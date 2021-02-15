Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 3.1 "Beowulf", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Devuan 3.1 является промежуточным выпуском, продолжающим развитие ветки Devuan 3.x, построенной на пакетной базе Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64 и i386. Сборки для ARM (armel, armhf и arm64) и образы для виртуальных машин для выпуска 3.1 не сформированы (следует использовать сборки Devuan 3.0, после чего обновить систему через пакетный менеджер). В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в KDE, Cinnamon и LXQt предлагается elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. В Xfce и MATE используется consolekit. Изменения, специфичные для Devuan 3.1: В инсталляторе предложен выбор из трёх систем инициализации: sysvinit, openrc и runit. В режиме эксперта предоставлена возможность выбора альтернативного загрузчика (lilo), а также отключения установки несвободных прошивок.

Из Debian 10 перенесены исправления уязвимостей. Ядро Linux обновлено до версии 4.19.171.

Добавлен новый пакет debian-pulseaudio-config-override, решающий проблему с отключением PulseAudio по умолчанию. Пакет автоматически устанавливается при выборе рабочего стола в инсталляторе и комментирует в /etc/pulse/client.conf.d/00-disable-autospawn.conf настройку "autospawn=no".

Решена проблема с отображением "Debian" вместо "Devuan" в загрузочном меню. Для идентификации системы как "Debian" следует изменить название в файле /etc/os-release.



