel catpt. Выполнена чистка имён blob-ов в dts-файлах (devicetree) для ARM-чипов.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65194-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (153) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:07, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Хорошее ядро стало еще лучше!
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 12:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > После двух месяцев разработки

    При такой скорости нейрослопочной разработки как-то неуютно использовать продукт, обладающий местами регрессиями.

     
     
  • 3.58, Аноним (-), 13:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сделай свое. Или патчи пришли. В чем проблема? Опенсорс наделяет тебя полной свободой действий.
     
  • 3.70, Соль земли2 (?), 14:04, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где конкретнее? Словами бросаетесь?
     
     
  • 4.121, Аноним (26), 16:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечитай текст новости.
     
  • 4.179, Аноним (179), 19:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/process/coding-ass
    https://lwn.net/Articles/1049830/ (не открывается - вы знаете, что делать)
     
     
  • 5.180, Аноним (179), 19:20, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.186, Аноним (186), 20:20, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е.он уже открыто о русских вытирает ноги и даже уже на весь мир смачно плюнув в лицо всем

    - а, ты ему: пожалуйста-пожалуйста!

    Ну прими!   [s][мы же партнёры][/s]

    А, ну да zog-барин - это же просто не барин (подгавкиваемо охаеваемым с теми), это же другое...

     
  • 2.59, Тракторист (?), 13:41, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всмысле релиз, ужеж в Lubuntu dayli, недели две назад было).
    Наверное заплатка с ренеаймом.
     
     
  • 3.109, Аноним (109), 15:51, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём в Tumbleweed:
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/
     
     
  • 4.189, Аноним (186), 20:33, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пиши такое - на censornet
    (большинству рфян это считай недоступно же, даже не из-за проблем с сетью а, из-за войны)
     
  • 3.136, Аноним (136), 17:47, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.96, Аноним (96), 15:22, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В файловую систему Btrfs добавлена экспериментальная поддержка структуры "дерево ремапинга" (remap tree), которая в будущем может быть задействована в качестве промежуточного слоя при выполнении операций ввода-вывода. Суть добавленной возможности в том, что после перемещения данных на накопителе вместо обновления всех связанных с этими данными структур в дополнительной структуре "remap tree" сохраняются старые и новые адреса данных, после чего при обращении к данным адреса подменяются. Новый подход преподносится как более надёжный и гибкий, а также упрощающий дальнейшее расширение функциональности Btrfs.

    А это вот спорно. Лишнее место тратить будут еще и под эти ссылки?

     
     
  • 3.188, myster (ok), 20:29, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или того хуже - замедлять IOPS
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:09, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Удалён режим laptop_mode, экономящий энергопотребление. [...] Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями

    А как же бедные аноны, у которых в проде четверки до сих пор, и которые утверждали, что такое надо поддерживать до второго прихода?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >у которых в проде четверки

    Што за четверки и што за прод? Речь вроде о мобильных устройствах. Если у тебя г-но мамонта с дико тормозным hdd на ноутбуке, то будь любезен обновить его. Либо сиди на WinXP и не ворчи.

     
     
  • 3.20, Аноним (-), 12:12, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Што за четверки

    486, который собираются дропать из ядра

    > што за прод

    спроси у анонов в соответствующей теме на опеннете, где обсуждался дроп 486 из ядра

    > Речь вроде о мобильных устройствах

    и что мешает анонам из той темы юзать ноуты на четверках в убогим хдд?

    > Если у тебя г-но мамонта с дико тормозным hdd на ноутбуке, то будь любезен обновить его. Либо сиди на WinXP и не ворчи.

    ты не мне это говори

     
     
  • 4.146, Аноним (136), 18:16, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:18, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поживут на LTS ещё лет 10. Потом в гроб.
     
  • 2.17, жЫр с монитора (?), 12:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, собственно говоря, покажите мне хоть один ноутбук с HDD на борту и на который вообще имеет смысл ставить это ядро, я таки вам дам пять тыщ.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:53, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноут с HDD - любой ноут гентушника. SSD гентушникам противопоказаны, ушатают за полгода.
     
     
  • 4.43, dannyD (?), 13:15, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за глупость? если ты про локалную сборку, то 16 Гиг оперативы решает вопрос.
     
     
  • 5.52, Аноним (28), 13:26, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, все промежуточные файлы в ОЗУ хранятся.
     
     
  • 6.61, dannyD (?), 13:48, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читать умеешь? - 16 Гиг оперативы - РЕШАЕТ ВОПРОС.
     
     
  • 7.72, Аноним (28), 14:12, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оперативе запускаются процессы компилятора, а .o-файлы сохраняются таки на диск.
     
     
  • 8.113, Аноним (113), 16:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про tmpfs что-нибудь слышал ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.138, Аноним (28), 17:53, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал И сколько нужно оперативы, чтобы оно таки не скидывалось в swap вообще ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.139, Аноним (28), 17:55, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P S А так, если оперативы овердофига, так то и отдельный RAM-диск замутить можн... текст свёрнут, показать
     
  • 8.114, dannyD (?), 16:20, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    о tmpfs не слышал повторяю в третий раз 16 Гиг оперативы - РЕШАЕТ ВОПРОС ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.125, Аноним (125), 16:44, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От того, что вы как попугай повторяете одно и тоже, ложь правдой не станет Комп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.133, dannyD (?), 17:22, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    от того что тебе говорят, ты умнее не станешь я собираю либревольф с завидным п... текст свёрнут, показать
     
  • 10.134, dannyD (?), 17:33, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открывай и читай https codeberg org librewolf gentoo src branch master www-cl... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.161, Аноним (125), 18:46, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если скачивать готовый бинарник, то можно и на 2 Гб влезть Нужны отладочные с... текст свёрнут, показать
     
  • 7.141, Аноним (141), 18:03, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    16 гиг оперативки Пока решают вопрос.
     
     
  • 8.162, Аноним (125), 18:48, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже не решают Как минимум от отладочных символов нужно отказаться ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.145, Mike Lee (?), 18:15, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, tmpfs не осилил?
     
  • 4.84, ryoken (ok), 14:43, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>SSD гентушникам противопоказаны, ушатают за полгода.

    НА стационаре в адаптере 2 NVME SSD (Adata XPG8200 кажется), по 1Тб. Больше года пашут, проблем 0. (все что нашел насчет сборки, как вывалить в tmpfs - вывалил. Оперативы 128 Гб.)

     
  • 3.32, Аноним (125), 13:01, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Абсолютно любой, где есть HDD. Ещё лет десять назад вполне себе были ноутбуки без SSD вообще. Чуть позже появились устройства, где есть и SSD и HDD. Вы предлагаете все их выбрасывать?

    SSD сильно переоценены, так как влияют только на время загрузки данных. Если данные уже в оперативной памяти, то SSD вообще никак не поможет.

    При этом что i486 до сих пор поддерживается, хотя насколько он там будет работать, вопрос открытый, а вот laptop_mode уже выкинули.

     
  • 2.31, Аноним (31), 13:01, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как же я буду со своим ноутбуком 2004 года выпуска с pentium m 1.7 Ghz, 512 Mb DDR1 и IDE HDD на целых 40!Гигабайт!!?
     
  • 2.60, Тракторист (?), 13:46, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого как они быстро дропают, а ниче тот факт что в странах 3го мира, все еще пк 2010 года.
    А ниче что многие используют hdd, просто потому что более надежно, ну тоесть ведь, на ssd нужно раз в полгода подавать питание, чтобы не стерлась инфа.
    А ниче что ssd щас стоят как конь).
    А ниче что у многих щас hdd.
    Ну в принципе ладно дропайте, у меня ssd.
     
     
  • 3.65, Аноним (-), 13:52, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а ниче тот факт что в странах 3го мира, все еще пк 2010 года

    сомневаюсь, что в пк 2010 года есть такие проблемы с энергопотреблением, которые могла бы решить выпиленная штука

    > А ниче что многие используют hdd, просто потому что более надежно, ну тоесть ведь, на ssd нужно раз в полгода подавать питание, чтобы не стерлась инфа.

    ну вот тут точно никаких проблем с энерогопотреблением не видно)

    > А ниче что ssd щас стоят как конь

    сейчас все стоит как конь, и хдд тоже в цене подросли

    > А ниче что у многих щас hdd

    у многих это у скольких?

    > Ну в принципе ладно дропайте, у меня ssd

    спасибо

     
     
  • 4.73, Тракторист (?), 14:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >у многих это у скольких?

    Ну не у тебя, у какой нибудь кассирши.
    У какого нибудь нестриммера.

    Знаю много людей которые вообще не шарят в Пк, включил кнопку и делаешь то что нужно,
    Те используешь по назначению, а не п**долишь консоль.

     
     
  • 5.95, Аноним (-), 15:10, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну не у тебя, у какой нибудь кассирши.

    кассирше очень важно энергопотребление хдд, а еще у нее на кассе стоит самый распоследний линукс

    > У какого нибудь нестриммера

    я не стример, обыкновенный пользователь китайского ноута, разве что он чуть дороже усредненного, за 70к

    > Знаю много людей которые вообще не шарят в Пк, включил кнопку и делаешь то что нужно,

    как это множество пересекается с множеством тех, у кого хдд? а для этих пользователей точно что то поменяется?

    > Те используешь по назначению, а не п**долишь консоль.

    использую по назначению да

     
     
  • 6.99, Тракторист (?), 15:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажу тебе, что 80% пользователей в Сша, покупают пк на местном Авито.
    Да, те картинки что ты видишь, люди с iPhone, это смартфон данный в пользование Оператором связи, те они как бы платят связью за смартфон. Те это не признак достатка в Сша.
    А не то что тебе показывают в Стриммерах роликах про Нью Йорк.
     
     
  • 7.110, Аноним (-), 15:53, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Скажу тебе, что 80% пользователей в Сша, покупают пк на местном Авито.

    1. не поверю тебе без пруфов
    2. каково распределение хдд/ссд на этих компах? я уже устал задавать тебе этот вопрос
    3. кроме сша стран то нет? а как в них дела обстоят?

    > Да, те картинки что ты видишь, люди с iPhone, это смартфон данный в пользование Оператором связи, те они как бы платят связью за смартфон. Те это не признак достатка в Сша.

    а это тут при чем? мы вроде обсуждаем дроп энергосберегайки для хдд на линуксе

    > А не то что тебе показывают в Стриммерах роликах про Нью Йорк.

    в каких стриммерах? какой нью-йорк? о чем ты?

     
     
  • 8.129, Тракторист (?), 17:08, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.156, Аноним (136), 18:39, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страшная тракторная правда об Омерике. То, что вы хотели, но страшились узнать. Смотрите на нашем канале RT.
     
  • 3.80, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:36, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А ниче что многие используют hdd, просто потому что более надежно

    современные "жирные" hdd едва ли можно назвать супернадёжными

     
     
  • 4.83, Тракторист (?), 14:42, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять какая то статистика Steam, у всех пк за 250k.
     
  • 3.130, Аноним (130), 17:15, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.147, Аноним (136), 18:19, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.152, Кых (?), 18:27, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У некоторых весьма не бедных вендоров и такое бывает:
    [Expert@cp-sms:0]# uname -a
    Linux cp-sms 3.10.0-957.21.3cpx86_64 #1 SMP Thu Jun 12 20:51:35 IDT 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
     

     ....большая нить свёрнута, показать (37)

  • 1.3, Babylon (?), 11:11, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Ну вот молодцы, еще 4 раза повысьте версию, и наконец виндовс догоните, а то никто линукс не ставит,  7 же меньше 11, значит устаревшее...
     
     
  • 2.4, Аркагоблин (?), 11:13, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Люди же смотрят на версию дистрибутива, а не на ядра. Например Fedora Linux 43 - ого как перегнал Windows. Ubuntu 26, Linux Mint 22
     
     
  • 3.7, Fareast (ok), 11:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    да, даже Дебиан 13 обошел win11 :)
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:12, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это новые версии Windows? Надо посмотреть.
     
  • 2.62, Тракторист (?), 13:49, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь Winde, и Linux, еще Macbook догонять, у которого каждые полгода новая версия.
     
  • 2.69, Соль земли2 (?), 14:01, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новое не означает лучше.
     
     
  • 3.148, Аноним (136), 18:21, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дид зависчал линову т60!
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это что же, своп перестанет лагать так? Не может быть, на лаги линукса давно забили. Интересно, что раньше своп был абсолютно невидимым, ты замечал его когда он кончался. И теперь ощутимо медленно.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У всех платиновых спонсоров уже терабайты оперативки на серверах, им своп не нужен.
     
     
  • 3.81, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Своп уже никому не нужен
    Пришлось его специально на яблоке отключать чтобы переставало вдруг резко лагать. Примечательно, что он активировался задолго до исчерпания ОЗУ. В итоге, и ОЗУ ещё есть и комп жёстко тормозит, ещё и ресурс диска снижается
     
     
  • 4.88, Аноним (8), 14:50, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На макос без свопа жизни нет и он лагает куда больше линукса (хотя пользователи усердно делают вид, что не лагает). Там всё сделано с расчётом на то, что мусор отправится в своп, и можно не заботиться о жоре.
     
     
  • 5.89, Аноним (109), 14:59, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На макос без свопа жизни нет и он лагает

    Смотря что делать.
    Есть Air m5 с 24GB отлично работает, если конечно на нём не монтажить исходники 4k raw видео на пару ТБ.

     
     
  • 6.119, Аноним (8), 16:27, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    24 гб кончаются моментально
     
     
  • 7.149, Аноним (136), 18:23, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как они до недавнего времени упорно на 8гб жили!
     
     
  • 8.150, Аноним (8), 18:24, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плохо жили... текст свёрнут, показать
     
  • 4.100, Аноним (125), 15:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неожиданная откровенность. Что будет с маком, если запустить tail /dev/zero? А если запустить не один, а 1024 или 8192? Насколько адекватно работает OOM Killer?
     
  • 2.55, Аноним (109), 13:34, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >на лаги линукса давно забили

    В первую очередь решаются "enterprise" задачи для больших компаний:
    - https://www.hpe.com/us/en/cray-exascale-supercomputing.html
    - https://www.ibm.com/products/power-e1180
    - https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/index.html

    А уже потом проблемы "десктопа".

     
  • 2.164, Аноним (179), 18:56, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sudo apt install zram-tools
     

  • 1.9, robot228 (?), 11:23, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Phenom II x4 945 заведется?
     
     
  • 2.13, 96143 (?), 11:53, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проверил - нет
     
     
  • 3.35, Аноним (28), 13:03, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? Это же AMD64 с SSE, SSE2 только.
     
     
  • 4.78, robot228 (?), 14:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нет? Это же AMD64 с SSE, SSE2 только.

    И SSE3, SSE4A. Как проверить аппаратные требования к линуксу?

     
     
  • 5.106, Аноним (28), 15:39, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ядру должно быть пофиг на SSE всякие, в нём аппаратная вещественная арифметика не используется.
     
  • 2.53, Аноним (53), 13:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Блин, у меня был именно такой... :)
     

  • 1.10, INSANEWAVE (ok), 11:24, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть кто шарит в теме защиты? Как защитить старьё Pentium 4 на Alpine Если хочешь выводить его как домашний сервер-файлообменник с доступом из Интернета
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 11:29, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Alpine не стоит, в 3 раза медленнее и находят arbitrary code execution в printf. Ну, это заслуга musl. Сам дистрибутив чисто под контейнеры, ты собираешься контейнеры крутить на некрожелезе? Купи роутер за 1000 деревянных, будет производительнее и сэкономишь миллионы на электричестве.
     
     
  • 3.158, Аноним (-), 18:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в 3 раза медленнее

    Заменить malloc через ld.so.preload?

    > находят arbitrary code execution в printf. Ну, это заслуга musl

    А в glibc — нет?

     
  • 2.40, Аноним (28), 13:11, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nftables, iptables
     
  • 2.47, Аноним (-), 13:18, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь Secureblue IoT.

    https://secureblue.dev/install

    Используй fine-grained sandboxing (через настройку systemd-сервисов, или через bwrap), создай fine-grained SELinux политики. Можно использовать gVisor ещё.

    Настрой межсетевой экран, желательно внешний. Или используй что-то вроде Cloudflare Proxy.

     
     
  • 3.50, Аноним (-), 13:24, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще купи какой-нибудь mini-PC.
     

  • 1.12, eraser (??), 11:45, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда они уже договорятся выкинуть поддержку 486 из кода..
     
     
  • 2.16, Аноним (8), 12:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    386 ещё был какой-то смысл поддерживать -- они до сих пор повсюду и даже новые выпускались лет 10 назад. 486 как-то фиолетово -- с тем железом процессор меньшая из проблем ядра.
     
  • 2.42, Аноним (28), 13:13, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лично вам мешает?
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:55, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на кернел орг до сих пор 7.0-rc7

    где релиз то?

     
     
  • 2.23, Iaw (?), 12:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сначала добавят в репозиторий торвальдса, для очередного теста, а после в основной. Это же Линукс
     
  • 2.165, Аноним (179), 18:56, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v7.x/linux-7.0.tar.xz
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:08, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С появлением ИИ работа быстрее пошла, да?
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Жить стало лучше, жить стало веселее!" (Л.Торвальдс)
     
  • 2.118, Аноним (26), 16:25, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > работа быстрее пошла, да?

    Нейроslop значительно увеличил скорость выхода продуктов.

     

  • 1.21, Аноним (21), 12:15, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну хоть PREEMPT_NONE оставили, можно юзать.
     
  • 1.30, Аноним (30), 13:01, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями.

    У меня на руках сбербук на пятитысячном райзене, так вот там sata-шлейф есть.
    Кому-то очень сильно хочется уродовать линукс. Особенно учитывая то, что на жёстких дисках полнодисковое шифрование работает лучше.

     
     
  • 2.48, Аноним (-), 13:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так вот там sata-шлейф есть.

    И? Как сата не дает пользоваться "твердотельными накопителями"?
    У меня в компе только сата, но при этом 3 сдд стоят.

    > Кому-то очень сильно хочется уродовать линукс

    Потому что использовать хдд как загрузочный - это особо извращенное направление садомазахизма. Сейчас даже в самых 60mжацкий конфигурация ссд. Оно реально не нужно уже лет десять.

     

  • 1.34, Аноним (31), 13:02, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Удалён режим laptop_mode, экономящий энергопотребление. [...] Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями

    Мой ноутбук 2004 года выпуска с pentium m 1.7 Ghz, 512 Mb DDR1 и IDE HDD на 40Gb не согласен!

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:24, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же даже просмотр видео в 720p не потянет,толку с него?
     
  • 2.57, Аноним (57), 13:35, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти шизоиды могут и Caby Lake дропнуть, она тоже потеряла актуальность, устарела, это вам не Diamond Rapids.
     
     
  • 3.160, Аноним (160), 18:46, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sky Lake, Kaby lake, как и Coffee lake - одни из самых глючных итераций за всю историю Intel. Одни только мёртвые зависания (лечится вытыканием из розетки) из-за включенных c-states чего стОят.
     
     
  • 4.177, Аноним (179), 19:13, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее BayTrail и CherryTrail
    У меня на них были проблемы
    i7-7700 это же Kaby Lake? Ни разу не зависал
     
  • 2.75, Аноним (109), 14:22, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора переходить хотя бы на N1хх/N2хх:
    https://www.techpowerup.com/cpu-specs/processor-n150.c4109

    Quick Sync решает.

     
  • 2.151, Аноним (136), 18:26, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот гиперборей нашего времени!
     
  • 2.166, Аноним (179), 19:00, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглите "ide ssd"
    Пример https://www.ozon.ru/product/64-gb-vnutrenniy-ssd-disk-hdd-ide-ssd-64gb-2-5-fs0
     

  • 1.44, Аноним (45), 13:15, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Возрождена работа над драйвером ntfs3, развиваемым компанией Paragon Software

    Странно, Paragon - российская компания ( https://www.paragon.ru/ ), а Торвальдс же сам выгнал всех русских из проекта.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Paragon_Software

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 13:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже немецкая, гы-гы-гы
     
     
  • 3.71, AleksK (ok), 14:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юридический адрес:

    249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 2а, этаж 3, кабинет 9

     
     
  • 4.74, Аноним (54), 14:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Paragon Software Group официально оперирует через немецкое юрлицо (Paragon Technologie GmbH) во Фрайбурге"
     
  • 2.159, Аноним (160), 18:43, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это пока нет просто альтернативы. Так же было и с российскими газом и нефтью, пока США не предложили более качественное сырьё морём.
     
     
  • 3.187, анони (?), 20:23, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >США не предложили более качественное сырьё

    Мда, цирк уехал - клoyны остались. Догоняй.

     
  • 2.167, Аноним (179), 19:02, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Енвики лучше почти всегда
    https://en.wikipedia.org/wiki/Paragon_Software_Group

    "Paragon Software Group is a German software company"
    "Headquarters - Freiburg im Breisgau, Germany"

     

  • 1.56, Аноним (57), 13:34, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Драйвер от Paragon всё, он у меня уже больше года /dev/sdb1 не монтирует, так как в ядре сделали новый API для юзерспейса для монтирования, mount давно перешёл на него, а ntfs3 оказался с ним несовместим.
     
     
  • 2.64, Тракторист (?), 13:51, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/your_point

    Можно монтировать через ntfs-3g,
    Я на файлопомойке так делаю.

    Но только это костыли, чтобы преодолеть новые костыли.

     
     
  • 3.102, Аноним (102), 15:31, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я знаю, ntfs-3g единственная стабильно работающая реализация для линуксов из числа тех, что я пробовал. Но тормознутая и раму жрёт. И глюки меет. Сейчас пытаюсь сконвертить в btrfs. Не особо успешно. По OOM конвертилка падает. Придётся мне её перелопачивать. А пока - поставил дефрагментироваться через винду.
     
     
  • 4.112, Аноним (8), 16:11, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Венда убивает данные, в которые была запись через ntfs3g. Или корраптит, или удаляет, ну и фрагментация там запредельная
     
     
  • 5.132, Аноним (130), 17:20, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, всё на месте. А фрагментация действительно жуткая. При этом при такой фрагментации NTFS-3g не может работать, исчерпает $MFT и привет, что у меня и случилось.
     
  • 5.176, Аноним (179), 19:11, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chkdsk?
     

  • 1.63, Аноним (63), 13:50, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ldd usr bin sudo linux-vdso so 1 0x00007fc67e5e6000 libaudit ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.68, freehck (ok), 13:56, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это не совсем так - если памяти не хватает, то ядро начинает вытеснять из памяти... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.97, Аноним (97), 15:25, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, у меня первый раз когда так. А рама была почти вся свободна. И apt намного потяжелее бинари меняет. Каждый день, причём. А "другой компилятор" - не, работает вообще всегда, ведь линкнуто к той же glibc. Когда из-под init=/usr/bin/bash засунул свою либу - всё заработало. Странно всё это.
     
     
  • 4.98, Аноним (98), 15:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. вообще всегда - это когда я те же символы обеспечиваю. Для этого я обычно компилирую с максимальным набором опций. Экономить на себе - себе же дороже.
     
  • 2.104, Аноним (125), 15:32, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >- если Вы удалили библиотеку, которая требуется для линковки бинаря, а её страница была вытеснена из памяти — получите бинарь, который невозможно запустить

    Так файл это inode, а не путь. Разве файл не должен быть просто помечен для удаления, но остаться на диске?

     
     
  • 3.128, Аноним (128), 17:06, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот только в бинарь прошито имя библиотеки, а не inode файла у кого-то.
     
     
  • 4.178, Аноним (125), 19:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда бинарник запускается, он берёт имя файла, и по нему определяет inode, дальнейшие действия с файлом происходят уже через него. Вот вам простейший пример

    bash -cm "(echo 1;sleep 2;echo continue>&2;echo 2;sleep 3;echo 3) > one&sleep 1;ls -i one;mv one two;echo moved;touch one;ls -i one;cat two;sleep 1;cat two;ls -i two;fg>/dev/null;ls -i two"

    Не смотря не то, что файл переименовывается в процессе работы, это всё тот же самый файл, что видно по его inode. И содержание файла зависит не от имени, а от inode. Все данные попадают в первый файл, который к завершению работы скрипта называется two.

     
  • 2.115, Аноним (26), 16:22, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > существующие бинари будут работать из страничного кэша

    Библиотеки настолько толстые, что может часть лежать ещё в кеше, а другая - уже вытеснена из памяти и находится только на диске. Итого получаем франкенштейна из старо-новых кусочков.

     
     
  • 3.131, Аноним (130), 17:18, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если вытеснено на диск, у нас файловая система на то и есть, что она используемые файлы не освобождает, они остаются на диске, пока их кто-то использует, даже если в журнале помечены как свободные. Крашнется питание - комп перезагрузится, действительно освободятся. Не крашнется - драйвер проследит.
     
  • 2.168, Аноним (179), 19:03, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > скопировать поверх /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1.5.7

    Не делайте так

     

  • 1.90, Аноним649164047 (?), 15:05, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм... что-то сходу не нашёл список возможностей, которых лишаются пользователи ядра после такой чистки. Интересно, что там?

    Хм... что-то сходу не нашёл список возможностей, которых лишаются пользователи ядра после такой чистки. Интересно, что там?

     
     
  • 2.144, Аноним (144), 18:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупал bluetooth-адаптеры все firmware пришлось скачивать с Интернета. В ядре от моих устойств нужных блобов всегда не было. Остальное оборудование нормально работало на Свободном ядре.

    >что-то сходу не нашёл список возможностей

    Не найдёшь. Это блобы (драйвера) от конкретных специфических устройств. Linux firmware.

     
  • 2.175, Аноним (179), 19:10, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве amdgpu вообще заведётся без фирмвари?
     

  • 1.94, Аноним (94), 15:09, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >поддержка ремапинга в Btrfs, включение по умолчанию версии NFS 4.1, интеграция пост-квантового криптоалгоритма ML-DSA, активация AccECN в сетевой подсистеме, начальная поддержка WiFi 8.

    Огонь.

     
     
  • 2.111, Аноним (109), 16:04, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wi-Fi 7 ещё только начал распространяться, а уже 8-й.
    https://mikrotik.com/product/hap_be3_media
     
     
  • 3.169, Аноним (179), 19:04, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже Wi-Fi 2.4 ещё жив
    Какой там 8
     

  • 1.105, Аноним (105), 15:38, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня тоже HDD; на SSD даже не планировал переходить. Сейчас количество оперативной памяти и быстрый своп больше пользы и надежности файлов дают, чем надуманная погоня за быстрым стартом...

    Впрочем, не знаю, как с серверными SSD, но у них и цены слишком большие и, опять-же, — не для длительного хранения файлов...

     
     
  • 2.108, Аноним (108), 15:50, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они выключают устройства,им надо.
     
  • 2.135, Аноним (21), 17:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гей-меры требуют SSD.
     
  • 2.140, Аноним (140), 17:58, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня Десктоп на SSD, сервер на нескольких HDD объединённых в RAID. Полет нормальный. Ставить на десктоп HDD не вижу смысла.
     
  • 2.155, Аноним (160), 18:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > У меня тоже HDD; на SSD даже не планировал переходить.

    Не обманывай себя и других. Были бы у тебя деньги, ты бы давно купил raid из SSD. А то что ты сидишь на своём кор 2 дуо с 4 гигами и механическим накопителем в 2026 году - чисто из-за бедности. Просто признайся себе в этом сам, ну не вышло из тебя айтишника 300к/наносек.

     
     
  • 3.174, Аноним (179), 19:09, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не вышло

    Да, теперь радуюcь увольнениям сеньоров, которых заменил ИИ

     
  • 2.170, Аноним (179), 19:05, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > надежности файлов

    Система на SSD
    Файлопоmойkа на HDD
    ???
    PROFIT!

     

  • 1.122, Аноним (122), 16:28, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2.6.32 ещё получает расширенные-расширенные обновления?
     
     
  • 2.124, Аноним (109), 16:44, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2015 предупреждали!
    https://opennet.ru/42369-kernel
     
  • 2.137, Аноним (140), 17:52, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О господи! Старик, ты на каком железе сидишь?!
     
     
  • 3.153, Аноним (136), 18:34, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оглянитесь. Вы в меньшинстве. *зловещие диды с пентюхами наперевес смыкают круг вокруг вас.
     
  • 3.157, Аноним (160), 18:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О господи! Старик, ты на каком железе сидишь?!

    Как и большинство местных товарищей - "кора дуба" и 4 гига.

     
     
  • 4.163, крокодил (?), 18:51, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем?
     
     
  • 5.182, Аноним (182), 19:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы дать вторую жизнь ПК))
    Ибо в жизни есть куда лучше сферы жизни, куда можно направить деньги) А КПД денег максимальная)
     
     
  • 6.185, Аноним (109), 20:18, 13/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.183, Аноним (183), 19:59, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да да да, у меня как раз такой, 4 ядра, 4 гига, а вот игровой видеокарты нету, вообще нет видеокарты, встройка. Завтра вот ещё один ssd прикручу, как на ВБ сходу и получу его.
     
  • 3.171, Аноним (179), 19:05, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С камеры видеонаблюдения
    Там как раз такие ядра
    И не обновиться из-за проприетарных модулей
     
  • 2.172, Аноним (179), 19:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ubuntu.com/security/livepatch/docs/livepatch/reference/kernels
    for reference
     

  • 1.142, Аноним (141), 18:07, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благодарность автору за обзор.
     
  • 1.154, Аноним (160), 18:36, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Куча всего ненужного, вместо того, чтобы прибить гвоздями уже наконец единый UI стандарт без всяких этих зоопарков тулкитов, сделать регулировку чувствительности скроллинга, выкинут на помойку libinput и в целом сосредоточиться на UX/UI, а не на перестановке кроватей.
     
     
  • 2.173, Аноним (179), 19:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > единый UI стандарт без всяких этих зоопарков тулкитов

    Один Qt чтобы править всеми

     

  • 1.181, Аноним (182), 19:26, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее ядро)) круглинькое)) д
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру