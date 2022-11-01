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Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)

01.11.2022 13:00

После пяти месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 252. Ключевым изменением в новой версии стала интеграция поддержки модернизированного процесса загрузки, позволяющего верифицировать по цифровым подписям не только ядро и загрузчик, но и компоненты базового системного окружения.

Предложенный метод подразумевает использование при загрузке унифицированного образа ядра UKI (Unified Kernel Image), объединяющего обработчик для загрузки ядра из UEFI (UEFI boot stub), образ ядра Linux и загружаемое в память системное окружение initrd, применяемое для начальной инициализации на стадии до монтирования корневой ФС. UKI-образ оформляется в виде одного исполняемого файла в формате PE, который может быть загружен при помощи традиционных загрузчиков или напрямую вызван из прошивки UEFI. При вызове из UEFI предоставляется возможность проверки целостности и достоверности по цифровой подписи не только ядра, но и содержимого initrd.

Для расчёта параметров регистров TPM PCR (Trusted Platform Module Platform Configuration Register), используемых для контроля целостности и формирования цифровой подписи образа UKI, в состав включена новая утилита systemd-measure. Используемый в подписи открытый ключ и сопутствующая информация о PCR может быть встроена непосредственно в загрузочный образ UKI (ключ и подпись сохраняются в файле в формате PE в полях '.pcrsig' и '.pcrkey') и извлечена из него внешними или внутренними утилитами.

В том числе для использования данной информации адаптированы утилиты systemd-cryptsetup, systemd-cryptenroll и systemd-creds, при помощи которых можно обеспечить привязку зашифрованных дисковых разделов к заверенному цифровой подписью ядру (в этом случае доступ к зашифрованному разделу предоставляется только если образ UKI прошёл верификацию по цифровой подписи на основе параметров, размещённых в TPM).

Дополнительно в состав включена утилита systemd-pcrphase, позволяющая управлять привязкой различных стадий загрузки к параметрам, размещаемым в памяти криптопроцессоров, поддерживающих спецификацию TPM 2.0 (например, можно сделать ключ расшифровки раздела LUKS2 доступным только в образе initrd и блокировать доступ к нему на более поздних этапах загрузки).

Некоторые другие изменения:

  • Обеспечено использование по умолчанию локали C.UTF-8, если в настройках не определена иная локаль.
  • Реализована возможность выполнения операции полной преднастройки сервисов ("systemctl preset") во время первой загрузки. Для включения преднастройки во время загрузки требуется сборка с опцией "-Dfirst-boot-full-preset", но в будущих выпусках её планируют активировать по умолчанию.
  • В unit-ах управления пользователями задействован контроллер ресурсов CPU, что позволило обеспечить применение настроек CPUWeight ко всем slice-юнитам, используемым для разбиения системы на части (app.slice, background.slice, session.slice) для изоляции ресурсов между различными пользовательскими сервисами, конкурирующими за ресурсы CPU. В СPUWeight также реализована поддержка значения "idle" для активации соответствующего режима предоставления ресурсов.
  • Во временных ("transient") unit-ах и в утилите systemd-repart разрешено переопределение настроек через создание drop-in файлов в каталоге /etc/systemd/system/имя.d/.
  • Для системных образов обеспечено выставление флага прекращения поддержки ('support-ended'), определяя данный факт на основании значения нового параметра "SUPPORT_END=" в файле /etc/os-release.
  • Добавлены настройки "ConditionCredential=" и "AssertCredential=", которые можно использовать для игнорирования или аварийного завершения юнитов при отсутствии в системе определённых учётных данных.
  • В system.conf и user.conf добавлены настройки "DefaultSmackProcessLabel=" и "DefaultDeviceTimeoutSec=" для определения уровня безопасности SMACK и таймаута активации юнита, применяемых по умолчанию.
  • В настройках "ConditionFirmware=" и "AssertFirmware=" добавлена возможность указания отдельных полей SMBIOS, например для запуска юнита только в случае когда поле /sys/class/dmi/id/board_name содержит значение "Custom Board", можно указать "ConditionFirmware=smbios-field(board_name = "Custom Board")".
  • В процессе инициализации (PID 1) добавлена возможность импорта учётных данных из полей SMBIOS (Type 11, "OEM vendor strings") в дополнение к их определению через qemu_fwcfg, что упрощает предоставление учётных данных виртуальным машинам и позволяет обойтись без сторонних инструментов, таких как cloud-init и ignition.
  • Во время завершения работы изменена логика отмонтирования виртуальных ФС (proc, sys) и обеспечено сохранения в логе сведений о процессах, блокирующих отмонтирование файловых систем.
  • В фильтре системных вызовов (SystemCallFilter) разрешён по умолчанию доступ к системному вызову riscv_flush_icache.


  • В загрузчике sd-boot добавлена возможность загрузки в смешанном режиме, в котором 64-разрядное ядро Linux запускается из 32-разрядной прошивки UEFI. Добавлена экспериментальная возможность автоматического применения ключей SecureBoot из файлов, найденных в ESP (EFI system partition).
  • В утилиту bootctl добавлены новые опции "--all-architectures" для установки бинарных файлов для всех поддерживаемых архитектур EFI, "--root=" и "--image=" для работы с каталогом или дисковым образом, "--install-source=" для определения источника для установки, "--efi-boot-option-description=" для управления именами загрузочных записей.
  • В утилиту systemctl добавлена команда 'list-automounts' для показа списка автоматически примонтированных каталогов и опция "--image=" для выполнения команд в привязке к указанному дисковому образу. В команды 'show' и 'status' добавлены опции "--state=" и "--type=".
  • В systemd-networkd добавлены опции "TCPCongestionControlAlgorithm=" для выбора алгоритма управления перегрузкой TCP, "KeepFileDescriptor=" для сохранения файлового дескриптора интерфейсов TUN/TAP, "NetLabel=" для установки меток NetLabel, "RapidCommit=" для ускорения настройки через DHCPv6 (RFC 3315). В параметре "RouteTable=" разрешено указание имён таблиц маршрутизации.
  • В systemd-nspawn разрешено использование относительных файловых путей в опциях "--bind=" и "--overlay=". В опцию "--bind=" добавлена поддержка параметра 'rootidmap' для привязки идентификатора пользователя root в контейнере к владельцу примонтированного каталога на стороне хост-системы.
  • В systemd-resolved в качестве бэкенда для шифрования по умолчанию задействован пакет OpenSSL (поддержка gnutls сохранена в качестве опции). Неподдерживаемые алгоритмы DNSSEC теперь обрабатываются как небезопасные, вместо возвращения ошибки (SERVFAIL).
  • В systemd-sysusers, systemd-tmpfiles и systemd-sysctl реализована возможность передачи настроек через механизм хранения учётных данных.
  • В утилиту systemd-analyze добавлена команда 'compare-versions' для сравнения строк с номерами версий (по аналогии с 'rpmdev-vercmp' и 'dpkg --compare-versions'). В команду 'systemd-analyze dump' добавлена возможность фильтрации юнитов по маске.
  • При выборе многоэтапного режима сна (suspend-then-hibernate, переход в спящий режим после ждущего режима), время нахождения в ждущем режиме теперь выбирается на основании прогноза оставшегося времени автономной работы. Мгновенный переход в спящий режим производится когда остаётся менее 5% заряда аккумулятора.
  • В 'journalctl' добавлен новый режим вывода "-o short-delta", отображающий разницу во времени между разными сообщениями в логе.
  • В systemd-repart добавлена поддержка создания разделов с ФС Squashfs и разделов для dm-verity, в том числе с цифровыми подписями.
  • В systemd-logind добавлена настройка "StopIdleSessionSec=" для завершения неактивного сеанса после истечения заданного таймаута.
  • В systemd-cryptenroll добавлена опция "--unlock-key-file=" для извлечения ключа расшифровки из файла, а не через вывод запроса пользователю.
  • Обеспечена возможность выполнения утилиты systemd-growfs в окружениях без udev.
  • В systemd-backlight улучшена поддержка систем с несколькими графическими картами.
  • Лицензия на приводимые в документации примеры кода изменена с CC0 на MIT-0.

Изменения нарушающие совместимость:

  • При проверке номера версии ядра при помощи директивы ConditionKernelVersion в операторах '=' и '!=' теперь применяется простое строковое сравнение, а если оператор сравнения вообще не указан может применяться сопоставление по glob-маске с использованием символов '*', '?' и '[', ']'. Для сравнения версий в стиле функции stverscmp() следует использовать операторы '<', '>', '<=' и '>='.
  • Метка SELinux, применяемая для проверки доступа из unit-файла, теперь читается на этапе загрузки файла, а не в момент проверки доступа.
  • Условие "ConditionFirstBoot" теперь срабатывает при первой загрузке системы только непосредственно на стадии загрузки и возвращает "false" при вызове юнитов после завершения загрузки.
  • В 2024 году в systemd планируется прекратить поддержку механизма ограничения ресурсов cgroup v1, переведённого в разряд устаревших в выпуске systemd 248. Администраторам рекомендуется заранее позаботиться о переводе на cgroup v2 сервисов, завязанных на cgroup v1. Ключевым отличием cgroups v2 от v1 является применение общей иерархии cgroups для всех видов ресурсов, вместо раздельных иерархий для распределения ресурсов CPU, для регулирования потребления памяти и для ввода/вывода. Раздельные иерархии приводят к трудностям организации взаимодействия между обработчиками и к дополнительным затратам ресурсов ядра при применении правил для процесса, упоминаемого в разных иерархиях.
  • Во второй половине 2023 года планируется прекратить поддержку раздельных иерархий каталогов, когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 251
  3. OpenNews: Microsoft добавил поддержку systemd в WSL (Windows Subsystem for Linux)
  4. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  5. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  6. OpenNews: Леннарт Поттеринг предложил новую архитектуру верифицированной загрузки Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58019-systemd
Ключевые слова: systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:23, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > UKI-образ оформляется в виде одного исполняемого файла в формате PE

    спасибо, не нужно

     
     
  • 2.65, Аноним (65), 16:34, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лёня из микрософта... Повторяется история с Нокией... Все, кто имел дело с микрософтом, либо терпели убытки (особо крупные компании), либо прекращение существования (как Нокия).
     
  • 2.73, Аноним (73), 16:45, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не просто ненужное ненужно, а потому что оно в теории скомпилировано и должно быть быстрее систем загрузки основанных на скриптах, но оно наоборот тормознее.
    Runit нагибает всех любителей подписей всего и вся. Мне правда интересно как они собрались втюхивать эти зонды владельцам Alder Lake материнской платы с Coreboot.
    Всякие додики вещающие про безопасность нужны чисто чтобы поржать.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:27, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> верифицировать по цифровым подписям не только ядро и загрузчик, но и компоненты базового системного окружения.

    То есть теперь все это дело пользователю нельзя менять официально? Это же гадость

     
  • 1.3, pin (??), 13:27, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Кто весь этот бред спонсирует??
     
     
  • 2.7, Максим (??), 13:33, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Мелкомягкие, теперь это уже очевидно.
     
  • 2.18, birdie (ok), 14:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Этот бред решил проблему с зоопарком initd.

    Этот бред решил проблему с зоопарком вариаций логгирования.

    Он упростил тучу вещей.

    Он всё сделал наглядным.

    Но вам ничто не мешает вернуться в прошлое и пользоваться Devuan.

    Вы можете даже отчаянно собрать LFS или Gentoo с -systemd. О, вы даже можете уйти на {Free|Open|Net}BSD.

    Есть много вариантов секса, но, мне кажется, с людьми интересней и приятней.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 14:17, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Есть много вариантов секса, но, мне кажется, с людьми интересней и приятней.

    Эта ти с барашкам нэ пробовал.

     
  • 3.33, Аноним (33), 14:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Этот бред решил проблему с зоопарком initd.

    может быть, но в этом случае достаточно было продавить отказ от всех кроме одного избранного и системд тут не обязателен

    > Этот бред решил проблему с зоопарком вариаций логгирования.

    на локалхосте. Там где логов много journald не живет. А еще при хранении больших объемов логов тормозит systemctl (а может и поправили, не интересно уже даже)

    > Он упростил тучу вещей.

    их и до этого упростили. "Библиотеки" для скриптов придумали давно

    > Он всё сделал наглядным.

    Как наглядно поменять слайс для пользователей?

    А еще у него нет LTS.

     
     
  • 4.37, Аноним (37), 14:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > на локалхосте. Там где логов много journald не живет. А еще при хранении больших объемов логов тормозит systemctl (а может и поправили, не интересно уже даже)

    1GB в сутки на машину - ничего не тормозит, всё работает. Ubuntu 20.04/22.04 LTS.

    >  "Библиотеки" для скриптов придумали давно

    В каждом дистре свою? Проходили этот ад.

    > Как наглядно поменять слайс для пользователей?

    cgroups до systemd вообще не было. Вы не ох*ли?

     
     
  • 5.40, pin (??), 15:04, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > cgroups до systemd вообще не было.

    Чего-чего?

     
  • 5.64, А (??), 16:33, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1GB в сутки на машину

    Ничтожные размеры.

     
  • 3.57, keydon (ok), 15:55, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системдшный барон одной рукой давал, другой отнимал.
    Создал зоопарк системд зависимостей, теперь мало кто может сказать как работает система инициализации от чего зависит и что сломается если убрать этот необязательный в прошлой кирпичик
    зоопарк логгирования по-прежнему существует, зато с джоурналктлем пришло много спицифичных для него проблем
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:34, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Gentoo интересно как это будет реализовано у тех кто использует Системду,здесь же все из исходников. Как проверять на соответствие системное нутро и соответствие чему?
     
     
  • 2.12, Big Robert TheTables (?), 13:50, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    на генте все труднее без системд. При обновлении начинаю one-shot опциями подправлять. Пора на бсд.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:07, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подробности? Больше 10 лет сижу эксклюзивно на генте (больше никто мои хотелки не удовлетворяет) и в первый раз слышу об этом.
     
     
  • 4.23, Аноним (19), 14:13, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я имею в виду, о сущестовании системд мне напомнили только когда systemd-tmpfiles вкатили вместо той мёртвой поделки. Теперь этот пакет пропал и используется systemd-utils. Но я отказался от eudev в пользу оригинального udev (который теперь тоже systemd-utils) и всё равно уже. Чем брать мёртвый шуточный форк, лучше уж оригинальный код использовать.
     
  • 3.21, Аноним (26), 14:11, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там Funtoo?
     
  • 3.32, ryoken (ok), 14:34, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой частотой обновляетесь? Раз в неделю - даже уже проблем около 0.
     
  • 2.17, Аноним (19), 14:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне интереснее как это обновлять, каждый раз пересобирать образ?
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:41, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Назад, в udev без systemd! А если udev не захочет, тогда devfs вместо udev.

    Когда это XML-ное дерьмо полезло в линукс, тогда он и начал катиться в пропасть! udev, HAL, не нужны! Как-то же фря и OpenBSD справляются без udev, значит и мы сможем

     
     
  • 2.13, Аноним (26), 13:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Справедливости ради, .rules-файлы udev совсем неполхожи на XML.
     
  • 2.29, Dead Maxim (?), 14:19, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Назад, в udev без systemd! А если udev не захочет, тогда devfs
    > вместо udev.
    > Когда это XML-ное дерьмо полезло в линукс, тогда он и начал катиться
    > в пропасть! udev, HAL, не нужны! Как-то же фря и OpenBSD
    > справляются без udev, значит и мы сможем

    Gentoo вполне себе справляется без systemd и с eudev, дело не в  можем не можем справляться, дело в том, что ЛПР в мейнстримных проектах командуют пакетить только так, как угодно линии партии systemd-сотоварищи.

    Если отрезвить мозги и вспомнить голосование Debian, даже если закрыть глаза на тот цирк, который протекал в "самом хакерском и самом свободном дистрибутиве".
    Тогда же обещали сохранить возможность работы и альтернативами, только вот, по факту, вы сейчас в Debian с любой актуальной DE не запустите систему без systemd.
    Хотя формально, в репозитории есть и sysvinit и сopenrc, и runit и скорее всего это не всё.
    В итоге самый "свободный и хакерский" дистрибутив захоркодили на systemd так, что даже легко на него нурнувшему Арчу и не снилось.

     
     
  • 3.31, Аноним (19), 14:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не формально sysvinit это основной основной и единственный инит поддерживаемый в gentoo помимо systemd. А вот в качестве альтернативы systemd есть s6.
     
  • 3.45, Rootlexx (?), 15:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Тогда же обещали сохранить возможность работы и альтернативами, только вот, по факту, вы сейчас в Debian с любой актуальной DE не запустите систему без systemd.

    А если запущу? Когда в последний раз пробовал, работали все кроме GNOME3; точнее, последний тоже работал, но в gdm3 была неправильно выставленная зависимость от libpam-systemd (уже исправлено).

    Достаточно было лишь заменить systemd-sysv на sysvinit-core да установить elogind.

     
     
  • 4.53, датыгонишь (?), 15:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Тогда же обещали сохранить возможность работы и альтернативами, только вот, по факту, вы сейчас в Debian с любой актуальной DE не запустите систему без systemd.
    > А если запущу? Когда в последний раз пробовал, работали все кроме GNOME3;
    > точнее, последний тоже работал, но в gdm3 была неправильно выставленная зависимость
    > от libpam-systemd (уже исправлено).
    > Достаточно было лишь заменить systemd-sysv на sysvinit-core да установить elogind.

    Запусти, отчёт выложи на ознакомление, я с радостью посмотрю, как ты в одно лицо проделаешь работу, которую делает, например проект antiX.

    В Debian E17 последний раз можно было поставить без systemd, с sysvinit работают из коробки, без мозгосношений только WM. Все, абсоютно все ходовые популярные актуальные DE там требуют systemd, жёсткой зависимостью.

     
  • 2.30, Аноним (19), 14:20, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше в генту можно было без проблем использовать mdev вместо udev. Но его вроде нет в рантайме, т.е. динамического подключения и скриптов не будет. Как к этому отнесётся софт, я не знаю. У меня у самого куча скриптов на события повешено.
     
  • 2.48, Rootlexx (?), 15:26, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как-то же фря и OpenBSD справляются без udev

    В FreeBSD используется аналог — devd.

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:46, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это чтобы еще лучше ограничивать пользователям доступ к их собственным компьютерам?
     
  • 1.14, saahriktu (ok), 14:00, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наличие возможности ещё не означает, что все маинтейнеры сразу побегут её внедрять. Судя по описанию, эта поддержка UKI для каких-нибудь сертифицированных дистрибутивов, где и так нельзя ничего менять - иначе сертификация летит в /dev/null.
     
     
  • 2.20, RatPoison (?), 14:09, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наличие возможности ещё не означает, что все маинтейнеры сразу побегут её внедрять.
    > Судя по описанию, эта поддержка UKI для каких-нибудь сертифицированных дистрибутивов,
    > где и так нельзя ничего менять - иначе сертификация летит в
    > /dev/null.

    Именно так, ведь возможность использовать систему без systemd, psh-audio и прочих замечательных вещей, ведь полноценно осталась, и абсолютно каждый с лёгкостью этой возможностью может воспользоваться, всё верно.

     
     
  • 3.28, saahriktu (ok), 14:19, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вариант с systemd без UKI продолжает оставаться.
     
     
  • 4.52, Корпораст (?), 15:43, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вариант с systemd без UKI продолжает оставаться.

    Это просто наша недоработка, временная, не беспокойтесь!..

     

  • 1.16, Аноним (16), 14:04, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ключевым изменением в новой версии стала интеграция поддержки модернизированног... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.25, Аноним (25), 14:14, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в чём была раньше проблема интегрировать initrd в ядро при компиляции через CONFIG_INITRAMFS_SOURCE?
     
     
  • 2.34, n00by (ok), 14:46, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше пользователь подписывал это своим ключом, а это неудобно для Microsoft и IBM. А ещё раньше у этих компаний были MS-DOS и PC-DOS, потом Windows и OS/2. Теперь Windows NT и Linux.
     

  • 1.35, Пряникё (?), 14:48, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Во второй половине 2023 года планируется прекратить поддержку раздельных иерархий каталогов, когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib.

    А в чем смысл этого, кто пояснит?..

     
     
  • 2.39, n00by (ok), 14:52, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет всё в /usr в неизменяемом образе Squashfs + flatpak.
     

  • 1.38, Аноним (38), 14:52, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Криворукий смузихлёб поттеринг, не умеющий программировать, окончательно испортил линукс.
    Перехожу на винду 10
     
     
  • 2.44, Шарп (ok), 15:18, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Перехожу на винду 10

    Надеешься, что там Лёню не допускают к разработке ключевых элементов платформы?

     
  • 2.50, Аноним (50), 15:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боюсь, что Windows испорчен задолго до Лёни и гораздо сильнее, чем сабж ))
    Так что дважды подумай перед тем как )
     
  • 2.72, Аноним (72), 16:44, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на win7 переходи, win10 это та-же win7, но с зондами и тормозами
     

  • 1.41, Аноним (41), 15:09, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Для расчёта параметров регистров TPM PCR

    И тут PCR-тест требуют...

     
  • 1.42, Минона (ok), 15:09, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реквестирую поддержку WUKI (Windows Unified Kernel Image).
     
  • 1.43, Шарп (ok), 15:16, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)

    Утром в газете, вечером в куплете. Только недавно Лёня задвинул с трибуны идею, а уже в systemd запилили. Вот это скорость.

     
  • 1.47, Аноним (47), 15:25, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > systemd-pcrphase

    Еще в прошлой новости, первые секунды мозг думал, что это опечатка "systemd-purchase". Наверно это знак, пора добавлять поддержку оплат в системду, хватит уже нахаляву пользоваться.

     
  • 1.49, Аноним (49), 15:29, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо, полность поддерживаю изменения!

    хоть я сам и плохо разбираюсь в линуксах (использую Убунту) половину прочитанного особо не понял, но по ощущениям всё звучит как улучшения безопасности, чего как раз и не хватает линуксам (очень много мнений что линуксы это решeтo).

    комментаторы тут только и делают что критикуют, раньше было лучше, ага
    хотя сами не строчки кода в линукс не написали, никак не развили не дополнили, только сидите тут и пишите что всё вам не так всё не то, сидите дальше, пока умные люди предпочитают пользоваться безопасными энтерпрайз решениями! Собака лает карован идёт.

     
     
  • 2.51, Аноним (65), 15:43, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зонд углубляется - собаки повизгивают от удовольствия: "улучшения безопасности!"
     
     
  • 3.59, Аноним (49), 16:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы себя собакой считаете?? ну ваше право..
    Я вот простой пользователь, никаких зондов мне никто никуда не вставляет.
    думаю проблема в вас
     
     
  • 4.63, Аноним (65), 16:24, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > никаких зондов мне никто никуда не вставляет

    А чего тогда ты начал повизгивать тут?

     
     
  • 5.71, Аноним (49), 16:44, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем вы меня оскорбляете??!

    АДМИНИСТРАЦИЯ примите МЕРЫ!

     
  • 2.54, Аноним (50), 15:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Повар раз за разом делает вместо торта - дерьмо (и по запаху и по консистенции).

    Я в кулинарии плохо разбираюсь (только бутеры ем, что мама готовила), но по ощущениям звучит хайпово и вообще как прорыв в кулинарном деле.

    Остальные люди почему-то не хотят употреблять дерьмо и барагозят на повара, хотя сами ни одного торта никогда не выпекли. Только сидят возмущаются, что всё им не так всё не то, сидите дальше, пока альтернативно одарённые не задумываясь вливают в себя коричневую субстанцию, убеждая себя, что это здорово, полезно, удобно и безопасно! Собака лает корован идёт :)

     
     
  • 3.61, Аноним (49), 16:18, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментатор выше собакам что-то куда-то вставляет, а вы решили выдать про поедание кала....

    не совсем уловил вашу мысль, повар это Леннарт Пёттеринг, а торт из ф*калий это видимо SYSTEMD.
    получается (по вашему мнению) что большинство пользователей линукса едят КАЛ? так как пользуются дистрибутивами с SYSTEMD. И только небольшая группа истинных ценителей недовольна и питается чем то другим...

    так может это Вы не правы, не задумывались??

    рекомендации по питанию довольно универсальны и подходят большинству людей, вот и SYSTEMD сделали универсальным (и УДОБНЫМ!) для большинста пользователей.

     
  • 2.55, Аноним (55), 15:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно. Ещё несколько лет назад местные "борцуны с системой" кидались говном в системд, а сегодня попробуй их перетащить на обратно на sysvinit - глотку порвут за системд! Так что не удивлюсь, если через пару лет они же будут волосню на заднице рвать, защищая уже UKI. Хомячьё оно такое, да.
     
     
  • 3.70, microsoft (?), 16:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на sysv, все норм, ваша сисьа мусор.
     
  • 2.56, Аноним (56), 15:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Полностью солидарен с вашей позицией. Разве могут люди без денег создать такой же качественный и безопасТный продукт как это делают умные люди из корпораций?  Конечно же нет. Поэтому не понимаю зачем пользоваться какими-то Gentoo, Arch, Devuan, если там нет моих любимых skype, whatsapp, viber и yandex browser? Ubuntu и Fedora хватит всем, остальное просто не нужно. Я доверяю корпорациям, так как они делают нашу жизнь лучше. А что сделали для нас немытые маргинальные фрики из опенсорса? Просто подумайте, разве будет нормальный человек открывать свой код бесплатно? Они точно желают нам зла.
     

  • 1.58, Товарисч (?), 15:58, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, наконец-то! Единственная нормальная человеческая система управления загрузкой и сервисами, хоть кто-то безопасностью озабочен. Леннарт молоток!
     
     
  • 2.69, microsoft (?), 16:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе все,мало ее. Ты никому не интересен со своим локалхостом, расслабься. Или есть что прятать?
     

  • 1.60, Аноним (72), 16:17, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто не скинулся на киллера поттерингу, когда собирали? Вот видите к чему привело ваше "да ничего страшного не случилось, просто legacy скрипты выкинули", MS уже на фазе Extend.
     
  • 1.62, истина в последней инстанции (?), 16:23, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё что могут мелкасофт это всё портить. Как не крути, а потный всё испортил. Благо до BSD не добрался.
     
     
  • 2.66, А (??), 16:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Испортить - это верно. Слишком много было испорчено, слишком много на фоне остального хорошего.
     

  • 1.67, microsoft (?), 16:36, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яссно, новости пишут сюда тролли, для разжигания.
     
  • 1.68, Аноним (56), 16:36, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не понимаю почему лучший системный менеджер все еще не переписали на самый безопасный язык, безопасность которого обеспечивается безопасной работой во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода.Также предоставляются средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
     
  • 1.74, Аноним (55), 16:46, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, в чём проблема? Берёте свою Фантом ОС, и дорабатываете как ваша душа пожелает. Или снова будете сидеть и ждать когда ненавистные англосаксы вам на блюдечке всё поднесут? Сами хоть что-то можете сделать?
     

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