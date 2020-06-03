Выпуск дистрибутива Devuan 3, форка Debian без systemd

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 3.0 "Beowulf", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 10 "Buster". Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64, i386 и ARM (armel, armhf и arm64). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. В рамках проекта созданы ответвления около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в KDE, Cinnamon и LXQt предлагается elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. В Xfce и MATE используется consolekit. Изменения, специфичные для Devuan 3.0: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 10 "Buster" (пакеты синхронизированы с Debian 10.4) и ядро Linux 4.19.

Добавлена поддержка архитектуры ppc64el, в дополнение к ранее поддерживаемым платформам i386, amd64, armel, armhf и arm64.

Предоставлена возможность опционального использования системного менеджера runit в качестве альтернативы /sbin/init.

Предоставлена возможность использования системы инициализации OpenRC в качестве альтернативы сервису sysv-rc и средствам управления уровнями запуска (runlevel).

Добавлены отдельные фоновые процессы eudev и elogind для замены монолитных компонентов systemd, отвечающих за управление файлами устройств в директории /dev, обработку операций подключения/отключения внешних устройств и управления пользовательскими сеансами.

Задействован новый дисплейный менеджер, изменено оформление загрузки и предложена новая тема оформления рабочего стола.



