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Выпуск системного менеджера systemd 249

08.07.2021 14:20

После трёх месяцев разработки представлен релиз системного менеджера systemd 249. В новом выпуске обеспечена возможность определения пользователей/групп в формате JSON, стабилизирован протокол Journal, упрощена организация загрузки сменяющих друг-друга дисковых разделов, добавлена возможность привязки BPF-программ к сервисам, реализован маппинг идентификаторов пользователей в примонтированных разделах, предложена большая порция новых сетевых настроек и возможностей для запуска контейнеров.

Основные изменения:

  • Документирован протокол Journal, который можно использовать в клиентах вместо протокола syslog для локальной доставки лог-записей. Протокол Journal реализован достаточно давно и уже используется в некоторых клиентских библиотеках, тем не менее его официальная поддержка заявлена только сейчас.
  • В userdb и nss-systemd обеспечено чтение дополнительных определений пользователей, размещённых в каталогах /etc/userdb/, /run/userdb/, /run/host/userdb/ и /usr/lib/userdb/, заданных в формате JSON. Отмечается, что указанная возможность предоставит дополнительный механизм создания пользователей в системе, обеспечив для него полную интеграцию с NSS и /etc/shadow. Поддержка формата JSON для записей пользователей/групп также позволит прикреплять к пользователям различные параметры управления ресурсами и другие настройки, которые распознают pam_systemd и systemd-logind.
  • В nss-systemd обеспечен синтез записей пользователя/группы в /etc/shadow с использованием хэшированных паролей из systemd-homed.
  • Реализован механизм, упрощающий организацию обновления с использованием заменяющих друг-друга дисковых разделов (один раздел активный, а второй запасной - обновление копируется на запасной раздел, после чего он становится активным). Если в дисковом образе присутствует два корневых или /usr раздела, а udev не определил наличие параметра 'root=' или выполняется обработка дисковых образов, указанных через опцию "--image" в утилитах systemd-nspawn и systemd-dissect, раздел для загрузки может быть вычислен через сравнение меток GPT (подразумевается, что в метке GPT упоминается номер версии содержимого раздела и systemd выберет раздел с более свежими изменениями).
  • В файлы сервисов добавлена настройка BPFProgram, при помощи которой можно организовать загрузку BPF-программ в ядро и управление ими c привязкой к определённым сервисам systemd.
  • В systemd-fstab-generator и systemd-repart добавлена возможность загрузки с дисков, на которых имеется только раздел /usr и нет корневого раздела (корневой раздел будет сгенерирован утилитой systemd-repart во время первой загрузки).
  • В systemd-nspawn опция "--private-user-chown" заменена на более универсальный вариант "--private-user-ownership", который может принимать значения "chown" как эквивалент "--private-user-chown", "off" для отключения старой настройки, "map" для маппинга идентификаторов пользователей в примонтированных файловых системах и "auto" для выбора "map" при наличии необходимой функциональности в ядре (5.12+) или отката на рекурсивный вызов "chown" в противном случае. При помощи маппинга можно сопоставить файлы одного пользователя на примонтированном чужом разделе с другим пользователем в текущей системе, что позволяет упростить совместное использование файлов разными пользователями. В механизме переносимых домашних каталогов systemd-homed маппинг позволит пользователям перемещать свои домашние каталоги на внешние носители и использовать их на разных компьютерах, раскладка идентификаторов пользователей на которых не совпадает.
  • В systemd-nspawn в опции "--private-user" теперь можно использовать значение "identity" для прямого отражения идентификаторов пользователей при настройке пространства имён (user namespace), т.е. UID 0 и UID 1 в контейнере будут отражены в UID 0 и UID 1 на стороне хоста, для сокращения векторов атак (контейнер получит возможности процесса только в своём пространстве имён).
  • В systemd-nspawn добавлена опция "--bind-user" для проброса в контейнер учётной записи пользователя, имеющегося в хост-окружении (в контейнер монтируется домашний каталог, добавляется запись пользователя/группы и выполняется маппинг UID между контейнером и хост-окружением).


  • В systemd-ask-password и systemd-sysusers добавлена поддержка запроса устанавливаемых паролей (passwd.hashed-password.<user> и passwd.plaintext-password.<user>) при помощи появившегося в выпуске systemd 247 механизма безопасной передачи конфиденциальных данных с использованием промежуточных файлов в отдельном каталоге. По умолчанию учётные данные принимаются от процесса с PID1, который получает их, например, от менеджера управления контейнерами, что позволяет организовать настройку пароля пользователя при первой загрузке.
  • В systemd-firstboot добавлена поддержка использования механизма безопасной передачи конфиденциальных данных для запроса различных параметров системы, что может применяться для инициализации системных настроек при первой загрузке образа контейнера, в котором нет необходимых настроек в каталоге /etc.
  • В процессе PID 1 во время загрузки обеспечен показ одновременно имени и описания юнита. Изменить вывод можно через параметр "StatusUnitFormat=combined" в system.conf или опцию командной строки ядра "systemd.status-unit-format=combined"
  • В утилиты systemd-machine-id-setup и systemd-repart добавлена опция "--image" для передачи файла с идентификатором машины в дисковых образ или для увеличения размера дискового образа.
  • В файл настройки разделов, используемый утилитой systemd-repart, добавлен параметр MakeDirectories, который можно использовать для создания произвольных каталогов в создаваемой файловой системе на этапе до отражения в таблице разделов (например, для создания в корневом разделе каталогов для точек монтирования, чтобы иметь возможность сразу примонтировать раздел в режиме только для чтения). Для управления GPT-флагами в создаваемых разделах добавлены соответствующие параметры Flags, ReadOnly и NoAuto. В параметре CopyBlocks реализовано значение "auto" для автоматического выбора текущего загрузочного раздела в качестве источника при копировании блоков (например, когда необходимо перенести собственный корневой раздел на новый носитель).
  • В GPT реализован флаг "grow-file-system", аналогичный опции монтирования x-systemd.growfs и обеспечивающий автоматическое расширение размера ФС до границ блочного устройства, если размер ФС меньше раздела. Флаг применим к ФС Ext3, XFS и Btrfs, и может применяться к автоматически определяемым разделам. Флаг по умолчанию включается для доступных на запись разделов, автоматически создаваемых через systemd-repart. В для настройки флага в systemd-repart добавлена опция GrowFileSystem.
  • В файле /etc/os-release реализована поддержка новых переменных IMAGE_VERSION и IMAGE_ID для определения версии и идентификатора атомарно обновляемых образов. Для подстановки указанных значений в различные команды предложены спецификаторы %M и %A.
  • В утилиту portablectl добавлен параметр "--extension" для активации переносимых образов расширения системы (например, через них можно распространять образы с дополнительными сервисами, интегрируемыми в корневой раздел).
  • В утилите systemd-coredump обеспечено извлечение ELF-информации build-id при формировании core-дампа процесса, что может оказаться полезным для определения к какому пакету относится сбойный процесс, если информация об имени и версии deb- или rpm-пакетов была встроена в ELF-файлы.
  • В udev добавлена новая база оборудования для устройств FireWire (IEEE 1394).
  • В udev в схему выбора имён сетевых интерфейсов "net_id" добавлены три изменения, нарушающие обратную совместимость: некорректные символы в именах интерфейсов теперь заменяются на "_"; имена слотов PCI hotplug для систем s390 обрабатываются в форме шестнадцатеричных чисел; разрешено использование до 65535 встроенных PCI-устройств (ранее номера выше 16383 блокировались).
  • В systemd-resolved в список NTA (Negative Trust Anchors) добавлен домен "home.arpa", рекомендованный для локальных домашних сетей, но не применяемый в DNSSEC.
  • В параметре CPUAffinity обеспечен разбор спецификаторов "%".
  • В файлы ".network" добавлен параметр ManageForeignRoutingPolicyRules, который можно использовать для исключения обработки в systemd-networkd сторонних политик маршрутизации.
  • В файлы ".network" добавлен параметр RequiredFamilyForOnline для определения наличия IPv4 или IPv6 адреса как признака нахождения сетевого интерфейса в состоянии "online". В networkctl обеспечено отображение состояния "online" для каждого линка.
  • В файлы ".network" добавлен параметр OutgoingInterface для определения исходящих интерфейсов при настройке сетевых мостов.
  • В файлы ".network" добавлен параметр Group, позволяющий настроить группу Multipath для записей в секции "[NextHop]".
  • В systemd-network-wait-online добавлены опции "-4" и "-6" для ограничения ожидания соединения только для IPv4 или IPv6.
  • В настройки DHCP-сервера добавлен параметр RelayTarget, переводящий сервер в режим DHCP Ralay. Для дополнительной настройки DHCP-релея предложены опции RelayAgentCircuitId и RelayAgentRemoteId.
  • В DHCP-сервер добавлен параметр ServerAddress, позволяющий явно выставить IP-адрес сервера (иначе адрес выбирается автоматически).
  • В DHCP-сервере реализована секция [DHCPServerStaticLease], позволяющая настроить статические привязки адресов (DHCP leases), указав привязки фиксированных IP к MAC-адресам и наоборот.
  • В настройке RestrictAddressFamilies реализована поддержка значения "none", при указании которого сервису не будут доступны сокеты любого семейства адресов.
  • В файлах ".network" в секциях [Address], [DHCPv6PrefixDelegation] и [IPv6Prefix] реализована поддержка настройки RouteMetric, позволяющей указать метрику для префикса маршрута, созданного для указанного адреса.
  • В nss-myhostname и systemd-resolved обеспечен синтез DNS-записей c адресами для хостов со специальным именем "_outbound", для которых всегда выдаётся локальный IP, выбранный в соответствии с маршрутами по умолчанию, используемыми для исходящих соединений.
  • В файлы .network в секцию "[DHCPv4]" добавлена активная по умолчанию настройка RoutesToNTP, предписывающая добавление отдельного маршрута через текущий сетевой интерфейс для доступа к адресу NTP-сервера, полученному для этого интерфейса при помощи DHCP (по аналогии с DNS настройка позволяет гарантировать, что трафик к NTP-серверу будет направлен через интерфейс, через который этот адрес был получен).
  • Добавлены настройки SocketBindAllow и SocketBindDeny для управления доступом к сокетам, привязанным к текущему сервису.
  • Для unit-файлов реализована условная настройка ConditionFirmware, позволяющая создавать проверки, оценивающие функции прошивки, такие как работа на системах UEFI и device.tree, а также проверять совместимость с определёнными возможностями device-tree.
  • Реализована опция ConditionOSRelease для проверки полей в файле /etc/os-release. При определении условий проверки значений полей допустимы операторы "=", "!=", "<", "<=", ">=", ">".
  • В утилите hostnamectl команды вида "get-xyz" и "set-xyz" избавлены от префиксов "get" и "set", например, вместо "hostnamectl get-hostname" и "hostnamectl "set-hostname" можно использовать команду "hostnamectl hostname", присвоение значения в которой определяется указанием дополнительного аргумента ("hostnamectl hostname value"). Поддержка старых команд сохранена для обеспечения совместимости.
  • В утилите systemd-detect-virt и настройке ConditionVirtualization обеспечена корректная идентификация окружений Amazon EC2.
  • Настройка LogLevelMax в unit-файлах теперь применяется не только к лог-сообщениям, созданным сервисом, но и сообщениям процесса PID 1, в которых упоминается сервис.
  • Предоставлена возможность включения данных SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting) в файлы systemd-boot EFI PE.
  • В /etc/crypttab реализованы новые опции "headless" и "password-echo - первая позволяет пропустить все операции, связанные с интерактивным запросом паролей и PIN у пользователя, а вторая даёт возможность настроить метод отображения ввода пароля (ничего не показывать, показывать посимвольно и отображать звёздочки). В systemd-ask-password для аналогичных целей добавлена опция "--echo".
  • В systemd-cryptenroll, systemd-cryptsetup и systemd-homed расширена поддержка разблокирования шифрованных разделов LUKS2 при помощи токенов FIDO2. Добавлены новые опции "--fido2-with-user-presence", "--fido2-with-user-verification" и "--fido2-with-client-pin" для управления проверкой физического присутствия пользователя, верификацией и необходимости ввода PIN-кода.
  • В systemd-journal-gatewayd добавлены опции "--user", "--system", "--merge" и "--file", аналогичные таким же опциям journalctl.
  • В дополнение к прямым зависимостям между юнитами, задаваемым через параметры OnFailure и Slice, добавлена поддержка неявных обратных зависимостей OnFailureOf и SliceOf, которые могут быть полезны, например, для определения всех unit-ов, входящих в slice.
  • Добавлены новые типы зависимостей между unit-ами: OnSuccess и OnSuccessOf (противоположность OnFailure, вызываемая при удачном завершении); PropagatesStopTo и StopPropagatedFrom (позволяют распространить событие остановки unit-а на другой unit); Upholds и UpheldBy (альтернатива Restart).
  • В утилите systemd-ask-password появилась опция "--emoji" для управления появлением символа замка (🔐) в строке ввода пароля.
  • Добавлена документация по структуре дерева исходных текстов systemd.
  • Для unit-ов добавлено свойство MemoryAvailable, показывающее сколько памяти остаётся у unit-а в запасе до достижения лимита, выставленного через параметры MemoryMax, MemoryHigh или MemoryAvailable.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 248
  3. OpenNews: RotaJakiro - новое вредоносное ПО для Linux, маскирующееся под процесс systemd
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  6. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55457-systemd
Ключевые слова: systemd, init, boot
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  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > В утилите systemd-ask-password появилась опция "--emoji", позволяющая управлять появлением символа замка (🔐) в строке ввода пароля.

    Очень полезная фича! (нет)

     
     
  • 2.8, айпони ставит системд (?), 14:49, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для поней сделали.
     
  • 2.14, ryoken (ok), 15:13, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С Макоси содрали.
     
  • 2.29, Анын (ok), 15:43, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А ни косынку, ни сапёра так и не запилили :(
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:54, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в раст так и не завезли.
     
     
  • 3.50, Подружка (?), 16:05, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    казалось бы причем здесь раст?..
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 16:11, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что всё с растом автоматически становится безопасным байдизайн. Главное в это верить.
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 16:23, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жду Redox на SystemD. Это прямо будет супер волшебная операционная система. Великое сочетание.
     
  • 3.69, Аноним (69), 16:57, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно, пусть лучше на ada перепишут, вот!
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 17:13, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при этом переработают в сторону упрощения его архитектуры.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:31, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сколько еще раз будет выходить одна и та же версия?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:33, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Трехзначное число, легко запутаться. Понимаю твою боль.
     
     
  • 3.43, Моргенштерн (?), 15:56, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Три шестерки выбиты над моим глазом так то. И на коронке ещё. А ты сиди и дальше исходи желчью, анон несчастный!!
     

  • 1.3, Аноним (4), 14:31, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все фичастее и фичастее! Ура!
     
     
  • 2.10, Qwerty (??), 14:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Реально огромный ченжлог. Вот что значит корпорация пишет.
     
     
  • 3.49, Подружка (?), 16:04, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой, девочки, а у Лёни реально огромный членжог!1
     
  • 3.54, Аноним (53), 16:13, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так платят-то за чейнджи, а не за просиживание времени. Если они даже всё что надо напишут они начнут несовместимо переписывать то что было. Лучший пример такого Ангуляр там уже 666-ая несовместимая версия и 667 на подходе.  
     
     
  • 4.80, Qwerty (??), 17:18, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучший пример такого Ангуляр там уже 666-ая несовместимая версия и 667
    > на подходе.

    Веб-макаки должны страдать.

     

  • 1.5, Аноним (-), 14:37, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    systemd - сила! Надеюсь, благодаря этим изменениям дистрибутивы вроде Fedora Atomic Workstation станут повсеместным стандартом.
     
     
  • 2.30, Аноньимъ (ok), 15:44, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >systemd - сила!

    Нечистая.

     
  • 2.62, Аноним (78), 16:29, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Сила она в правде, а не в деньгах." Это не про systemd.
     

  • 1.6, Аноним (60), 14:44, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Большой, тяжеловесный, но с эмодзями. В TempleOS можно тоже картинки в код добавлять, может systemd туда портируете?
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 15:42, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очередная бредятина, целых 25 мб на диске и 96 мегабайт оперативки в полностью настроенной системе с кучей сервиса.
     
     
  • 3.48, Аноним (60), 16:01, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >целых 25 мб на диске и 96 мегабайт оперативки

    Очнись дядь, для системного менеджера это много.

     
     
  • 4.75, Самый Лучший Гусь (?), 17:09, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю сдать свой писюк в музей с такими заявлениями и купить шаверму на сэкономленные на электричестве деньги. Какова идея?
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:49, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А тем временем opentmpfiles всё и остаётся только systemd-tmpfiles. Видимо, пора переходить всем на сабж.
     
     
  • 2.18, пох. (?), 15:16, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как мы сорок лет жили без этого щастья, действительно?

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:45, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, у тебя, вантузятника - системд не было раньше и нет сейчас. К чему вообще претензии?
     
     
  • 4.59, пох. (?), 16:18, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А дьявола тоже нет? Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!"

    Вы ж именно с винды и содрали эту концепцию, 1:1, потому что для того ж и сдирали чтоб у вас все было "как в винде".

    А в моем линуксе - никакого systemd раньше не было, угу. Прекрасненько обходились - те, у кого уже была одна винда и вторая совершенно не требовалась.

     
  • 3.33, Аноним (7), 15:46, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Как мы сорок лет жили без этого щастья, действительно?

    Как-то надёжнее выглядит использовать сразу его, чем кое-как прикрученные проволокой и изолентой куски из него. В то же время, альтернативы слишком забагованные и ошибки никто не спешит исправлять. Или всё меньше поддерживаются софтом. Если системный менеджер ещё можно заменить на s6 какой-нибудь, то udev с loginctl заменить уже не на что.

     
     
  • 4.63, пох. (?), 16:34, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Как мы сорок лет жили без этого щастья, действительно?

    Я, собственно, про ненужно-tmpfiles, отдельно.

    > Как-то надёжнее выглядит использовать сразу его, чем кое-как прикрученные проволокой и
    > изолентой куски из него. В то же время, альтернативы слишком забагованные

    В целом если вам понадобились куски - то да, садитесь, приехали. Ну или можно ставить винду сразу.

    > Если системный менеджер ещё можно заменить на s6 какой-нибудь, то udev

    mknod
    udev же не делает ничего волшебного, его появлению мы обязаны, будете смеяться, еще большей бредятине чем "скоростной загрузке" - якобы проблеме нехватки inodes для всех возможных и невозможных устройств в /dev если их просто создать там статически.
    Уже ни inodes никаких нет давно, и dev виртуальный, а они все поезда под откос пускают.

    > с loginctl заменить уже не на что.

    в смысле - logind ? Ну так нет ненужных "слайсов" с "сессиями" - не нужен и logind.
    Ну да, софт придется пересобрать, сказав ему что это у тебя не линукс. Поскольку он уже давно весь считает что бывает только systemd/linux (как оно по факту и есть), и какая-нибудь freebsd еще, может быть.

     
     
  • 5.73, Аноним (7), 17:04, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, мне вот надо чтобы гейпад в мышке не работал, гейпад в клавиатуре не работал, и вместо них цеплялся периодически подключаемый гейпад от коробки, ещё палку утех иногда подключаю и её тоже надо распознать отдельно. Как их всех различать с udev и разрулить это всё правилами я понимаю (это с фирменными, с китайскими подделками возможны варианты и тут), как сделать без удев уже не очень. Перенастраивать после каждого подключения вручную?

    А без отдельного systemd-tmpfiles есть только уязвимые багованные реализации которые теперь закопали.

     

  • 1.9, Какаянахренразница (ok), 14:53, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой-какой, простите, номер выпуска? Говорите помедленнее, я записываю.
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 16:17, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну и старпер
     

  • 1.13, user90 (?), 15:13, 08/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:14, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.21, Минона (ok), 15:20, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 15:52, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.19, пох. (?), 15:17, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.20, A.Stahl (ok), 15:19, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.23, Минона (ok), 15:21, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.24, user90 (?), 15:22, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.25, макпыф (ok), 15:22, 08/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.15, Аноним (17), 15:14, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пипец комбайн
     
  • 1.16, ryoken (ok), 15:14, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>  В udev добавлена новая база оборудования для устройств FireWire (IEEE 1394).

    Вовремя ребята очухались, ничего не скажешь :D. (Хотя кое-чем на этой шине пользуюсь.)

     
  • 1.26, user90 (?), 15:29, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я напомню, что ЭТО засунуто корпорастами. Было печально смотреть как например OpenSUSE тоже прогнулась, а я их любил..
     
  • 1.28, Аноньимъ (ok), 15:42, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ничего хорошего не жду от этих обновлений и от системы Д в целом.

    Они натягивают сову на глобус и вместо создания удобного и полезного функционала создают тысячи опций. Добавляют сложный и нетривиальный функционал создавая сложную в использовании и запутанную систему.

     
     
  • 2.55, Аноним (-), 16:13, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    держи в курсе, комментарии полны теми, кому важно твое икспертное мнение
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:46, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Опять арч сломается
     
  • 1.34, Аноним (34), 15:47, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользователь, который использует лишь приложения, разве нуждается в systemd?
     
     
  • 2.44, Аноним (7), 15:56, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пользователь, который использует лишь приложения, разве нуждается в systemd?

    Вообще, пользователь, которого интересуют только приложения, как раз в системд и нуждается. Перезапуск, ограничение ресурсов, конфигурация сети, и прочее полезное что в системд из коробки. Он же не будет писать и исправлять баш-портянки для запуска демонов, а значит, его выбор -- это системд. Если человек достаточно компетентен, чтобы пользоваться тем же openrc, ему придётся пострадать и постоянно отказываться от различных привычных удобств.

     
     
  • 3.61, Аноним (61), 16:28, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это каких например удобств?
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 16:52, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.0 зрения
     
     
  • 5.74, Аноним (78), 17:04, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1.46
     
  • 3.65, Аноним (78), 16:38, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нцадь лет пользуюсь OpenRC, страданий не наблюдал.
     
     
  • 4.68, Аноним (7), 16:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нцадь лет пользуюсь OpenRC, страданий не наблюдал.

    Ну, скажем, ты используешь NUT? С cgroups тоже веселья хватает и v2 не поддерживается. А xboxdrv тебе как? А как было когда он был в худшем состоянии, чем сейчас?

     
     
  • 5.76, Аноним (78), 17:10, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NUT не использую, не знаю что это.
    А что мешает управлять cgroups через /sys при необходимости?
    xboxdrv - что это?
    А когда он был в худшем состоянии? Он всегда просто работал.
     
  • 3.77, Аноньимъ (ok), 17:12, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то пьяная фантазия.

    То есть чтобы использовать федору до перехода tё на систем-Д нужно было
    >писать и исправлять баш-портянки для запуска демонов

    и приходилось
    >пострадать и постоянно отказываться от различных привычных удобств

    ?

    > Перезапуск, ограничение ресурсов, конфигурация сети, и прочее полезное что в системд из коробки

    Систем-Д тут причём? Это искаробки везде было и до неё.

     
     
  • 4.82, Аноним (7), 17:22, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только раньше софт поддерживал баш портянки, теперь баш портянки у софта по весьма остаточному принципу, если вообще есть.
     

  • 1.35, Аноним (-), 15:51, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Переходите на светлую сторону - Devuan!
    Arch и Manjaro!
     
     
  • 2.36, anonymous (??), 15:52, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    хорошо бы все любители arch собрались на острове и там осталось
     
     
  • 3.40, Аноним (-), 15:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хорошо бы все любители SystemD собрались на острове и там осталось! ДБ!
     
     
  • 4.56, Аноним (60), 16:15, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дом-2 какой-то
     
  • 3.41, Аноним (-), 15:55, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошо бы все любители Gnome собрались на острове и там стали гномиками
     
  • 2.72, Аноним (78), 17:02, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Arch же на systemd, значит, они сторона тёмная.
     
     
  • 3.79, Аноньимъ (ok), 17:14, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Arch же на systemd, значит, они сторона тёмная.

    Не тёмная, а радужная!

     

  • 1.38, Аноним (-), 15:53, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd - это тоже самое что и chromium от Google!
    Сначало подсадят, а потом придушат!
     
     
  • 2.52, Аноним (53), 16:09, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хоть один Анон тут все понимает в отличии от айбиэмовских ботов, которые наводнили все комменты своей любовью к системди
     

  • 1.42, Аноним (42), 15:56, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Отличная новость. В opensuse tumbleweed только-только заехал 248-й релиз, а тут уже 249-й выкатили.
    Не очень понимаю любителей баш-портянок, которые возбуждаются о каждой новости о systemd. Если лень документацию прочитать и осознать, что это нормальный рабочий инструмент, так сиди себе на sysvinit и не высовывай свой крошечный моск.
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 15:57, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    systemd головного мозга!
     
     
  • 3.70, Аноним (78), 16:58, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd нервных ганглиев, т.к. мозга у них нет.
     
  • 2.47, Аноним (-), 16:00, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может ты ещё и против Столлмана голосовал?
     
     
  • 3.66, Аноним (42), 16:52, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне эти тёрки безразличны
     
  • 2.81, Аноньимъ (ok), 17:19, 08/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если лень документацию прочитать и осознать, что это нормальный рабочий инструмент

    1. Там документации уже на 900 страниц мелкого текста!
    2. Каким образом ЭТО нормальный инструмент? Нормальный для чего конкретно? Нормальный DHCP клиент? Нормальный сервис синхронизации времени? Нормальный оповещатель днс гугла? Нормальным менеджер сессий графической среды?
    Нормальный в ЧЁМ КОНКРЕТНО этот ваш систем-Д?

     

  • 1.45, Аноним (-), 15:56, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жесть, комбайн!
     
  • 1.58, Аноним (58), 16:17, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда в systemd появится возможность устанавливать OpenRC?
     
  • 1.64, Аноним (64), 16:34, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чё-т прям дофига написали, надо уже как в Chrome под ведроид, там что ни версия - "В этом обновлении мы повысили стабильность и производительность".
     
  • 1.71, Аноним (78), 17:01, 08/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Лёня начнёт переписывать на Rust?
     

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