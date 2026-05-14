Red Hat представил Hummingbird, защищённую редакцию Fedora на базе контейнеров

Компания Red Hat представила на конференции Red Hat Summit 2026 проект Fedora Hummingbird, предлагающий новую непрерывно обновляемую редакцию Fedora Linux, формируемую в форме коллекции непрерывно обновляемых (rolling) контейнеров. Для уменьшения поверхности атаки контейнеры включают только минимальный набор компонентов, необходимый для решения конкретных задач. Версии программ обновляются оперативно, по возможности сразу после выпуска основными проектами. Процесс установки обновлений автоматизирован. Используемый в проекте инструментарий открыт под лицензией MIT.

Образы контейнеров публикуются для архитектур amd64 и arm64. В настоящее время в каталоге предложено 49 вариантов контейнеров (c учётом редакций FIPS и multi-arch - 157), позволяющих развернуть рабочие окружения с Python, Go, Node.js, Rust, Ruby, OpenJDK, .NET, PostgreSQL, nginx и другими открытыми проектами. Образы формируются в соответствии с принципом "Distroless", т.е. не включают пакетный менеджер и программный интерпретатор (shell), а содержат только целевое приложения и необходимые для его работы компоненты.

95% пакетов, задействованных в образах контейнеров Hummingbird, собираются из репозитория Fedora Rawhide, а остальные 5% загружаются и собираются напрямую из репозиториев основных проектов (upstream). В эти 5% входят приложения, отсутствующие в Rawhide или имеющие в Rawhide не самые свежие выпуски. Для формирования Hummingbird независимо от Fedora раздельно сопровождаются собственные RPM-пакеты, собираемые в отдельной инфраструктуре из штатных SPEC-файлов Fedora, что позволяет при необходимости добавлять в них специфичные для проекта оптимизации и модификации.

Предоставляемые сборки совместимы с образами из Docker Hub, Red Hat UBI и других реестров, что упрощает миграцию на Hummingbird уже имеющихся систем. В отличие от проекта CoreOS, предоставляющего минималистичные хостовые сборки сборки для оркестровки контейнеров, Hummingbird нацелен на разработчиков, которым необходимо одновременно использовать разные версии runtime (Python 3.11- 3.14, Go 1.25-1.26, Node.js 20-25 и т.п.) и раздельно поддерживать жизненный цикл каждой версии.

В отличие от традиционных контейнеров, большинство вариантов Hummingbird работают по умолчанию под непривилегированным пользователем без прав root. Контейнеры поддерживают воспроизводимую сборку и могут быть пересобраны пользователем из предоставляемого исходного кода, чтобы убедиться что свои и распространяемые проектом готовые образы полностью совпадают. Для упрощения проверки отдельно поставляются source-контейнеры со всем необходимым кодом и исходными RPM-пакетами. Для обеспечения безопасности содержимое контейнеров собирается в изолированном окружении, не имеющем доступа к сети.

Помимо контейнеров для запуска конечных приложений проектом развивается загрузочный хостовый образ bootc-os, построенный с использованием технологии загрузочных контейнеров и пригодный для установки на диск. Системный образ комбинирует компоненты Hummingbird, пакеты c ядром Linux от проекта CKI (Continuous Kernel Integration), загрузчик и системные сервисы из Fedora. Вся система оформляется в виде контейнера OCI. Обновление bootc-os осуществляется автоматически при каждой перезагрузке. Для запуска контейнеров из окружения bootc-os задействованы инструментарии Podman и Skopeo.



