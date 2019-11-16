Выпуск Debian 10.2

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Отлично!

>Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.

>А для домашнего десктопа Elementary OS. Ну, вот! Начал за здравия, а кончил как всегда!

Сейчас починю:

Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.

И для домашнего десктопа тоже

3.8 , Аноним ( 4 ), 20:39, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Не, устав от перебора разных систем понял, что Elementary самый user-friendly дистрибутив.

4.14 , Аноним ( 14 ), 20:51, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Не, устав от перебора разных систем понял,

>что Elementary самый user-friendly дистрибутив. Молодец, а я неосилил ваш закос под макос со свистелками, остался на самом дружественном к разумному пользователю - Debian!

4.24 , Антон ( ?? ), 21:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а чего в Елементари такого френдли?

Кроме сильно ограниченной оболочки?

5.25 , Аноним ( 4 ), 21:33, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В чём ограниченность ?

Стоит на домашнем ноуте, и им пользуются для музыки, фильмов и браузера.

Можно сказать, что Элементари это допиленная Убунта по визуальной части интерфейса.

5.26 , Аноним ( 4 ), 21:46, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про ярлыки на раб. столе можете не писать, т.к. уже сто лет как можно с помощью "Desktop Folder":

https://appcenter.elementary.io/com.github.spheras.desktopfolder/ Плюс есть ещё много небольших удобных приложений, сделанных специально для Элементари:

https://appcenter.elementary.io/

2.6 , Поттер_ing ( ? ), 20:38, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ты сделал пару ошибок в слове "Arch"

3.10 , Аноним ( 4 ), 20:45, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Никогда бы не смог его посоветовать человеку, который "не шарит".

Простому пользователю, а не гику, есть варианты либо Убунта на гноме, либо Элементари, и перевес будет в сторону последней.

4.12 , Аноним ( 4 ), 20:48, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Либо винда :)

4.15 , Аноним ( 15 ), 20:52, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно сборочки на Арче, а-ля Манджаро. Я сейчас хз как можно жить без Аура

4.18 , Аноним ( 18 ), 20:58, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Никогда бы не смог его посоветовать человеку, который "не шарит". Дело не в шаристости, я обычный пользователь, попробовал ваши рачи и манжары, и прешёл к выводу, что я не хочу держать постоянно руку на пульсе, следить за актуальностью системы, я хочу уехать в деревню или ещё куда на месяц или на лето и потом приехав иметь систему, которая без проблем может обновиться без измывательств над пользователем.

>Простому пользователю, а не гику, есть варианты либо Убунта на гноме,

>либо Элементари, и перевес будет в сторону последней. Лично я, как и мои знакомые и домашние находят современный гном как нечто несуразное и вредное.

Везде, где позволяет железо, стоит либо xfce, либо mate, из систем Xubuntu, Debian, в самых запущенных случаях MX Linux, но намерены отказаться от него, потому что он не умеет обновляться с релиза на релиз, а переустанавливать раз в год-два систему заново, это ещё на винде задолбало.

Никто из пользователей не является программистом, ни даже системным администратором - всё домашние системы.

5.22 , zzz ( ?? ), 21:06, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если мсье не осилили пользование виндой так, чтобы не надо было переустанавливать раз в год-два, то линукс они будут переустанавливать каждые несколько месяцев.

6.31 , Аноним ( 31 ), 22:53, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Если мсье не осилили пользование виндой так,

>чтобы не надо было переустанавливать раз в год-два, "Мсье" осилили и больше. НО, кроме мьсе есть другие пользователи, которые умудряются сломать это дырявое ведро, несмотря на то, что у них нет прав администратора.

> то линукс они будут переустанавливать каждые несколько месяцев. Нет, вполне себе живут все системы до конца релизов, Debian переживает обновления с релиза на релиз, почти без проблем, был только стрёмный случай, когда Debian переехал на systemd, тогда у них случился факап с беспроблемными обновлениями, пришлось чинить. Бунбы и тем более MX Linux, такого на десктопных домашних машинах, к сожалению, не умеют, потому что сторонние ppa и прочие васянские репозитории не обеспечены должным качеством беспроблемной миграции с релиза на релиз. У меня даже манжара не разваливалась в течении где-то 8ми месяцев, так что ваши экспертные вангования, в конкретно этом случае, очень мимо!

4.42 , Аноним ( 42 ), 23:29, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто не шарит арч, использует манжаро!

4.45 , Gannet ( ok ), 23:35, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему обязательно на гноме?

