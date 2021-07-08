Выпуск системного менеджера systemd 249

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|1.1, Аноним (1), 14:31, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> В утилите systemd-ask-password появилась опция "--emoji", позволяющая управлять появлением символа замка (🔐) в строке ввода пароля.
Очень полезная фича! (нет)
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|4.53, Аноним (53), 16:11, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что всё с растом автоматически становится безопасным байдизайн. Главное в это верить.
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|5.60, Аноним (60), 16:23, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жду Redox на SystemD. Это прямо будет супер волшебная операционная система. Великое сочетание.
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|3.43, Моргенштерн (?), 15:56, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Три шестерки выбиты над моим глазом так то. И на коронке ещё. А ты сиди и дальше исходи желчью, анон несчастный!!
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|3.54, Аноним (53), 16:13, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так платят-то за чейнджи, а не за просиживание времени. Если они даже всё что надо напишут они начнут несовместимо переписывать то что было. Лучший пример такого Ангуляр там уже 666-ая несовместимая версия и 667 на подходе.
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|4.80, Qwerty (??), 17:18, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Лучший пример такого Ангуляр там уже 666-ая несовместимая версия и 667
> на подходе.
Веб-макаки должны страдать.
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|1.5, Аноним (-), 14:37, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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systemd - сила! Надеюсь, благодаря этим изменениям дистрибутивы вроде Fedora Atomic Workstation станут повсеместным стандартом.
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|1.6, Аноним (60), 14:44, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Большой, тяжеловесный, но с эмодзями. В TempleOS можно тоже картинки в код добавлять, может systemd туда портируете?
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|2.27, Аноним (27), 15:42, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очередная бредятина, целых 25 мб на диске и 96 мегабайт оперативки в полностью настроенной системе с кучей сервиса.
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|3.48, Аноним (60), 16:01, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>целых 25 мб на диске и 96 мегабайт оперативки
Очнись дядь, для системного менеджера это много.
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|4.75, Самый Лучший Гусь (?), 17:09, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаю сдать свой писюк в музей с такими заявлениями и купить шаверму на сэкономленные на электричестве деньги. Какова идея?
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|1.7, Аноним (7), 14:49, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А тем временем opentmpfiles всё и остаётся только systemd-tmpfiles. Видимо, пора переходить всем на сабж.
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|2.18, пох. (?), 15:16, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как мы сорок лет жили без этого щастья, действительно?
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|3.31, Аноним (31), 15:45, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, у тебя, вантузятника - системд не было раньше и нет сейчас. К чему вообще претензии?
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|4.59, пох. (?), 16:18, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"А дьявола тоже нет? Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!"
Вы ж именно с винды и содрали эту концепцию, 1:1, потому что для того ж и сдирали чтоб у вас все было "как в винде".
А в моем линуксе - никакого systemd раньше не было, угу. Прекрасненько обходились - те, у кого уже была одна винда и вторая совершенно не требовалась.
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|3.33, Аноним (7), 15:46, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Как мы сорок лет жили без этого щастья, действительно?
Как-то надёжнее выглядит использовать сразу его, чем кое-как прикрученные проволокой и изолентой куски из него. В то же время, альтернативы слишком забагованные и ошибки никто не спешит исправлять. Или всё меньше поддерживаются софтом. Если системный менеджер ещё можно заменить на s6 какой-нибудь, то udev с loginctl заменить уже не на что.
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|4.63, пох. (?), 16:34, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Как мы сорок лет жили без этого щастья, действительно?
Я, собственно, про ненужно-tmpfiles, отдельно.
> Как-то надёжнее выглядит использовать сразу его, чем кое-как прикрученные проволокой и
> изолентой куски из него. В то же время, альтернативы слишком забагованные
В целом если вам понадобились куски - то да, садитесь, приехали. Ну или можно ставить винду сразу.
> Если системный менеджер ещё можно заменить на s6 какой-нибудь, то udev
mknod
udev же не делает ничего волшебного, его появлению мы обязаны, будете смеяться, еще большей бредятине чем "скоростной загрузке" - якобы проблеме нехватки inodes для всех возможных и невозможных устройств в /dev если их просто создать там статически.
Уже ни inodes никаких нет давно, и dev виртуальный, а они все поезда под откос пускают.
> с loginctl заменить уже не на что.
в смысле - logind ? Ну так нет ненужных "слайсов" с "сессиями" - не нужен и logind.
Ну да, софт придется пересобрать, сказав ему что это у тебя не линукс. Поскольку он уже давно весь считает что бывает только systemd/linux (как оно по факту и есть), и какая-нибудь freebsd еще, может быть.
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|5.73, Аноним (7), 17:04, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, мне вот надо чтобы гейпад в мышке не работал, гейпад в клавиатуре не работал, и вместо них цеплялся периодически подключаемый гейпад от коробки, ещё палку утех иногда подключаю и её тоже надо распознать отдельно. Как их всех различать с udev и разрулить это всё правилами я понимаю (это с фирменными, с китайскими подделками возможны варианты и тут), как сделать без удев уже не очень. Перенастраивать после каждого подключения вручную?
А без отдельного systemd-tmpfiles есть только уязвимые багованные реализации которые теперь закопали.
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|1.16, ryoken (ok), 15:14, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> В udev добавлена новая база оборудования для устройств FireWire (IEEE 1394).
Вовремя ребята очухались, ничего не скажешь :D. (Хотя кое-чем на этой шине пользуюсь.)
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|1.26, user90 (?), 15:29, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я напомню, что ЭТО засунуто корпорастами. Было печально смотреть как например OpenSUSE тоже прогнулась, а я их любил..
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|1.28, Аноньимъ (ok), 15:42, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ничего хорошего не жду от этих обновлений и от системы Д в целом.
Они натягивают сову на глобус и вместо создания удобного и полезного функционала создают тысячи опций. Добавляют сложный и нетривиальный функционал создавая сложную в использовании и запутанную систему.
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|2.55, Аноним (-), 16:13, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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держи в курсе, комментарии полны теми, кому важно твое икспертное мнение
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|1.34, Аноним (34), 15:47, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пользователь, который использует лишь приложения, разве нуждается в systemd?
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|2.44, Аноним (7), 15:56, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пользователь, который использует лишь приложения, разве нуждается в systemd?
Вообще, пользователь, которого интересуют только приложения, как раз в системд и нуждается. Перезапуск, ограничение ресурсов, конфигурация сети, и прочее полезное что в системд из коробки. Он же не будет писать и исправлять баш-портянки для запуска демонов, а значит, его выбор -- это системд. Если человек достаточно компетентен, чтобы пользоваться тем же openrc, ему придётся пострадать и постоянно отказываться от различных привычных удобств.
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|4.68, Аноним (7), 16:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нцадь лет пользуюсь OpenRC, страданий не наблюдал.
Ну, скажем, ты используешь NUT? С cgroups тоже веселья хватает и v2 не поддерживается. А xboxdrv тебе как? А как было когда он был в худшем состоянии, чем сейчас?
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|5.76, Аноним (78), 17:10, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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NUT не использую, не знаю что это.
А что мешает управлять cgroups через /sys при необходимости?
xboxdrv - что это?
А когда он был в худшем состоянии? Он всегда просто работал.
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|3.77, Аноньимъ (ok), 17:12, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая-то пьяная фантазия.
То есть чтобы использовать федору до перехода tё на систем-Д нужно было
>писать и исправлять баш-портянки для запуска демонов
и приходилось
>пострадать и постоянно отказываться от различных привычных удобств
?
> Перезапуск, ограничение ресурсов, конфигурация сети, и прочее полезное что в системд из коробки
Систем-Д тут причём? Это искаробки везде было и до неё.
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|4.82, Аноним (7), 17:22, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только раньше софт поддерживал баш портянки, теперь баш портянки у софта по весьма остаточному принципу, если вообще есть.
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|3.40, Аноним (-), 15:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хорошо бы все любители SystemD собрались на острове и там осталось! ДБ!
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|3.41, Аноним (-), 15:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошо бы все любители Gnome собрались на острове и там стали гномиками
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|3.79, Аноньимъ (ok), 17:14, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Arch же на systemd, значит, они сторона тёмная.
Не тёмная, а радужная!
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|1.38, Аноним (-), 15:53, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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systemd - это тоже самое что и chromium от Google!
Сначало подсадят, а потом придушат!
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|2.52, Аноним (53), 16:09, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хоть один Анон тут все понимает в отличии от айбиэмовских ботов, которые наводнили все комменты своей любовью к системди
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|1.42, Аноним (42), 15:56, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Отличная новость. В opensuse tumbleweed только-только заехал 248-й релиз, а тут уже 249-й выкатили.
Не очень понимаю любителей баш-портянок, которые возбуждаются о каждой новости о systemd. Если лень документацию прочитать и осознать, что это нормальный рабочий инструмент, так сиди себе на sysvinit и не высовывай свой крошечный моск.
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|2.81, Аноньимъ (ok), 17:19, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если лень документацию прочитать и осознать, что это нормальный рабочий инструмент
1. Там документации уже на 900 страниц мелкого текста!
2. Каким образом ЭТО нормальный инструмент? Нормальный для чего конкретно? Нормальный DHCP клиент? Нормальный сервис синхронизации времени? Нормальный оповещатель днс гугла? Нормальным менеджер сессий графической среды?
Нормальный в ЧЁМ КОНКРЕТНО этот ваш систем-Д?
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|1.64, Аноним (64), 16:34, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чё-т прям дофига написали, надо уже как в Chrome под ведроид, там что ни версия - "В этом обновлении мы повысили стабильность и производительность".
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