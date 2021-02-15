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Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd

15.02.2021 20:11

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 3.1 "Beowulf", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Devuan 3.1 является промежуточным выпуском, продолжающим развитие ветки Devuan 3.x, построенной на пакетной базе Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64 и i386. Сборки для ARM (armel, armhf и arm64) и образы для виртуальных машин для выпуска 3.1 не сформированы (следует использовать сборки Devuan 3.0, после чего обновить систему через пакетный менеджер).

В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в KDE, Cinnamon и LXQt предлагается elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. В Xfce и MATE используется consolekit.

Изменения, специфичные для Devuan 3.1:

  • В инсталляторе предложен выбор из трёх систем инициализации: sysvinit, openrc и runit. В режиме эксперта предоставлена возможность выбора альтернативного загрузчика (lilo), а также отключения установки несвободных прошивок.
  • Из Debian 10 перенесены исправления уязвимостей. Ядро Linux обновлено до версии 4.19.171.
  • Добавлен новый пакет debian-pulseaudio-config-override, решающий проблему с отключением PulseAudio по умолчанию. Пакет автоматически устанавливается при выборе рабочего стола в инсталляторе и комментирует в /etc/pulse/client.conf.d/00-disable-autospawn.conf настройку "autospawn=no".
  • Решена проблема с отображением "Debian" вместо "Devuan" в загрузочном меню. Для идентификации системы как "Debian" следует изменить название в файле /etc/os-release.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.98
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 3, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.1, форка Debian 9 без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54587-devuan
Ключевые слова: devuan, debian, systemd, runit, openrc
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:19, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда будет убунту без системды?
     
     
  • 2.3, Timoteo Cirkla (ok), 20:22, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда появятся желающие склепать ещё один форк убунты, очевидно же.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 20:28, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их нет?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 21:23, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но им можешь стать ты. И прославиться не хуже Шаттлврота.
     
  • 2.17, danonimous (?), 20:58, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54496

    Здесь написано, что этот дистрибутив (Nitrux) оснаван на Ubuntu и использует систему инициализации OpenRC.
    Но я не верю, а проверять лень)

     
     
  • 3.18, Аноним (1), 21:07, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гут
     

  • 1.2, Мимокрокодил (?), 20:20, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Спасибо авторам и энтузиастам что тянут проект.
     
  • 1.5, Ноунейм (?), 20:29, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На серверах его ставят?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто тебе мешает? Ставь куда-угодно.
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, конечно, на сервера запрещено ставить дистры без системд.
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:40, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что тебя смущает? думаешь апач там будет другой?
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Только на локалхосты. Понимаешь, на дворе 2021, нужно быстренько поднять целую пачку машин из заранее заготовленных шаблонов, а не отлаживать один-единственный уютненький серверок с кастомными баш-портяночками, как это было в 1980. С системд оперируешь более высокими категориями, а баш-портяночки возвращают тебя обратно в каменный век, заново каждый раз прописывать case $1 in start stop restart, заново переизобретать pid-файлы и т. д. Это как если бы при приготовлении обеда ты отправлялся за хворостом и вручную добывал огонь, как это делали диды.
     
     
  • 3.15, Аноним (12), 20:48, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Господам-минусаторам не нравится, что диван(ный дистр от диванных борцунов с системд) реально ставят только на локалхосты? Есть хоть одна компания, которая поставила себе [брезгливо] это [/брезгливо] на продакшон?
     
     
  • 4.31, Михрютка (ok), 21:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Господам-минусаторам не нравится, что диван(ный дистр от диванных борцунов с системд) реально
    > ставят только на локалхосты? Есть хоть одна компания, которая поставила себе
    > [брезгливо] это [/брезгливо] на продакшон?

    eb_tvoy_mat_valera_moe_yaichnoe_ochko_polyhaet.jpg

     
  • 3.28, Аноним (28), 21:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    systemd-фанбои настолько тупые, что кроме баш-портянок ничего не знают и придумать не могут. Даже не знают что такое башизмы, и что  использовать bash в скриптах - это зашквар. Всегда в скриптах инициализации использовать Bourne Shell. Но systemd-фанбои, как я уже сказал, тупые.
     
  • 3.30, freehck (ok), 21:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержку и дополню На самом деле шелл-скрипты не отправляют тебя в каменный ве... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.32, Аноним (-), 21:43, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2021
    >1980
    >каменный век

    У меня должна потечь слюна? Отдаю должное маркетологам, засрать мозги у них получилось. Я так понимаю после этих ключевых слов, у меня должен активироваться условный рефлекс, который заставит меня поставить "современное ПО". Подобную хрень про "протухшее" ПО можно услышать под постами про debian. Забавно наблюдать как люди присваивают инструкциям физические свойства.

     

  • 1.10, InuYasha (??), 20:39, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот чем отличаются девюанные специалисты от диванных: первые делают свой дебиан, с инитом и скриптами.
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 20:45, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой дебиан уже существовал. Ребята просто заново изобретают счеты. Да, во времена, когда устарели даже электронные калькуляторы.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:24, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ничего, жертвы прогресса. Совсем скоро вы и сами устареете. Покайтесь, ибо грядет. Когда пушной зверь доберется до этой нашей ойтишечки, вы сразу поймете, почему вменяемым людям нравятся простые и проверенные решения.
     

  • 1.13, Аноним (13), 20:42, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Приятно, что предлагают выбрать OpenRC. Линукс здорового человека!

    > Добавлен новый пакет debian-pulseaudio-config-override, решающий проблему с отключением PulseAudio по умолчанию. Пакет автоматически устанавливается при выборе рабочего стола в инсталляторе и комментирует в /etc/pulse/client.conf.d/00-disable-autospawn.conf настройку "autospawn=no"

    О, кстати, недавно писал об этом коммент. https://www.linux.org.ru/forum/general/16126024?cid=16126052 Услышали разработчики, приятно. Интересно, какой GUI микшер для ALSA они выбрали?

     
  • 1.24, Михрютка (ok), 21:25, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>>решающий проблему с отключением PulseAudio по умолчанию

    ??? проблему? я думал это фича...

     
     
  • 2.26, Zenitur (ok), 21:36, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, как в Devuan 3, а в Devuan 2 "пульса" по умолчанию включена.
     

  • 1.25, eugener (ok), 21:35, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Именно благодаря systemd линукс стал похож на серьёзную систему, а не на лоскутное одеяло. У системы появилось некое ядро, через которое происходит вся настройка. Удобно, гибко, стандартно. Что ещё нужно?

    Усилия по выпиливанию systemd совершенно непонятны. Впрочем, если кому-то нравится без него - пусть будет и такой дистр.

     
     
  • 2.27, Zenitur (ok), 21:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно благодаря systemd линукс стал похож на серьёзную систему

    Ну, не знаю, по мне так в каком-нибудь 2005 с ядром 2.6.9 Линукс был более привлекателен, чем сейчас. Он прост, понятен и лёгок в освоении. А в Systemd я вижу некий овер-инжиниринг.

     
  • 2.29, Аноним (23), 21:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://venam.nixers.net/blog/programming/2021/01/26/future-of-distros.html
     

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