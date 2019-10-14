В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld

Артуро Борреро (Arturo Borrero), разработчик Debian, входящий в Coreteam проекта Netfilter и сопровождающий в Debian пакеты, связанные с nftables, iptables и netfilter, предложил перевести следующий значительный выпуск дистрибутива Debian 11 на использование nftables по умолчанию. В случае утверждения предложения пакеты с iptables будут переведены в разряд необязательных опций, не входящих в базовую поставку.

Пакетный фильтр Nftables примечателен унификацией интерфейсов фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов. Nftables предоставляет на уровне ядра лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно логика фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters).

По умолчанию в Debian 11 также предлагается задействовать динамический межсетевой экран firewalld, оформленный как обвязка поверх nftables. Firewalld запускается в виде фонового процесса, позволяющего динамически изменять правила пакетного фильтра через DBus, без необходимости перезагрузки правил пакетного фильтра и без разрыва установленных соединений. Для управления межсетевым экраном используется утилита firewall-cmd, которая при создании правил отталкивается не от IP-адресов, сетевых интерфейсов и номеров портов, а от названий служб (например, для открытия доступа к SSH нужно выполнить "firewall-cmd --add --service=ssh", для закрытия SSH - "firewall-cmd --remove --service=ssh").



