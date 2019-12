Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian

2.34 , Аноним ( 23 ), 10:53, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Редхат платный, центось слишком старая.

3.41 , Аноним ( 33 ), 11:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – CentOS старая? В каком смысле? Я серьёзно не понимаю, зачем нужен Дебиан, если он фактически превратился в клон RHEL. В чём преимущество использовать Дебиан? Ну кроме очевидного "я его уже давно использую и менять работающее не вижу смысла".

4.43 , Аноним ( 23 ), 11:53, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Пакеты старее.

4.48 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использовать весь этот зоопарк немайнстримных дистрибутивов вообще никогда смысла не было, если только по роду деятельности/хобби, нет необходимости поэкспериментировать с чем-то необычным. А майнстримные дистрибутивы в силу квалификации разработчиков имеют тенденцию сближаться - логично, что специалисты примерно одного уровня приходят к схожим решениям. А все остальные различия в мире Линукса - не имеют отношения к выбору стека технологий, качеству и т.п., сугубо идеологическая возня "наш дистрибутив свободнее и столлманоугоднее вашего!", и чем меньше влияние гнутых пропагандистов - тем меньше этих различий будет. Останется максимум два основных дистрибутива из соображений конкуренции, около них будет вертеться штук пять дистрибутивов "для домохозяек" и постепенно терять популярность, потому что юзер-фриндли и в основных дистрибутивах будет улучшаться, и где-то на задворках будут болтаться малоприспособленные для реальной работы дистрибутивы "во имя свободы", представляющие собой кастрированные и урезанные основные. Бабло побеждает зло и это хорошо.

5.61 , Anonymoustus ( ok ), 13:08, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Бабло побеждает зло и это хорошо. Этот линуксоид совершил камингаут: сбросил маску лицемерия и признал, что хочет бесплатную винду, а не свободу.

4.51 , Аноним ( 52 ), 12:25, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственный здравый аргумент зачем пользователь Дебиан, в том что там нет зондов от космонавта. В целом все если их не боятся можно использовать Убунту.

4.53 , kvaps ( ok ), 12:33, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Systemd это далеко не единственное что есть у дистрибутива. У Debian с Centos слишком разные подходы. Начиная с пакетного менеджера и заканчивая интерфейсом подключения модулей ядра. Когда как в Centos(rhel) стараются поддерживать стабильное API, бэкпортируя фичи и исправления новых ядер в текущую версию и представляют заранее скомпилированные модули в формате kmod, в Debian не боятся обновлять ядро и представляет модули в виде dkms, которые пересобираются динамически при каждом таком обновлении. Ещё хочется дополнить что выйгравший вариант ответа ещё не гарантирует что Debian будет полностью использовать все фичи systemd. Например до последнего времени он использовался только как система инициализации, при этом он запускал преимущественно не systemd-unit'ы а обычные init-скрипты, логи писались не в journald а в обычные файлы и т.п

Надеюсь со временем эта ситуация изменится, так как на мой взгляд это какие-то полумеры.

5.65 , Аноним ( 24 ), 13:50, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Надеюсь со временем эта ситуация изменится, так как на мой взгляд это какие-то полумеры. Ну systemd вызвала больший споры. Даже форк появился. Естественно, что резких движений делать никто не будет.

3.57 , Аноним ( 52 ), 12:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Убунту тоже можно сделать платной только это называется не крутым словом Enterprise Linux, а Ubuntu Advantage security and patching. Что для крутого энтерпрайза не звучит.

2.62 , vitalif ( ok ), 13:26, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) в редхате и центосе - пакетов мало и они древних версий. особенно доставляет ядро 3.10 в 7-м центосе. да, причём в этот 3.10 индусами редхата пересажена половина кода более новых версий ядра вместе с багами и дырами. зачем этот шлак юзать - я хз 2) редхат коммерческий, а дебиан - нет, т.е. его по крайней мере точно не закроют 3) пакетный менеджер в дебиане лучше, в системе в целом бардака меньше, дебиан обновляется с версии на версию легко, в отличие от центоси этой кривой, которую вместо обновления переставляют, как винду