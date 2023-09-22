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Опубликован Bottlerocket 1.15, дистрибутив на базе изолированных контейнеров

22.09.2023 10:39

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Bottlerocket 1.15.0, развиваемого при участии компании Amazon для эффективного и безопасного запуска изолированных контейнеров. Инструментарий и управляющие компоненты дистрибутива написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями MIT и Apache 2.0. Поддерживается запуск Bottlerocket в кластерах Amazon ECS, VMware и AWS EKS Kubernetes, а также создание произвольных сборок и редакций, допускающих применение различных инструментов оркестровки и runtime для контейнеров.

Дистрибутив предоставляет атомарно и автоматически обновляемый неделимый системный образ, включающий ядро Linux и минимальное системное окружение, включающие только компоненты, необходимые для запуска контейнеров. В окружении задействованы системный менеджер systemd, библиотека Glibc, сборочный инструментарий Buildroot, загрузчик GRUB, конфигуратор сети wicked, runtime для изолированных контейнеров containerd, платформа оркестровки контейнеров Kubernetes, аутентификатор aws-iam-authenticator и агент Amazon ECS.

Инструменты для оркестровки контейнеров поставляются в отдельном управляющем контейнере, который включается по умолчанию и управляется через API и AWS SSM Agent. В базовом образе отсутствует командная оболочка, сервер SSH и интерпретируемые языки (например, нет Python или Perl) - средства для администратора и отладочные инструменты вынесены в отдельный служебный контейнер, который по умолчанию отключён.

Ключевым отличием от похожих дистрибутивов, таких как Fedora CoreOS, CentOS/Red Hat Atomic Host является первичная ориентация на предоставление максимальной безопасности в контексте усиления защиты системы от возможных угроз, усложнения эксплуатации уязвимостей в компонентах ОС и повышения изоляции контейнеров. Контейнеры создаются при помощи штатных механизмов ядра Linux - cgroups, пространств имён и seccomp. Для дополнительной изоляции в дистрибутиве применяется SELinux в режиме "enforcing".

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения, а раздел с настройками /etc монтируется в tmpfs и восстанавливает исходное состояние после перезапуска. Прямое изменение файлов в каталоге /etc, таких как /etc/resolv.conf и /etc/containerd/config.toml, не поддерживается - для постоянного сохранения настроек следует использовать API или выносить функциональность в отдельные контейнеры. Для криптографической верификации целостности корневого раздела задействован модуль dm-verity, а в случае выявления попытки модификации данных на уровне блочного устройства система перезагружается.

Большинство системных компонентов написаны на языке Rust, предоставляющем средства для безопасной работы с памятью, позволяющие избежать уязвимостей, вызванных обращением к области памяти после её освобождения, разыменованием нулевых указателей и выходом за границы буфера. При сборке по умолчанию применяются режимы компиляции "--enable-default-pie" и "--enable-default-ssp" для включения рандомизации адресного пространства исполняемых файлов (PIE) и защиты от переполнения стека через подстановку канареечных меток. Для пакетов, написанных на языке C/C++, дополнительно включаются флаги "-Wall", "-Werror=format-security", "-Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2", "-Wp,-D_GLIBCXX_ASSERTIONS" и "-fstack-clash-protection".

В новом выпуске:

  • На платформах, использующих UEFI, добавлена поддержка безопасного режима загрузки (Secure Boot).
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.1. Системный менеджер systemd обновлён до версии 252.
  • Для настройки сети на хостах задействованы компоненты systemd-networkd и systemd-resolved вместо сервиса wicked.
  • Локальное хранилище переведено на использование файловой системы XFS для новых установок (на уже установленных системах продолжат использоваться EXT4, wicked и прошлые ядра).
  • Обновлено содержимое управляющего (control) и администрирующего (admin) контейнеров.
  • Добавлена команда "apiclient report" для генерации отчёта CIS (Center of Internet Security) с оценкой безопасности настроек. Также в состав включён агент для проверки соответствия системы требованиям CIS.
  • В параметры, задаваемые по умолчанию для контейнеров OCI, добавлены настройки ограничения ресурсов.
  • Предложен новый вариант дистрибутива "aws-ecs-2" для Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), в котором используется UEFI Secure Boot, systemd-networkd и XFS. Во всех вариантах дистрибутива для Amazon ECS добавлена поддержка AppMesh.
  • Предложены новые варианты дистрибутива c поддержкой Kubernetes 1.28, в которых используются UEFI Secure Boot, systemd-networkd и XFS. Прекращена поддержка вариантов на базе Kubernetes 1.22 и обновлены версии Kubernetes 1.27.4, 1.26.7, 1.25.12 и 1.24.16 в остальных поддерживаемых вариантах. В варианты на базе Kubernetes 1.25 и более новых выпусков добавлена настройка SeccompDefault.
  • В вариантах дистрибутива "metal-*" (Bare Metal, для работы поверх обычного оборудования) включён драйвер Intel VMD и добавлены пакеты linux-firmware и aws-iam-authenticator.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bottlerocke...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала Linux-дистрибутив CBL-Mariner 2.0
  3. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  4. OpenNews: Спецслужбы Франции опубликовали защищённый дистрибутив CLIP OS
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
  6. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59799-bottlerocket
Ключевые слова: bottlerocket, rust
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Мда (?), 10:49, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ничего не меняется: любую ерунду можно обклеить наклейками технологий и выдавать/продовать пиплу.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:04, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И лишать пипл работы, потому что с технологиями вместо ста человек может работать один.
    Капитализм как он есть.
     
     
  • 3.6, фнон (?), 11:39, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай вернемся к жизни охотников-собирателей!
    все будут при деле, каждому придется работать руками и ногами
    красота!
     
  • 3.16, keydon (ok), 12:49, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, щас. Появляются новые нюансы, абстракции, зависимости и на них нужно еще больше людей чем раньше.
    У нас только на кубер отдел в 20 человек, а раньше столько же вообще всем в компании занимались.
    Так что капитализм работает в обе стороны.
     
  • 3.20, Ананоним (?), 12:55, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    80е
    г.Касимов Рязанской области
    Местная сетевязальная фабрика.
    Помимо сетей для морской ловли изготавливают перчатки. Такие обычные белые строительные.
    Стоят 3 агрегата:
    2 отечественных : 1й вяжет перчатку без пальчиков, 2й вяжет пальчики.
    и 1 японский - выплёвывает перчатку сразу с пальчиками.
    К отечественным прилагаются человек 10 женщин, которые вручную сшивают пальчики с ладошками.
    Японец обгонял по скорости и качеству 2 наших с 10ю мадамами. Технологии-с.
    То была экскурсия для школьников/студентов училищ на производство.

    Больше продукции более высокого качества в единицу времени при меньших затратах - сплошная польза. Но ведь безработица же будИТ!!!1
    А может всё же барышни (молодые, кстати, до 40 лет) получили бы стимул найти что-то хоть капельку достойнее...?

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:04, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачетная штука! теперь ждем того же, но на астре ))
     
  • 1.5, фнон (?), 11:31, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хм.. а где все крикуны которые вопили что "на раст ничего не пишут!!1111"? Иииввааан, ты где?

    а тут не только написали, но и еще и используют и пользователям предоставляют

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:30, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так используют, что его даже на distrowatch нет.
     
     
  • 3.17, Анонин (?), 12:52, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистровоч это перипись васянов чтобы удами мериться - чью поделку такие же васяны качают чаще.
     
  • 2.19, keydon (ok), 12:52, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю всего 2 проекта на расте которые реально используют: аналог грепа и аналог тимвивера. Оба имеют альтернативы и скорее занимают свою небольшую нишу. Все остальное на расте используется примерно никак, включая сабж.
     

  • 1.7, Пряник (?), 12:03, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть их не устроил Debian/RedHat + нужные пакеты. Обязательно надо назвать это своим. А ещё покричать про Rust, какие мы молодцы.
     
     
  • 2.9, Аноним (2), 12:05, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Debian/RedHat в своё время не устроил LFS. И они потом ещё назвали это своим.
     

  • 1.8, Пряник (?), 12:05, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В окружении задействованы системный менеджер systemd, библиотека Glibc, сборочный инструментарий Buildroot, загрузчик GRUB, конфигуратор сети wicked, runtime для изолированных контейнеров containerd, платформа оркестровки контейнеров Kubernetes, аутентификатор aws-iam-authenticator и агент Amazon ECS.

    Стал думать, чё за wicked какой-то? А потом...

    > Для настройки сети на хостах задействованы компоненты systemd-networkd и systemd-resolved вместо сервиса wicked.

    Одумались.

     
  • 1.11, Пряник (?), 12:08, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлено содержимое управляющего (control) и администрирующего (admin) контейнеров.

    Кстати, интересный подход, админить сервак через контейнер.

    Вот бы ещё кто-нибудь глянул, что там для орекстровки используют. Неужели свой lxd запилили на Rust?

     
     
  • 2.15, Аноним (13), 12:44, 22/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересный и уже лет пять как не уникальный. Rancher OS, Photon OS, Bottles еще были какие-то, может это оно и переродилось в сабж. Не говоря уже о том что легко можно самому поставить Docker поверх Alpine или любого другого мини-дистрибутива.
     

  • 1.18, Аноним (13), 12:52, 22/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не взлетит, контейнеров уже дофига и больше. А Rust это вообще как черная метка. Но сама идея правильная.
     

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