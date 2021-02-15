Выпуск дистрибутива Devuan 3.1, форка Debian без systemd

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|2.8, Аноним (8), 20:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, конечно, на сервера запрещено ставить дистры без системд.
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|2.12, Аноним (12), 20:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Только на локалхосты. Понимаешь, на дворе 2021, нужно быстренько поднять целую пачку машин из заранее заготовленных шаблонов, а не отлаживать один-единственный уютненький серверок с кастомными баш-портяночками, как это было в 1980. С системд оперируешь более высокими категориями, а баш-портяночки возвращают тебя обратно в каменный век, заново каждый раз прописывать case $1 in start stop restart, заново переизобретать pid-файлы и т. д. Это как если бы при приготовлении обеда ты отправлялся за хворостом и вручную добывал огонь, как это делали диды.
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|3.15, Аноним (12), 20:48, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Господам-минусаторам не нравится, что диван(ный дистр от диванных борцунов с системд) реально ставят только на локалхосты? Есть хоть одна компания, которая поставила себе [брезгливо] это [/брезгливо] на продакшон?
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|4.31, Михрютка (ok), 21:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Господам-минусаторам не нравится, что диван(ный дистр от диванных борцунов с системд) реально
> ставят только на локалхосты? Есть хоть одна компания, которая поставила себе
> [брезгливо] это [/брезгливо] на продакшон?
eb_tvoy_mat_valera_moe_yaichnoe_ochko_polyhaet.jpg
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|3.28, Аноним (28), 21:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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systemd-фанбои настолько тупые, что кроме баш-портянок ничего не знают и придумать не могут. Даже не знают что такое башизмы, и что использовать bash в скриптах - это зашквар. Всегда в скриптах инициализации использовать Bourne Shell. Но systemd-фанбои, как я уже сказал, тупые.
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|3.30, freehck (ok), 21:41, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержку и дополню На самом деле шелл-скрипты не отправляют тебя в каменный ве... большой текст свёрнут, показать
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|3.32, Аноним (-), 21:43, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>2021
>1980
>каменный век
У меня должна потечь слюна? Отдаю должное маркетологам, засрать мозги у них получилось. Я так понимаю после этих ключевых слов, у меня должен активироваться условный рефлекс, который заставит меня поставить "современное ПО". Подобную хрень про "протухшее" ПО можно услышать под постами про debian. Забавно наблюдать как люди присваивают инструкциям физические свойства.
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|1.10, InuYasha (??), 20:39, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот чем отличаются девюанные специалисты от диванных: первые делают свой дебиан, с инитом и скриптами.
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|2.14, Аноним (12), 20:45, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой дебиан уже существовал. Ребята просто заново изобретают счеты. Да, во времена, когда устарели даже электронные калькуляторы.
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|3.23, Аноним (23), 21:24, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ничего, жертвы прогресса. Совсем скоро вы и сами устареете. Покайтесь, ибо грядет. Когда пушной зверь доберется до этой нашей ойтишечки, вы сразу поймете, почему вменяемым людям нравятся простые и проверенные решения.
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|1.13, Аноним (13), 20:42, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Приятно, что предлагают выбрать OpenRC. Линукс здорового человека!
> Добавлен новый пакет debian-pulseaudio-config-override, решающий проблему с отключением PulseAudio по умолчанию. Пакет автоматически устанавливается при выборе рабочего стола в инсталляторе и комментирует в /etc/pulse/client.conf.d/00-disable-autospawn.conf настройку "autospawn=no"
О, кстати, недавно писал об этом коммент. https://www.linux.org.ru/forum/general/16126024?cid=16126052 Услышали разработчики, приятно. Интересно, какой GUI микшер для ALSA они выбрали?
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|1.24, Михрютка (ok), 21:25, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>>решающий проблему с отключением PulseAudio по умолчанию
??? проблему? я думал это фича...
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|2.26, Zenitur (ok), 21:36, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, как в Devuan 3, а в Devuan 2 "пульса" по умолчанию включена.
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|1.25, eugener (ok), 21:35, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Именно благодаря systemd линукс стал похож на серьёзную систему, а не на лоскутное одеяло. У системы появилось некое ядро, через которое происходит вся настройка. Удобно, гибко, стандартно. Что ещё нужно?
Усилия по выпиливанию systemd совершенно непонятны. Впрочем, если кому-то нравится без него - пусть будет и такой дистр.
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|2.27, Zenitur (ok), 21:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Именно благодаря systemd линукс стал похож на серьёзную систему
Ну, не знаю, по мне так в каком-нибудь 2005 с ядром 2.6.9 Линукс был более привлекателен, чем сейчас. Он прост, понятен и лёгок в освоении. А в Systemd я вижу некий овер-инжиниринг.
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