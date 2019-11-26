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Релиз дистрибутива Devuan 2.1, форка Debian 9 без systemd

26.11.2019 10:07

Спустя полтора года с момента формирования ветки 2.0 представлен релиз дистрибутива Devuan 2.1 "ASCII", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Выпуск продолжает использовать пакетную базу Debian 9 "Stretch". Переход на пакетную базу Debian 10 будет произведён в выпуске Devuan 3 "Beowulf", который находится в процессе разработки.

Для загрузки подготовлены Live-сборки и установочные iso-образы для архитектур AMD64 и i386 (для ARM и виртуальных машин официальные сборки не сформированы и будут позднее подготовлены сообществом). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Поддерживается миграция на Devuan 2.1 с Debian 8.x "Jessie" или Debian 9.x "Stretch".

Из изменений в Devuan 2.1 отмечается добавление в установочные образы штатной опции для использования системы инициализации OpenRC. Возможность использования OpenRC в качестве альтернативы SysVinit была доступна и ранее, но требовала манипуляций в экспертном режиме установки. Только в экспертном режиме продолжают предоставляться такие возможности как смена загрузчика (установка lilo вместо grub) и исключение несвободных прошивок. В качестве предлагаемого по умолчанию репозитория установлен deb.devuan.org, в случайном порядке перебрасывающий на одно из 12 зеркал (привязанные к странам зеркала нужно выставлять отдельно).

В состав live-сборок включены пакеты memtest86+, lvm2 и mdadm. К DBus применён патч, во время загрузки генерирующий новый идентификатор системы (machine-id) для DBus (использование идентификатора настраивается через /etc/default/dbus). В состав сборок Devuan 2.1 также включены все сформированные для Debian 9 обновления с устранением уязвимостей, которые ранее уже были доставлены через штатную систему установки обновлений пакетов.

Напомним, что в рамках проекта Devuan поддерживаются ответвления для 381 пакета Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd.

Рабочим стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon и LXQt. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit. Опционально предусмотрен режим работы без D-Bus, позволяющий создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в KDE, Cinnamon и LXQt предлагается elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. В Xfce и MATE используется consolekit.

  1. Главная ссылка к новости (https://devuan.org/os/debian-f...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.0, форка Debian 9 без systemd
  3. OpenNews: Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации
  4. OpenNews: Первый релиз Devuan, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  6. OpenNews: Подготовка к голосованию о системах инициализации в Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: devuan, debian
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:28, 26/11/2019 Скрыто модератором
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  • 2.3, name (??), 10:31, 26/11/2019 Скрыто модератором
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  • 2.4, A.Stahl (ok), 10:31, 26/11/2019 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.2, Аноним (2), 10:29, 26/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Было отлично, если бы Debian и Devuan объединились. Тогда бы Debian снова стал великим :)
     
  • 1.5, Аноним (-), 10:32, 26/11/2019 [ответить]  
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    А есть что нибудь подобное, только без apt? Void хорош, но он bleeding edge как и арч - постоянно приходится что то допиливать после обновлений.
     

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