The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Devuan 3, форка Debian без systemd

03.06.2020 08:57

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 3.0 "Beowulf", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (armel, armhf и arm64). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в KDE, Cinnamon и LXQt предлагается elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. В Xfce и MATE используется consolekit.

Изменения, специфичные для Devuan 3.0:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster" (пакеты синхронизированы с Debian 10.4) и ядро Linux 4.19.
  • Добавлена поддержка архитектуры ppc64el, в дополнение к ранее поддерживаемым платформам i386, amd64, armel, armhf и arm64.
  • Предоставлена возможность опционального использования системного менеджера runit в качестве альтернативы /sbin/init.
  • Предоставлена возможность использования системы инициализации OpenRC в качестве альтернативы сервису sysv-rc и средствам управления уровнями запуска (runlevel).
  • Добавлены отдельные фоновые процессы eudev и elogind для замены монолитных компонентов systemd, отвечающих за управление файлами устройств в директории /dev, обработку операций подключения/отключения внешних устройств и управления пользовательскими сеансами.
  • Задействован новый дисплейный менеджер, изменено оформление загрузки и предложена новая тема оформления рабочего стола.


  1. Главная ссылка к новости (https://devuan.org/os/announce...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.1, форка Debian 9 без systemd
  3. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации
  6. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53075-devuan
Ключевые слова: devuan, debian, systemd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так и не могу понять чем елогинд лучше консолекит.(
     
     
  • 2.5, ryoken (ok), 09:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Консолекит дропнут в той же генте из-за отсутствия развития и мейнтейнера, как я понял (недавно обновлялся - было в новостях гентушных, "а теперь сделайте вот так и пересоберите мир :D ").

    >>Добавлена поддержка архитектуры ppc64el

    Так el или le ? А то я уже запутался, везде вроде le пишут. (Ещё бы было просто под ppc64, эхх...)

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно уже на ConsoleKit2 перешли.
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Очевидно тем, что сделан в благословенном редхате и прибит гвоздями к единственно верной системе инициализации.
     
     
  • 3.26, пох. (?), 12:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наоборот - elogind косплеит сделанную в редхате и прибитую гвоздями систему инициа...причем тут, собственно, инициализация и systemd-logind, pam-systemd и прочий мусор ?

    Потому что без него уже ничего не работает, кроме twm.

    Да и не нужно - хотели как в винде, так не выпендривайтесь.

     
     
  • 4.34, Аноним (31), 12:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто хотел? Ты лично хотел? Я - нет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:22, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    а когда debian освободится от systemd-зависимости?
    вроде какое-то голосование было по поводу systemd?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нельзя прост так взять и избавиться от systemd-зависимости
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Освободится когда это станет кому-нибудь нужно. А как показало то самое голосование, кроме ветеранов хрюникс всем остальным на это плевать.
     
     
  • 3.33, анонн (ok), 12:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как показало то самое голосование, кроме ветеранов хрюникс всем остальным на это плевать.

    И правильно! Какая, собственно, из под Parallels или WSL разница?

     
     
  • 4.36, Роман (??), 12:52, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В wsl2 systemd не является инитом, например
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Предоставлена возможность опционального использования системного менеджера runit в качестве альтернативы /sbin/init.

    Годно. А когда добавят поддержку s6 из коробки? Интересно эту СИ потыкать.

     
     
  • 2.20, Аноним (-), 11:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не СИ, а ЭС. И добавят её скорее в каком-нибудь дистрибутиве, где понимают преимущества systemd, а не в этой SysV-init секте.
     

  • 1.8, Иваня (?), 09:37, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Без сюстемди нужно только тем, кто не осилил сюстемди. 🤔 Пишите под этим комментарием, кто использует дистрибутивы без сюстемди, посчитаем сколько вас тут 🙂
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Windows 10. Без С-Д, брат жив, волосы шелковистые.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве не копирует брат брата? Т.е. фетр с холма )
     
  • 3.25, анонн (ok), 12:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Windows 10. Без С-Д,

    Там оно просто по-другому называется.


     
  • 2.11, Аноним (11), 09:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бесполезный сбор статистики ведешь. Погуглил бы лучше. Либо на другом сайте нашел бы опрос, и сюда принеси, если уже тебе так это интересно
     
  • 2.27, Аноним (31), 12:37, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gentoo - host, Devuan в виртуалке
     
  • 2.35, ryoken (ok), 12:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без сюстемди нужно только тем, кто не осилил сюстемди. 🤔 Пишите под
    > этим комментарием, кто использует дистрибутивы без сюстемди, посчитаем сколько вас тут
    > 🙂

    Gentoo, %subj% (тоже на OpenRC).

     
  • 2.38, weedsmoker (?), 12:58, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    opensuse tumbleweed
     

  • 1.9, Аноним (10), 09:38, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Так когда Devuan-то перейдет на systemd, не анонсировали?
     
     
  • 2.28, Аноним (31), 12:39, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненужнотролль
     

  • 1.12, Аноним (3), 09:41, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Консолекит дропнут в той же генте

    Пока еще есть и думаю будет пока у них терпения хватит. виксе-крон тоже долго еще был после новостей об отсутствии зарабов,  пока совсем не сдох, теперь кроние.(

     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 10:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Консолекит дропнут в той же генте

    Тут радоваться нужно
    https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ConsoleKit/

    Ещё одно устаревшее то самое выкинули. Ещё и от Xlib зависит

     
     
  • 3.29, Аноним (31), 12:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего устаревшую недолошадь не выкинули ещё в роддоме?
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:16, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://files.devuan.org/devuan_beowulf.torrent

    Чем быстрее Яровая разорится, тем быстрее она перестанет грабить Россию.

     
  • 1.15, Moebius (ok), 10:40, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неинтересен ничем, кроме отсутствия systemd.
     
     
  • 2.16, Crazy Alex (ok), 10:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И не должен быть "интересным". Просто работает себе, да и всё
     
  • 2.30, Анимус (?), 12:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть в принципе ничем.
     

  • 1.18, Wolfy (?), 10:51, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший серверный дистр!
    Успехов и дальнейшего развития!
     
  • 1.21, user90 (?), 11:52, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде бы antiX такой же, только без пафоса - просто работает ;)
     
  • 1.37, IdeaFix (ok), 12:53, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле диванщики к сожалению могут долго пыжиться, но по факту чуваки из сури воткнули системд в зависимости и... оказалось что это проблема, что самый лучший серверный дистрибутив как-то без костылей разучился пхп новее 7.0 :)

    Еще пару пакетов внутри самого деба сломают на предмет инит скриптов и привет :) Девуан4 мы увидим через 10 лет после дебиан11.

    Грустно конечно, но, девуан жив только пока ему позволяют. Каких-то своих ресурсов (а так же сообщества, судя по дев1галакси) там в общем нет. Илюмос, реактос, девуан... хотя нет, реактос выживет.

    В момент девуан1 и даже девуан2 всё было забавно, сейчас же мне кажется что в своё время я сделал не верный выбор.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру