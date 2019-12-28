Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian

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|1.1, Alen (??), 08:45, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Выглядит, как попытка потушить огонь методом заливания его бензином :)
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|2.3, Аноним (3), 08:49, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вполне реально, кстати.
З.Ы. Дебьян давно сдулся уже, те люди, которые были в Дебьяне с самого начала, быстренько свалили, когда туда начали нежно пропихивать systemd. И правильно сделали.
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|5.23, Аноним (23), 10:08, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Эта фиговина не исправляла уязвимость в apt в своих установочных iso.
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|3.13, Аноним (13), 09:19, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Дебьян давно сдулся уже, те люди, которые были в Дебьяне с самого начала
Ну не хватает голосов у партии ретроградов. Что поделать? Да и в самом systemd нет ничего плохого, кроме как привязки другого софта к нему.
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|4.14, Аноним (14), 09:30, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно нет если ты не видишь дальше своего носа. Или если ты не 15 рублевый из МежБизМаш.
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|5.17, Аноним (13), 09:42, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Пока ядро и GNUшные программы будут работать без systemd, ничего критичного не происходит.
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|7.24, Аноним (24), 10:12, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>ты тоже молчал.
Всяко лучше, чем ныть все время о том, как нас копрорации пытаются заставить делать те, или иные вещи. Пошел бы альтернативу GNOME запилил. Или еще чего-нибудь, что намертво привязано к systemd. Я то исхожу из того, что чтобы ни случилось, всегда будет альтернатива. Ну, по-крайней мере до тех пор, пока компьютеры не станут продавать по пасспортам, со встроенными зондами (те что сейчас, еще весьма примитивны) и... Ну в общем пока столлмановская антиутопия не произошла. С другой стороны, мы к ней медленно, но уверенно идем.
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|6.47, Аноним (47), 12:21, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гном — тоже ГНУ. И это — единственная незаменимая программа, требующая systemd. Всё остальное можно заменить не напрягаясь, и только смена DE требует усилий.
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|4.31, Анони (?), 10:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в самом systemd нет ничего плохого
Да, наверно это удобно.
Но у меня пару раз в неделю комп при старте SDDM зависает, вводишь ребут, оно тоже зависает. В Squeeze и Wheezy такого не было. И это на Федоре, т.к. нужен свежий софт без сюрпризов и роллингов.
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|5.60, AleksK (ok), 12:49, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не systemd виноват а вероятнее всего Биос, у меня на ноуте тоже по началу система через раз грузилась пока не вышло обновление Биоса и на ядрах после 4.19 все заработало стабильно.
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|6.66, Аноним (66), 13:54, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, ловил то же самое в mint после обновления до 19.2 с любой версией ядра от 4.15 до 5.3. Проблема исчезла после обновления 19.3. Полагаю после обновления версии systemd. А вот до того как acpid заменили на systemd такой проблемы не возникало, и более того, её можно было легко диагностировать.
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|3.16, Аноним (16), 09:39, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я больше скажу, свалили даже из тех, кто его пропихивал. Похоже за поддержку им не проплатили...
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|4.44, конь в пальто (?), 12:09, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я бы тоже свалил, т.к. результат таких голосований всегда - и вашим и нашим, в итоге получается не стройная архитектура, а каракатица чтобы угодить всем.
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|1.4, Fracta1L (ok), 08:57, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Т.е. в Дебиане так и останется бардак с кучей глючно работающих решений? Малаццы
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|1.7, DmA (??), 09:05, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Голосование по Кондорсе рулит:) И когда его нпчнут применять в реальной жизни...
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|1.21, iPony129412 (?), 09:59, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> предпочитаемым остаётся systemd, но оставляется возможность сопровождения альтернативных систем инициализации
Ну вот. Все довольны.
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|2.37, Аноним (37), 11:07, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, вроде это такая новомозная система инициализации у редхата, которую разработчики из редхата пытаются пропихнуть в конкурентов. Народ вроде прётся, надо будет попробовать. Хотя зная народ, я уже понимаю, чего ожидать.
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|3.56, Аноним (56), 12:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё ещё проще. systemd - большой кривой комбайн с непомерным эго, который вообще не думает о совместимости своих методов работы с другими. Самое плохое и страшное от этого - это то, что чуть меньше, чем весь софт, который хоть как-то зависит от systemd, по факту зависит полностью и с потрохами от systemd, никому не охото поддерживать разные подходы инициализации и делать работу за другого.
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|1.26, Аноним (26), 10:17, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сотрудники Debian проголосовали за то, чтобы не быть филиалом RedHat? Это прямо озарение какое-то на них нашло :)
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|2.30, Аноним (30), 10:36, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так нет же. Допускается, может поддерживаться, но требования поддержки альтернативной(-ых) системы нет. Соответственно, никто не будем этим заниматься. Ну или почти никто. Ну и зачем тогда это всё было затевать?
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|1.29, РетроАноним (?), 10:35, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А какая разница что там (среди этих технических штук) будет? Главное чтобы оно работало и иконочки нажимались.
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|1.33, Аноним (33), 10:51, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А зачем нынче нужен Дебиан? Чем он принципиально отличается от РедХат и ЦентОС?
Я про сервера.
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|3.41, Аноним (33), 11:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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CentOS старая? В каком смысле?
Я серьёзно не понимаю, зачем нужен Дебиан, если он фактически превратился в клон RHEL. В чём преимущество использовать Дебиан? Ну кроме очевидного "я его уже давно использую и менять работающее не вижу смысла".
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|4.48, IRASoldier_registered (ok), 12:22, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использовать весь этот зоопарк немайнстримных дистрибутивов вообще никогда смысла не было, если только по роду деятельности/хобби, нет необходимости поэкспериментировать с чем-то необычным. А майнстримные дистрибутивы в силу квалификации разработчиков имеют тенденцию сближаться - логично, что специалисты примерно одного уровня приходят к схожим решениям. А все остальные различия в мире Линукса - не имеют отношения к выбору стека технологий, качеству и т.п., сугубо идеологическая возня "наш дистрибутив свободнее и столлманоугоднее вашего!", и чем меньше влияние гнутых пропагандистов - тем меньше этих различий будет. Останется максимум два основных дистрибутива из соображений конкуренции, около них будет вертеться штук пять дистрибутивов "для домохозяек" и постепенно терять популярность, потому что юзер-фриндли и в основных дистрибутивах будет улучшаться, и где-то на задворках будут болтаться малоприспособленные для реальной работы дистрибутивы "во имя свободы", представляющие собой кастрированные и урезанные основные. Бабло побеждает зло и это хорошо.
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|5.61, Anonymoustus (ok), 13:08, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бабло побеждает зло и это хорошо.
Этот линуксоид совершил камингаут: сбросил маску лицемерия и признал, что хочет бесплатную винду, а не свободу.
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|4.51, Аноним (52), 12:25, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственный здравый аргумент зачем пользователь Дебиан, в том что там нет зондов от космонавта. В целом все если их не боятся можно использовать Убунту.
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|4.53, kvaps (ok), 12:33, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Systemd это далеко не единственное что есть у дистрибутива. У Debian с Centos слишком разные подходы.
Начиная с пакетного менеджера и заканчивая интерфейсом подключения модулей ядра.
Когда как в Centos(rhel) стараются поддерживать стабильное API, бэкпортируя фичи и исправления новых ядер в текущую версию и представляют заранее скомпилированные модули в формате kmod, в Debian не боятся обновлять ядро и представляет модули в виде dkms, которые пересобираются динамически при каждом таком обновлении.
Ещё хочется дополнить что выйгравший вариант ответа ещё не гарантирует что Debian будет полностью использовать все фичи systemd. Например до последнего времени он использовался только как система инициализации, при этом он запускал преимущественно не systemd-unit'ы а обычные init-скрипты, логи писались не в journald а в обычные файлы и т.п
Надеюсь со временем эта ситуация изменится, так как на мой взгляд это какие-то полумеры.
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|5.65, Аноним (24), 13:50, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Надеюсь со временем эта ситуация изменится, так как на мой взгляд это какие-то полумеры.
Ну systemd вызвала больший споры. Даже форк появился. Естественно, что резких движений делать никто не будет.
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|3.57, Аноним (52), 12:37, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убунту тоже можно сделать платной только это называется не крутым словом Enterprise Linux, а Ubuntu Advantage security and patching. Что для крутого энтерпрайза не звучит.
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|2.62, vitalif (ok), 13:26, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) в редхате и центосе - пакетов мало и они древних версий. особенно доставляет ядро 3.10 в 7-м центосе.
да, причём в этот 3.10 индусами редхата пересажена половина кода более новых версий ядра вместе с багами и дырами. зачем этот шлак юзать - я хз
2) редхат коммерческий, а дебиан - нет, т.е. его по крайней мере точно не закроют
3) пакетный менеджер в дебиане лучше, в системе в целом бардака меньше, дебиан обновляется с версии на версию легко, в отличие от центоси этой кривой, которую вместо обновления переставляют, как винду
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|1.36, Аноним (36), 11:05, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Всегда воспринимал спор systemd vs не-systemd как зрелище вроде драки алкашей ... большой текст свёрнут, показать
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|2.38, Аноним (37), 11:10, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>суть
Баги, недокументированное поведение, сложность сопровождения при отхождении на шаг в сторону, безальтернативность и навязывание, отход от идеологии упрощающей аудит и сопровождение. Сам думай, насколько это всё допустимо, возможности то он интересные даёт.
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|2.39, Аноним (24), 11:18, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Всегда воспринимал спор "systemd vs не-systemd" как зрелище вроде драки алкашей
Это извечный спор "Удобство против Потенциальные проблемы (в основном Безопасность/Конфиденциальность/Свобода)".
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|2.40, qwerty123 (??), 11:21, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>А перед этим для дистра без systemd писалась портянка на bash, где ручками надо было следить за PID-ами процессов, писать на каждый чих свой if .. fi и т.д.
Wow! man pkill пробовали? =)
Чувак, если ты/кто-то не смог запрограмимровать старт-стор-релоад процесса (там кода на 1.5 страницы с проверками),
и приписать к этому скрипт на 20 строк, то может ты неправильно выбрал/назвал свою профессию? =)
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|3.50, Аноним (36), 12:25, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто тебе сказал, что не смог?
Написал же: сделал оба варианта и второй оказался более простым и удобным.
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|3.54, Аноним (36), 12:35, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И при чем тут pkill?)
Мне PID нужен не для 'kill $PID', хотя это вообще к разговору не имеет отношения.
Суть моего сообщения: впервые на практике столкнулся с управлением демонами и systemd оказался удобнее, но споры вижу много лет - значит кроме плюса удобства есть минусы - о них и спрашивал.
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|4.64, qwerty123 (??), 13:47, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Суть моего сообщения: впервые на практике столкнулся с управлением демонами
А, впервые...
Так управление демонами с точки зрения init - это написание грамотного хандлера на системные сигналы.
Их там минимум необходимого всего один - с честью сделать сеппуку на INT.
При желании можно перезапуск с перечтением конфига, и еще там чего захочется в пределах дюжины сигналов.
+ добрая традиция писать pid "мастер"-процесса в файло.
А вписать fork и форк-подобие, cheuid, chpwd - это реализуемо во всех ходовых языках.
Если совсем трудно - утилита daemon и daemon() в помощъ
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|2.42, qwerty123 (??), 11:30, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Не понимаю суть
Если бы systemd представлял собой компактный и продуманный набор из
1 init/initctl: корневой родитель + контроль процессов
2 daemon/daemonctl: старт-стоп утилиту с DSL
то цены бы ему не было
но там же подгребается все в один увязанный монстр - обмен сообщениями, журналирование, контроль сокетов, ... еще, хачу еще, все мое, все контролировать, ....
архитектурный кошмар, творение погромиста под ЛСД
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|1.46, IRASoldier_registered (ok), 12:13, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ничего удивительного. Здравый смысл возобладал в очередной раз. А желающим странного никто не мешает этим странным пользоваться в той мере, в какой оставлено его сопровождение или сваливать на существующий форк, или таки пилить форк самим.
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|2.49, Аноним (52), 12:23, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А когда Майкрософт напишет свой мега менеджер задач с поддержкой всего, но при этом с красивым интерфейсом некст некст некст ты тоже будешь пищать от восторга? Ой погоди-ка я же знаю ответ: "Да будешь".
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