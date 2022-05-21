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Выпуск системного менеджера systemd 251

21.05.2022 23:20

После пяти месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 251.

Основные изменения:

  • Повышены системные требования. Минимальная поддерживаемая версия ядра Linux увеличена с 3.13 до 4.15. Для работы требуется наличие таймера CLOCK_BOOTTIME. Для сборки необходим компилятор с поддержкой стандарта C11 и расширений GNU (для заголовочных файлов продолжает использоваться стандарт C89).
  • Добавлена экспериментальная утилита systemd-sysupdate для автоматического определения, загрузки и установки обновлений с использованием атомарного механизма замены разделов, файлов или каталогов (используются два независимых раздела/файла/каталога, на одном из которых находится текущий работающий ресурс, а на другом устанавливается очередное обновление, после чего разделы/файлы/каталоги меняются местами).
  • Представлена новая внутренняя разделяемая библиотека libsystemd-core-<version>.so, которая устанавливается в каталог /usr/lib/systemd/system и соответствует существующей библиотеке libsystemd-shared-<version>.so. Использование разделяемой библиотеки libsystemd-core-<version>.so позволяет сократить общий установочный размер за счёт повторного использования бинарного кода. Номер версии может задаваться через параметр 'shared-lib-tag' в сборочной системе meson и даёт возможность дистрибутивам одновременно поставлять несколько версий данных библиотек.
  • Реализована передача в обработчики OnFailure/OnSuccess переменных окружения $MONITOR_SERVICE_RESULT, $MONITOR_EXIT_CODE, $MONITOR_EXIT_STATUS, $MONITOR_INVOCATION_ID и $MONITOR_UNIT с информации об отслеживаемом юните.
  • Для unit-ов реализована настройка ExtensionDirectories, которую можно использовать для организации загрузки компонентов расширения системы (System Extension) из обычных каталогов, а не дисковых образов. Содержимое каталога расширения системы накладывается при помощи OverlayFS и применяется для расширения иерархии каталогов /usr/ и /opt/, и добавления дополнительных файлов во время работы, даже если указанные каталоги примонтированы в режиме только для чтения. В команду 'portablectl attach --extension=' также добавлена поддержка указания каталога.
  • Для unit-ов, принудительно завершённых обработчиком systemd-oomd из-за нехватки памяти в системе, обеспечена передача признака 'oom-kill' и отражение в атрибуте 'user.oomd_ooms' числа принудительных завершений.
  • Для unit-ов добавлены новые спецификаторы путей %y/%Y, отражающие нормализованный путь к юниту (с раскрытием символических ссылок). Также добавлены спецификаторы %q для подстановки значения PRETTY_HOSTNAME и %d для подстановки CREDENTIALS_DIRECTORY.
  • В непривилегированных сервисах, запускаемых обычным пользователем с использованием флага "--user", разрешено изменение настроек RootDirectory, MountAPIVFS, ExtensionDirectories, *Capabilities*, ProtectHome, *Directory, TemporaryFileSystem, PrivateTmp, PrivateDevices, PrivateNetwork, NetworkNamespacePath, PrivateIPC, IPCNamespacePath, PrivateUsers, ProtectClock, ProtectKernelTunables, ProtectKernelModules, ProtectKernelLogs и MountFlags. Возможность доступна только при включении в системе пространства имён идентификаторов пользователя (user namespaces).
  • В настройке LoadCredential разрешено указание имени каталога в качестве аргумента, в этом случае предпринимается попытка загрузки учётных данных из всех файлов в указанном каталоге.
  • В systemctl в параметре "--timestamp" появилась возможность указания флага "unix" для показа времени в эпохальном формате (число секунд с 1 января 1970 года).
  • В "systemctl status" реализован флаг "old-kernel", показываемый если загруженное в сеансе ядро имеет более старый номер версии, чем доступное в системе базовое ядро. Также добавлен флаг "unmerged-usr" для определения, что содержимое каталогов /bin/ и /sbin/ сформировано не через символические ссылки на /usr.
  • Для запускаемых процессом PID 1 генераторов предоставлены новые переменные окружения $SYSTEMD_SCOPE (запуск из системного или пользовательского сервиса), $SYSTEMD_IN_INITRD (запуск из initrd или хост-окружения), $SYSTEMD_FIRST_BOOT (индикатор первой загрузки), $SYSTEMD_VIRTUALIZATION (наличие виртуализации или запуска в контейнере) и $SYSTEMD_ARCHITECTURE (архитектура, для которой собрано ядро).
  • В обработчике PID 1 реализована возможность загрузки параметров системных учётных данных из QEMU-интерфейса fw_cfg или через указание в командной строке ядра параметра systemd.set_credential. В директиве LoadCredential обеспечен автоматический поиск учётных данных в каталогах /etc/credstore/, /run/credstore/ и /usr/lib/credstore/, если в качестве аргумента указан относительный путь. Аналогичное поведение применено для директивы LoadCredentialEncrypted, в которой дополнительно проверяются каталоги /etc/credstore.encrypted/, /run/credstore.encrypted/ и /usr/lib/credstore.encrypted/.
  • В systemd-journald стабилизирована возможность экспорта в формате JSON. В командах "journalctl --list-boots" и "bootctl list" добавлена поддержка вывода в формате JSON (флаг "--json").
  • В udev добавлены новые файлы с базами данных hwdb, содержащие сведения о портативных устройствах (КПК, калькуляторы и т.п.) и устройствах, применяемых при создании звука и видео (DJ-пульты, кейпады).
  • В udevadm добавлены новые опции "--prioritized-subsystem" для задания приоритета следования систем (используется в systemd-udev-trigger.service для обработки в первую очередь блочных устройств и TPM), "--type=all", "--initialized-match" и "--initialized-nomatch" для выбора инициализированных или неинициализированных устройств, "udevadm info --tree" для показа дерева объектов в иерархии /sys/. В udevadm также добавлены новые команды "wait" и "lock" для ожидания появления в БД записи об устройстве и блокировки блочного устройства во время форматирования или записи таблицы разделов.
  • Добавлен новый набор символических ссылок на устройства /dev/disk/by-diskseq/<nr> для идентификации блочных устройств по порядковому номеру ("diskseq").
  • В файлы .link в секции [Match] добавлена поддержка параметра "Firmware" для сопоставления устройства по строке с описанием прошивки.
  • В systemd-networkd для unicast-маршрутов, настраиваемых через секцию [Route], значение scope изменено по умолчанию на "link" для соответствия поведению команды "ip route". В секцию [Bridge] добавлен параметр Isolated=true|false для настройки одноимённого атрибута сетевых мостов в ядре. В секции [Tunnel] добавлен параметр External для установки туннелю типа external (режим сбора метаданных). В секции [DHCPServer] добавлены параметры BootServerName, BootServerAddress и BootFilename для настройки адреса сервера, имени сервера и имени загрузочного файла, отправляемых сервером DHCP при загрузке в режиме PXE. В секции [Network] удалён параметр L2TP, вместо которого в .netdev файлах можно использовать новую настройку Local в привязке к интерфейсу L2TP.
  • Добавлен новый юнит "systemd-networkd-wait-online@<interface>.service", который можно использовать для ожидания поднятия определённого сетевого интерфейса.
  • Реализована возможность использования файлов .netdev для создания виртуальных устройств WLAN для настройки которых предложена секция [WLAN].
  • В файлах .link/.network в секции [Match] реализован параметр Kind для сопоставления по типу устройства ("bond", "bridge", "gre", "tun", "veth").
  • Обеспечен запуск systemd-resolved на более раннем этапе загрузки, в том числе реализован запуск из initrd при наличии systemd-resolved в образе initrd.
  • В systemd-cryptenroll добавлена опция --fido2-credential-algorithm для выбора алгоритма шифрования учётных данных и опция --tpm2-with-pin для управления вводом PIN-кода при разблокировке раздела с использованием TPM. В /etc/crypttab добавлена аналогичная опция tpm2-pin. При разблокировке устройств через TPM обеспечено шифрование параметров для защиты от перехвата ключей шифрования.
  • В systemd-timesyncd добавлен D-Bus API для динамического получения информации с NTP-сервера через IPC.
  • Для определения необходимости цветного вывода во всех командах реализована проверка переменной окружения COLORTERM в дополнение к ранее проверяемым NO_COLOR, SYSTEMD_COLORS и TERM.
  • В сборочной системе Meson реализована опция install_tag для выборочной сборки и установки необходимых компонентов: pam, nss, devel (pkg-config), systemd-boot, libsystemd, libudev. Добавлена сборочная опция default-compression для выбора алгоритма сжатия для systemd-journald и systemd-coredump.
  • В sd-boot в loader.conf добавлена экспериментальная настройка "reboot-for-bitlocker" для загрузки Microsoft Windows с BitLocker TPM.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 250
  3. OpenNews: Уязвимости в systemd, Flatpak, Samba, FreeRDP, Clamav, Node.js
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  6. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 249
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57231-systemd
Ключевые слова: systemd, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:34, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и даёт возможность дистрибутивам одновременно поставлять несколько версий данных библиотек

    это так лёнька dll-hell реализует?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:46, 21/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Про dependency hell я слышал. Это когда разные программы, требуют разные версии одной библиотеки, что мешает их одновременной установке. А что такое dll hell?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:10, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux dependency hell == windows dll hell, если мне моя память не изменяет
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 00:22, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот. В винде программы тащат нужные либы в свои каталоги, соответственно, конфликт из-за версий библиотек между разными программами исключён.
     
     
  • 5.21, Гость (??), 01:06, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дорогая жертва ЕГЭ, позволь погуглить за тебя:https://en.m.wikipedia.org/wiki/DLL_Hell#:~:text=In%20computing%2C&#
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 01:58, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ЕГЭ не гони
     
  • 3.24, Аноним (24), 01:27, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Описанное это dll hell. dependency hell это такая же ситуация но на уровне пакетного менеджера: когда разные программы (пакеты) требуют для своей работы разные версии пакетов одной библиотеки. Иногда это таки возможно устроить. Если же система допускает только одну версию некой библиотеки то результат dependency hell эквивалентент dll hell. В общем - есть нюансы
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:42, 21/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Молодцы. Лучшая система инициации из представленных сегодня.
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:20, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поскорее бы остальные части ядра перенесли в нее, чтобы всё работало ещё быстрее.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 00:38, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    о, очердная петросятнна от оппеннет-отребья. г*вна навернул сегодня уже, гнида?
     
  • 2.30, морталкомбат (?), 02:51, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Што ?? Система которая генерирует зависимости сервисов друг от друга, а потом прибивает рандомные сервисы так как зависимости зациклены ?
    Система у которой юниты описываются как ххх=zzz=blahblabla  ?

    Система у которой надо написать "xxx=" перед xxx=blahblahblah" что бы применить blahblahblah ?

    Это не система, это костыль который пишут калеки  а другие калеки его хвалят.
    Идите винду админьте, шаблон с неё снят

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:03, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот и вышла системда,
    в моем сердце навсегда.
    Хейтеров perdaque горит,
    вам спасибо, Леонид!
     
     
  • 2.12, InuYasha (??), 00:16, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве не "Леонард", тогда уж?
     
     
  • 3.29, Уважай Линуса Поттеринга (?), 02:01, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Линус! Линус Поттеринг!
     

  • 1.8, Аноним (-), 00:08, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Повышены системные требования

    Самое первое что ожидаешь увидеть в новости про систему инициализации, которая должна проработать несколько секунд и загрузить основную систему!

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 00:16, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так оно же пишет бинарные логи,  запускает и следит за демонами, ещё что-то делает...  Надо же как-то пересаживать народ с p3
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 01:11, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё оно сеть поднимает и рулит контейнерами.
     
  • 2.13, Аноним (-), 00:17, 22/05/2022 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
  • 2.16, пох. (?), 00:24, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто тебе сказал что она тебе это должна? Она проработает несколько миллисекунд (воистину достижение!) и сообщит тебе что твое ведро не ведро, и несовместимо с новым модным инитом, быстро побежал и поапгрейдился!

    Грузить ничего, естественно, не будет. Сначала ядро поапгрейди! Пофиг что не загружается.

    Зато очень, очень быстро!

    И, главное - юниты, интуитивно любой макаке приятные.

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 00:36, 22/05/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.17, Тот Самый (?), 00:28, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >систему инициализации, которая должна проработать несколько секунд

    Какие "несколько секунд"? Ты отстал от жизни. Поттерингу успех и слава Линуса покоя не дает. Так что скоро ждем появления юнитов systemd-grub и systemd-kernel.

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 00:34, 22/05/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.31, Ilya Indigo (ok), 03:21, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы путаете систему инициализации с загрузчиком.
     

  • 1.10, InuYasha (??), 00:13, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd~
    сеть стоматологий~
    но-мер наш един~
    274-<version>.so
     
  • 1.23, Аноним (23), 01:23, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дикие хохлы и сюда в комменты добрались.
     
     
  • 2.25, Аноним (-), 01:32, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    заткнись, г0вно. пiздуй на фронт, пиiдабол
     
  • 2.26, Мохнатый пись (?), 01:45, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ссы и их откалибруют
     
  • 2.32, Аноним (32), 04:02, 22/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно, в общем-то, администрация одобряет сраньё хрюклов.
     

  • 1.28, Уважай Линуса Поттеринга (?), 02:00, 22/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура! Новый релиз чудесного творения прекрасного Линуса Поттеринга, что вывел им Линукс из тьмы баш-портянок в светлое будущее замечательных юнит-файлов. Ещё раз ура!
     

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