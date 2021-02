Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто тебе мешает? Ставь куда-угодно.

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:35, 15/02/2021 Нет, конечно, на сервера запрещено ставить дистры без системд.

2.11 , Аноним ( 11 ), 20:40, 15/02/2021 а что тебя смущает? думаешь апач там будет другой?

2.12 , Аноним ( 12 ), 20:41, 15/02/2021 Только на локалхосты. Понимаешь, на дворе 2021, нужно быстренько поднять целую пачку машин из заранее заготовленных шаблонов, а не отлаживать один-единственный уютненький серверок с кастомными баш-портяночками, как это было в 1980. С системд оперируешь более высокими категориями, а баш-портяночки возвращают тебя обратно в каменный век, заново каждый раз прописывать case $1 in start stop restart, заново переизобретать pid-файлы и т. д. Это как если бы при приготовлении обеда ты отправлялся за хворостом и вручную добывал огонь, как это делали диды.

3.15 , Аноним ( 12 ), 20:48, 15/02/2021 Господам-минусаторам не нравится, что диван(ный дистр от диванных борцунов с системд) реально ставят только на локалхосты? Есть хоть одна компания, которая поставила себе [брезгливо] это [/брезгливо] на продакшон?

4.31 , Михрютка ( ok ), 21:41, 15/02/2021 > Господам-минусаторам не нравится, что диван(ный дистр от диванных борцунов с системд) реально

> ставят только на локалхосты? Есть хоть одна компания, которая поставила себе

> [брезгливо] это [/брезгливо] на продакшон? eb_tvoy_mat_valera_moe_yaichnoe_ochko_polyhaet.jpg

3.28 , Аноним ( 28 ), 21:39, 15/02/2021 systemd-фанбои настолько тупые, что кроме баш-портянок ничего не знают и придумать не могут. Даже не знают что такое башизмы, и что использовать bash в скриптах - это зашквар. Всегда в скриптах инициализации использовать Bourne Shell. Но systemd-фанбои, как я уже сказал, тупые.

3.30 , freehck ( ok ), 21:41, 15/02/2021 большой текст свёрнут, показать Поддержку и дополню На самом деле шелл-скрипты не отправляют тебя в каменный ве... 3.32 , Аноним ( - ), 21:43, 15/02/2021 >2021

>1980

>каменный век У меня должна потечь слюна? Отдаю должное маркетологам, засрать мозги у них получилось. Я так понимаю после этих ключевых слов, у меня должен активироваться условный рефлекс, который заставит меня поставить "современное ПО". Подобную хрень про "протухшее" ПО можно услышать под постами про debian. Забавно наблюдать как люди присваивают инструкциям физические свойства.