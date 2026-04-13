Релиз ядра Linux 7.0

|2.26, Аноним (26), 12:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> После двух месяцев разработки
При такой скорости нейрослопочной разработки как-то неуютно использовать продукт, обладающий местами регрессиями.
|3.58, Аноним (-), 13:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так сделай свое. Или патчи пришли. В чем проблема? Опенсорс наделяет тебя полной свободой действий.
|5.186, Аноним (186), 20:20, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Т.е.он уже открыто о русских вытирает ноги и даже уже на весь мир смачно плюнув в лицо всем
- а, ты ему: пожалуйста-пожалуйста!
Ну прими! [s][мы же партнёры][/s]
А, ну да zog-барин - это же просто не барин (подгавкиваемо охаеваемым с теми), это же другое...
|2.59, Тракторист (?), 13:41, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всмысле релиз, ужеж в Lubuntu dayli, недели две назад было).
Наверное заплатка с ренеаймом.
|4.189, Аноним (186), 20:33, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
пиши такое - на censornet
(большинству рфян это считай недоступно же, даже не из-за проблем с сетью а, из-за войны)
|2.96, Аноним (96), 15:22, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В файловую систему Btrfs добавлена экспериментальная поддержка структуры "дерево ремапинга" (remap tree), которая в будущем может быть задействована в качестве промежуточного слоя при выполнении операций ввода-вывода. Суть добавленной возможности в том, что после перемещения данных на накопителе вместо обновления всех связанных с этими данными структур в дополнительной структуре "remap tree" сохраняются старые и новые адреса данных, после чего при обращении к данным адреса подменяются. Новый подход преподносится как более надёжный и гибкий, а также упрощающий дальнейшее расширение функциональности Btrfs.
А это вот спорно. Лишнее место тратить будут еще и под эти ссылки?
|1.2, Аноним (-), 11:09, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Удалён режим laptop_mode, экономящий энергопотребление. [...] Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями
А как же бедные аноны, у которых в проде четверки до сих пор, и которые утверждали, что такое надо поддерживать до второго прихода?
|2.5, Аноним (5), 11:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>у которых в проде четверки
Што за четверки и што за прод? Речь вроде о мобильных устройствах. Если у тебя г-но мамонта с дико тормозным hdd на ноутбуке, то будь любезен обновить его. Либо сиди на WinXP и не ворчи.
|3.20, Аноним (-), 12:12, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Што за четверки
486, который собираются дропать из ядра
> што за прод
спроси у анонов в соответствующей теме на опеннете, где обсуждался дроп 486 из ядра
> Речь вроде о мобильных устройствах
и что мешает анонам из той темы юзать ноуты на четверках в убогим хдд?
> Если у тебя г-но мамонта с дико тормозным hdd на ноутбуке, то будь любезен обновить его. Либо сиди на WinXP и не ворчи.
ты не мне это говори
|2.17, жЫр с монитора (?), 12:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну, собственно говоря, покажите мне хоть один ноутбук с HDD на борту и на который вообще имеет смысл ставить это ядро, я таки вам дам пять тыщ.
|3.28, Аноним (28), 12:53, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ноут с HDD - любой ноут гентушника. SSD гентушникам противопоказаны, ушатают за полгода.
|4.43, dannyD (?), 13:15, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
что за глупость? если ты про локалную сборку, то 16 Гиг оперативы решает вопрос.
|7.72, Аноним (28), 14:12, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В оперативе запускаются процессы компилятора, а .o-файлы сохраняются таки на диск.
|4.84, ryoken (ok), 14:43, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>SSD гентушникам противопоказаны, ушатают за полгода.
НА стационаре в адаптере 2 NVME SSD (Adata XPG8200 кажется), по 1Тб. Больше года пашут, проблем 0. (все что нашел насчет сборки, как вывалить в tmpfs - вывалил. Оперативы 128 Гб.)
|3.32, Аноним (125), 13:01, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Абсолютно любой, где есть HDD. Ещё лет десять назад вполне себе были ноутбуки без SSD вообще. Чуть позже появились устройства, где есть и SSD и HDD. Вы предлагаете все их выбрасывать?
SSD сильно переоценены, так как влияют только на время загрузки данных. Если данные уже в оперативной памяти, то SSD вообще никак не поможет.
При этом что i486 до сих пор поддерживается, хотя насколько он там будет работать, вопрос открытый, а вот laptop_mode уже выкинули.
|2.31, Аноним (31), 13:01, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
И как же я буду со своим ноутбуком 2004 года выпуска с pentium m 1.7 Ghz, 512 Mb DDR1 и IDE HDD на целых 40!Гигабайт!!?
|2.60, Тракторист (?), 13:46, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ого как они быстро дропают, а ниче тот факт что в странах 3го мира, все еще пк 2010 года.
А ниче что многие используют hdd, просто потому что более надежно, ну тоесть ведь, на ssd нужно раз в полгода подавать питание, чтобы не стерлась инфа.
А ниче что ssd щас стоят как конь).
А ниче что у многих щас hdd.
Ну в принципе ладно дропайте, у меня ssd.
|3.65, Аноним (-), 13:52, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> а ниче тот факт что в странах 3го мира, все еще пк 2010 года
сомневаюсь, что в пк 2010 года есть такие проблемы с энергопотреблением, которые могла бы решить выпиленная штука
> А ниче что многие используют hdd, просто потому что более надежно, ну тоесть ведь, на ssd нужно раз в полгода подавать питание, чтобы не стерлась инфа.
ну вот тут точно никаких проблем с энерогопотреблением не видно)
> А ниче что ssd щас стоят как конь
сейчас все стоит как конь, и хдд тоже в цене подросли
> А ниче что у многих щас hdd
у многих это у скольких?
> Ну в принципе ладно дропайте, у меня ssd
спасибо
|4.73, Тракторист (?), 14:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>у многих это у скольких?
Ну не у тебя, у какой нибудь кассирши.
У какого нибудь нестриммера.
Знаю много людей которые вообще не шарят в Пк, включил кнопку и делаешь то что нужно,
Те используешь по назначению, а не п**долишь консоль.
|5.95, Аноним (-), 15:10, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну не у тебя, у какой нибудь кассирши.
кассирше очень важно энергопотребление хдд, а еще у нее на кассе стоит самый распоследний линукс
> У какого нибудь нестриммера
я не стример, обыкновенный пользователь китайского ноута, разве что он чуть дороже усредненного, за 70к
> Знаю много людей которые вообще не шарят в Пк, включил кнопку и делаешь то что нужно,
как это множество пересекается с множеством тех, у кого хдд? а для этих пользователей точно что то поменяется?
> Те используешь по назначению, а не п**долишь консоль.
использую по назначению да
|6.99, Тракторист (?), 15:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скажу тебе, что 80% пользователей в Сша, покупают пк на местном Авито.
Да, те картинки что ты видишь, люди с iPhone, это смартфон данный в пользование Оператором связи, те они как бы платят связью за смартфон. Те это не признак достатка в Сша.
А не то что тебе показывают в Стриммерах роликах про Нью Йорк.
|7.110, Аноним (-), 15:53, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Скажу тебе, что 80% пользователей в Сша, покупают пк на местном Авито.
1. не поверю тебе без пруфов
2. каково распределение хдд/ссд на этих компах? я уже устал задавать тебе этот вопрос
3. кроме сша стран то нет? а как в них дела обстоят?
> Да, те картинки что ты видишь, люди с iPhone, это смартфон данный в пользование Оператором связи, те они как бы платят связью за смартфон. Те это не признак достатка в Сша.
а это тут при чем? мы вроде обсуждаем дроп энергосберегайки для хдд на линуксе
> А не то что тебе показывают в Стриммерах роликах про Нью Йорк.
в каких стриммерах? какой нью-йорк? о чем ты?
|7.156, Аноним (136), 18:39, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Страшная тракторная правда об Омерике. То, что вы хотели, но страшились узнать. Смотрите на нашем канале RT.
|2.152, Кых (?), 18:27, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У некоторых весьма не бедных вендоров и такое бывает:
[Expert@cp-sms:0]# uname -a
Linux cp-sms 3.10.0-957.21.3cpx86_64 #1 SMP Thu Jun 12 20:51:35 IDT 2025 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
|1.3, Babylon (?), 11:11, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну вот молодцы, еще 4 раза повысьте версию, и наконец виндовс догоните, а то никто линукс не ставит, 7 же меньше 11, значит устаревшее...
|2.4, Аркагоблин (?), 11:13, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Люди же смотрят на версию дистрибутива, а не на ядра. Например Fedora Linux 43 - ого как перегнал Windows. Ubuntu 26, Linux Mint 22
|2.62, Тракторист (?), 13:49, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ведь Winde, и Linux, еще Macbook догонять, у которого каждые полгода новая версия.
|1.8, Аноним (8), 11:19, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это что же, своп перестанет лагать так? Не может быть, на лаги линукса давно забили. Интересно, что раньше своп был абсолютно невидимым, ты замечал его когда он кончался. И теперь ощутимо медленно.
|
|2.37, Аноним (37), 13:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У всех платиновых спонсоров уже терабайты оперативки на серверах, им своп не нужен.
|
|3.81, Смузихлеб забывший пароль (?), 14:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Своп уже никому не нужен
Пришлось его специально на яблоке отключать чтобы переставало вдруг резко лагать. Примечательно, что он активировался задолго до исчерпания ОЗУ. В итоге, и ОЗУ ещё есть и комп жёстко тормозит, ещё и ресурс диска снижается
|4.88, Аноним (8), 14:50, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На макос без свопа жизни нет и он лагает куда больше линукса (хотя пользователи усердно делают вид, что не лагает). Там всё сделано с расчётом на то, что мусор отправится в своп, и можно не заботиться о жоре.
|
|5.89, Аноним (109), 14:59, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>На макос без свопа жизни нет и он лагает
Смотря что делать.
Есть Air m5 с 24GB отлично работает, если конечно на нём не монтажить исходники 4k raw видео на пару ТБ.
|4.100, Аноним (125), 15:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Неожиданная откровенность. Что будет с маком, если запустить tail /dev/zero? А если запустить не один, а 1024 или 8192? Насколько адекватно работает OOM Killer?
|4.78, robot228 (?), 14:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Почему нет? Это же AMD64 с SSE, SSE2 только.
И SSE3, SSE4A. Как проверить аппаратные требования к линуксу?
|5.106, Аноним (28), 15:39, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ядру должно быть пофиг на SSE всякие, в нём аппаратная вещественная арифметика не используется.
|1.10, INSANEWAVE (ok), 11:24, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Есть кто шарит в теме защиты? Как защитить старьё Pentium 4 на Alpine Если хочешь выводить его как домашний сервер-файлообменник с доступом из Интернета
|
|2.11, Аноним (8), 11:29, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Alpine не стоит, в 3 раза медленнее и находят arbitrary code execution в printf. Ну, это заслуга musl. Сам дистрибутив чисто под контейнеры, ты собираешься контейнеры крутить на некрожелезе? Купи роутер за 1000 деревянных, будет производительнее и сэкономишь миллионы на электричестве.
|3.158, Аноним (-), 18:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> в 3 раза медленнее
Заменить malloc через ld.so.preload?
> находят arbitrary code execution в printf. Ну, это заслуга musl
А в glibc — нет?
|2.47, Аноним (-), 13:18, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Поставь Secureblue IoT.
https://secureblue.dev/install
Используй fine-grained sandboxing (через настройку systemd-сервисов, или через bwrap), создай fine-grained SELinux политики. Можно использовать gVisor ещё.
Настрой межсетевой экран, желательно внешний. Или используй что-то вроде Cloudflare Proxy.
|2.16, Аноним (8), 12:07, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
386 ещё был какой-то смысл поддерживать -- они до сих пор повсюду и даже новые выпускались лет 10 назад. 486 как-то фиолетово -- с тем железом процессор меньшая из проблем ядра.
|2.23, Iaw (?), 12:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так сначала добавят в репозиторий торвальдса, для очередного теста, а после в основной. Это же Линукс
|2.118, Аноним (26), 16:25, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> работа быстрее пошла, да?
Нейроslop значительно увеличил скорость выхода продуктов.
|1.30, Аноним (30), 13:01, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями.
У меня на руках сбербук на пятитысячном райзене, так вот там sata-шлейф есть.
Кому-то очень сильно хочется уродовать линукс. Особенно учитывая то, что на жёстких дисках полнодисковое шифрование работает лучше.
|2.48, Аноним (-), 13:19, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> так вот там sata-шлейф есть.
И? Как сата не дает пользоваться "твердотельными накопителями"?
У меня в компе только сата, но при этом 3 сдд стоят.
> Кому-то очень сильно хочется уродовать линукс
Потому что использовать хдд как загрузочный - это особо извращенное направление садомазахизма. Сейчас даже в самых 60mжацкий конфигурация ссд. Оно реально не нужно уже лет десять.
|1.34, Аноним (31), 13:02, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Удалён режим laptop_mode, экономящий энергопотребление. [...] Режим потерял актуальность, так как в современных мобильных устройствах жёсткие диски вытеснены твердотельными накопителями
Мой ноутбук 2004 года выпуска с pentium m 1.7 Ghz, 512 Mb DDR1 и IDE HDD на 40Gb не согласен!
|2.57, Аноним (57), 13:35, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Эти шизоиды могут и Caby Lake дропнуть, она тоже потеряла актуальность, устарела, это вам не Diamond Rapids.
|3.160, Аноним (160), 18:46, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Sky Lake, Kaby lake, как и Coffee lake - одни из самых глючных итераций за всю историю Intel. Одни только мёртвые зависания (лечится вытыканием из розетки) из-за включенных c-states чего стОят.
|4.177, Аноним (179), 19:13, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Скорее BayTrail и CherryTrail
У меня на них были проблемы
i7-7700 это же Kaby Lake? Ни разу не зависал
|3.71, AleksK (ok), 14:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Юридический адрес:
249032, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Аксенова, д. 2а, этаж 3, кабинет 9
|4.74, Аноним (54), 14:16, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Paragon Software Group официально оперирует через немецкое юрлицо (Paragon Technologie GmbH) во Фрайбурге"
|2.159, Аноним (160), 18:43, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это пока нет просто альтернативы. Так же было и с российскими газом и нефтью, пока США не предложили более качественное сырьё морём.
|3.187, анони (?), 20:23, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>США не предложили более качественное сырьё
Мда, цирк уехал - клoyны остались. Догоняй.
|1.56, Аноним (57), 13:34, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Драйвер от Paragon всё, он у меня уже больше года /dev/sdb1 не монтирует, так как в ядре сделали новый API для юзерспейса для монтирования, mount давно перешёл на него, а ntfs3 оказался с ним несовместим.
|2.64, Тракторист (?), 13:51, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/your_point
Можно монтировать через ntfs-3g,
Я на файлопомойке так делаю.
Но только это костыли, чтобы преодолеть новые костыли.
|3.102, Аноним (102), 15:31, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да я знаю, ntfs-3g единственная стабильно работающая реализация для линуксов из числа тех, что я пробовал. Но тормознутая и раму жрёт. И глюки меет. Сейчас пытаюсь сконвертить в btrfs. Не особо успешно. По OOM конвертилка падает. Придётся мне её перелопачивать. А пока - поставил дефрагментироваться через винду.
|4.112, Аноним (8), 16:11, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Венда убивает данные, в которые была запись через ntfs3g. Или корраптит, или удаляет, ну и фрагментация там запредельная
|5.132, Аноним (130), 17:20, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, всё на месте. А фрагментация действительно жуткая. При этом при такой фрагментации NTFS-3g не может работать, исчерпает $MFT и привет, что у меня и случилось.
|2.68, freehck (ok), 13:56, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это не совсем так - если памяти не хватает, то ядро начинает вытеснять из памяти... большой текст свёрнут, показать
|3.97, Аноним (97), 15:25, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, у меня первый раз когда так. А рама была почти вся свободна. И apt намного потяжелее бинари меняет. Каждый день, причём. А "другой компилятор" - не, работает вообще всегда, ведь линкнуто к той же glibc. Когда из-под init=/usr/bin/bash засунул свою либу - всё заработало. Странно всё это.
|4.98, Аноним (98), 15:28, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
P.S. вообще всегда - это когда я те же символы обеспечиваю. Для этого я обычно компилирую с максимальным набором опций. Экономить на себе - себе же дороже.
|2.104, Аноним (125), 15:32, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>- если Вы удалили библиотеку, которая требуется для линковки бинаря, а её страница была вытеснена из памяти — получите бинарь, который невозможно запустить
Так файл это inode, а не путь. Разве файл не должен быть просто помечен для удаления, но остаться на диске?
|3.128, Аноним (128), 17:06, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
вот только в бинарь прошито имя библиотеки, а не inode файла у кого-то.
|4.178, Аноним (125), 19:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Когда бинарник запускается, он берёт имя файла, и по нему определяет inode, дальнейшие действия с файлом происходят уже через него. Вот вам простейший пример
bash -cm "(echo 1;sleep 2;echo continue>&2;echo 2;sleep 3;echo 3) > one&sleep 1;ls -i one;mv one two;echo moved;touch one;ls -i one;cat two;sleep 1;cat two;ls -i two;fg>/dev/null;ls -i two"
Не смотря не то, что файл переименовывается в процессе работы, это всё тот же самый файл, что видно по его inode. И содержание файла зависит не от имени, а от inode. Все данные попадают в первый файл, который к завершению работы скрипта называется two.
|2.115, Аноним (26), 16:22, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> существующие бинари будут работать из страничного кэша
Библиотеки настолько толстые, что может часть лежать ещё в кеше, а другая - уже вытеснена из памяти и находится только на диске. Итого получаем франкенштейна из старо-новых кусочков.
|3.131, Аноним (130), 17:18, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже если вытеснено на диск, у нас файловая система на то и есть, что она используемые файлы не освобождает, они остаются на диске, пока их кто-то использует, даже если в журнале помечены как свободные. Крашнется питание - комп перезагрузится, действительно освободятся. Не крашнется - драйвер проследит.
|2.168, Аноним (179), 19:03, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> скопировать поверх /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libzstd.so.1.5.7
Не делайте так
|1.90, Аноним649164047 (?), 15:05, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 7.0 - Linux-libre 7.0-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 7.0 проведена чистка от блобов драйвера iwlwifi. Обновлён код чистки в драйверах amdgpu, adreno, TI PRUeth, air_en8811h, ath12k, TI VPE, rtw8852b, rt1320, rt5575 SPI, tas2783, Intel catpt. Выполнена чистка имён blob-ов в dts-файлах (devicetree) для ARM-чипов.
Хм... что-то сходу не нашёл список возможностей, которых лишаются пользователи ядра после такой чистки. Интересно, что там?
|2.144, Аноним (144), 18:14, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Покупал bluetooth-адаптеры все firmware пришлось скачивать с Интернета. В ядре от моих устойств нужных блобов всегда не было. Остальное оборудование нормально работало на Свободном ядре.
>что-то сходу не нашёл список возможностей
Не найдёшь. Это блобы (драйвера) от конкретных специфических устройств. Linux firmware.
|1.94, Аноним (94), 15:09, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>поддержка ремапинга в Btrfs, включение по умолчанию версии NFS 4.1, интеграция пост-квантового криптоалгоритма ML-DSA, активация AccECN в сетевой подсистеме, начальная поддержка WiFi 8.
Огонь.
|1.105, Аноним (105), 15:38, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
У меня тоже HDD; на SSD даже не планировал переходить. Сейчас количество оперативной памяти и быстрый своп больше пользы и надежности файлов дают, чем надуманная погоня за быстрым стартом...
Впрочем, не знаю, как с серверными SSD, но у них и цены слишком большие и, опять-же, — не для длительного хранения файлов...
|2.140, Аноним (140), 17:58, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня Десктоп на SSD, сервер на нескольких HDD объединённых в RAID. Полет нормальный. Ставить на десктоп HDD не вижу смысла.
|2.155, Аноним (160), 18:38, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У меня тоже HDD; на SSD даже не планировал переходить.
Не обманывай себя и других. Были бы у тебя деньги, ты бы давно купил raid из SSD. А то что ты сидишь на своём кор 2 дуо с 4 гигами и механическим накопителем в 2026 году - чисто из-за бедности. Просто признайся себе в этом сам, ну не вышло из тебя айтишника 300к/наносек.
|3.174, Аноним (179), 19:09, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> не вышло
Да, теперь радуюcь увольнениям сеньоров, которых заменил ИИ
|2.170, Аноним (179), 19:05, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> надежности файлов
Система на SSD
Файлопоmойkа на HDD
???
PROFIT!
|3.153, Аноним (136), 18:34, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Оглянитесь. Вы в меньшинстве. *зловещие диды с пентюхами наперевес смыкают круг вокруг вас.
|3.157, Аноним (160), 18:40, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> О господи! Старик, ты на каком железе сидишь?!
Как и большинство местных товарищей - "кора дуба" и 4 гига.
|5.182, Аноним (182), 19:30, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Чтобы дать вторую жизнь ПК))
Ибо в жизни есть куда лучше сферы жизни, куда можно направить деньги) А КПД денег максимальная)
|4.183, Аноним (183), 19:59, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да да да, у меня как раз такой, 4 ядра, 4 гига, а вот игровой видеокарты нету, вообще нет видеокарты, встройка. Завтра вот ещё один ssd прикручу, как на ВБ сходу и получу его.
|
|+/–
|
С камеры видеонаблюдения
Там как раз такие ядра
И не обновиться из-за проприетарных модулей
|1.154, Аноним (160), 18:36, 13/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Куча всего ненужного, вместо того, чтобы прибить гвоздями уже наконец единый UI стандарт без всяких этих зоопарков тулкитов, сделать регулировку чувствительности скроллинга, выкинут на помойку libinput и в целом сосредоточиться на UX/UI, а не на перестановке кроватей.
|2.173, Аноним (179), 19:08, 13/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> единый UI стандарт без всяких этих зоопарков тулкитов
Один Qt чтобы править всеми
