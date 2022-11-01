Выпуск системного менеджера systemd 252 с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)

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|1.1, Аноним (1), 13:23, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> UKI-образ оформляется в виде одного исполняемого файла в формате PE
спасибо, не нужно
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|2.65, Аноним (65), 16:34, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лёня из микрософта... Повторяется история с Нокией... Все, кто имел дело с микрософтом, либо терпели убытки (особо крупные компании), либо прекращение существования (как Нокия).
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|2.73, Аноним (73), 16:45, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не просто ненужное ненужно, а потому что оно в теории скомпилировано и должно быть быстрее систем загрузки основанных на скриптах, но оно наоборот тормознее.
Runit нагибает всех любителей подписей всего и вся. Мне правда интересно как они собрались втюхивать эти зонды владельцам Alder Lake материнской платы с Coreboot.
Всякие додики вещающие про безопасность нужны чисто чтобы поржать.
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|1.2, Аноним (2), 13:27, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> верифицировать по цифровым подписям не только ядро и загрузчик, но и компоненты базового системного окружения.
То есть теперь все это дело пользователю нельзя менять официально? Это же гадость
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|2.18, birdie (ok), 14:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Этот бред решил проблему с зоопарком initd.
Этот бред решил проблему с зоопарком вариаций логгирования.
Он упростил тучу вещей.
Он всё сделал наглядным.
Но вам ничто не мешает вернуться в прошлое и пользоваться Devuan.
Вы можете даже отчаянно собрать LFS или Gentoo с -systemd. О, вы даже можете уйти на {Free|Open|Net}BSD.
Есть много вариантов секса, но, мне кажется, с людьми интересней и приятней.
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|3.26, Аноним (26), 14:17, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Есть много вариантов секса, но, мне кажется, с людьми интересней и приятней.
Эта ти с барашкам нэ пробовал.
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|3.33, Аноним (33), 14:36, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Этот бред решил проблему с зоопарком initd.
может быть, но в этом случае достаточно было продавить отказ от всех кроме одного избранного и системд тут не обязателен
> Этот бред решил проблему с зоопарком вариаций логгирования.
на локалхосте. Там где логов много journald не живет. А еще при хранении больших объемов логов тормозит systemctl (а может и поправили, не интересно уже даже)
> Он упростил тучу вещей.
их и до этого упростили. "Библиотеки" для скриптов придумали давно
> Он всё сделал наглядным.
Как наглядно поменять слайс для пользователей?
А еще у него нет LTS.
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|4.37, Аноним (37), 14:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> на локалхосте. Там где логов много journald не живет. А еще при хранении больших объемов логов тормозит systemctl (а может и поправили, не интересно уже даже)
1GB в сутки на машину - ничего не тормозит, всё работает. Ubuntu 20.04/22.04 LTS.
> "Библиотеки" для скриптов придумали давно
В каждом дистре свою? Проходили этот ад.
> Как наглядно поменять слайс для пользователей?
cgroups до systemd вообще не было. Вы не ох*ли?
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|3.57, keydon (ok), 15:55, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Системдшный барон одной рукой давал, другой отнимал.
Создал зоопарк системд зависимостей, теперь мало кто может сказать как работает система инициализации от чего зависит и что сломается если убрать этот необязательный в прошлой кирпичик
зоопарк логгирования по-прежнему существует, зато с джоурналктлем пришло много спицифичных для него проблем
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|1.8, Аноним (8), 13:34, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В Gentoo интересно как это будет реализовано у тех кто использует Системду,здесь же все из исходников. Как проверять на соответствие системное нутро и соответствие чему?
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|3.19, Аноним (19), 14:07, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно подробности? Больше 10 лет сижу эксклюзивно на генте (больше никто мои хотелки не удовлетворяет) и в первый раз слышу об этом.
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|4.23, Аноним (19), 14:13, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я имею в виду, о сущестовании системд мне напомнили только когда systemd-tmpfiles вкатили вместо той мёртвой поделки. Теперь этот пакет пропал и используется systemd-utils. Но я отказался от eudev в пользу оригинального udev (который теперь тоже systemd-utils) и всё равно уже. Чем брать мёртвый шуточный форк, лучше уж оригинальный код использовать.
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|3.32, ryoken (ok), 14:34, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С какой частотой обновляетесь? Раз в неделю - даже уже проблем около 0.
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|2.17, Аноним (19), 14:05, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне интереснее как это обновлять, каждый раз пересобирать образ?
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|1.9, Аноним (9), 13:41, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Назад, в udev без systemd! А если udev не захочет, тогда devfs вместо udev.
Когда это XML-ное дерьмо полезло в линукс, тогда он и начал катиться в пропасть! udev, HAL, не нужны! Как-то же фря и OpenBSD справляются без udev, значит и мы сможем
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|2.13, Аноним (26), 13:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, .rules-файлы udev совсем неполхожи на XML.
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|2.29, Dead Maxim (?), 14:19, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Назад, в udev без systemd! А если udev не захочет, тогда devfs
> вместо udev.
> Когда это XML-ное дерьмо полезло в линукс, тогда он и начал катиться
> в пропасть! udev, HAL, не нужны! Как-то же фря и OpenBSD
> справляются без udev, значит и мы сможем
Gentoo вполне себе справляется без systemd и с eudev, дело не в можем не можем справляться, дело в том, что ЛПР в мейнстримных проектах командуют пакетить только так, как угодно линии партии systemd-сотоварищи.
Если отрезвить мозги и вспомнить голосование Debian, даже если закрыть глаза на тот цирк, который протекал в "самом хакерском и самом свободном дистрибутиве".
Тогда же обещали сохранить возможность работы и альтернативами, только вот, по факту, вы сейчас в Debian с любой актуальной DE не запустите систему без systemd.
Хотя формально, в репозитории есть и sysvinit и сopenrc, и runit и скорее всего это не всё.
В итоге самый "свободный и хакерский" дистрибутив захоркодили на systemd так, что даже легко на него нурнувшему Арчу и не снилось.
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|3.31, Аноним (19), 14:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не формально sysvinit это основной основной и единственный инит поддерживаемый в gentoo помимо systemd. А вот в качестве альтернативы systemd есть s6.
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|3.45, Rootlexx (?), 15:22, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Тогда же обещали сохранить возможность работы и альтернативами, только вот, по факту, вы сейчас в Debian с любой актуальной DE не запустите систему без systemd.
А если запущу? Когда в последний раз пробовал, работали все кроме GNOME3; точнее, последний тоже работал, но в gdm3 была неправильно выставленная зависимость от libpam-systemd (уже исправлено).
Достаточно было лишь заменить systemd-sysv на sysvinit-core да установить elogind.
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|4.53, датыгонишь (?), 15:47, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Тогда же обещали сохранить возможность работы и альтернативами, только вот, по факту, вы сейчас в Debian с любой актуальной DE не запустите систему без systemd.
> А если запущу? Когда в последний раз пробовал, работали все кроме GNOME3;
> точнее, последний тоже работал, но в gdm3 была неправильно выставленная зависимость
> от libpam-systemd (уже исправлено).
> Достаточно было лишь заменить systemd-sysv на sysvinit-core да установить elogind.
Запусти, отчёт выложи на ознакомление, я с радостью посмотрю, как ты в одно лицо проделаешь работу, которую делает, например проект antiX.
В Debian E17 последний раз можно было поставить без systemd, с sysvinit работают из коробки, без мозгосношений только WM. Все, абсоютно все ходовые популярные актуальные DE там требуют systemd, жёсткой зависимостью.
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|2.30, Аноним (19), 14:20, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше в генту можно было без проблем использовать mdev вместо udev. Но его вроде нет в рантайме, т.е. динамического подключения и скриптов не будет. Как к этому отнесётся софт, я не знаю. У меня у самого куча скриптов на события повешено.
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|2.48, Rootlexx (?), 15:26, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Как-то же фря и OpenBSD справляются без udev
В FreeBSD используется аналог — devd.
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|1.11, Аноним (11), 13:46, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это чтобы еще лучше ограничивать пользователям доступ к их собственным компьютерам?
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|1.14, saahriktu (ok), 14:00, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наличие возможности ещё не означает, что все маинтейнеры сразу побегут её внедрять. Судя по описанию, эта поддержка UKI для каких-нибудь сертифицированных дистрибутивов, где и так нельзя ничего менять - иначе сертификация летит в /dev/null.
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|2.20, RatPoison (?), 14:09, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Наличие возможности ещё не означает, что все маинтейнеры сразу побегут её внедрять.
> Судя по описанию, эта поддержка UKI для каких-нибудь сертифицированных дистрибутивов,
> где и так нельзя ничего менять - иначе сертификация летит в
> /dev/null.
Именно так, ведь возможность использовать систему без systemd, psh-audio и прочих замечательных вещей, ведь полноценно осталась, и абсолютно каждый с лёгкостью этой возможностью может воспользоваться, всё верно.
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|4.52, Корпораст (?), 15:43, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вариант с systemd без UKI продолжает оставаться.
Это просто наша недоработка, временная, не беспокойтесь!..
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|1.16, Аноним (16), 14:04, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Ключевым изменением в новой версии стала интеграция поддержки модернизированног... большой текст свёрнут, показать
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|1.25, Аноним (25), 14:14, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А в чём была раньше проблема интегрировать initrd в ядро при компиляции через CONFIG_INITRAMFS_SOURCE?
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|2.34, n00by (ok), 14:46, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше пользователь подписывал это своим ключом, а это неудобно для Microsoft и IBM. А ещё раньше у этих компаний были MS-DOS и PC-DOS, потом Windows и OS/2. Теперь Windows NT и Linux.
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|1.35, Пряникё (?), 14:48, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Во второй половине 2023 года планируется прекратить поддержку раздельных иерархий каталогов, когда /usr монтируется отдельно от корня или разделены каталоги /bin и /usr/bin, /lib и /usr/lib.
А в чем смысл этого, кто пояснит?..
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|1.38, Аноним (38), 14:52, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Криворукий смузихлёб поттеринг, не умеющий программировать, окончательно испортил линукс.
Перехожу на винду 10
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|2.44, Шарп (ok), 15:18, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Перехожу на винду 10
Надеешься, что там Лёню не допускают к разработке ключевых элементов платформы?
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|2.50, Аноним (50), 15:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Боюсь, что Windows испорчен задолго до Лёни и гораздо сильнее, чем сабж ))
Так что дважды подумай перед тем как )
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|2.72, Аноним (72), 16:44, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на win7 переходи, win10 это та-же win7, но с зондами и тормозами
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|1.43, Шарп (ok), 15:16, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>с поддержкой UKI (Unified Kernel Image)
Утром в газете, вечером в куплете. Только недавно Лёня задвинул с трибуны идею, а уже в systemd запилили. Вот это скорость.
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|1.47, Аноним (47), 15:25, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> systemd-pcrphase
Еще в прошлой новости, первые секунды мозг думал, что это опечатка "systemd-purchase". Наверно это знак, пора добавлять поддержку оплат в системду, хватит уже нахаляву пользоваться.
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|1.49, Аноним (49), 15:29, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень хорошо, полность поддерживаю изменения!
хоть я сам и плохо разбираюсь в линуксах (использую Убунту) половину прочитанного особо не понял, но по ощущениям всё звучит как улучшения безопасности, чего как раз и не хватает линуксам (очень много мнений что линуксы это решeтo).
комментаторы тут только и делают что критикуют, раньше было лучше, ага
хотя сами не строчки кода в линукс не написали, никак не развили не дополнили, только сидите тут и пишите что всё вам не так всё не то, сидите дальше, пока умные люди предпочитают пользоваться безопасными энтерпрайз решениями! Собака лает карован идёт.
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|2.51, Аноним (65), 15:43, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зонд углубляется - собаки повизгивают от удовольствия: "улучшения безопасности!"
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|3.59, Аноним (49), 16:10, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вы себя собакой считаете?? ну ваше право..
Я вот простой пользователь, никаких зондов мне никто никуда не вставляет.
думаю проблема в вас
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|4.63, Аноним (65), 16:24, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> никаких зондов мне никто никуда не вставляет
А чего тогда ты начал повизгивать тут?
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|2.54, Аноним (50), 15:49, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Повар раз за разом делает вместо торта - дерьмо (и по запаху и по консистенции).
Я в кулинарии плохо разбираюсь (только бутеры ем, что мама готовила), но по ощущениям звучит хайпово и вообще как прорыв в кулинарном деле.
Остальные люди почему-то не хотят употреблять дерьмо и барагозят на повара, хотя сами ни одного торта никогда не выпекли. Только сидят возмущаются, что всё им не так всё не то, сидите дальше, пока альтернативно одарённые не задумываясь вливают в себя коричневую субстанцию, убеждая себя, что это здорово, полезно, удобно и безопасно! Собака лает корован идёт :)
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|3.61, Аноним (49), 16:18, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Комментатор выше собакам что-то куда-то вставляет, а вы решили выдать про поедание кала....
не совсем уловил вашу мысль, повар это Леннарт Пёттеринг, а торт из ф*калий это видимо SYSTEMD.
получается (по вашему мнению) что большинство пользователей линукса едят КАЛ? так как пользуются дистрибутивами с SYSTEMD. И только небольшая группа истинных ценителей недовольна и питается чем то другим...
так может это Вы не правы, не задумывались??
рекомендации по питанию довольно универсальны и подходят большинству людей, вот и SYSTEMD сделали универсальным (и УДОБНЫМ!) для большинста пользователей.
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|2.55, Аноним (55), 15:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Точно. Ещё несколько лет назад местные "борцуны с системой" кидались говном в системд, а сегодня попробуй их перетащить на обратно на sysvinit - глотку порвут за системд! Так что не удивлюсь, если через пару лет они же будут волосню на заднице рвать, защищая уже UKI. Хомячьё оно такое, да.
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|2.56, Аноним (56), 15:51, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Полностью солидарен с вашей позицией. Разве могут люди без денег создать такой же качественный и безопасТный продукт как это делают умные люди из корпораций? Конечно же нет. Поэтому не понимаю зачем пользоваться какими-то Gentoo, Arch, Devuan, если там нет моих любимых skype, whatsapp, viber и yandex browser? Ubuntu и Fedora хватит всем, остальное просто не нужно. Я доверяю корпорациям, так как они делают нашу жизнь лучше. А что сделали для нас немытые маргинальные фрики из опенсорса? Просто подумайте, разве будет нормальный человек открывать свой код бесплатно? Они точно желают нам зла.
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|1.58, Товарисч (?), 15:58, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Блин, наконец-то! Единственная нормальная человеческая система управления загрузкой и сервисами, хоть кто-то безопасностью озабочен. Леннарт молоток!
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|2.69, microsoft (?), 16:38, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе все,мало ее. Ты никому не интересен со своим локалхостом, расслабься. Или есть что прятать?
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|1.60, Аноним (72), 16:17, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто не скинулся на киллера поттерингу, когда собирали? Вот видите к чему привело ваше "да ничего страшного не случилось, просто legacy скрипты выкинули", MS уже на фазе Extend.
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|2.66, А (??), 16:35, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Испортить - это верно. Слишком много было испорчено, слишком много на фоне остального хорошего.
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|1.68, Аноним (56), 16:36, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не понимаю почему лучший системный менеджер все еще не переписали на самый безопасный язык, безопасность которого обеспечивается безопасной работой во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода.Также предоставляются средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
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|1.74, Аноним (55), 16:46, 01/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребят, в чём проблема? Берёте свою Фантом ОС, и дорабатываете как ваша душа пожелает. Или снова будете сидеть и ждать когда ненавистные англосаксы вам на блюдечке всё поднесут? Сами хоть что-то можете сделать?
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