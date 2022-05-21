Выпуск системного менеджера systemd 251

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|1.1, Аноним (1), 23:34, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и даёт возможность дистрибутивам одновременно поставлять несколько версий данных библиотек
это так лёнька dll-hell реализует?
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|2.4, Аноним (4), 23:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Про dependency hell я слышал. Это когда разные программы, требуют разные версии одной библиотеки, что мешает их одновременной установке. А что такое dll hell?
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|3.9, Аноним (9), 00:10, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Linux dependency hell == windows dll hell, если мне моя память не изменяет
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|4.15, Аноним (15), 00:22, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот. В винде программы тащат нужные либы в свои каталоги, соответственно, конфликт из-за версий библиотек между разными программами исключён.
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|3.24, Аноним (24), 01:27, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Описанное это dll hell. dependency hell это такая же ситуация но на уровне пакетного менеджера: когда разные программы (пакеты) требуют для своей работы разные версии пакетов одной библиотеки. Иногда это таки возможно устроить. Если же система допускает только одну версию некой библиотеки то результат dependency hell эквивалентент dll hell. В общем - есть нюансы
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|2.14, Аноним (-), 00:20, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поскорее бы остальные части ядра перенесли в нее, чтобы всё работало ещё быстрее.
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|3.20, Аноним (-), 00:38, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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о, очердная петросятнна от оппеннет-отребья. г*вна навернул сегодня уже, гнида?
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|2.30, морталкомбат (?), 02:51, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Што ?? Система которая генерирует зависимости сервисов друг от друга, а потом прибивает рандомные сервисы так как зависимости зациклены ?
Система у которой юниты описываются как ххх=zzz=blahblabla ?
Система у которой надо написать "xxx=" перед xxx=blahblahblah" что бы применить blahblahblah ?
Это не система, это костыль который пишут калеки а другие калеки его хвалят.
Идите винду админьте, шаблон с неё снят
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|1.7, Аноним (7), 00:03, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вот и вышла системда,
в моем сердце навсегда.
Хейтеров perdaque горит,
вам спасибо, Леонид!
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|1.8, Аноним (-), 00:08, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Повышены системные требования
Самое первое что ожидаешь увидеть в новости про систему инициализации, которая должна проработать несколько секунд и загрузить основную систему!
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|2.11, Аноним (9), 00:16, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так оно же пишет бинарные логи, запускает и следит за демонами, ещё что-то делает... Надо же как-то пересаживать народ с p3
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|2.16, пох. (?), 00:24, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто тебе сказал что она тебе это должна? Она проработает несколько миллисекунд (воистину достижение!) и сообщит тебе что твое ведро не ведро, и несовместимо с новым модным инитом, быстро побежал и поапгрейдился!
Грузить ничего, естественно, не будет. Сначала ядро поапгрейди! Пофиг что не загружается.
Зато очень, очень быстро!
И, главное - юниты, интуитивно любой макаке приятные.
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|2.17, Тот Самый (?), 00:28, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>систему инициализации, которая должна проработать несколько секунд
Какие "несколько секунд"? Ты отстал от жизни. Поттерингу успех и слава Линуса покоя не дает. Так что скоро ждем появления юнитов systemd-grub и systemd-kernel.
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|1.28, Уважай Линуса Поттеринга (?), 02:00, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ура! Новый релиз чудесного творения прекрасного Линуса Поттеринга, что вывел им Линукс из тьмы баш-портянок в светлое будущее замечательных юнит-файлов. Ещё раз ура!
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