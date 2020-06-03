Выпуск дистрибутива Devuan 3, форка Debian без systemd

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|2.5, ryoken (ok), 09:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Консолекит дропнут в той же генте из-за отсутствия развития и мейнтейнера, как я понял (недавно обновлялся - было в новостях гентушных, "а теперь сделайте вот так и пересоберите мир :D ").
>>Добавлена поддержка архитектуры ppc64el
Так el или le ? А то я уже запутался, везде вроде le пишут. (Ещё бы было просто под ppc64, эхх...)
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|2.17, Аноним (17), 10:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очевидно тем, что сделан в благословенном редхате и прибит гвоздями к единственно верной системе инициализации.
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|3.26, пох. (?), 12:33, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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наоборот - elogind косплеит сделанную в редхате и прибитую гвоздями систему инициа...причем тут, собственно, инициализация и systemd-logind, pam-systemd и прочий мусор ?
Потому что без него уже ничего не работает, кроме twm.
Да и не нужно - хотели как в винде, так не выпендривайтесь.
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|1.4, Аноним (4), 09:22, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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а когда debian освободится от systemd-зависимости?
вроде какое-то голосование было по поводу systemd?
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|2.6, Аноним (6), 09:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нельзя прост так взять и избавиться от systemd-зависимости
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|2.23, Аноним (23), 12:16, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Освободится когда это станет кому-нибудь нужно. А как показало то самое голосование, кроме ветеранов хрюникс всем остальным на это плевать.
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|3.33, анонн (ok), 12:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А как показало то самое голосование, кроме ветеранов хрюникс всем остальным на это плевать.
И правильно! Какая, собственно, из под Parallels или WSL разница?
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|1.7, Аноним (7), 09:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Предоставлена возможность опционального использования системного менеджера runit в качестве альтернативы /sbin/init.
Годно. А когда добавят поддержку s6 из коробки? Интересно эту СИ потыкать.
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|2.20, Аноним (-), 11:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не СИ, а ЭС. И добавят её скорее в каком-нибудь дистрибутиве, где понимают преимущества systemd, а не в этой SysV-init секте.
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|1.8, Иваня (?), 09:37, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Без сюстемди нужно только тем, кто не осилил сюстемди. 🤔 Пишите под этим комментарием, кто использует дистрибутивы без сюстемди, посчитаем сколько вас тут 🙂
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|3.25, анонн (ok), 12:24, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Windows 10. Без С-Д,
Там оно просто по-другому называется.
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|2.11, Аноним (11), 09:41, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бесполезный сбор статистики ведешь. Погуглил бы лучше. Либо на другом сайте нашел бы опрос, и сюда принеси, если уже тебе так это интересно
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|2.35, ryoken (ok), 12:46, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Без сюстемди нужно только тем, кто не осилил сюстемди. 🤔 Пишите под
> этим комментарием, кто использует дистрибутивы без сюстемди, посчитаем сколько вас тут
> 🙂
Gentoo, %subj% (тоже на OpenRC).
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|1.12, Аноним (3), 09:41, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Консолекит дропнут в той же генте
Пока еще есть и думаю будет пока у них терпения хватит. виксе-крон тоже долго еще был после новостей об отсутствии зарабов, пока совсем не сдох, теперь кроние.(
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|1.37, IdeaFix (ok), 12:53, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле диванщики к сожалению могут долго пыжиться, но по факту чуваки из сури воткнули системд в зависимости и... оказалось что это проблема, что самый лучший серверный дистрибутив как-то без костылей разучился пхп новее 7.0 :)
Еще пару пакетов внутри самого деба сломают на предмет инит скриптов и привет :) Девуан4 мы увидим через 10 лет после дебиан11.
Грустно конечно, но, девуан жив только пока ему позволяют. Каких-то своих ресурсов (а так же сообщества, судя по дев1галакси) там в общем нет. Илюмос, реактос, девуан... хотя нет, реактос выживет.
В момент девуан1 и даже девуан2 всё было забавно, сейчас же мне кажется что в своё время я сделал не верный выбор.
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