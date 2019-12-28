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Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian

28.12.2019 08:28

Опубликованы результаты общего голосования (GR, general resolution) разработчиков проекта Debian, участвующих в сопровождении пакетов и поддержании инфраструктуры, проводившегося по вопросу поддержки нескольких систем инициализации. Победил второй пункт ("B") в списке - предпочитаемым остаётся systemd, но оставляется возможность сопровождения альтернативных систем инициализации. Голосование проводилось методом Кондорсе, при котором каждый голосующий ранжирует все варианты в порядке их предпочтения, а при вычислении результата учитывается сколько голосующих предпочитает один вариант другому.

Победивший вариант признаёт, что сервисные юниты systemd являются предпочтительным способом настройки запуска демонов и сервисов, но допускает, что существуют окружения, в которых разработчики и пользователи могут создавать и применять альтернативные системы инициализации и функциональные альтернативы возможностям systemd. Разработчикам альтернативных решений требуется предоставление ресурсов для проведения их работы и форматирования пакетов. Альтернативные решения, подобные elogind, применяемые для организации запуска приложений, привязанных к интерфейсам, специфичным для systemd, остаются важными для проекта. Поддержка подобных инициатив требует содействия в областях, в которых развиваемые альтернативные технологии пересекаются с остальным проектом, например, недопустимо затягивание рецензирования патчей и проведения обсуждений.

В пакеты допускается включение как unit-файлов systemd, так и init-скриптов для запуска сервисов. Пакеты могут использовать любые возможности systemd по желанию сопровождающего пакет, при условии, что эти возможности соответствуют требованиям правил Debian и не привязаны к экспериментальным или неподдерживаемым в Debian возможностям из других пакетов. Помимо systemd пакеты также могут включать поддержку альтернативных систем инициализации и предоставлять компоненты для замены специфичных интерфейсов systemd. Решения по включению патчей принимаются сопровождающими в рамках штатных процедур. Debian обязуется работать с производными дистрибутивами, выбравшими для себя другие системы инициализации, но взаимодействие строится на уровне сопровождающих, на которых ложатся решения о том, какие подготовленные сторонними дистрибутивами возможности принимать в основной состав Debian, а какие оставлять в производном дистрибутиве.

Напомним, что в 2014 году технический комитет утвердил переход дистрибутива по умолчанию на systemd, но не выработал решения по отношению к поддержке нескольких систем инициализации (при голосовании победил пункт, указывающий на неготовность комитета вынести решение по данному вопросу). Лидер комитета порекомендовал сопровождающим пакеты сохранить поддержку sysvinit в качестве альтернативной системы инициализации, но указал, что не может навязывать свою точку зрения и в каждом случае решение следует принимать самостоятельно.

После этого некоторыми разработчиками была предпринята попытка проведения общего голосования, но предварительное голосование показало отсутствие необходимости принятия решения по вопросу использования нескольких систем инициализации. Несколько месяцев назад, после проблем с включением пакета elogind (необходим для работы GNOME без systemd) в ветку testing из-за конфликта с libsystemd, вопрос был повторно поднят лидером проекта Debian, так как разработчики не смогли договориться, а их общение переросло в противостояние и зашло в тупик.

Рассматривавшиеся варианты:

  1. Основное внимание фокусируется на systemd. Предоставление поддержки альтернативных систем инициализации не является приоритетом, но сопровождающие вправе опционально включать в пакеты init-скрипты для таких систем.
  2. Предпочитаемым остаётся systemd, но оставляется возможность сопровождения и альтернативных систем инициализации. Технологии, такие как elogind, позволяющие в альтернативных окружениях запускать приложения, привязанные к systemd, рассматриваются как важные. В пакеты допускается включение init-файлов для альтернативных систем.
  3. Поддержка разнообразных систем инициализации и возможность загрузки Debian с системами инициализации, отличными от systemd. Для запуска сервисов пакеты обязательно должны включать init-скрипты, поставка только unit-файлов systemd без sysv init-скриптов недопустима.
  4. Поддержка систем, не использующих systemd, но без внесения изменений, мешающих развитию. Разработчики соглашаются поддерживать несколько систем инициализации в обозримом будущем, но также считают необходимым работать над улучшением поддержки systemd. Разработкой и сопровождением специфичных решений следует заниматься заинтересованным в таких решениях сообществам, но другие мэйнтейнеры должны активно помогать и способствовать решению проблем, когда в этом возникает необходимость. В идеале пакеты должны функционировать при использовании любой системы инициализации, для чего можно поставлять традиционные init-скрипты или использовать иные механизмы, позволяющие работать без systemd. Невозможность работы без systemd рассматривается как ошибка, но не как ошибка, блокирующая релиз, за исключением случаев, когда имеется готовое решение для работы без systemd, но его отказываются сохранять (например, когда проблема вызвана удалением ранее поставлявшегося init-скрипта).
  5. Поддержка переносимости, без внесения изменений, мешающих развитию. Debian продолжает рассматриваться как связующее звено для интеграции различного ПО, предоставляющего эквивалентную или похожую функциональность. Переносимость между аппаратными платформами и программными стеками относится к важным задачам, а интеграция альтернативных технологий приветствуется, даже если мировоззрение их создателей расходятся с общим мнением. Позиция в отношении systemd и других систем инициализации полностью совпадает с 4 пунктом.
  6. Перевод поддержки нескольких систем инициализации в разряд обязательных. Предоставление возможности запуска Debian с системами инициализации, отличными от systemd, продолжает иметь значение для проекта. Каждый пакет обязан работать с обработчиками pid1, отличными от systemd, за исключением случаев, когда входящее в пакет ПО изначально предназначено для работы только с systemd и отсутствует поддержка запуска без systemd (отсутствие init-скриптов не считается предназначением только для работы с systemd).
  7. Поддержка переносимости и нескольких реализаций. Общие принципы полностью совпадают с пунктом 5, но в отношении systemd и систем инициализации не предъявляется конкретных требований, а также не накладываются какие-либо обязательства на разработчиков. Разработчикам предлагается учитывать интересы друг друга, идти на компромиссы и находить общие решения, удовлетворительные для различных сторон.
  8. Продолжение обсуждения. Пункт может использоваться для снижения рейтинга неприемлемых вариантов.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Началось общее голосование о системах инициализации в Debian
  3. OpenNews: Выпуск Debian 10.2. Подготовка к голосованию о системах инициализации
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.1, форка Debian 9 без systemd
  5. OpenNews: Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации
  6. OpenNews: Оценка плюсов и минусов при переходе Debian на systemd или upstart
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: systemd, debian, init
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  • 1.1, Alen (??), 08:45, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Выглядит, как попытка потушить огонь методом заливания его бензином :)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:49, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вполне реально, кстати.

    З.Ы. Дебьян давно сдулся уже, те люди, которые были в Дебьяне с самого начала, быстренько свалили, когда туда начали нежно пропихивать systemd. И правильно сделали.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:01, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а куда свалили кстати?
     
     
  • 4.9, Анонимный селебрити (?), 09:11, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://devuan.org/
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 10:08, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эта фиговина не исправляла уязвимость в apt в своих установочных iso.
     
  • 5.63, Аноним (63), 13:30, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> а куда свалили кстати?
    > https://devuan.org/

    Свалили - это: USA -> штат Техас -> космодром SpaceX -> ракета Falcon Heavy -> Марс.

     
  • 5.67, kai3341 (ok), 14:05, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  https://devuan.org/

    А мне снилось, что M$ загнулся. Потом, правда, я проснулся
    Аноним, и тебе советую просыпаться, прежде чем комментить

     
  • 4.11, Аноним (11), 09:11, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Очевидно, на мак, винду и колибриос.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 10:32, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я на болгенос свалил
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:19, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Дебьян давно сдулся уже, те люди, которые были в Дебьяне с самого начала

    Ну не хватает голосов у партии ретроградов. Что поделать? Да и в самом systemd нет ничего плохого, кроме как  привязки другого софта к нему.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 09:30, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет если ты не видишь дальше своего носа. Или если ты не 15 рублевый из МежБизМаш.
     
     
  • 5.17, Аноним (13), 09:42, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пока ядро и GNUшные программы будут работать без systemd, ничего критичного не происходит.
     
     
  • 6.19, Аноним (14), 09:48, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда они пришли за GNU ... ты тоже молчал.
     
     
  • 7.24, Аноним (24), 10:12, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >ты тоже молчал.

    Всяко лучше, чем ныть все время о том, как нас копрорации пытаются заставить делать те, или иные вещи. Пошел бы альтернативу GNOME запилил. Или еще чего-нибудь, что намертво привязано к systemd. Я то исхожу из того, что чтобы ни случилось, всегда будет альтернатива. Ну, по-крайней мере до тех пор, пока компьютеры не станут продавать по пасспортам, со встроенными зондами (те что сейчас, еще весьма примитивны) и... Ну в общем пока столлмановская антиутопия не произошла. С другой стороны, мы к ней медленно, но уверенно идем.

     
     
  • 8.27, Аноним (23), 10:18, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Gentoo отвязала Gnome от Systemd ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.47, Аноним (47), 12:21, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном — тоже ГНУ. И это — единственная незаменимая программа, требующая systemd. Всё остальное можно заменить не напрягаясь, и только смена DE требует усилий.
     
     
  • 7.52, Аноним (52), 12:30, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...Пока что...
     
  • 4.31, Анони (?), 10:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в самом systemd нет ничего плохого

    Да, наверно это удобно.
    Но у меня пару раз в неделю комп при старте SDDM зависает, вводишь ребут, оно тоже зависает. В Squeeze и Wheezy такого не было. И это на Федоре, т.к. нужен свежий софт без сюрпризов и роллингов.

     
     
  • 5.60, AleksK (ok), 12:49, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не systemd виноват а вероятнее всего Биос, у меня на ноуте тоже по началу система через раз грузилась пока не вышло обновление Биоса и на ядрах после 4.19 все заработало стабильно.
     
     
  • 6.66, Аноним (66), 13:54, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, ловил то же самое в mint после обновления до 19.2 с любой версией ядра от 4.15 до 5.3. Проблема исчезла после обновления 19.3. Полагаю после обновления версии systemd. А вот до того как acpid заменили на systemd такой проблемы не возникало, и более того, её можно было легко диагностировать.
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:39, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я больше скажу, свалили даже из тех, кто его пропихивал. Похоже за поддержку им не проплатили...
     
     
  • 4.20, Аноним (14), 09:48, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их могли стимулировать другим способом.
     
  • 4.25, Аноним (24), 10:15, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но у них же там демократия? Не? Даже конституция есть:
    >https://www.debian.org/devel/constitution
     
  • 4.44, конь в пальто (?), 12:09, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я бы тоже свалил, т.к. результат таких голосований всегда - и вашим и нашим, в итоге получается не стройная архитектура, а каракатица чтобы угодить всем.
     
  • 3.59, GentooBoy (ok), 12:39, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свалили по другой причине, это ужасная бюрократия вылазит из щелей.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:46, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ничего не изменится, я так понимаю.
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 08:57, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Т.е. в Дебиане так и останется бардак с кучей глючно работающих решений? Малаццы
     
  • 1.7, DmA (??), 09:05, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Голосование по Кондорсе рулит:) И когда его нпчнут применять в реальной жизни...
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 12:35, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Австралии избирательная система работает схожим образом.
     

  • 1.10, анониммус (?), 09:11, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    окончательно ненужнуд прибили шурупами к дебиану.
     
  • 1.12, Дегенератор (ok), 09:11, 28/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.15, Аноним (14), 09:32, 28/12/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:42, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Debian умер, да здравствует Devuan.
     
  • 1.21, iPony129412 (?), 09:59, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > предпочитаемым остаётся systemd, но оставляется возможность сопровождения альтернативных систем инициализации

    Ну вот. Все довольны.

     
  • 1.22, Аноним (22), 10:03, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что такое systemd?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:07, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, вроде это такая новомозная система инициализации у редхата, которую разработчики из редхата пытаются пропихнуть в конкурентов. Народ вроде прётся, надо будет попробовать. Хотя зная народ, я уже понимаю, чего ожидать.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 12:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё проще. systemd - большой кривой комбайн с непомерным эго, который вообще не думает о совместимости своих методов работы с другими. Самое плохое и страшное от этого - это то, что чуть меньше, чем весь софт, который хоть как-то зависит от systemd, по факту зависит полностью и с потрохами от systemd, никому не охото поддерживать разные подходы инициализации и делать работу за другого.
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:17, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сотрудники Debian проголосовали за то, чтобы не быть филиалом RedHat? Это прямо озарение какое-то на них нашло :)
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:36, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так нет же. Допускается, может поддерживаться, но требования поддержки альтернативной(-ых) системы нет. Соответственно, никто не будем этим заниматься. Ну или почти никто. Ну и зачем тогда это всё было затевать?
     

  • 1.29, РетроАноним (?), 10:35, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая разница что там (среди этих технических штук) будет? Главное чтобы оно работало и иконочки нажимались.
     
  • 1.32, Аноним (32), 10:50, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Выкинуть надо systemd совсем.
     
     
  • 2.45, конь в пальто (?), 12:12, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    тебя надо выкинуть со своими баш портянками
     

  • 1.33, Аноним (33), 10:51, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем нынче нужен Дебиан? Чем он принципиально отличается от РедХат и ЦентОС?

    Я про сервера.

     
     
  • 2.34, Аноним (23), 10:53, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Редхат платный, центось слишком старая.
     
     
  • 3.41, Аноним (33), 11:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    CentOS старая? В каком смысле?

    Я серьёзно не понимаю, зачем нужен Дебиан, если он фактически превратился в клон RHEL. В чём преимущество использовать Дебиан? Ну кроме очевидного "я его уже давно использую и менять работающее не вижу смысла".

     
     
  • 4.43, Аноним (23), 11:53, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пакеты старее.
     
  • 4.48, IRASoldier_registered (ok), 12:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовать весь этот зоопарк немайнстримных дистрибутивов вообще никогда смысла не было, если только по роду деятельности/хобби, нет необходимости поэкспериментировать с чем-то необычным. А майнстримные дистрибутивы в силу квалификации разработчиков имеют тенденцию сближаться - логично, что специалисты примерно одного уровня приходят к схожим решениям. А все остальные различия в мире Линукса - не имеют отношения к выбору стека технологий, качеству и т.п., сугубо идеологическая возня "наш дистрибутив свободнее и столлманоугоднее вашего!", и чем меньше влияние гнутых пропагандистов - тем меньше этих различий будет. Останется максимум два основных дистрибутива из соображений конкуренции, около них будет вертеться штук пять дистрибутивов "для домохозяек" и постепенно терять популярность, потому что юзер-фриндли и в основных дистрибутивах будет улучшаться, и где-то на задворках будут болтаться малоприспособленные для реальной работы дистрибутивы "во имя свободы", представляющие собой кастрированные и урезанные основные. Бабло побеждает зло и это хорошо.
     
     
  • 5.61, Anonymoustus (ok), 13:08, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бабло побеждает зло и это хорошо.

    Этот линуксоид совершил камингаут: сбросил маску лицемерия и признал, что хочет бесплатную винду, а не свободу.

     
  • 4.51, Аноним (52), 12:25, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный здравый аргумент зачем пользователь Дебиан, в том что там нет зондов от космонавта. В целом все если их не боятся можно использовать Убунту.
     
  • 4.53, kvaps (ok), 12:33, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Systemd это далеко не единственное что есть у дистрибутива. У Debian с Centos слишком разные подходы.

    Начиная с пакетного менеджера и заканчивая интерфейсом подключения модулей ядра.

    Когда как в Centos(rhel) стараются поддерживать стабильное API, бэкпортируя фичи и исправления новых ядер в текущую версию и представляют заранее скомпилированные модули в формате kmod, в Debian не боятся обновлять ядро и представляет модули в виде dkms, которые пересобираются динамически при каждом таком обновлении.

    Ещё хочется дополнить что выйгравший вариант ответа ещё не гарантирует что Debian будет полностью использовать все фичи systemd. Например до последнего времени он использовался только как система инициализации, при этом он запускал преимущественно не systemd-unit'ы а обычные init-скрипты, логи писались не в journald а в обычные файлы и т.п
    Надеюсь со временем эта ситуация изменится, так как на мой взгляд это какие-то полумеры.

     
     
  • 5.65, Аноним (24), 13:50, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Надеюсь со временем эта ситуация изменится, так как на мой взгляд это какие-то полумеры.

    Ну systemd вызвала больший споры. Даже форк появился. Естественно, что резких движений делать никто не будет.

     
  • 3.57, Аноним (52), 12:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту тоже можно сделать платной только это называется не крутым словом Enterprise Linux, а Ubuntu Advantage security and patching. Что для крутого энтерпрайза не звучит.
     
  • 2.62, vitalif (ok), 13:26, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) в редхате и центосе - пакетов мало и они древних версий. особенно доставляет ядро 3.10 в 7-м центосе.

    да, причём в этот 3.10 индусами редхата пересажена половина кода более новых версий ядра вместе с багами и дырами. зачем этот шлак юзать - я хз

    2) редхат коммерческий, а дебиан - нет, т.е. его по крайней мере точно не закроют

    3) пакетный менеджер в дебиане лучше, в системе в целом бардака меньше, дебиан обновляется с версии на версию легко, в отличие от центоси этой кривой, которую вместо обновления переставляют, как винду

     

  • 1.35, Аноним (35), 11:01, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У системд-хейтеров траур )))
     
  • 1.36, Аноним (36), 11:05, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всегда воспринимал спор systemd vs не-systemd как зрелище вроде драки алкашей ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 11:10, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >суть

    Баги, недокументированное поведение, сложность сопровождения при отхождении на шаг в сторону, безальтернативность и навязывание, отход от идеологии упрощающей аудит и сопровождение. Сам думай, насколько это всё допустимо, возможности то он интересные даёт.

     
  • 2.39, Аноним (24), 11:18, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Всегда воспринимал спор "systemd vs не-systemd" как зрелище вроде драки алкашей

    Это извечный спор "Удобство против Потенциальные проблемы (в основном Безопасность/Конфиденциальность/Свобода)".

     
  • 2.40, qwerty123 (??), 11:21, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >А перед этим для дистра без systemd писалась портянка на bash, где ручками надо было следить за PID-ами процессов, писать на каждый чих свой if .. fi и т.д.

    Wow! man pkill пробовали? =)

    Чувак, если ты/кто-то не смог запрограмимровать старт-стор-релоад процесса (там кода на 1.5 страницы с проверками),
    и приписать к этому скрипт на 20 строк, то может ты неправильно выбрал/назвал свою профессию? =)

     
     
  • 3.50, Аноним (36), 12:25, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе сказал, что не смог?
    Написал же: сделал оба варианта и второй оказался более простым и удобным.
     
  • 3.54, Аноним (36), 12:35, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И при чем тут pkill?)
    Мне PID нужен не для 'kill $PID', хотя это вообще к разговору не имеет отношения.
    Суть моего сообщения: впервые на практике столкнулся с управлением демонами и systemd оказался удобнее, но споры вижу много лет - значит кроме плюса удобства есть минусы - о них и спрашивал.
     
     
  • 4.64, qwerty123 (??), 13:47, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Суть моего сообщения: впервые на практике столкнулся с управлением демонами

    А, впервые...

    Так управление демонами с точки зрения init - это написание грамотного хандлера на системные сигналы.
    Их там минимум необходимого всего один - с честью сделать сеппуку на INT.
    При желании можно перезапуск с перечтением конфига, и еще там чего захочется в пределах дюжины сигналов.

    + добрая традиция писать pid "мастер"-процесса в файло.

    А вписать fork и форк-подобие, cheuid, chpwd - это реализуемо во всех ходовых языках.

    Если совсем трудно - утилита daemon и daemon() в помощъ


     
  • 2.42, qwerty123 (??), 11:30, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Не понимаю суть

    Если бы systemd представлял собой компактный и продуманный набор из
    1 init/initctl: корневой родитель + контроль процессов
    2 daemon/daemonctl: старт-стоп утилиту с DSL

    то цены бы ему не было

    но там же подгребается все в один увязанный монстр  - обмен сообщениями, журналирование, контроль сокетов, ... еще, хачу еще, все мое, все контролировать, ....
    архитектурный кошмар, творение погромиста под ЛСД

      

     
     
  • 3.58, Аноним (36), 12:39, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, стало понятнее) Спасибо.
     

  • 1.46, IRASoldier_registered (ok), 12:13, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ничего удивительного. Здравый смысл возобладал в очередной раз. А желающим странного никто не мешает этим странным пользоваться в той мере, в какой оставлено его сопровождение или сваливать на существующий форк, или таки пилить форк самим.
     
     
  • 2.49, Аноним (52), 12:23, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда Майкрософт напишет свой мега менеджер задач с поддержкой всего, но при этом с красивым интерфейсом некст некст некст ты тоже будешь пищать от восторга? Ой погоди-ка я же знаю ответ: "Да будешь".
     

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