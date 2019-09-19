Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации

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|4.315, СистемД (?), 23:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А Вы чего хотели? Теперь SystemD можно заметить только на SystemD.
И это благо, системой должны заниматься профессионалы, а для изучения работы операционных систем есть специализированные.
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|2.166, чрввр (?), 14:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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А че денуво не отдали этот папкет? Пускай мейнтейнят себе.
Все системдфобы свалили, поэтому шанс, что примут трудное и неудобное большинству решение минимален.
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|1.2, Аноним (2), 11:50, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–33 +/–
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Вот не понимаю, давно всем известно же, что systemd - лучший init, выбор профессионалов, созданный лучшим инженерами опенсорс
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|4.8, Аноним (8), 12:00, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я могу понять только, что вы плохо разбираетесь в init системах.
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|5.94, Аноним (94), 13:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Поттеринг уж лучше тебя разбирается в системах инициализации, а ты не можешь понять даже то, что поняли эти ребята.
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|6.238, Аноним (238), 17:54, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Поттеринг лучше всех разбирается во всем до чего сумеет дотянуться. :)
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|7.259, еке (?), 19:14, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну чел выше как бы прав. В опенсорсе меритократия, и тот кто жалуется, но ничего не делает не имеет права голоса (это плохо для пользователей конечно, но факт)
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|9.346, Аноним (346), 05:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
RMS у надо было уйти лет 15 назад, и дать дорогу молодым Но проблема как раз в ... текст свёрнут, показать
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|6.295, Gannet (ok), 22:31, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если тебя не устраивает творение Поттеринга, напиши сам лучшее. А то вякать все горазды.
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|7.327, Дон Ягон (ok), 01:33, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Если тебя не устраивает творение Поттеринга, напиши сам лучшее. А то вякать все горазды.
А что, если меня устраивают до-поттеринговые поделия? Что, если они лучше (по меньшей мере, для меня)? Поделие поттеринга не любят не столько за его технические достоинства или недостатки, сколько за то, что его навязали вместо работающих простых инструментов, при этом не переставая поливать оные говном. Да так рьяно, что многие поверили. Ахда, ещё на пустом месте создали вагон и маленькую тележку сложностей с запуском того, что завязано на systemd в окружениях, лишённых оного.
Самая честная и открытая конкуренция на свете!
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|7.345, Аноним (346), 05:05, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Смесь чёрно-белого мышления и ошибки ad hominem g Большинство пользователей н... текст свёрнут, показать
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|3.208, Аноним (2), 16:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так RedHat и IBM - это передовые корпорации мира, собравшие весь цвет инженерной мысли Линукса
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|2.34, Аноним (34), 12:33, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас тебе попялярно объяснят что айбиэмзондоД не инит, а системный менеджер.
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|2.46, SR_team (?), 12:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИМХО, upstart выглядела лучше, но она меньше вмешивалась в жизнь сервисов, что сыграло не в её пользу
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|3.81, Аноним (81), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там основной проблемой была политика Canonical, которая требовала полной передачи всех авторских прав компании, чтобы она распоряжалась ими по своему усмотрению.
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|3.219, пох. (?), 16:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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нет, внутри он был еще более невменяемым г-нецом. Поэтому никто особо и не плакал, когда его выбросили на помойку.
Те задачи, которые он кое-как решал, через пень-колоду, с тем же успехом и гораздо удобнее решает системды. Проблема что не только лишь всем нужна еще более почти уже полная готовность для "десктопа" (на котором у них и с виндой все норм), кому-то нужна просто система с предсказуемым и легко управляемым поведением - но вот это для поцтеринга оказалось слишком сложной магией.
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|4.437, Адекват (ok), 15:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Те задачи, которые он кое-как решал, через пень-колоду, с тем же успехом
> и гораздо удобнее решает системды.
Какие ?
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|5.443, пох. (?), 15:55, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Те задачи, которые он кое-как решал, через пень-колоду, с тем же успехом
>> и гораздо удобнее решает системды.
> Какие ?
вот этот вот весь "асинхронный инит". когда нужно стартовать сервисы или что-то на ходу переконфигурять не связанное с загрузкой системы, а связанное с действием пользователя. Это вот то, что у старых систем получалось плохо, поскольку предполагалось, что они и не должны делать пользователю "как в винде".
udev, console-shit, весь этот вот systemd-logind...
ну не нужны этим юзверям юниксы, им надо вендубесплатнаипабольше!
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|2.90, Michael Shigorin (ok), 13:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+34 +/–
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Гм, а Вы правда потрудитесь предоставить подписи всех, кто Вас уполномочил за них расписываться?
Вот, скажем, с моей точки зрения systemd -- это глючная поделка, созданная криворукими кодошлёпами, которые даже с теорией графов незнакомы, не то что с практикой администрирования систем, тем более ответственных.
Никак иначе не могу объяснить отдельные фортели в коде, каковые здесь неоднократно предъявлялись, и сами архитектурные проблемы вроде контроля зависимостей в наиболее неподходящее к тому время загрузки.
Впрочем, жизнь и практика покажут -- кто по своему выбору останется винтиком (и то если), а кого никакой гуглотранслейт так и не заменит.
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|3.109, Аноним (81), 13:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Михаил, спасибо вам большое за накручивание плюсиков в новости. Нас, нормальных людей, мало, а s-d-хомячков много. Не надо позволять им давить количеством!
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|4.265, Аноним (265), 19:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А еще больше спецов опеннета, которые еще не проходили в школе такой художественный прием, как сарказм. Один анон потроллил, десятки сагрились, будто мартышки. Опенсорс такой опенсорс.
|
|3.117, Аноним (34), 13:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Погоди те ка ты всегда топил за системд. Верни настоящего Михаила.
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|4.275, Аноним (275), 20:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
у поехавших раздвоение личности не такой уж редкий результат разложения психики.
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|3.130, Аноним (130), 13:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А что же твой альт его всосал один из первых? Ты где был вообще?
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|4.360, Аноним (360), 08:40, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но у Альта ЕСТЬ дистры без СистемД, а у Дебиана, Федорки и прочих - НЕТ. Факты вещь упрямая
Покажи какая у тебя система инициализации, потом открывай рот на Альт.
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|3.296, Gannet (ok), 22:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот, скажем, с моей точки зрения systemd -- это глючная поделка, созданная
> криворукими кодошлёпами, которые даже с теорией графов незнакомы, не то что
> с практикой администрирования систем, тем более ответственных.
Шигорин, вы уже пишете свой init, который будет неглючной поделкой, созданной некриворуким Шигориным, знакомым с теорией графов, с практикой администрирования систем и тем более ответственным Шигориным?
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|4.438, Адекват (ok), 15:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Шигорин, вы уже пишете свой init, который будет неглючной поделкой, созданной некриворуким
> Шигориным, знакомым с теорией графов, с практикой администрирования систем и тем
> более ответственным Шигориным?
Ничего не меняется в мире линуксов - если кто-то посмеет высказать свое мнение о чем-либо, ему тут же говорят "напиши свое". Меня вот в арче устраивала bsd-like init.
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|3.300, Аноним (300), 23:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Михаил, это ваше сообщение с самым рекордным количеством плюсов? вам когда нибудь их ставили больше, чем в этом?
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|4.334, Аноним (334), 02:46, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну главное выбрать нужную тему. Тема про systemd как раз то, что нужно.
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|3.390, anonymous (??), 12:46, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> которые даже с теорией графов незнакомы
Опять вы графы приплетаете. У вас что, плохо с дискретной математикой было в школе?
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|4.407, Anonymoustus (ok), 15:48, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> которые даже с теорией графов незнакомы
> Опять вы графы приплетаете. У вас что, плохо с дискретной математикой было
> в школе?
Других умных слов он не знает. Парни над ним издеваются. Девушки над ним смеются. Поэтому он примкнул к рядам добровольных осведомителей товарища майора. Надо понять и простить.
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|2.91, Аноним (91), 13:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>выбор профессионалов, созданный лучшим инженерами опенсорс
Огласите поимённо.
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|2.285, Аноним (285), 21:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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systemd нечего делать в мире GNU/Linux, потому что это Microsoft-way разработки ПО. Проблема в том, что, похоже, бывшие Microsoft разработчки внедряются во всё большее кол-во открытых проектов.
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|3.56, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато как активно считали, когда разработчики покидали команду ООО. Потому что тогда эта шумиха была выгодна гугелу с красношапкой, а сейчас никто за шум не платит.
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|4.116, Аноним (5), 13:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы совершенно правы. На одном журналистском форуме был задан вопрос, почему негативных новостей публикуется намного больше, чем позитивных. На что был дан откровенный ответ, что за публикацию хороших новостей нужно платить.
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|3.152, Аноним (4), 13:58, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше в Debian просто делали свой дистр. А сейчас есть вероятность, что будут еще и мешать делать форк на Debian без systemd.
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|3.297, Gannet (ok), 22:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Ничего не потеряют, присоединятся к Devuan.
Держите нас в курсе.
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|1.7, Аноним (7), 11:59, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А что мешает вырвать из systemd часть, создать интерфейс между ней и systemd, добавить немного метаинформации и превратить её в заменяемый плагин?
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|3.17, Аноним (81), 12:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причём, что характерно, это решение именно разработчиков elogind. Ну не хотят они повторять чужое API (пусть даже с заглушками), им нужно своё, нескучное.
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|4.24, разработчики (?), 12:26, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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разумеется не хотим - зачем вам еще один systemd ?
Мы специально сделали утилиту, которая позволяет невозбранно пользоваться гомом тем, кому хочется гома, а шиттиды - не хочется.
НУ НАДО ЖЕ - она ломается если...установить в системе шиттиD. кто бы мог подумать (особенно из female asian black alternatively-gifted transgender debian developers - было бы им, чем?)
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|5.51, Аноним (81), 12:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> она ломается если...установить в системе шиттиD.
Это вы так elogind обозвали?
> С другой стороны в текущем виде попытки через APT обновить конфигурацию с systemd на вариант с sysvinit и elogind приводят к получению повреждённой системы с неработающим APT.
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|6.63, разработчики (?), 12:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну конечно же ж - это ведь мы заставили их банальную примитивную обертку вокруг пакетного распаковщика намертво завязать на shittyD
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|4.318, антонимус (?), 00:08, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну не хотят они повторять чужое API (пусть даже с заглушками), им нужно своё, нескучное.
А признать, что тупо потеряли время не хотят?
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|2.13, Восьмерной (?), 12:09, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Все должны сидеть на игле. Тот кто пытается каким-либо способом с нее слезть - ВРАГ.
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|2.62, SR_team (?), 12:46, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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если у тебя есть systemd, то elogind тебе не нужен, а если у тебя нет systemd, то тебе не нужна совместимость с ней. Вопрос то не в их совместимости, а в том, что не всем нужна systemd, в связи с чем предлагается добавить другие системы инициализации в стандартную поставку
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|3.65, разработчики (?), 12:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в том, что не всем нужна systemd
этих отщепенцев - накажут!
так чтоб все запомнили, что у нас - новый стандарт.
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|3.93, Michael Shigorin (ok), 13:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы невнимательно читали целеполагание, изложенное даже вон выше в тексте новости. Сами ведь справитесь?
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|3.180, Аноним (209), 15:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет такого предложения. Предлагается просто разрешить конфликт внутри двух групп разработчиков путем общего голосования. Отличное решение, пускай сами разработчики и скажут как нужно поступить. Интерес к голосованию, уверен, будет огромный. А то слишком много странного брожения вокруг этой темы, поиски заговоров, подкупов, чуть ли не диверсантов и прочей нехорошей ерунды.
|
|3.184, Vascom (?), 15:28, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Но не надо забывать, что вопрос стоит не выбора пользователя: systemd или logind. Если будет поддерживаться вторая система инициализации, то будут затронуты ещё сотни маинтейнеров и тысячи пакетов.
То есть весь дистрибутив встанет на уши.
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|6.414, Адекват (ok), 16:52, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что там видно с точки зрения ментейнеров ? я вот если бы был ментейнером, точно видел бы, что подчищать за леннартом пришлось бы мне.
Сервис не стартует - ну давайте позырим чего там .... в юнит-файле всего 5 строчек, ворде все норм, но не стартует сервис, нужно Леннарту написа....а он игнорит сообщения о проблемах ??
Что значит ментейнеры должны на месте решать ?
Я же не уме...
А ну вот, можно ж бащ скрипт в юнит-файлу прикрутить, он при старте будет проверять, стартанул ли сервис и запускать его.
*******
Это конечно все стеб и наговоры, но такая ситуация очень может быть :)
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|5.385, Аноним (381), 12:21, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Процитирую википедию тут:
> The systemd software suite provides fundamental building blocks for a Linux operating system.
> It includes the systemd "System and Service Manager", an init system used to bootstrap user space and manage user processes.
Собственно, написано ужасно, но основная мысль моего поста будет в том, что systemd это не инит, это нечто большее, что в том числе умудрилось сожрать и инит тоже - поэтому сравнивать его с чистыми "системами инициализации" некорректно.
з.ы. По-честному, стоило бы дать Поттерингу под зад, взять вменяемого системного архитектора и задизайнить систему с чистого листа с учётом всех собраных ранее граблей. И программистов нормальных позвать не забыть.
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|3.261, еке (?), 19:24, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Проблема в том, что другие системы невозможно установить штатными средствами (т е через апт). и они есть только номианльно. За конфликтом этого логинад с системд еще тысяча проблем, мейнтернеры которых шевелиться не захотят.
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|3.284, FSA (??), 21:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуюсь дистрибутивом Gentoo. Там можно поставить что угодно. И я понял только одно. Проще поставить systemd, чем воевать с чем-то не работающим на домашнем компе. На сервере немного попроще, там можно и без systemd. Но кто в здравом уме ставить сервер на Gentoo? Я не имею в виду домашние серверы.
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|4.298, Gannet (ok), 22:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пользуюсь дистрибутивом Gentoo. Там можно поставить что угодно. И я понял только
> одно. Проще поставить systemd, чем воевать с чем-то не работающим на
> домашнем компе. На сервере немного попроще, там можно и без systemd.
> Но кто в здравом уме ставить сервер на Gentoo? Я не
> имею в виду домашние серверы.
А кто в здравом уме ставит на домашний сервер Gentoo?
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|4.330, Аноним (330), 01:49, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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10 лет уже gentoo на серверах и не только у меня. Так что тут вам не там.
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|5.445, сосед (?), 16:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, даже более того - навязываемые сертифицированные VipNet координаторы, в том числе в банках - собраны на Генту.
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|2.153, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А что мешает вырвать из systemd часть, создать интерфейс между ней и
> systemd, добавить немного метаинформации и превратить её в заменяемый плагин?
Именно это и они сделали в elogind.
Только это было "чуть раньше".
В другой версии s-d.
Угадай, что изменилось, и кто "всё сломал опять"?
Странные ребята эти разработчики elogind -- не хотят прыгать на гребешке др*ст-релизов и фичур-чёрна есаула Ленарта.
Теперь не хотят.... Странные!
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|1.10, Аноним (10), 12:05, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вижу два варика развития данной ситуёвины:
1) голосуют за системдос, и всё возвращается на круги своя, а новость оказалась пустышкой-желтизной.
2) голосуют за башпортянки вместо системдоса. Ключевые мейнтейнеры уходят, так как писать нескучные портянки и перелопачивать тысячу пакетов не каждому хочется. Дебиан подыхает в течение года-два. В бубунто-мирке паника, но каноникал такой: "спокуха, не кипишуйте, мы остаемся на системдосе, а распад дебиана был геополитической катастрофой. Ред хат, душою мы с вами, гном, системдос, вот это всё"
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|3.59, Аноним (10), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А то, что системд чуть больше чем на 90% из портянок состоит это ничего? :)
Баш-портянок? А то гитхаб показывает* такую вот стату:
C 87.0% Python 7.1% Shell 2.2% Meson 1.4% HTML 1.1% Perl 0.4% Other 0.8%
______
* Не исключено, что это заговор, и на самом деле системдос написан на баше, и не просто целиком, а аж на 146%. Всякое может быть, нельзя исключать заговор. Ведь имеем дело с красной шапкой и нотабуг-поттерингом.
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|4.64, Аноним (33), 12:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ок, изменим методичку.
s-d на 87% состоит из пайтонопортянок.
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|5.71, Аноним (10), 12:50, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> s-d на 87% состоит из пайтонопортянок.
>
> пайтон
>
> пайтон
Любопытный вариант прочтения символа "С".
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|6.78, мое правило (?), 12:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У человека зрение плохое, видит что ему хочется, а не что на самом деле. Не мешайте ему.
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|5.79, Аноним (34), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Пайтон он же быстр и совсем не есть оперативную память. Все хотят его исользовать.
P.S. На самом деле нет.
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|6.87, Аноним (81), 13:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Пайтон он же быстр и совсем не есть оперативную память.
Я не знаю, почему вы называете Сишку Пайтоном, но да, она очень быстра и нетребовательна к ресурсам. Немножко утрируя, это синтаксический сахарок над ассемблером.
> Все хотят его исользовать.
Неа. Людям определённого склада ума лучше писать на языке с GC и без управления памятью, чтобы ногу себе не отстрелить — Bash там, PHP...
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|4.66, Аноним (81), 12:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> * Не исключено, что это заговор, и на самом деле системдос написан на баше, и не просто целиком, а аж на 146%. Всякое может быть, нельзя исключать заговор. Ведь имеем дело с красной шапкой и нотабуг-поттерингом.
И ядро Linux тоже на баше написано, но красношапка скрывает это, подсовывая блоб /vmlinuz
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|4.88, Аноним84701 (ok), 13:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А то, что системд чуть больше чем на 90% из портянок состоит это ничего? :)
> Баш-портянок? А то гитхаб показывает* такую вот стату:
> C 87.0% Python 7.1% Shell 2.2% Meson 1.4%
> HTML 1.1% Perl 0.4% Other 0.8%
https://github.com/bminor/bash
> C 83.7% Yacc 4.0% Shell 3.5% Perl 3.0% Makefile 2.6% C++ 2.3% Other 0.9%
https://github.com/nyuichi/dash
> C 96.2% C++ 3.0% Other 0.8%
И какой интерпретатор теперь более труЪ - sh-файлов или юнит-файлов?
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|5.92, Аноним (81), 13:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> И какой интерпретатор теперь более труЪ - sh-файлов или юнит-файлов?
Синтаксис unit-файлов не являются Тьюринг-полным языком, так что говорить об "интерпретаторе" в данном случае некорректно.
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|6.133, Аноним84701 (ok), 13:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> И какой интерпретатор теперь более труЪ - sh-файлов или юнит-файлов?
> Синтаксис unit-файлов не являются Тьюринг-полным языком, так что говорить об "интерпретаторе"
> в данном случае некорректно.
Хм, интересные требования к интерпретатору.
И что же тогда делается со всякими DSL (domain specific language, где полнота по Тьюрингу скорее исключение, чем правило), типа HTML, SQL92, Graphviz и т.д. если не интерпретация :)?
|
|6.220, myhand (ok), 17:02, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А так ли это на самом деле?
Со всякими ExecStartPre и ConditionFoo...
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|4.114, Fyjy (?), 13:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Какая разница на чём написан сам systemd, если для нормальной работы с чем-нибудь сложнее хелловорда приходится из юнит-файлов запускать всё те же bash-скрипты. Потому как юниты тупые.
Раньше был маленький и простой /sbin/init который дёргал скрипты, теперь есть большой и высокотехнологичный systemd, который дёргает скрипты.
|
|4.161, Ю.Т. (?), 14:26, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Портянки могут быть на любом языке, даже на языке конфигов системды.
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|5.221, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 17:02, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Портянки могут быть на любом языке, даже на языке конфигов системды.
Нет, не могут! Ленарт принципиальный противник шеллов и языков.
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|6.268, Ю.Т. (?), 20:06, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>> Портянки могут быть на любом языке, даже на языке конфигов системды.
> Нет, не могут! Ленарт принципиальный противник шеллов и языков.
Похвально. Но в таком случае конфигурация системды осуществляется телепатией?
|
|4.218, myhand (ok), 16:58, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
О, хомячки с гитхаба на линии. Устали бороться с нетолерантными словами в коде и решили поиграть в статистику?
Вообще-то имелись в виду портянки юнитов. Вряд-ли ведь ты под башпортянками в sysvinit имел в виду то, что оный написан на баше, а не C...
|
|3.262, еке (?), 19:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не важно на чем написан системд, он все равно будет плохим, а все остальное написанное не на си будет плохим по причине портянок и прочего...
|
|3.288, FSA (??), 21:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
У меня была простая задача Запустить демона на php для умного дома Демон самоп... текст свёрнут, показать
|
|2.38, Аноним (38), 12:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
3) systemd остаётся, маинтейнеры остаются, анонимчек продолжает писать чушь на опеннете.
|
|2.76, Mikevmk (?), 12:51, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> распад дебиана был геополитической катастрофой
второй раз за новость взоржал как конь :-)
|
|2.399, Аноним (399), 14:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дебиан подыхает в течение года-два. В бубунто-мирке паника, но каноникал такой: "спокуха, не кипишуйте, мы остаемся на системдосе, а распад дебиана был геополитической катастрофой. Ред хат, душою мы с вами, гном, системдос, вот это всё"
и помирает вслед за дебианом через пару лет как кончается поддержка лтс
|
|1.14, ryoken (ok), 12:15, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Деб - рули обратно на SysVInit:D.
Ждём развития событий. В Диване (devuan) с репой experimental туго, с дровами гефорсов свежими там тяжело :).
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|2.111, Аноним (111), 13:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>дровами гефорсов свежими там тяжело
Игруны-дуалбутчики должны страдать, да. Особенно если они ещё и системд-хейтеры...
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|3.181, ryoken (ok), 15:21, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>дровами гефорсов свежими там тяжело
> Игруны-дуалбутчики должны страдать, да. Особенно если они ещё и системд-хейтеры...
Не про меня :-P. Я на RX480 живу, обычный гентоюзер. Нужные игры через Lutris\Vulkan работают.
|
|3.211, XapoH (?), 16:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Особенно если они ещё и системд-хейтеры А чего ж не стать хейтером-то, ежел... текст свёрнут, показать
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|3.263, еке (?), 19:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У дуалбутчиков проблем то как раз никаких нет. Как и у одновиндоюзеров
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|4.415, Адекват (ok), 16:56, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если конечно какой-нить очень умный линукс не затрет первичный или вторичный загрузчик.
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|5.427, Аноним (427), 23:49, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Linux даже не очень умный может GRUB(первый сектор раздела) обновить и тогда виндовые загрузчики не смогут загрузить Linux...
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|1.16, Аноним (81), 12:20, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> разработчики elogind не желают добиться полного соответствия API
> все мэйнтейнеры будут вовлечены в совместную работу по решению этой задачи или будут назначены специальные ответственные разработчики для работы над данной проблемой и сопровождающие больше не смогут игнорировать альтернативную систему инициализации
Краткое резюме: из-за полутора неадекватов, сотни разработчиков Дебиана должны будут впахивать как папа Карло, впиливая костыли. Угадайте, проголосуют ли эти разработчики за такой вариант?
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|2.18, Аноним (10), 12:23, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Говорю как эксперт-опеннетчик:
Конечно проголосуют, системдос был пропихнут насильственным образом путем голосования с разницей в 1 человек. От системдоса проблемы. Бинарные логи, карл!11 Неюниксвейно! Конечно проголосуют против системдоса. Красная шапка капиталисты Поттеринг нотабуг!
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|4.89, Аноним (81), 13:04, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Более того, логи аудита на настоящих Юниксах ещё с 90-х годов хранятся в бинарном виде.
(Это только в Linux их реализовали в текстовом виде, оставляя недоумение — зачем нужны ausearch и aureport, если можно просто погрепать?)
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|5.434, Аноним (427), 10:33, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Более того, логи аудита на настоящих Юниксах ещё с 90-х годов хранятся в бинарном виде.
"настоящие Юниксы" это что/кто?
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|4.416, Адекват (ok), 16:57, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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файлЫ а не файл, файлЫ один на openvpn один на postfix один на erros и так далее.
файлЫ(!!!)
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|3.115, Аноним (111), 13:20, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Красная шапка капиталисты Поттеринг нотабуг!
Сколько раз вам объяснять: хештеги они с решёточкой в начале (как и бесполезные строки в твоём красно-глазом коде). Вот так: #краснаяшапка #капиталисты #Поттеринг #нотабуг
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|2.21, имя_ (?), 12:25, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Согласен, гнать Леннарта и Ко в шею, везде пытаются пропихнуть свою систему инита.
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|3.55, Аноним (81), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости написано, что какие-то неадекваты так упорно пропихивали sysvinit, что задолбали аж самого лидера проекта Дебиан.
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|4.193, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> В новости написано, что какие-то неадекваты
...не осилити взять патчей APT у Devuan-а и APT у них, у неадекватов!, сломался. #пичалька-то
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|4.222, Манана (?), 17:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости написано - думали, что будут белый хлеб с маслом кушать, а приходится опять хрен с горчицей грызть.
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|2.103, Michael Shigorin (ok), 13:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что тут гадать -- Госпожа Практика (tm) преподнесёт ответ в единственном экземпляре, как порой говорит один знакомый по переписке харьковчанин.
И что-то мне подсказывает, что пропихнувшие административно решение в пользу по существу "только systemd" не зря опасались GR -- той самой хоть какой-то демократии, а точнее, политии. Но пусть жизнь покажет.
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|2.189, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> разработчики elogind не желают добиться полного соответствия API
> Краткое резюме: из-за полутора неадекватов,
Из-за Дёнарта и полу-Кея-то? Ох, да!!
>сотни разработчиков Дебиана должны будут впахивать
> как папа Карло, впиливая костыли. Угадайте, проголосуют ли эти разработчики за
> такой вариант?
Кончно за этот!
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|Часть нити удалена модератором
|1.20, Аноним (20), 12:25, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>We like systemd. We realize that there are people out there that hate
it. You're welcome to use elogind for whatever purpose you like --
as-is, or as a jumping-off point for other things -- but please don't
use it as part of some anti-systemd vendetta. Systemd hackers are
smart folks that are trying to solve interesting problems on the free
desktop, and their large adoption is largely because they solve
problems that users and developers of user-focused applications care
about.
Интересно то, что сами разработчики elogind вовсе не против systemd, а даже наоборот.
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|2.27, разработчики (?), 12:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Интересно то, что сами разработчики elogind вовсе не против systemd, а даже наоборот.
одного не поймем - зачем мы эту ненужно вообще тогда разрабатывали?
Ведь systemd solves "interesting problems", а мы ему только мешаем в этой полезной бурной деятельности.
пойдем, пожалуй, в макдональдс, там всегда нужны уборщики сортиров.
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|3.57, Аноним (81), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> одного не поймем - зачем мы эту ненужно вообще тогда разрабатывали?
Видимо, NIH syndrome заразен.
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|4.197, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:02, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> одного не поймем - зачем мы эту ненужно вообще тогда разрабатывали?
> Видимо, NIH syndrome заразен.
Ога-га!
К тем "creates 'interesting' rpoblems" решительно(!) добавили свои новые-NIH-*ёвые "'interesting' rpoblems".
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|3.85, Аноним (85), 12:57, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они разрабатывали это для гуикса, у которого своя система инициализации
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|3.175, Ordu (ok), 14:59, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Ведь systemd solves "interesting problems", а мы ему только мешаем в этой полезной бурной деятельности.
Вы переоцениваете себя. Вы никак не мешаете systemd и не можете помешать при всём желании. То есть даже если попытаетесь, это приведёт, максимум, к флеймварам в комментах.
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|3.98, Аноним (81), 13:08, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Разработчиков eudev, если почитать ту новость, "затравили" за феерическую тупость (в частности, распараллеливание постановки задач в очередь на последовательное исполнение — типа оптимизация, хаха).
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|3.122, Аноним (122), 13:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это и есть саморегуляция. Либо всем стоит взяться за оружие, либо - быть вежливыми. Программисты пусть выберут сами.
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|4.162, Дон Ягон (ok), 14:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это и есть саморегуляция. Либо всем стоит взяться за оружие, либо - быть вежливыми. Программисты пусть выберут сами.
В чём саморегуляция? В том, что неугодных травят и формируют соответствующее общественное мнение, предопределяющее итоги голосования? Это манипуляция, а не саморегуляция.
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|5.336, Аноним (346), 03:09, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"демократия для демократов"[1].
[1] ...имущественный ценз - не менее трёх рабов. Женщины и рабы людьми не считаются.
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|2.201, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:09, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> диверсификацию
> О, это модное нынче слово, должно сработать!
Нудк и работает же. Диверсии в разгаре, поезда под откосами.
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|1.25, Корец (?), 12:28, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А смысл? Если пользователю нужен ненужноД - ставит дебиан, а если опенРЦ - диван. Разве нет?
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|2.36, ilyafedin (ok), 12:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Очень вероятно, если из дебиана полностью вырежут другие системы инициализации и начнут юзать systemd нативно, без всяких прослоек к init.d-скриптам - качество пакетов в девуане упадет сильно (примерно к уровню artix'а, где половина пакетов не имеет init.d-скриптов)
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|3.40, Аноним (33), 12:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> (примерно к уровню artix'а, где половина пакетов не имеет init.d-скриптов)
Как же я бедненький на Артиксе то сижу без s-d да без init.d скриптов то? Ай-яй-яй.
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|4.41, ilyafedin (ok), 12:37, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> (примерно к уровню artix'а, где половина пакетов не имеет init.d-скриптов)
> Как же я бедненький на Артиксе то сижу без s-d да без
> init.d скриптов то? Ай-яй-яй.
Ну, пиши, раз нравится тратить на это время
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|5.50, Аноним (33), 12:41, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я ни одного скрипта не написал для init.d, как же у меня всё работает то а? Да ещё и сервера? Ой-ой. Бедный я бедный.
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|6.52, ilyafedin (ok), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Я ни одного скрипта не написал для init.d, как же у меня
> всё работает то а? Да ещё и сервера? Ой-ой. Бедный я
> бедный.
Ну, если ты можешь позволить макак для написания этих скриптов, то ты нифига не бедный.
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|7.58, Аноним (33), 12:44, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты дурачок или прикидываешься? Есть другие системы инициализации это раз. Во вторых написать 2 строчки это тоже самое что написать юнит. Всё будет так же и для юнита в 99% случае понадобится костыль. Потому что кое-кто не умеет демонов писать и придумывают костыли в виде s-d и runit.
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|5.54, Аноним (33), 12:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А для написания юнитов типа времени не надо тратить? Ни разу не смог написать рабочий юнит для сервера. Ни разу, Карл! Сколько документацию не читал, столько оно не работало. Снёс s-d к херам, поставил OpenRC + SysVInit. Небо и земля!
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|6.70, ilyafedin (ok), 12:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А для написания юнитов типа времени не надо тратить? Ни разу не
> смог написать рабочий юнит для сервера. Ни разу, Карл! Сколько документацию
> не читал, столько оно не работало. Снёс s-d к херам, поставил
> OpenRC + SysVInit. Небо и земля!
Не надо, если родительский дистрибутив на systemd, то же самое справедливо и для других инитов - в том же Void все пакеты имеют скрипты для runit.
В случае же форков дистрибутивов, целью которых избавление от системды - мейнтейнеров намного меньше, сделать скрипты для всех пакетов невозможно физически.
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|2.37, Аноним (33), 12:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как бывший пользователь дебьяна я скажу так: можно поставить OpenRC и на дебьян, никаких проблем не будет, если не использовать GNOME. Остальное в s-d не нуждается, внезаптно. И загрузка с OpenRC быстрее в разы на HDD.
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|3.77, разработчики kde (?), 12:51, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Остальное в s-d не нуждается, внезаптно.
неправда. Нуждаемся,и в следующей версии без него работать вообще не будем.
он решает "интересные проблемы", возникающие когда тyпизна юзверя зашкаливает, как и его желание чтобы система сама за него ела. Причем ставить ту, в которой все эти проблемы решены и картавая с удовольствием за него есть - почему-то не хочет, верещит "там телеметрия!"
А остальным немногочисленным отщепенцам - не нужны "десктопные системы" как таковые. Ну им и демьян не особо зачем...
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|1.26, noize (ok), 12:28, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–20 +/–
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Systemd прекрасен, как бы его ни хаяли. Я могу понять логику его противников и тех, кто разрабатывает альтернативные варианты, но для себя я давно уже определился, что это будет моя единственная система инициализации на моих рабочих машинах и серверах.
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|2.47, Аноним (33), 12:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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> Я могу понять логику его противников
Логика простая. Перестаньте нам (противникам s-d) впаривать этот самый s-d и мы перестанем его хаять. Потому что s-d сейчас затычка в каждой дырке и рекламируют его как средство от всех болезней.
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|3.270, Аноним (265), 20:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Нет, это логика вегана. "Я не ем мясо, поэтому все должны перестать его есть". Есть же дистрибутивы без системды, но фанатики не хотят их ставить, они требуют, чтобы системду выкинули из вообще всех дистрибутивов.
Вот только, отвечая любимой здесь фразой: это опенсорс - напишите уже наконец *свои* линухи с инитом на баше. Или, как в случае с притеснением белых натуралов неграми и феминистками, стрелочка в эту сторону не поворачивается?
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|4.439, freehck (ok), 20:35, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть же дистрибутивы без системды, но фанатики не хотят их ставить, они требуют, чтобы системду выкинули из вообще всех дистрибутивов.
Какая прелесть. Логика примерно такая: обвинять противника в своих грехах, убеждая себя, что враг не лучше тебя самого. Тем не менее, противникам systemd нафиг не нужно, чтобы systemd удалили отовсюду. Им нужно именно чтобы systemd не лез к ним в системы. =)
> Вот только, отвечая любимой здесь фразой: это опенсорс - напишите уже наконец *свои* линухи с инитом на баше.
Что вообще значит "напишите наконец свои линухи с инитом на баше"? А как по-твоему раньше-то было? Блин, я тащусь. И эти люди ещё недавно кричали нам "нафиг вы пилите Devuan"? =)
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|2.138, Аноним (138), 13:40, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чтобы systemd стал прекрасным понадобятся, как минимум, ножовка и лобзик. Но редхату это не понравится.
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|2.364, Anonnon (?), 10:18, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не определился. За тебя определились. А ты просто рационализировал результат. Добровольно и с песней, как говорится.
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|1.31, fuf (?), 12:32, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Поди будут голосовать как и раньше - много много раз до тех пор, пока большинство это достанет, они пойдут курить и тут воспользовавшись момент системдщики наконец то наберут большинство голосов?. :))
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|2.183, Аноним (209), 15:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы хоть текст читали? Может стоит сначала поинтересоваться, чем голосование технического комитета отличается от общего голосования разработчиков.
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|2.42, Дон Ягон (ok), 12:38, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как будто он когда-то выступал против systemd. GPL? Всё ок, какой бы ад внутри не был!
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|3.69, Аноним (34), 12:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Он не выступал за системд и GNOME его выгнали. Сейчас все тот же гном выкидывает пакеты которые пытаются делать что-то вместо системд. Может хотя бы сейчас дебианщикам хватит решаемости выпилить системд. Ну или все другие иниты, чтобы GNOME/SystemD/IBM окончательно победили.
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|4.80, Дон Ягон (ok), 12:53, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сейчас дебианщикам хватит решаемости выпилить системд
Выглядит всё так, будто они ищут решимость выпилить инитскрипты.
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|3.301, myhand (ok), 23:11, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как будто он когда-то выступал против systemd.
"I’ve never seen it, I’ve never used a system that had it" (ц)
Проблемы у индейцев?!
> GPL? Всё ок, какой бы ад внутри не был!
Ну как-бы - да, а что не так-то? Если бы Столлман начинал с умным видом разглагольствовать по каждому специальному техническому вопросу - ты бы первый обвинил его в непрофессионализме.
"I know it’s free software, so ethically speaking, it’s not an issue – it’s just a convenience question." (ц)
СПО не обязано быть хорошо спроектированным, всякое бывает.
|
|1.39, Сергей (??), 12:36, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А как все класно начиналось, грузить быстро и паралельно сервисы, одни только юниты, инит скриптов не надо, они такие большие, что на экране не умещаются...
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|2.349, Аноним (346), 05:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не забыл добавить к "простому" юниту те 300 тысяч строк сишного кода, которые его выполняют?
Инит-скрипт может быть самодостаточен, и для своей отладки не требует ровно нифига, кроме работающего sh.
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|1.48, Аноним (48), 12:40, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вы не поняли, они решили еще раз проголосовать, чтобы окончательно выпилить init скрипты. Типа, чтобы сбросить груз прошлых поколений (читай "старьё").
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|1.49, user90 (?), 12:40, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Суся в свое время пыталась, но в итоге не смогла. Примерно тогда-то я и послал ее нах ;)
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|2.331, аноним3 (?), 02:05, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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еще не придумали новый инит на замену)) столько прог с оглядкой на работу системд написали , что переделывать не хотят.
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|1.95, Аноним (95), 13:07, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> сопровождающие больше не смогут игнорировать альтернативную систему инициализации, отмалчиваться или затягивать процесс
Так они же сами обещали это в прошлый раз, что «systemd это просто дефолт», а «debian поддерживает несколько init» и что systemd не единственный, а теперь выходит что врали?
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|2.128, Аноним (34), 13:32, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лол обещали может ты еще и новостям по телеку веришь? В каждой теме про системд какой-нибудь аноним пишет что нас на....обманули. А ты только вот сейчас проснулся.
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|2.134, SR_team (?), 13:35, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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теперь выяснилось, что другие иниты не работают и будет голосование по их удалению ю
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|2.136, разработчики (?), 13:36, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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нет, все говорили честно - это просто дефолт, дебиан поддерживает - но пока, к сожалению, никакой другой инит для него не написали.
(что вы тут нам тычете каким-то мамонтовым г-ном - это было немодно еще в прошлом веке, а теперь и вообще не работает. Нам нужен модный и современный инит, готовый уже почти совсем окончательно для десктопа. И мы его будем ждать! А пока - хватит и дефолтного.)
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|3.332, аноним3 (?), 02:08, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну типа нового инита лет через 20 дождемся? эх для воспоминаний придется старый комп поднимать с мандривой 2008))
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|2.185, Аноним (209), 15:29, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно ссылочку кто и когда такое обещал. С самого начала была позиция: обязательная поддержка системы инициализации по умолчанию и всех остальных на усмотрение мантейнеров.
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|2.350, Аноним (346), 05:30, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так они же сами обещали это в прошлый раз, что «systemd это просто дефолт», а «debian поддерживает несколько init» и что systemd не единственный
...такой большой, а в сказки веришь. За этим г-ном стоит не конкретно пeдик-поттеринг, а корпорации, которым очень нужен свой собственный vendor-lock для максимизации собственной прибыли.
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|2.131, Аноним (131), 13:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- применяется к спору
- двойное утверждение усиливает утверждение
- взятие в скобки
- если применять правила вывода так как это делаешь ты то ты прав (по-своему)
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|3.417, Аноним (417), 17:01, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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s/батарейки/Поттеринга/
нет, ну правда. Когда Наш дорогой Леонид Иь^W2Леннарт забил на пшпшаудио ее даже сомгли довести до более-менее вменяемого вида.
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|1.132, Аноним (132), 13:34, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Пусть лучше помогут страдальцам из Devuan, чтобы у них их дефолтный DE (xfce) работал бы из коробки не хуже, чем в xubuntu, а то они там не могут осилить lightdm, elogind и network-manager, чтоб всё в связке работало, а то громко хлопнули дверью, сорвав её с петель, а вместо новой работающей двери - сдали дом с входом, закрывающимся, каким-то хреново сколоченным, поддоном из досок половина из которых взяли с пола в хлеву, а другая от сельского сортира! Оно хоть и работает, но настолько хуже чем было до системды, и настолько стыдобищно оформленно, что прям пользоваться не хочется, боишся остатками какой-то субстанции с хлева и сортира, не ровён час, измазаться!
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|3.191, Аноним (191), 15:55, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Третий год использую Devuan, всё ок.
>Не надо ля-ля.
Ну, кого-то устраивает гомнослим вместо lightdm здорового человека, когото устраивает отсталый костыль, который не работает как полагается, вместо network-manager, эти ветеран админс не могут починить даже до состояния как было. И я тоже использовал Devuan, только я устал от того что мне никто ничего не обязан, чтобы работало как надо, возьми и сделай сам, потому что разработчики дистрибутива не знают как, вот это всё мне ненужно. Хотят чтобы их поделием пользовались больше народа, пусть хотя бы доводят дистрибутив на релизе до состояния Debian до systemd, а то шума наделали, а качественной альтернативы - т.е. рабочей среды, не хуже чем была, не предоставили!
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|4.216, T1000 (?), 16:49, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что за истерика?
Да, кому надо, тот пускай и делает.
На десктопе логинюсь раз в месяц. Слим или еще что-то - пох.
Сервера пашут и не жужжат.
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|5.392, Аноним (392), 13:23, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет никакой истерики, констатация фактов, а пример привёл, чтоб показать на важн... текст свёрнут, показать
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|5.425, Аноним (425), 22:29, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А вся штука в том, что это в дистрибутивах lightdm завязывают на системду, от пр... текст свёрнут, показать
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|2.207, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пусть лучше помогут страдальцам из Devuan, чтобы у них их
Нет! Гоните этих поборников "демократии" сс*ной тряпкой!1111
Пусть пакеты-доноры собирают, а в дистрибутиво-deVUAn-остроение не лезут, освобождённые д*лбодятлы-единомышленники.
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|2.447, мимокроходил (?), 08:09, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не осилить слим и называть разжиревший некогда лайтдм менеджером здорового человека - ахах,месные спецы никогда не перестанут доставлять.
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|2.139, пох. (?), 13:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У меня вопросы к многоуважаемым аналитикам. Вы понимаете, что львиную долю того что можно назвать
> базовой системой Linux разрабатывал Red Hat? Вы понимаете, что теперь они консолидируют внутри
> systemd все свои наработки? Что вы будете делать, когда systemd съест PAM, Polkit и возможно
> принудит всех к SELinux?
будет замечательно - "only one candidate, only one choice!"
а не это вот ваше что хочу то и ворочу, мильен инитов и консолякитов.
Кстати, я так и не осилил занятный квест - запустить и смонтировать раздел с thin-lvm с псевдо-инитом вида /bin/sh - похоже, без системдышных хелперов (и, возможно, lvmetad, который без системды и ее удева тоже нежилец) оно в принципе уже невозможно.
это ваш-новый-стандарт, жрите, не обляпайтесь.
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|2.146, Michael Shigorin (ok), 13:48, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, и в очередной раз напомню слова действующего военного хирурга, ИТ-аналитика, участника тогда ещё живого проекта OpenOffice.org Анатолия Якушина в адрес IBM, Sun и им подобных:
---
Сообщество было живо, когда они стреляли в нас с другой стороны.
Сообщество живо, когда они перебежали на нашу сторону, по ночам
жрут тушенку под одеялом, а утром плачут и просят добавки у
котла. Сообщество будет жить и когда они перебегут обратно.
http://users.livejournal.com/aen_/80492.html?thread=1304940#...
--- https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/58542.html#17
Ну и: "помогли тебе, сынку, твои ляхи?" (ц) старый казак
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|3.170, Аноним (135), 14:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты так говоришь о сообществе, будто оно поддерживает твои "отобрать и поделить" у злобных корпораций. Пока что сообщества всюду толерантны, выступают против изнасилований, дискриминации и сжили RMS. Выйди уже из изоляции в международную реальность. Нужных людей можно мобилизовать (см. SJW) и под давлением принять systemd многократными голосованиями до победного, там где это нужно.
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|4.196, Michael Shigorin (ok), 16:01, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пока что сообщества всюду толерантны
Говорил мне Новодворский: "Миша, обобщайте осторожней"... теперь вот разучиваю следующий урок, а этот предлагаю Вам.
> выступают против изнасилований, дискриминации
> и под давлением принять
Не, я всё-таки позволю себе ослушаться Вашего указания:
> Выйди уже из изоляции в международную реальность.
...и продолжу на самозваную бредовую "реальность", пробулькивающую среди некоторых следующих в кильватере кучки безумных, торжественно возлагать.
Мне более чем хватает той, где эльбрусы, альт, sysvinit, а прямо сейчас -- отпуск, ЮБК в сотне метров и запасённый ящик массандры на четверть рюкзака :-)
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|2.177, Anonymoustus (ok), 15:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и одновременно приводит дистрибутивы к более-менее стандартизированной форме.
Ты уверен, что правильно понимаешь смысл существования дистрибутивов линукса?
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|4.212, пох. (?), 16:43, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сделать "все как в венде, только нахаляву!"?
ну да.
А вот насчет "без зондов" - это их влажные девичьи (впрочем, анальная девственность там давно уже потеряна) мечты.
Просто это привычный, удобный, опенсосный зонд - "не то что эти проклятые проприетарастные, ууу, ненавижю!"
парочка самых продвинутых - "привычным жестом смахивает со стула кнопки" каждый раз при установке новой системы выпиливая всякие впоп-коны, бережно хранят стопиццот заклинаний для prefs.js, знают про секретные особенности dnf и zypper (про которые надо вспомнить ДО первого запуска, а не в процессе) и т д.
После чего гордо пишет об этом друзяфкам в whatsup (не забыв, конечно, подарить тому фоточку экрана).
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|1.141, Michael Shigorin (ok), 13:44, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Первая мысль при виде заголовка новости была -- "ба, да сегодня же чудо в Хонех".
Что получится (или нет) -- самому интересно. Но всяко удачи Сэму в собственно труде по объединению усилий в проекте!
А если кому в/на дебиане именно по этой причине стало тесно -- есть и менее западные проекты, милости просим.
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|1.164, U.N.Owen (?), 14:39, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>накопилось 1033 пакета, поставляющих сервисные юниты для systemd, но не включающих скрипты init.d
И очевидное решение — написать тулузу, которая бы понимала эти юниты (хотя их наиболее частоиспользуемую часть, что покроет 90% этих пакетов), но не лезла во все щели, работая поверх initd/openrc.
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|2.402, Аноним (402), 15:06, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого надо было изначально __проектировать__ внутренние API и разбор unit файлов, подразумевая модульность. Но это же системд. Одну ad-hoc помойку (sysvinit) заменили на другую (systemd). Никто в здравом уме туда не суётся, что заметно по тому, как это всё мейнтейнеры тянут, как черные ящики
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|3.429, U.N.Owen (?), 01:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ясно, что само systemd этого делать не будет.
Надо писать что-то другое (antisystemd, lol), что запускалось бы обычным способом, парсило бы эти юниты и запускало/контролировало бы то, что должно запускаться через них. Можно и внутри cgroups, все потребные средства для этого есть.
А всего остального, что делает systemd, оно делать, разумеется, не должно.
Я не думаю, что реализовать эту подсистему будет такой уж сложной задачей.
А если юниты совсем не нравится — можно придумать вместо них свой формат и написать конвертер.
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|1.176, Дон Ягон (ok), 15:00, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Такое решение негативно повлияет на порты, не использующие ядро Linux (Debian GNU/Hurd, Debian GNU/NetBSD и Debian GNU/kFreeBSD)
Справедливости ради - так себе аргумент. Systemd, конечно, дрянь, но и смысла в этих портах нет примерно никакого.
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|3.293, IRASoldier_registered (ok), 22:27, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бабки? Спонсорских фондов? На Hurd?!! Где эти безумные спонсоры и каковы реальные суммы, предлагаемые ими за это поделие? И каковы в сравнении, суммы, получаемые проектом Debian от вменяемых спонсоров?
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|2.243, АНОНИМ (?), 18:10, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Верно, в Debian должно быть только одно ядро и одна система инициализации.
Linux и systemd. Другое - не нужно.
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|3.249, Дон Ягон (ok), 18:30, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Верно, в Debian должно быть только одно ядро и одна система инициализации.
> Linux и systemd. Другое - не нужно.
Толсто.
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|1.178, Аноним (178), 15:07, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> С другой стороны в текущем виде попытки через APT обновить конфигурацию с systemd на вариант с sysvinit и elogind приводят к получению повреждённой системы с неработающим APT. Но даже при устранении этой недоработки переход от systemd к elogind остаётся невозможен без удаления уже установленных пользовательских окружений.
Интересно, а с sysvinit и elogind перейти на systemd так же проблематично?
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|1.186, Аноним 80_уровня (ok), 15:42, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Дистрибутив не привязывается к системд, говорили они.
Это всего лишь инит по умолчанию, говорили они.
Его замена на другой — всего лишь вопрос запуска apt-get install, говорили они.
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|2.215, пох. (?), 16:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кто ж знал-то, кто бы мог подумать:
linups:~> ldd 'which apt-get'|grep systemd
libsystemd.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x00007f5a14f76000)
и было ли ему вообще - чем?
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|3.226, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 17:20, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> кто ж знал-то, кто бы мог подумать:
> linups:~> ldd 'which apt-get'|grep systemd
> libsystemd.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libsystemd.so.0 (0x00007f5a14f76000)
> и было ли ему вообще - чем?
"это просто заглушка"- говорили они, -- " чутка поболит и привыкните"
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|2.388, Аноним (209), 12:36, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>>Дистрибутив не привязывается к системд, говорили они.
Такое говорили только голоса у вас в голове.
>>Это всего лишь инит по умолчанию, говорили они.
Правильно
>>Его замена на другой — всего лишь вопрос запуска apt-get install, говорили они.
И опять голоса в голове
|
|1.204, ryoken (ok), 16:15, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тут подумал... Будет занятно, ЕСЛИ в дебиане таки вернутся к SysVInit по умолчанию, и найдётся группа товарищей, которые форкнут Дебиан, но уже с SystemD по дефолту, в параллель Devuan-у :D.
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|2.242, zzz (??), 18:03, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Никто не вернется к SysVinit. Это самая дебильная раскривушка, которую только мог придумать человек. Все эти SXXblablabla и KXXblablabla - это каким надо было быть отбитым скудоумцем, чтобы такое внедрять.
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|3.264, Аноним (178), 19:34, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вас в то время не оказалось рядом, что бы подсказать что делать.
Постойте, и то время Вас бы могли бы послать, с вашими вбросами (или выбросами ;)
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|4.267, zzz (??), 20:05, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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SMF в солярке, BSD Init в *BSD, svchost в Windows - появились задолго до становления линукса. Но вместо того, чтобы взять лучшие практики, ляликсы что-то там настругали в стиле "И так сойдет", а потом ВНЕЗАПНО оказалось, что настругали они систему инициализации для роутера DIR-300.
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|5.278, пох. (?), 20:56, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
в солярке, вообще-то, не задолго до , а вполне себе уже после и когда сам соля... текст свёрнут, показать
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|6.309, антонимус (?), 23:39, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А самый прикол в том, что во всех SysV системах этот самый систем5 был свой. Да, я работал с SysV в солярке, сантаклаус5 и унихваре. И, блдЪ, это было неудобно. во всех смыслах.
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|7.354, пох. (?), 07:25, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
systemV - это стандарт такой Он у всех был один А механика начального запуска ... текст свёрнут, показать
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|6.311, Дон Ягон (ok), 23:47, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне вот всегда было проще один глобальный скрипт поправить - не так много на нормальной-то системе он и запускал.
С одной стороны, я прекрасно понимаю, о чём ты, с другой стороны, когда что-то прибивает твою автоматику, патчущую скрипт или система просто падает/бутается в неудачный момент - система может перестать грузиться.
Когда парк серверов большой проблемы, подобные этой, могут действительно проявляться на практике и доставлять неудобства.
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|7.356, пох. (?), 07:30, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
в чем разница с автоматикой, заводящей загадочные заклинания где-то в недрах li... текст свёрнут, показать
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|9.378, пох. (?), 12:03, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
у тебя немодные-несовременные файловые системы У меня разок самодельный скрипт ... текст свёрнут, показать
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|11.394, пох. (?), 13:42, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ради этого с бэкапа восстанавливать всю большую базу никто не будет - в лучшем с... текст свёрнут, показать
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|13.423, пох. (?), 20:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
вспоминая два года сломанный сузин анализатор логов апдейтера - надежда, конечно... текст свёрнут, показать
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|6.312, антонимус (?), 23:48, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И вообще, нахрена sh скрипты в системе инициализации? systemd их умеет, если что.
Но НАХРЕНА?
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|7.322, Дон Ягон (ok), 00:48, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И вообще, нахрена sh скрипты в системе инициализации?
В системе инициализации их и нет. Init != rc-скрипты.
Демонстрация уровня знаний типичного systemd-фанбоя.
Зачем оно в инитскриптах? Потому что универсально и не надо на каждый чих новую опцию пилить, ради которой ещё бинарник, работающий как PID1 обновлять придётся.
> systemd их умеет, если что.
Нет, он умеет вызывать bash. Собственно, как и прочие иниты, никто из них транслятором скриптов не является.
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|6.313, антонимус (?), 23:50, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Мне вот всегда было проще один глобальный скрипт поправить - не так много на нормальной-то системе он и запускал.
Админ знаю как и остальным не скажу.
Сколько таких систем пришлось исправлять - не перечесть.
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|7.355, Ю.Т. (?), 07:30, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>>Мне вот всегда было проще один глобальный скрипт поправить - не так много на нормальной-то системе он и запускал.
> Админ знаю как и остальным не скажу.
> Сколько таких систем пришлось исправлять - не перечесть.
Во-первых, не "исправлять", а "делать по-своему". Исправляют сломанное, а что все эти "такие системы" были сломаны -- не верю (скорее -- брошены или лишены финансирования).
Во-вторых, это все же лучше, чем админ "за меня все сделали в репе". Уже лет 8-9 назад встречал таких.
Замашки же в смысле "или системд, или нах идите" -- со стороны чистых потребителей изделий выглядят курьёзно.
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|5.316, антонимус (?), 00:04, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>SMF в солярке, BSD Init в *BSD, svchost в Windows - появились задолго до становления линукса. Но вместо того, чтобы взять лучшие практики, ляликсы что-то там настругали в стиле "И так сойдет", а потом ВНЕЗАПНО оказалось, что настругали они систему инициализации для роутера DIR-300.
systemd просто удобнее, что в ините, что в управлении сервисами(демонами). Убивает элитарность, да. а в случае с cgroup - вообще. но cgroup умеет только Linux, да.
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|6.374, пох. (?), 11:43, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да. а в случае с cgroup - вообще. но cgroup умеет
> только Linux, да.
угу, у остальных-то нормальные jail/zones (существующие и работающие два десятка лет) а не низкоуровневый кишмиш, требующий цельного сцыстемды для тривиальнейших вещей (и тот появился несколько лет назад, но все еще немного окончательно почти уже не совсем готов для продакшн).
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|6.384, анонн (ok), 12:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да. а в случае с cgroup - вообще. но cgroup умеет только Linux, да.
А можно увидеть хотя бы основные пунктики умений cgroup, нужные системде и в которые не умеет тот же фряшный jail?
Там, кстати, "нинужна-kqueue" с EVFILT_PROC без всяких костылей позволяет отслеживать _всех_ потомков.
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|7.408, пох. (?), 15:50, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно увидеть хотя бы основные пунктики умений cgroup, нужные системде и
> в которые не умеет тот же фряшный jail?
мапинг юзера рут в uid 10000 но немного не до конца, так что брюки превращаются, превращаются, превращаются брюки оп - в рута на хосте (или эквивалентные ему права), ну кто бы мог подумать. И так три раза подряд.
Точно не умеет. Сразу видно - дилетанты.
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|3.269, Ю.Т. (?), 20:08, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Никто не вернется к SysVinit. Это самая дебильная раскривушка, которую только мог
> придумать человек. Все эти SXXblablabla и KXXblablabla - это каким надо
> было быть отбитым скудоумцем, чтобы такое внедрять.
Это не более чем один из вариантов расширения базовой функциональности. Редхатовский, кстати, верно?
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|2.387, Аноним (209), 12:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Будет занятно, ЕСЛИ в дебиане таки вернутся к SysVInit по умолчанию
Даже обсуждение такого варианта не ведется.
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|1.245, Аноним (245), 18:19, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Такое решение негативно повлияет на порты, не использующие ядро Linux (Debian GNU/Hurd, Debian GNU/NetBSD и Debian GNU/kFreeBSD), но в основном архиве подобных портов пока нет и они не имеют статус официально поддерживаемых.
Вы мне лучше скажите где найти свежую Debian GNU/kFreeBSD?
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|2.252, Дон Ягон (ok), 18:52, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы мне лучше скажите где найти свежую Debian GNU/kFreeBSD?
Со свежестью там всё, походу, плохо:
"Debian GNU/kFreeBSD is not an officially supported architecture. It has been released with Debian 6.0 (Squeeze) and 7.0 (Wheezy) as a technology preview and the first non-Linux port. Since Debian 8 (Jessie) it is though no more included in official releases."
Ты мне лучше скажи, зачем тебе оно понадобилось?
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|3.280, Аноним (245), 21:09, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вроде где-то в рассылке за август находил ссылку на netinstall.iso, сейчас не могу найти. Мне кажется рациональным иметь выбор из нескольких дистрибутивов с одинаковым юзерлендом и разными ядрами, разве это не очевидно?
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|5.286, Аноним (245), 21:42, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставлю в виртуалку debian-7.11.0-kfreebsd-i386-netinst.iso. Отставание 7 лет не фатально, в чём заключается?
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|6.291, Аноним (245), 22:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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debian-7.11.0-kfreebsd-i386-netinst.iso не нашло ни одного зеркала.
Ставлю debian-7.3.0-kfreebsd-i386-CD-1.iso, держу в курсе.
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|7.317, Аноним (317), 00:04, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас ты ещё кой-чего интересного про цифровые подписи в дебе узнаешь...
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|8.321, Аноним (245), 00:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Поставил debian-7 3 0-kfreebsd-i386-CD-1 iso Но только древний гном, древний со... текст свёрнут, показать
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|4.304, Дон Ягон (ok), 23:22, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется рациональным иметь выбор из нескольких дистрибутивов с одинаковым юзерлендом и разными ядрами, разве это не очевидно?
Мне очевидно, что то, что ты получишь будешь хуже, чем если ты возьмёшь просто Debian или просто FreeBSD. В частности, потому что я как-то ради смеха поднимал Debian/kFreeBSD в джейле и примерно представляю, о чём речь. Да и приложений там (по крайней мере было) сильно меньше, чем в обычной FreeBSD - твоя цель едва ли будет полноценно достигнута.
В общем, если тебе интересна моя рекомендация - используй полноценный Debian и/или полноценный FreeBSD. А это чудовище франкенштейна - не надо.
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|1.274, vz_2 (?), 20:34, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сэр, нужно купить новые грабли, а то старые совсем поломались, - садовник.
Так покупайте, в чём проблема? - сэр.
Так какие брать, крашенные или нет? - садовник.
А мне какая разница? - сэр.
Так вам ведь на них наступать! - садовник.
Покупайте лопаты! - сэр.
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|1.283, Griggorii (?), 21:34, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Критиковать и не чего не делать не одно и то же. И сколько таких подаванов на сайтах жалуются на сустемд при том их не насильно заставляют ставить. Все эти потуги мне понятны потому что свежие пакеты у сустемд , а найди тот же дивиан который был бы как 19.04 нету же ? Есть дистр без системд так возьми и сделай что бы он загружался , а не чёрный экран сделай что бы fs там при загрузке проверялась итд. Дальше там ничего сложного берешь темы css туда закидываешь , иконок и шрифтов нормальных
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|1.287, IRASoldier_registered (ok), 21:42, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Такое решение негативно повлияет на порты, не использующие ядро Linux (Debian GNU/Hurd, Debian GNU/NetBSD и Debian GNU/kFreeBSD)
Вот и хорошо. Ибо - не нужно. Net/Free обойдутся и без Debian, как и раньше обходились, а городить такой огород ради Hurd - ну нафиг, пусть валится в ту же помойку, что и Столлман на днях.
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|3.426, IRASoldier_registered (ok), 23:44, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Не дождёшься.
Если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя проплывет труп твоего врага. Терпение и труд всё перетрут. Человек предполагает, а Бог располагает. И так далее.
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|1.305, антонимус (?), 23:27, 19/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что, без гнома жизни нет? Гном основан на GTK+(версия). А вот GTK - это... дадада, GIMP Toolkit.
А systemd - это не только система инициализации.
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|1.320, антонимус (?), 00:39, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Никогда не знай покоя,
Плачь и смейся невпопад.
Я сама была такою,
Триста лет тому назад.
systemd просто удобен во всех смыслах на системах с ядром Linux, даже в юридическом, поэтому хейтеры в основном - авторы многостраничных *sh скриптов или адепты других *nix систем.
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|2.339, Аноним (95), 03:38, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе может и удобен, а мне например только мешает, неожиданным поведением типа убийства завершающихся процессов, очисткой ресурсов которые используются, отсутствием возможности повесить свою логику на команду restart и т. д.
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|2.344, Аноним (346), 04:46, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> systemd просто удобен во всех смыслах
Зарево вашего пердака озаряет безлунную ночь на многие километры вокруг.
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|1.323, антонимус (?), 00:54, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Привязка к systemd также существенно затруднит смену направления развития дистрибутива в будущем и ограничит проведение дальнейших экспериментов в области инициализации и управления сервисами.
А в области управления и мониторинга сервисов альтернатива systemd вообще имеется?
А сколько лет надо на "дальнейшие эксперименты", если SysV уже более 30 лет?
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|2.324, Anonymmm (?), 01:14, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Структура твоего организма никак не менялась за сотен тысяч лет.
Переделать на организмd?
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|3.326, антонимус (?), 01:27, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А в области управления и мониторинга сервисов альтернатива systemd вообще имеется?
да/нет?
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|2.338, Аноним (95), 03:34, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в области управления и мониторинга сервисов альтернатива systemd вообще имеется?
Да, штук пять, начиная от supervisord и заканчивая kubernetes
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|1.352, iCat (ok), 06:03, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хм-м-м... Как же много стало systemD-скандалов и неурядиц...
Печально всё это.
Наравне с GNU/Linux появился SystemD/Linux, но никто этого не замечает?
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|2.362, muh nspawns muh units (?), 09:54, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Наравне с GNU/Linux появился SystemD/Linux, но никто этого не замечает?
Говорят, на бутылке сначала неудобно, а потом ничего - даже приятно.
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|2.368, Аноним (368), 10:44, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Systemd даже Столлмана выкинул фактически. Корпы делают ядро безальтернативным, чтобы не появились новые ядра.
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|2.372, пох. (?), 11:19, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Наравне с GNU/Linux появился SystemD/Linux, но никто этого не замечает?
что значит "наравне"? Никакого другого не-SystemD/Linux в природе не существует.
Пара кpacноглазых поделок не предназначеных ни для чего кроме пересборки самих себя каждую ночь и удовлетворения ЧСВ админов локалхоста, осиливших их у себя взгромоздить в виртуалочке под hyper-v, ситуацию никак изменить не сможет.
Да и проживут они нынче - недолго. Потому что не ломать апи мы не договаривались (ооок, договаривались - с редхатом и присными, им и не ломают), а без прекрасных udev'ов, polkit'ов, и прочих ненужноd - уже и загрузиться-то толком не получается, не то что работать.
"зато как в винде". Ну, правда, винда хотя бы просто работает.
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|3.383, iCat (ok), 12:18, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Наравне с GNU/Linux появился SystemD/Linux, но никто этого не замечает?
> что значит "наравне"? Никакого другого не-SystemD/Linux в природе не существует.
...
> "зато как в винде". Ну, правда, винда хотя бы просто работает.
Если это не сарказм, то что?
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|4.406, пох. (?), 15:44, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Если это не сарказм, то что?
опыт. Ну нет у коллег проблем с серверами винды, непойми о чем задумавшимися при банальной штатной перезагрузке до решения проблемы нажатием reset - уже лет так двадцать, наверное. С windos98 - да, бывало.
А мы тогда над ее пользователями ржали - "это ж надо такую фигню придумать!" У нас-то init _всегда_ прибивал все запущенные процессы, нежелавшие завершаться как надо.
Современные линyпсы и этому, увы, разучились. Но при этом все еще уже почти окончательно и полностью но немного не готовы для десктопа, как обычно.
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|5.409, iCat (ok), 15:57, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Современные линyпсы и этому, увы, разучились.
Ну ХЗ... из моих 37 серверных OS именно с серверными OS GNU/Linux проблем не возникает, в отличие от Windows.
Ах, да: дистрибутив Linux - Gentoo, Windows - 2012R2 и 2019...
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|1.358, Griggorii (?), 07:51, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Грызитесь дальше сидя на попе и не создавая это ваш финиш хим. Хотя могли бы сделать уже ни удев не сустемд не елогинд , а вполне состоятельную os etc
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|1.361, Аноним (361), 09:41, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я так понимаю, elogind это такой apulse для GNOME3? А GNOME3 - единственная софтина, которая без Systemd не работает?
Учитывая, что начальник г(н)ома заявил, что уйдёт из FSF, если его не покинет Столлман - так ли нужен GNOME?
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|2.367, Аноним (368), 10:42, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересный факт если системд с другими ядрами не работает будь то бсд или любое новое привязка к системд нужна для привязки к ядру. Теперь с таким подходом нельзя заменить ядро линукс. И гугл с фуксией или например редукс должны будут использовать что-то типа апстарта или писать все свои велосипеды для всего софта заново.
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|2.386, Аноним (209), 12:24, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>elogind это такой apulse
Elogind это такой apulse для systemd-logind.
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|2.395, пох. (?), 13:45, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я так понимаю, elogind это такой apulse для GNOME3? А GNOME3 -
> единственная софтина, которая без Systemd не работает?
тебе ж уже сказали - _пакетный,сцуко,менеджер_ без системде - не работает.
И вообще хз что без него еще работает.
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|1.401, Griggorii (?), 15:02, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Поимите уже наконец убунта 16.04 с systemd которую я проецировал совместно с коллегой и опакечивал англичанином это лучшее что есть.
Я тестировал жор памяти и 16.04 лучше всех себя показала и да она специфична. Если ты думаешь ой как хорошо у меня не жрет пр жору памяти 1) ставишь Планк 2) Ставишь что бы иконки на раб столе были все и тут схлапывается ловушка 16.04 750-900 МБ / 19.04 1.100 1.200 1.300 МБ по жору памяти
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|2.410, Anonymoustus (ok), 16:05, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поимите уже наконец убунта 16.04 с systemd которую я проецировал совместно с
> коллегой и опакечивал англичанином это лучшее что есть.
> Я тестировал жор памяти и 16.04 лучше всех себя показала и да
> она специфична. Если ты думаешь ой как хорошо у меня не
> жрет пр жору памяти 1) ставишь Планк 2) Ставишь что бы
> иконки на раб столе были все и тут схлапывается ловушка 16.04
> 750-900 МБ / 19.04 1.100 1.200 1.300 МБ по жору памяти
Griggorii, ты, несомненно, лучший, лучше тебя только вахтёры. Но пока ты пишешь бессвязный бред, никому это не будет интересно. Работай над собой. Опакечивай французом и проецируй самостоятельно.
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|3.411, Griggorii (?), 16:26, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо толстячок да 16.04 LTS да та самая где мне пришлось серверы ещё тогда мало разбираясь в консоли их заводить вручную из режима рекавери. Это тут только на умняке писать ой да то да се
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|1.404, Griggorii (?), 15:27, 20/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А , про кде я могу сказать что эта система уже после продукт как и синнамон и подобные это 16.04 растаскали на ГТК форк и все я не говорю про то что это плохое окружение просто его не смогли сделать по красоте как budgie и гноме , а хотя могли же ? Да могли , а не сделали вот и все итог гном красивый в своём гуе кде как клепали такой же вид с 16.04 ксениал так и остался
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|2.420, Анонимчжан (?), 17:40, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кде это всегда была среда с тысячей настроек под любой вкус. и если кому то не хватило способностей полазить по меню настроек. то извини кеды не виноваты.
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|2.432, Аноним (431), 09:12, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видители теперь они поняли что коротенький и тоненький elogind лучше.
Поскольку Дебиан бинарный дистрибутив, а не компилируемый пользователями, то надо фактически поддерживать две разные бинарные версии одеого пакета. Необходимо реализовать систему на подобие USE с Gentoo в менеджере пакетов Дебиан: пакетам добавить суффикс elogind или systemd, или прочий их много...
А править простенький, вырезанный от троянов и бекдоров код elogind конечно никто не будет.
Здесь лучше на самом деле сообществу разделился одна часть пусть останется на Дебиан с systemd в *опе, другая пусть с *уя пересядет на удобный Диван.
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|1.435, InuYasha (?), 12:40, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что все такую бучу подняли? Это же всего лишь для Gay Nagger-Oriented M*tion Environment (GNOME).
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|2.446, Аноним (446), 02:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом тогда и найух этот elogind я вот вообще пользовался бы какой-нить LXDE, XFCE, KDE или чего там без GNOME работать сегодня может уже?
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