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В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld

14.10.2019 21:53

Артуро Борреро (Arturo Borrero), разработчик Debian, входящий в Coreteam проекта Netfilter и сопровождающий в Debian пакеты, связанные с nftables, iptables и netfilter, предложил перевести следующий значительный выпуск дистрибутива Debian 11 на использование nftables по умолчанию. В случае утверждения предложения пакеты с iptables будут переведены в разряд необязательных опций, не входящих в базовую поставку.

Пакетный фильтр Nftables примечателен унификацией интерфейсов фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов. Nftables предоставляет на уровне ядра лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно логика фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters).

По умолчанию в Debian 11 также предлагается задействовать динамический межсетевой экран firewalld, оформленный как обвязка поверх nftables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через DBus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh").

  1. Главная ссылка к новости (https://ral-arturo.org/2019/10...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  3. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  4. OpenNews: Релиз iptables 1.8.0
  5. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 0.9.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: firewalld, nftables, iptables
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  • 1.1, Аноним (1), 22:00, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    уже давно использую
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:04, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне не нравится firewall-cmd тем, что сложно создать сложное парвило. Например, открыть порт только для одного ip. rich rules сложно реализовали...
     
     
  • 2.3, Return76 (?), 22:22, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего страшного... Остальным это не надо. Понимаете, надо упрощать! Порт ssh не стандартный? Для открытия порта надо сделать кнокинг? Это же так не стандартно и вообще никому не нужно. Ешьте что дали!
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:26, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Соединения и в iptables при перегрузке правил не рвались. Эка новация!
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:36, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    >через DBus

    совсем озверели? сначала от dbus этой отвяжите, сделайте чтобы те у кого уже есть правила iptables не обламались, тогда можно подумать. systemd уже впилили всем на радость, бракоделы хреновы

     
  • 1.6, Stoned Jesus (?), 22:42, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    А может сразу уже поставить CentOS и не изображать разработку независимого дистрибутива? Ликвидность проекта Debian с каждым годом всё ближе и ближе к нулю.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:45, 14/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни для кого не новость, дебилиан берут исключительно по старой привычке. Проект совершенно скурвился.
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:49, 14/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    netfilter - да. firewalld - нет.
     
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