«Началось общее голосование о системах инициализации в Debian».

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|2.8, Аноним (8), 13:55, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Systemd - это единая Россия. Выиграет потому что нужно выиграть.
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|2.19, Аноним (19), 14:05, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это очевидно, и без 146% - разделяй и властвуй.
По честному здесь должно быть два варианта: "только systemd" и не "только systemd". А здесь второй вариант разбили на семь, получается системд победит, хотя голосов будет меньше половины
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|3.27, Аноним (27), 14:12, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это как кандидаты с похожими фамилиями чтобы оттягивать голоса. Чем больше вариантов тем сильнее распыляются голоса.
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|3.47, пох. (?), 14:46, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, такое впечатление, что они Чурова пригласили для получения 'правильного' результата.
Хотя, видимо, местные "демократы" вполне умеют не хуже.
Ну, хрен с ним, с дебианом - правда, и с линуксом вообще тоже, поскольку альтернативы останутся только бесполезные маргинальные.
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|4.73, пох. (?), 15:25, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
это не работает - потому что эту простыню никто не прочитает внимательно (вы ведь - не прочитали, бегло пробежались глазами? Вот то и оно)
Зато системдауны-фанатики, разумеется, отдадут все голоса за удобно размещенный _первым_ пункт, проигнорировав остальные.
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|1.3, Аноним (3), 13:50, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если поддержка одной единственной системы ставится в противопоставление всем остальным, то выводы очевидны.
Поцтерингу действительно пора пилить свой "отдельный уютный" linuxd-systemd и не мешать другим дистрибутивам.
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|2.48, пох. (?), 14:47, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
наоборот - поцтеринг успешно зохавал все, и у вас остался только systemd/linux в нескольких разных неудобных обертках. Остальным дистрибутивам никто не мешает объявить о роспуске команды и перестать платить за хостинг.
|
|1.4, Аноним (4), 13:51, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Стоит только перейти на другой дистр как у него начинается какая-то Ж.
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|2.15, Нонон (?), 14:03, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пожалуйста, не переходи на все остальные дистры в которых ты ещё не был)
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|2.18, Аноним (18), 14:05, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня на генте всё ровно. Опциональный системд для любителей толстого зонда. С полгода назад из кед выпилили захордкоженную зависимость от системд, так что теперь всё замечательно. Я помню рассказывали как замечательный системд всё ускоряет, так опенрц тоже полторы секунды стартует. Несколько секунд ядро запускается, пару секунд опенрц, дальше уже иксы с кедами (ещё секунд 5).
А перезапуск упавших сервисов организован так [code]for s in 'rc-status -c'; do rc-service "${s}" restart;done[/code]
после отправки сообщения о падении, и кому нужен этот ваш supervisord?
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|3.29, Аноним (18), 14:13, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там и так всё плохо, после идеальной венды 2015 года и терпимой 2016, началось навязчивое пропитывание малварью и телеметрией всего и вся, без возможности её отключения и удаления. С каждой последующей версией зонды проникают всё глубже.
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|4.31, Olololo (?), 14:14, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато нам на никсах станет легче когда этот аноним с плохой кармой свалит на винду.
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|5.53, пох. (?), 14:50, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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кому это "вам"? Вы, л@п4атые, по факту - настоящего юникса никогда не видели, не пользовались, он вам нинужна-устаревшая-хрень. У вас прекрасный симбиоз с ненавидимой вами виндой.
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|6.63, Аноним (18), 15:02, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Линукс не меньший юникс чем чпукс, единственное со стандартизацией некоторые проблемы. Каких-то системдей напихали, перелопатили ради него весь юзерспейс с lsb с подачи нонополиста копрошапки... В принципе всё в рамках стандартного поведения юниксовых проприетарщиков.
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|7.75, пох. (?), 15:28, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну если ты помнишь ТОТ линух - то да, ты редкое исключение. Только его уже лет пятнадцать как нет.
И дело не в системде, дело в софте, которому он требуется для работы - "разработан для пользователей, не являющихся специалистами (ни в чем)" если серверный, или "почти уже совсем готов для десктопа".
Потому что если делать "как в виндовс" - то и получится виндовс. Только всем хуже.
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|6.101, СеменСеменыч777 (?), 16:12, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> настоящего юникса никогда не видели
говори за себя. я видел скотоюникс.
по сравнению с FreeBSD тех же времен - как-то не очень.
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|2.35, Аноним (35), 14:21, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот тоже это заметил. Аж 8 пунктов понавыдумывали, но во всех восьми есть систем-г.
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|2.50, Нанобот (ok), 14:48, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> После обсуждения трёх изначально предложенных лидером проекта пунктов голосования, число вариантов было расширено до восьми.
Пункта нету потому что не предлагали.
Что такое? мнения Икспертов Опеннета не спросили?
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|2.78, user (??), 15:34, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выступлю адвокатом Дьявола: плохо прыгать через ступеньку, лучше сначала сделать поддержку чего-то ещё. Это голосование может оказаться как раз таким первым шагом.
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|1.6, Аноним (6), 13:54, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разнообразие - бич линуксов
Нет, я понимаю, это вполне себе плюс, но образует излишнее количество фрагментации
Давайте хоть в таких мелочах зря не возникать и выбирать просто что-то одно лучшее и функциональное
|
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|2.14, Аноним (-), 14:03, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак для таких как ты давно придумали OS Windows. Шуруй туда.
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|2.61, freehck (ok), 14:58, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в том-то и дело, что лучшее образуется в результате конкуренции. Если выбрать что-то одно, и зарезать на корню дорогу всем остальным, то это одно сможет спокойно остановиться в развитии, даже если оно необходимо.
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|2.81, user (??), 15:37, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если на разных платформах отличаются название дистрибутива и график релизов - это нейтрально. А если везде свои пакетные менеджеры и даже файловые системы - это бич.
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|2.11, Аноним (7), 13:57, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имхо у Linux'a и так проблема большой фрагментации. Думаю, хотя бы тут не стоит делать эту самую фрагментацию.
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|2.23, llol (?), 14:09, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Речь о переходе с системд не стоит, слава Аллаху. Тут голосование о том, что стоит ли выкинуть неюзабельные огрызки типа systemV, или оставить.
Естественно всю эту портяночную велосипедную муть, на которую мамкины администраторы фапают, надо отправить на свалку истории давно. Куда-нибудь к имбецилам из девуана :)
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|2.32, iCat (ok), 14:19, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Не вижу особо смысла в этой возне. Чем вам systemd не угодил?
Не вижу особо смысла в этой возне. Чем вам openrc не угодил?
Не вижу особо смысла в этой возне. Чем вам System V Init не угодил?
Не вижу особо смысла в этой возне. Чем вам Upstart не угодил?
Не вижу особо смысла в этой возне. Чем вам Runinit не угодил?
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|1.10, Борода (??), 13:57, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Грязный либерализм SJW пускает свои щупальца в наше строго организованное мужское сообщество! Видать у них там нормальных мужиков не осталось, судя по самой мысли о постановке технических вопросов на голосование.
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|2.54, freehck (ok), 14:51, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да как бы не такая уж и редкость, что наиболее эффективное решение технических вопросов лежит вне технической сферы.
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|2.93, IRASoldier_registered (ok), 15:52, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, ведь нормальные мужики должны резко и чётко подчиняться решению того, кто назвался альфа-самцом и делать ему три раза "ку", хаха. Технический вопрос - не вопрос строгого математического вывода, когда демократии нет и быть не может, а есть только законы логики: у каждого технического решения есть сторонники, которые могут аргументированно обосновать, почему считают лучшим именно его.
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|3.33, Аноним (33), 14:21, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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«Началось общее голосование о системах инициализации в Debian».
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|5.79, xl (?), 15:34, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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> О, либерда минусует.
> Правда глаза колет?
Либерада от путирды ничем особенно и не отличается. Те голосят по ушам ездиют со своими мантрами, эти голосят со своим лицемерным патриотизмом и воровством и вывозом капитала за рубеж. При тех воровали, при этх воруют (ещё больше воруют, распил олимпиад, космотдромов и нищие пенсионеры). Тут ситуация по Эскорбару - когда тошнит и от тех, и от других.
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|2.39, freehck (ok), 14:34, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Т.е. было три пункта, но ввели 8, чтобы размазать голоса?
А толку? Голосование по методу Кондорсе подразумевает, что голосующие выставляют приоритет вариантам, которые предпочитают. Представьте, что вариант с дропом отличных от systemd инитов окажется внизу у всех, кто голосует за оставшиеся 7 пунктов. Он проиграет по большинству пар, и будет отсеян.
Кондорсе как раз тем и хорош: он не только определяет позицию "за", но и позволяет учесть позицию "против".
Вот тут есть наглядный пример:
https://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_method#Example:_Voting_on_the_location_of_Tennessee's_capital
(ввиду кривого парсера ссылок на опеннет, пройдите к в содержании самостоятельно пункт 4: Example: Voting on the location of Tennessee's capital)
upd: поправил ссылку, предыдущая была о IRV, а не о Condorcet. Ошибся случайно. Но если кому вдруг интересно было, какие ещё методы голосования есть, то вот она:
https://en.wikipedia.org/wiki/Instant-runoff_voting#Tennessee_capital_election
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|3.85, user (??), 15:43, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цитата из https://travmaturg.github.io/text/snack_for_thought/snack_for_thought.html
Способ проведения выборов:
Каждому варианту ставить оценку - “годен”, “не годен” или “воздержался”. На второй тур пропускать тех, у кого неотрицательная разница между “годен” и “не годен”, а там по максимальной разности (а если останется один вариант или ни одного - это соответственно выборы в один тур или несостоявшиеся выборы).
Примечание 1:
На практике варианты делятся на “хочу их победы”, “только не это” и “все остальные”. Вариант “воздержался” даёт возможность выразить такое мнение без числовых оценок. Если нужно упростить - лучше отказаться от второго тура.
Примечание 2:
Можно разделить “воздержался” на “нейтральная оценка” и “не знаю”. Тогда вместо (“годен”-“не годен”) будет (“годен”-“не годен”)/(всё кроме “не знаю”).
В масштабах страны это слишком сложно для типичного избирателя, но именно тут может взлететь.
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|1.21, Аноним (21), 14:08, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять будем голосовать до тех пор пока systemd не останется одной единственной системой?
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|1.24, крокодил мимо.. (?), 14:10, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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выдержка из учебника Истории 2222-го года:
— в первой половине 21-го века корпоративное влияние на процессы разработки ПО неуклонно увеличивалось, что привело к появлениу унифицированных протоколов сбора и передачи телеметрии пользователей наряду с протоколами внешнего контроля. к 2150-му году данные протоколы были стандартизированы и признаны обязательными на законодательном уровне для всех операционных систем. в настоящее время корневой сертификат "ГуглоСофт" прошивается в каждую выпускаемую плату на аппаратном уровне в соответствии с антитеррористическим законодательством..
"we need moar"©(Agent Smith)
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|2.62, пох. (?), 14:58, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> выдержка из учебника Истории 2222-го года:
рептилоидов или марсианских беженцев (хотя, нет, только рептилоидов)?
Тут никакой истории 2222 года не будет - гораздо раньше разнесет разом не один, а все ядерные реакторы под управлением прекрасной писанной индусами операционной системы с такими же индусами писанными приложениями. Впрочем, датчики тоже разработали индусы из отбраковки китайских чипов, чтоб подешевле. А оператор будет на всю систему один и "он отвлекся на телефон", да и вообще единственным прошлым местом работы этого мекса было нелегальное рабство на кукурузной ферме - ведь софт специально написан для того чтобы "обслуживающий персонал не нуждался в знании сложных технологий".
До марса если кто и долетит, к 2222му уже тоже все давно передохнут. П-сы не размножаются, а белых цисгендерных х-емразей будет взято с собой всего двое, как-то обманувших и медосмотр и психолуха (несложно, он же китаец не понимающий ничего кроме своего деревенского диалекта) и обоих убьют во время бунта.
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|2.37, freehck (ok), 14:26, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Победит systemd, т.к.противоположный вариант размазан на 7 штук.
Не обязательно. Метод Кондорсе как раз нивелирует подобные штуки.
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|3.99, Аноним (99), 16:08, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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думаешь они этот метод применять станут? там наверное множественного выбора не будет,если я правильно понял этот парадокс прочитав о нем в вике только что
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|1.36, б.б. (?), 14:25, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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из-за дебилизма "несколько инитов", хрен когда модуль отключишь, оно всё равно загружается при старте. на других системах, где чисто systemd, такой проблемы нет. перешли уже на systemd, так на ней и концентрируйтесь, хватит всё время пытаться быть и умными, и красивыми. большинству юзеров пофиг, какой там инит, лишь бы оно работало, как заявлено.
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|1.38, Ванганоид (?), 14:30, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Выберут 8 вариант. Через 5 лет поднимут вопрос поддержки нескольких систем инициализации повторно.
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|1.42, Аноним (42), 14:39, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Приоритет systemd, ясно-понятно, закопать этот дебиан и поглубже, аминь.
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|1.46, Аноним (46), 14:44, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не хватает варианта 9 - вынос поддержки систем инициализации в отдельные пакеты и установка этих пакетов в зависимости от используемой системы инициализации.
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|2.57, Нанобот (ok), 14:54, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не хватает варианта 9 - вынос поддержки систем инициализации в отдельные пакеты
> и установка этих пакетов в зависимости от используемой системы инициализации.
Ну так было ж обсуждение, нужно было предлагать. Теперь поздно мычать
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|2.60, Аноним (55), 14:55, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не проканает. systemd — это рак, из-за его ущербности (https://ewontfix.com/15/) куча демонов вынуждена линковаться с libsystemd. Делать по несколько сборок каждого из них слишком трудозатратно.
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|3.74, Аноним (74), 15:26, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эти людишки как всегда, нашли больное место и бьют прямо туда.
Имеется в виду то, что автор программы в первую очередь думает об основном функционале. А о запуске и корректной остановке программы уже может интузиазизма и/или знаний не хватает и/или наличие большого количества вариантов различных ОС.
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|3.97, Аноним (99), 16:03, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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согласин лишние движения нам ни к чему так мы далеко быстро не уйдем
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|1.49, Аноним (-), 14:48, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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надо sysvinit на rust переписать и вернуть в debian в качестве альтернативы
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|2.58, Нанобот (ok), 14:54, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> надо sysvinit на rust переписать и вернуть в debian в качестве альтернативы
Тебе надо - ты и делай
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|1.56, freehck (ok), 14:53, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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То, что подобный вопрос не решался техническим комитетом, а сразу был отправлен на GR -- это позитивный знак, говорящий о том, что центр принятия решений в Debian ещё не совсем атрофирован. Респект Сэму Хартману.
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|1.59, Аноним (-), 14:55, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Предлагаю разбить дристр на debian-init и debian-systemd. Посчитать пользователей оных и закрыть эту тему. Заели уже.
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|3.82, Аноним (74), 15:38, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот видите, даже полоумные и то в состоянии разобраться что к чему.
Видать те (другие) совсем без ума, нууууууу, либо горе от ума ;)
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|2.95, Аноним (99), 16:00, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а не лучше ли унифицировать апи инициализации для софта, типа с мобилами когда сказали вы делайте зарядки какие хотите но штекер юзайте одинаковый для всех.
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|1.66, Аноним (-), 15:08, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а так ли критична скорость инициализации системы?
иначе говоря, система с sysvinit может и медленнее загружалась, но ведь рестарт системы не каждый час делается?
Разве очень медленно работал рестарт демона с помощью sysvinit?
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|2.72, Аноним (18), 15:25, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это один из ранних мифов. Под этим предлогом происходило повсеместное пропихивание этой дряни. Скомпилированный код конечно быстрее, но не настолько, чтобы это было заметно на глаз (0.1 секунды не особо отличается 0.05).
Но надо признать, что системд даёт очень интересные возможности из коробки. Они никогда не нужны правда.
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|3.76, notsystemd (?), 15:29, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть сомнения, что большинство тех, кто используют systemd, используют 10-20% от всех функций systemd, а остальные 80% не используются
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|1.67, Главный Ананим (ok), 15:11, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тем временем, без шума и пыли, MX Linux обходится без Системды, имея в своём арсенале всю пакетную базу Дебиана. И работает надо сказать намного лучше, чем сам Дебиан. В то же время нам показывают кривой Девуан как пример того, что якобы будет с линуксом без Системды, а MX Linux прячут (кто они такие?), что бы народ не понял, что жизнь без Системды возможна, и более того, намного стабильнее и прекрасней чем с ним. Кроме того, MX Linux не выкинул утилиту gksu, которую другие дистрибы почему то закопали.
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|2.70, Аноним (18), 15:17, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема в том, что на системд сегодня завязано всё. Даже если ты не используешь системд, ты скорее всего используешь udev и logind из него (которые по недосмотру ещё пока разрешают запускать без системд). Гента - последний оплот здравомыслия и свободы в этом мире, увы.
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|4.77, Аноним (18), 15:33, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если что elogind с eudev уже форкнули (с шутками и прибаутками конечно, но вроде оно не слишком разлагается и пока не забросили). Зачем уходить с генты? Тут любые альтернативы есть. Наверняка даже udev можно выкинуть, я правда в актуальных версиях не пробовал.
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|5.80, Olololo (?), 15:36, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gentoo не production ready. Никто Gentoo не будет ставить на боевую машину.
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|6.83, Аноним (18), 15:39, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Расскажите это яндексу с гуглом. Или кто там ещё генту на серверах держал? Если так рассуждать, то единственный продакшен реди дистрибутив это подписка какой-нибудь шапки в стандартном сетапе.
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|7.84, Olololo (?), 15:42, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так что-ли? А кто back ports патчей от новых уязвимостей будет делать?
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|8.91, Аноним (91), 15:52, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
У ебылдов генты для этого есть -rN суфикс Патчи ложат в каталог files и увелич... текст свёрнут, показать
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|3.90, Аноним (90), 15:48, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот пацан ничего не знает про Slackware Linux. Только тссс, ему об этом ничего не говорите.
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|2.94, Аноним (99), 15:56, 07/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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фиг знает что за система такая и кто ее пилет может ботнетделы какие то но все остальное звучит красиво даже с трудом верится что такое возможно, настолько сеть зонбирывает все таки нас тех что вроде меня, оказывается не только телег это умеет.
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|1.87, Аноним (91), 15:46, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О как вы все слепы!!! Все до одного!
Вы такие наивные когда думаете что elogind вас спасет и даст безопасность и свободу.
В elogind заложены ВСЕ ТЕ ЖЕ проблемы безопасности что есть в systemd.
[b]Правильный вариант - GNU/Linux без systemd и elogind![/b]
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|1.92, Аноним (99), 15:52, 07/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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оч круто если альтернативы в отсутствии жоских привязок станут доступны во всех ... большой текст свёрнут, показать
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