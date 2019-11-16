Выпуск Debian 10.2

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|1.4, Аноним (4), 20:24, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Отлично!
Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.
А для домашнего десктопа Elementary OS.
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|2.5, Аноним (5), 20:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отлично!
>Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.
>А для домашнего десктопа Elementary OS.
Ну, вот! Начал за здравия, а кончил как всегда!
Сейчас починю:
Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.
И для домашнего десктопа тоже
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|3.8, Аноним (4), 20:39, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, устав от перебора разных систем понял, что Elementary самый user-friendly дистрибутив.
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|4.14, Аноним (14), 20:51, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Не, устав от перебора разных систем понял,
>что Elementary самый user-friendly дистрибутив.
Молодец, а я неосилил ваш закос под макос со свистелками, остался на самом дружественном к разумному пользователю - Debian!
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|4.24, Антон (??), 21:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а чего в Елементари такого френдли?
Кроме сильно ограниченной оболочки?
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|5.25, Аноним (4), 21:33, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чём ограниченность ?
Стоит на домашнем ноуте, и им пользуются для музыки, фильмов и браузера.
Можно сказать, что Элементари это допиленная Убунта по визуальной части интерфейса.
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|3.10, Аноним (4), 20:45, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никогда бы не смог его посоветовать человеку, который "не шарит".
Простому пользователю, а не гику, есть варианты либо Убунта на гноме, либо Элементари, и перевес будет в сторону последней.
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|4.15, Аноним (15), 20:52, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно сборочки на Арче, а-ля Манджаро. Я сейчас хз как можно жить без Аура
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|4.18, Аноним (18), 20:58, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Никогда бы не смог его посоветовать человеку, который "не шарит".
Дело не в шаристости, я обычный пользователь, попробовал ваши рачи и манжары, и прешёл к выводу, что я не хочу держать постоянно руку на пульсе, следить за актуальностью системы, я хочу уехать в деревню или ещё куда на месяц или на лето и потом приехав иметь систему, которая без проблем может обновиться без измывательств над пользователем.
>Простому пользователю, а не гику, есть варианты либо Убунта на гноме,
>либо Элементари, и перевес будет в сторону последней.
Лично я, как и мои знакомые и домашние находят современный гном как нечто несуразное и вредное.
Везде, где позволяет железо, стоит либо xfce, либо mate, из систем Xubuntu, Debian, в самых запущенных случаях MX Linux, но намерены отказаться от него, потому что он не умеет обновляться с релиза на релиз, а переустанавливать раз в год-два систему заново, это ещё на винде задолбало.
Никто из пользователей не является программистом, ни даже системным администратором - всё домашние системы.
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|5.22, zzz (??), 21:06, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если мсье не осилили пользование виндой так, чтобы не надо было переустанавливать раз в год-два, то линукс они будут переустанавливать каждые несколько месяцев.
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|6.31, Аноним (31), 22:53, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Если мсье не осилили пользование виндой так,
>чтобы не надо было переустанавливать раз в год-два,
"Мсье" осилили и больше. НО, кроме мьсе есть другие пользователи, которые умудряются сломать это дырявое ведро, несмотря на то, что у них нет прав администратора.
> то линукс они будут переустанавливать каждые несколько месяцев.
Нет, вполне себе живут все системы до конца релизов, Debian переживает обновления с релиза на релиз, почти без проблем, был только стрёмный случай, когда Debian переехал на systemd, тогда у них случился факап с беспроблемными обновлениями, пришлось чинить. Бунбы и тем более MX Linux, такого на десктопных домашних машинах, к сожалению, не умеют, потому что сторонние ppa и прочие васянские репозитории не обеспечены должным качеством беспроблемной миграции с релиза на релиз. У меня даже манжара не разваливалась в течении где-то 8ми месяцев, так что ваши экспертные вангования, в конкретно этом случае, очень мимо!
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|2.11, Аноним (11), 20:47, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для десктопа OpenSUSE Tumbleweed хорош.
У меня не работал ваш Тумблевид, даже Leap нормально не работал, хотя я очень старался с ним подружиться, в итоге наткнулся на форум с описанием траблы, что и у меня, и ей уже не первый год, параллельно там драма о со стороны юзера и модеров форума, что какого фига нужно было называть дистр (Leap) стабильным, если он не работает как стабильный, в итоге модеры сошлись на том, что заявленная стабильность - это ошибка, маркетолухи перестарались, и таки опенсузя бывает нестабильной и не на всех конфигурациях работает удачно.
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|3.16, Аноним (15), 20:54, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у меня наоборот. Когда-то давно OpenSUSE Leap был тем дистром, где всё работало из коробки. Правда сейчас 99% дистров из коробки работает как нужно, и это на ноуте.
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|4.20, Аноним (20), 21:01, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А у меня наоборот. Когда-то давно OpenSUSE Leap был тем дистром,
>где всё работало из коробки.
И чудненько, если вас всё устраивает на протяжённом отрезке времени, и перспективы развития дистрибутива, то значит вы нашли то, что вас нужно!
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|3.21, VINRARUS (ok), 21:03, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю шо там у тебя, но на АМДе отлично работает.
ПС: тумба всё же не стабильна как и любой ролинг дистрибутив, Leap по крайней мере сам по себе не сломается.
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|4.33, Аноним (33), 23:02, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ПС: тумба всё же не стабильна как и любой ролинг дистрибутив
Это понятно, поэтому, рядовому пользователю не подходит.
>Leap по крайней мере сам по себе не сломается.
Это мне утверждали её пользователи, с подачи которых, я пробовал подружиться с опенсузей, я охотно верю, что у кого-то, возможно даже, у подавляющего большинства сузеводов - Leap очень стабилен, однако, мне не так повезло, у меня она просто с самого начала не заработала как надо, скорее - сочетание "удачной" конфигурации железа с погодой на марсе.
После того как я наткнулся на тот форум, и не нашедши более тем с решениями проблемы, а также после непродуктивного общения с опенсузистами, я решил не мучать себя и поставил Debian, который хоть и не полон обилием гуев, но зато работает без проблем.
P.S.: Заранее оговорюсь, к OpenSUSE никаких претензий по её существованию не имею, кому-то нравится и устраивает - пусть будет... ...много дистрибутивов хороших и разных!
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|1.9, Аноним (5), 20:42, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Предпочитаемым остаётся systemd,
>но оставляется возможность сопровождения и
>альтернативных систем инициализации.
А раньше запрещалось?
Просто решили взять и не поддерживать, дебианщики же оставили альтернативные систему инициализации, вот только поприбивали гвоздами всё что можно, как зависимости к системде, даже то, чего изначально к проекту Gnome не относилось и изначально не требовало таких привязок, в Debian, к слову, самые жосткие привязки к systemd, чем в любом другом дистрибутиве.
>В пакеты допускается включение init-файлов
>для альтернативных систем.
И раньше можно было держать альтернативы, только товарищи форкающие не захотели этого делать в Debian, и их с одной стороны, можно понять, ведь остальные, как умалишённые плодили пакеты с привязками к системде, там где можно и нельзя, однако, по факту, мы видим, что если ОСНОВНУЮ МАССУ майнтейнеров НЕ ОБЯЗАТЬ включать эти самые init-скрипты, то в лучшем случае всё останется как есть, системдешное лобби очень сильно, поэтому только первый вариант даст желаемый эффект для реальной поддержки альтернативных систем инициализации, а не формальный, "на бумаге".
Но в то что первый вариант будет выбран и принят как обязанность к исполнению вериться с огромным трудом, скорее макакакоДЫРЫ снова подсуетятся и продавят на голосовании вариант за системду как единственную систему!
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|2.28, пох. (?), 22:26, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А раньше запрещалось?
а раньше разрешалось вручную как-то решить проблему зависимости apt от systemd (причем не просто от libsystemd, а от запущенного и работающего самого shittyd), приводящую к неработоспособной системе и неработающему пакетному менеджеру при попытке его чем-то заменить.
Не факт что и сейчас не получится ровно то же самое. Разработчики дебиан такие разработчики. Можно понаписать (даже!) инит-скриптов, можно скомпилировать elogind (ну а чо, он же компилируется на любой системе), и при этом всем - даже не попытаться проверить что результат вообще может быть установлен штатными средствами.
> по факту, мы видим, что если ОСНОВНУЮ МАССУ майнтейнеров НЕ ОБЯЗАТЬ включать эти самые
> init-скрипты, то в лучшем случае всё останется как есть,
в общем-то не велика задача - написать парсер гнилоюнитов, генерящий из тривиального юнита тривиальный же скрипт. Можно даже на /bin/sh, без модных пихонов и немодных перлов обойтись. А в случае нетривиального лучше самому глазами посмотреть, что там понадевляпсали (не умеющий нормально шатдауниться redis, умеющий "нормально" шатдауниться с паролем рутового эквивалента в клиртекстовом файле mysqld и прочие порождения снов разума точно не надо автоматически транслировать в скрипты)
Но нынешние разработчики debian, боюсь, не умеют в программирование (а те немногие что немножко умеют - слащеморковкинеедалы и не видят ничего неправильного в systemd)
В любом случае все альтернативы будут в ближайшее время доломаны до полной неработоспособности.
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|3.36, Аноним (36), 23:09, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>в общем-то не велика задача - написать парсер гнилоюнитов, генерящий из тривиального юнита тривиальный же скрипт.
А нафига? Смысл в скриптах есть только если туда пихать сложную логику. А из юнитов скрипты с более хитрым поведением, чем юниты, не должны нагенериться. А если нагенерятся - это однозначро баг. И производительность полюбому хуже будет. Так что пусть этим системд занимается.
Основная часть ненависти к системд - это ненависть не к системд, а к Пёттерингу лично, просто признавать это неполиткорректно.
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|3.39, Аноним (39), 23:13, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А раньше запрещалось?
>а раньше разрешалось вручную как-то решить проблему зависимости apt от systemd (причем не просто от libsystemd...
Это вы решили так дополнить и более развёрнуто пояснить? А то я что-то противоречий не вижу с вышенаписанным?!
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|1.29, Аноним (29), 22:31, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А, новые дыры выпилят в следующем патче - или ещё через лет 10? Как было с этими:
> 49 обновлений с устранением уязвимостей
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|1.30, user90 (?), 22:31, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот на днях только познакомился с debian-based (не убунтоминты конечно же), раньше считал это отстоем. Ан нет, тут все вроде неплохо. Прямо с лайв-сд и заинсталлился в стиле next-next-next =)
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|2.44, Anonymoustus (ok), 23:32, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот на днях только познакомился с debian-based (не убунтоминты конечно же), раньше
> считал это отстоем. Ан нет, тут все вроде неплохо. Прямо с
> лайв-сд и заинсталлился в стиле next-next-next =)
Дебиан был хорош между выпусками, включительно, 3.1 (Sarge) и 7 (Wheeze). Тогда его и надо было знать, ценить, любить. А нынешние релизы, которые с системдой — уже не то…
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|3.46, user90 (?), 23:38, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каментом ниже - у меня вариант без системды. Если бы не попался этот, установил бы кальку..
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|2.37, Аноним (37), 23:10, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Настоящий Debian теперь называется Devuan, а это подделка.
Я тоже так думал, пока не пожрамши кактуса не ушёл с него на antiX, в котором реально нет ни единого куска от systemd и там вполне можно как и раньше в Debian (как в Xubuntu из коробки) поставить сочетание xfce+lightdm+network-manager+sysvinit(openrc), в отличие от девана, где не то что тестинг не работоспособнее experimental из Debian, но даже в стейблы не смогли завести вышеозначенного сочетания компонентов, чтобы оно работало из коробки, да даже не "искоробки" надо занятно так помудохаться в попытках это провернуть, тогда как в antiX, как и ,в прошлом, в Debian'е - это всё работает штатно устанавливаясь из реп.
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|3.41, Anonymoustus (ok), 23:24, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Настоящий Debian теперь называется Devuan, а это подделка.
> Я тоже так думал, пока не пожрамши кактуса не ушёл с него
> на antiX, в котором реально нет ни единого куска от systemd
> и там вполне можно как и раньше в Debian
Попробую как-нибудь, спасибо. Но по состоянию на текущий момент Devuan как раз точно заменил мне Debian, всё как в старые добрые времена. Правда, я не использую упомянутый софт, а использую xdm, icewm и всё такое.
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|3.43, user90 (?), 23:30, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот его-то я и устанавливал. Весьма разумный выбор. Теперь даже на Xfce никакого желания возвращаться, использую чистый antiX'овский дефолт и доволен.
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|1.38, Аноним (38), 23:12, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я только разобрался в системде и с нетерпением ждал когда эти архаичные костыли, которые были удобны вчера, а сегодня в них нет необходимости, выпилят из моего любимого дистра, вместе с иксами и сисв-скриптами и тут опять голосование )
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|2.47, user90 (?), 23:44, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и вместо скриптов ты получаешь МОНОЛИТНЫЙ кусок. да-да, того самого.
Да и в чем там особо разбираться было?
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