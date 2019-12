«Началось общее голосование о системах инициализации в Debian».

> Т.е. было три пункта, но ввели 8, чтобы размазать голоса? А толку? Голосование по методу Кондорсе подразумевает, что голосующие выставляют приоритет вариантам, которые предпочитают. Представьте, что вариант с дропом отличных от systemd инитов окажется внизу у всех, кто голосует за оставшиеся 7 пунктов. Он проиграет по большинству пар, и будет отсеян. Кондорсе как раз тем и хорош: он не только определяет позицию "за", но и позволяет учесть позицию "против". Вот тут есть наглядный пример:

https://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_method#Example:_Voting_on_the_location_of_Tennessee's_capital

(ввиду кривого парсера ссылок на опеннет, пройдите к в содержании самостоятельно пункт 4: Example: Voting on the location of Tennessee's capital) upd: поправил ссылку, предыдущая была о IRV, а не о Condorcet. Ошибся случайно. Но если кому вдруг интересно было, какие ещё методы голосования есть, то вот она:

https://en.wikipedia.org/wiki/Instant-runoff_voting#Tennessee_capital_election