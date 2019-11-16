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Выпуск Debian 10.2

16.11.2019 19:48

Опубликовано второй корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 67 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 49 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.1 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов flatpak, gnome-shell, mariadb-10.3, mutter, postfix, spf-engine, ublock-origin и vanguards. Из репозитория для платформы armel удалён пакет "firefox-esr" из-за наличия сборочных зависимостях неподдерживаемого nodejs.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.2. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.2, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Дополнительно можно отметить публикацию плана проведения общего голосования (GR, general resolution) разработчиков Debian по вопросу поддержки нескольких систем инициализации. Предложено выставить на голосование три варианта:

  • Поддержка разнообразных систем инициализации и возможность загрузки Debian с системами инициализации, отличными от systemd. Для запуска сервисов пакеты обязательно должны включать init-скрипты, поставка только unit-файлов systemd без sysv init-скриптов недопустима;
  • Предпочитаемым остаётся systemd, но оставляется возможность сопровождения и альтернативных систем инициализации. Технологии, такие как elogind, позволяющие в альтернативных окружениях запускать приложения, привязанные к systemd, рассматриваются как важные. В пакеты допускается включение init-файлов для альтернативных систем.
  • Основное внимание фокусируется на systemd. Предоставление поддержки альтернативных систем инициализации не является приоритетом, но сопровождающие вправе опционально включать в пакеты init-скрипты для таких систем.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld
  3. OpenNews: Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации
  4. OpenNews: Новые версии Debian 9.11 и 10.1
  5. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
  6. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2019
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:52, 16/11/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.2, Евгений Петросян (?), 19:55, 16/11/2019 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:16, 16/11/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.3, mamkinhaker (?), 19:57, 16/11/2019 Скрыто модератором
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  • 3.19, Аноним (19), 21:00, 16/11/2019 Скрыто модератором
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  • 2.13, VINRARUS (ok), 20:49, 16/11/2019 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.4, Аноним (4), 20:24, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Отлично!
    Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.
    А для домашнего десктопа Elementary OS.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:31, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отлично!
    >Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.
    >А для домашнего десктопа Elementary OS.

    Ну, вот! Начал за здравия, а кончил как всегда!
    Сейчас починю:
    Лучший выбор для рабочей машины это CentOS или Debian.
    И для домашнего десктопа тоже

     
     
  • 3.8, Аноним (4), 20:39, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, устав от перебора разных систем понял, что Elementary самый user-friendly дистрибутив.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 20:51, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Не, устав от перебора разных систем понял,
    >что Elementary самый user-friendly дистрибутив.

    Молодец, а я неосилил ваш закос под макос со свистелками, остался на самом дружественном к разумному пользователю - Debian!

     
  • 4.24, Антон (??), 21:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чего в Елементари такого френдли?
    Кроме сильно ограниченной оболочки?
     
     
  • 5.25, Аноним (4), 21:33, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём ограниченность ?
    Стоит на домашнем ноуте, и им пользуются для музыки, фильмов и браузера.
    Можно сказать, что Элементари это допиленная Убунта по визуальной части интерфейса.
     
  • 5.26, Аноним (4), 21:46, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про ярлыки на раб. столе можете не писать, т.к. уже сто лет как можно с помощью "Desktop Folder":
    https://appcenter.elementary.io/com.github.spheras.desktopfolder/

    Плюс есть ещё много небольших удобных приложений, сделанных специально для Элементари:
    https://appcenter.elementary.io/

     
  • 2.6, Поттер_ing (?), 20:38, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ты сделал пару ошибок в слове "Arch"
     
     
  • 3.10, Аноним (4), 20:45, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никогда бы не смог его посоветовать человеку, который "не шарит".
    Простому пользователю, а не гику, есть варианты либо Убунта на гноме, либо Элементари, и перевес будет в сторону последней.
     
     
  • 4.12, Аноним (4), 20:48, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Либо винда :)
     
  • 4.15, Аноним (15), 20:52, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно сборочки на Арче, а-ля Манджаро. Я сейчас хз как можно жить без Аура
     
  • 4.18, Аноним (18), 20:58, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Никогда бы не смог его посоветовать человеку, который "не шарит".

    Дело не в шаристости, я обычный пользователь, попробовал ваши рачи и манжары, и прешёл к выводу, что я не хочу держать постоянно руку на пульсе, следить за актуальностью системы, я хочу уехать в деревню или ещё куда на месяц или на лето и потом приехав иметь систему, которая без проблем может обновиться без измывательств над пользователем.
    >Простому пользователю, а не гику, есть варианты либо Убунта на гноме,
    >либо Элементари, и перевес будет в сторону последней.

    Лично я, как и мои знакомые и домашние находят современный гном как нечто несуразное и вредное.
    Везде, где позволяет железо, стоит либо xfce, либо mate, из систем Xubuntu, Debian, в самых запущенных случаях MX Linux, но намерены отказаться от него, потому что он не умеет обновляться с релиза на релиз, а переустанавливать раз в год-два систему заново, это ещё на винде задолбало.
    Никто из пользователей не является программистом, ни даже системным администратором - всё домашние системы.

     
     
  • 5.22, zzz (??), 21:06, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если мсье не осилили пользование виндой так, чтобы не надо было переустанавливать раз в год-два, то линукс они будут переустанавливать каждые несколько месяцев.
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 22:53, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Если мсье не осилили пользование виндой так,
    >чтобы не надо было переустанавливать раз в год-два,

    "Мсье" осилили и больше. НО, кроме мьсе есть другие пользователи, которые умудряются сломать это дырявое ведро, несмотря на то, что у них нет прав администратора.
    > то линукс они будут переустанавливать каждые несколько месяцев.

    Нет, вполне себе живут все системы до конца релизов, Debian переживает обновления с релиза на релиз, почти без проблем, был только стрёмный случай, когда Debian переехал на systemd, тогда у них случился факап с беспроблемными обновлениями, пришлось чинить. Бунбы и тем более MX Linux, такого на десктопных домашних машинах, к сожалению, не умеют, потому что сторонние ppa и прочие васянские репозитории не обеспечены должным качеством беспроблемной миграции с релиза на релиз. У меня даже манжара не разваливалась в течении где-то 8ми месяцев, так что ваши экспертные вангования, в конкретно этом случае, очень мимо!

     
  • 4.42, Аноним (42), 23:29, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто не шарит арч, использует манжаро!
     
  • 4.45, Gannet (ok), 23:35, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему обязательно на гноме?
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:39, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для десктопа OpenSUSE Tumbleweed хорош.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:47, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для десктопа OpenSUSE Tumbleweed хорош.

    У меня не работал ваш Тумблевид, даже Leap нормально не работал, хотя я очень старался с ним подружиться, в итоге наткнулся на форум с описанием траблы, что и у меня, и ей уже не первый год, параллельно там драма о со стороны юзера и модеров форума, что какого фига нужно было называть дистр (Leap) стабильным, если он не работает как стабильный, в итоге модеры сошлись на том, что заявленная стабильность - это ошибка, маркетолухи перестарались, и таки опенсузя бывает нестабильной и не на всех конфигурациях работает удачно.

     
     
  • 3.16, Аноним (15), 20:54, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у меня наоборот. Когда-то давно OpenSUSE Leap был тем дистром, где всё работало из коробки. Правда сейчас 99% дистров из коробки работает как нужно, и это на ноуте.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 21:01, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А у меня наоборот. Когда-то давно OpenSUSE Leap был тем дистром,
    >где всё работало из коробки.

    И чудненько, если вас всё устраивает на протяжённом отрезке времени, и перспективы развития дистрибутива, то значит вы нашли то, что вас нужно!

     
  • 3.21, VINRARUS (ok), 21:03, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю шо там у тебя, но на АМДе отлично работает.
    ПС: тумба всё же не стабильна как и любой ролинг дистрибутив, Leap по крайней мере сам по себе не сломается.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 23:02, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ПС: тумба всё же не стабильна как и любой ролинг дистрибутив

    Это понятно, поэтому, рядовому пользователю не подходит.
    >Leap по крайней мере сам по себе не сломается.

    Это мне утверждали её пользователи, с подачи которых, я пробовал подружиться с опенсузей, я охотно верю, что у кого-то, возможно даже, у подавляющего большинства сузеводов - Leap очень стабилен, однако, мне не так повезло, у меня она просто с самого начала не заработала как надо, скорее - сочетание "удачной" конфигурации железа с погодой на марсе.
    После того как я наткнулся на тот форум, и не нашедши более тем с решениями проблемы, а также после непродуктивного общения с опенсузистами, я решил не мучать себя и поставил Debian, который хоть и не полон обилием гуев, но зато работает без проблем.

    P.S.: Заранее оговорюсь, к OpenSUSE никаких претензий по её существованию не имею, кому-то нравится и устраивает - пусть будет...     ...много дистрибутивов хороших и разных!

     
     
  • 5.40, VINRARUS (ok), 23:17, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так много пишеш, а о сути проблемы ни слова...
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:57, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Btrfs изучать
     

  • 1.9, Аноним (5), 20:42, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Предпочитаемым остаётся systemd,
    >но оставляется возможность сопровождения и
    >альтернативных систем инициализации.

    А раньше запрещалось?
    Просто решили взять и не поддерживать, дебианщики же оставили альтернативные систему инициализации, вот только поприбивали гвоздами всё что можно, как зависимости к системде, даже то, чего изначально к проекту Gnome не относилось и изначально не требовало таких привязок, в Debian, к слову, самые жосткие привязки к systemd, чем в любом другом дистрибутиве.
    >В пакеты допускается включение init-файлов
    >для альтернативных систем.

    И раньше можно было держать альтернативы, только товарищи форкающие не захотели этого делать в Debian, и их с одной стороны, можно понять, ведь остальные, как умалишённые плодили пакеты с привязками к системде, там где можно и нельзя, однако, по факту, мы видим, что если ОСНОВНУЮ МАССУ майнтейнеров НЕ ОБЯЗАТЬ включать эти самые init-скрипты, то в лучшем случае всё останется как есть, системдешное лобби очень сильно, поэтому только первый вариант даст желаемый эффект для реальной поддержки альтернативных систем инициализации, а не формальный, "на бумаге".
    Но в то что первый вариант будет выбран и принят как обязанность к исполнению вериться с огромным трудом, скорее макакакоДЫРЫ снова подсуетятся и продавят на голосовании вариант за системду как единственную систему!

     
     
  • 2.28, пох. (?), 22:26, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А раньше запрещалось?

    а раньше разрешалось вручную как-то решить проблему зависимости apt от systemd (причем не просто от libsystemd, а от запущенного и работающего самого shittyd), приводящую к неработоспособной системе и неработающему пакетному менеджеру при попытке его чем-то заменить.

    Не факт что и сейчас не получится ровно то же самое. Разработчики дебиан такие разработчики. Можно понаписать (даже!) инит-скриптов, можно скомпилировать elogind (ну а чо, он же компилируется на любой системе), и при этом всем - даже не попытаться проверить что результат вообще может быть установлен штатными средствами.

    > по факту, мы видим, что если ОСНОВНУЮ МАССУ майнтейнеров НЕ ОБЯЗАТЬ включать эти самые
    > init-скрипты, то в лучшем случае всё останется как есть,

    в общем-то не велика задача - написать парсер гнилоюнитов, генерящий из тривиального юнита тривиальный же скрипт. Можно даже на /bin/sh, без модных пихонов и немодных перлов обойтись. А в случае нетривиального лучше самому глазами посмотреть, что там понадевляпсали (не умеющий нормально шатдауниться redis, умеющий "нормально" шатдауниться с паролем рутового эквивалента в клиртекстовом файле mysqld и прочие порождения снов разума точно не надо автоматически транслировать в скрипты)

    Но нынешние разработчики debian, боюсь, не умеют в программирование (а те немногие что немножко умеют - слащеморковкинеедалы и не видят ничего неправильного в systemd)

    В любом случае все альтернативы будут в ближайшее время доломаны до полной неработоспособности.

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 23:09, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в общем-то не велика задача - написать парсер гнилоюнитов, генерящий из тривиального юнита тривиальный же скрипт.

    А нафига? Смысл в скриптах есть только если туда пихать сложную логику. А из юнитов скрипты с более хитрым поведением, чем юниты, не должны нагенериться. А если нагенерятся - это однозначро баг. И производительность полюбому хуже будет. Так что пусть этим системд занимается.

    Основная часть ненависти к системд - это ненависть не к системд, а к Пёттерингу лично, просто признавать это неполиткорректно.

     
  • 3.39, Аноним (39), 23:13, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А раньше запрещалось?
    >а раньше разрешалось вручную как-то решить проблему зависимости apt от systemd (причем не просто от libsystemd...

    Это вы решили так дополнить и более развёрнуто пояснить? А то я что-то противоречий не вижу с вышенаписанным?!

     

  • 1.29, Аноним (29), 22:31, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А, новые дыры выпилят в следующем патче - или ещё через лет 10? Как было с этими:
    > 49 обновлений с устранением уязвимостей
     
     
  • 2.34, siu77 (ok), 23:03, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие еще новые? Старые не успевают патчить:
    В ядре 42: https://tracker.debian.org/pkg/linux
    В стабильном релизе 238: https://bugs.debian.org/release-critical/

    Жуть, но в большинстве других дистров с этим еще хуже. Тут хотя бы статистика внятная.

     

  • 1.30, user90 (?), 22:31, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот на днях только познакомился с debian-based (не убунтоминты конечно же), раньше считал это отстоем. Ан нет, тут все вроде неплохо. Прямо с лайв-сд и заинсталлился в стиле next-next-next =)
     
     
  • 2.44, Anonymoustus (ok), 23:32, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот на днях только познакомился с debian-based (не убунтоминты конечно же), раньше
    > считал это отстоем. Ан нет, тут все вроде неплохо. Прямо с
    > лайв-сд и заинсталлился в стиле next-next-next =)

    Дебиан был хорош между выпусками, включительно, 3.1 (Sarge) и 7 (Wheeze). Тогда его и надо было знать, ценить, любить. А нынешние релизы, которые с системдой — уже не то…

     
     
  • 3.46, user90 (?), 23:38, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каментом ниже - у меня вариант без системды. Если бы не попался этот, установил бы кальку..
     

  • 1.32, Anonymoustus (ok), 23:01, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настоящий Debian теперь называется Devuan, а это подделка.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 23:10, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Настоящий Debian теперь называется Devuan, а это подделка.

    Я тоже так думал, пока не пожрамши кактуса не ушёл с него на antiX, в котором реально нет ни единого куска от systemd и там вполне можно как и раньше в Debian (как в Xubuntu из коробки) поставить сочетание xfce+lightdm+network-manager+sysvinit(openrc), в отличие от девана, где не то что тестинг не работоспособнее experimental из Debian, но даже в стейблы не смогли завести вышеозначенного сочетания компонентов, чтобы оно работало из коробки, да даже не "искоробки" надо занятно так помудохаться в попытках это провернуть, тогда как в antiX, как и ,в прошлом, в Debian'е - это всё работает штатно устанавливаясь из реп.

     
     
  • 3.41, Anonymoustus (ok), 23:24, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Настоящий Debian теперь называется Devuan, а это подделка.
    > Я тоже так думал, пока не пожрамши кактуса не ушёл с него
    > на antiX, в котором реально нет ни единого куска от systemd
    > и там вполне можно как и раньше в Debian

    Попробую как-нибудь, спасибо. Но по состоянию на текущий момент Devuan как раз точно заменил мне Debian, всё как в старые добрые времена. Правда, я не использую упомянутый софт, а использую xdm, icewm и всё такое.

     
  • 3.43, user90 (?), 23:30, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот его-то я и устанавливал. Весьма разумный выбор. Теперь даже на Xfce никакого желания возвращаться, использую чистый antiX'овский дефолт и доволен.
     

  • 1.35, Аноним (35), 23:07, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже выкинули systemd?
     
  • 1.38, Аноним (38), 23:12, 16/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я только разобрался в системде и с нетерпением ждал когда эти архаичные костыли, которые были удобны вчера, а сегодня в них нет необходимости, выпилят из моего любимого дистра, вместе с иксами и сисв-скриптами и тут опять голосование )
     
     
  • 2.47, user90 (?), 23:44, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вместо скриптов ты получаешь МОНОЛИТНЫЙ кусок. да-да, того самого.
    Да и в чем там особо разбираться было?
     

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