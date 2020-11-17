Выпуск системы инициализации sysvinit 2.98

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|2.32, Аноним (32), 01:02, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас доходит до смешного: одна микромашинка, ставлю systemd, запуск до поднятия вафли, получения IP и полной готовности сети (а не затычек системДных сокетов) - 30 сек. Ставлю тупой последовательный init - 15 сек...
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|3.17, Аноним (17), 00:25, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один теперь в embedded, второй на больших системах. Не вижу в этом ничего плохого
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|1.3, Dzen Python (ok), 23:29, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Неба утреннего стяг,
В жизни важен первый шаг.
Слышишь, реют над страною
Ветры яростных атак.
И вновь продолжается бой
И сердцу тревожно в груди
И ПоттЕринг, такой молодой
И юный сисинИт впереди!
Скрипт летит во все концы,
Вы поверьте нам, отцы,
Будут новые победы,
Встанут новые бойцы.
...
Блин, а ведь эта песня песня под холивар системди VS сисинит почти без переделки ложится.
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|2.11, Ordu (ok), 23:58, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И юный сисинИт впереди!
Мне кажется правильнее склонять как "сисячит". И, тогда уж, "юная".
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|1.6, Аноним (6), 23:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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во всех холиварах меня удивляло одно- неужели все такие сисодмины олдовые и почему рядовому линуксойду не всё равно. По-моему, systemctl enable gdm.service это легко понятно и удобно, например.
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|2.10, Аноним (10), 23:57, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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проблема не в подходе системды к запуску сервисов. Проблема в самой системде. Бинарные логи, попытка притащить все подряд (от днс ресолвера до системы бекапов) в pid-1 - вот это вот
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|2.13, user90 (?), 23:59, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> рядовому линуксойду
Нет такого. Если только "массового" - но это же по определению ламерье, как и вообще любые массы.
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|2.24, Аноним (24), 00:42, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не холивар. Системд это объективная вещь.
С одной стороны, энтерпрайзу с системд удобнее. С другой, системд нарушает сразу все принципы построения юниксоподобных систем (фактически сам претендует на роль операционной системы), отбирает контроль над системой у системного администратора (да, сейчас таких уже не делают, но все равно), является точкой отказа, излишне навороченный и тд и тп.
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|3.33, Аноним (32), 01:06, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полвека энтерпрайз прекрасно жил без системДы... И тут кому-то моча в голову ударила.
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|1.7, user90 (?), 23:49, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> и antiX
И отлично пашет, время загрузки незначительное, даже консольный вывод прочесть не успеваешь. Единственный момент - пауза при подъеме сетевых интерфейсов, но и это лечится правкой одной строчки конфига.
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|3.14, user90 (?), 00:03, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слушай, я уже и не помню) Давно дело было, еще когда устанавливал. Но могу покопаться в логах. Впрочем, тебе быстрее будет открыть свой конфиг и почитать - там все просто и понятно.
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|1.9, Аноним (10), 23:55, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Devuan и antiX
что либо из этого нынче юзабельно? помню какой то из них застрял на древнем дебиане и отказывался переходить на нынешний stable как минимум полгода.
Алсо, что лучше - sysvinit, runit или openrc? И какие нынче варианты дистров без системды то остались, кроме вышеназванных и умирающего в агонии войда?
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|2.18, Аноним (24), 00:34, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще слака есть.
>застрял на древнем дебиане и отказывался переходить на нынешний stable
Дебиан исторически используют те, кому годик посидеть на old stable перед миграцией - абсолютно нормально. Если для кого-то полгода на oldstable проблема, скорее всего и на stable будут сплошные танцы с бэкпортами и самосбором пакетов, которые кончатся заменой дистрибутива.
Системы инициализации - это вообще такая малозначительная вещь... Пока поттеринг не додумался превратить инит в операционную систему, это была просто утилита.
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|2.28, user90 (?), 00:49, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бывший GuixSD, не знаю, как он там сейчас называется, точно без системды. Если осилишь ;)
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|1.15, mikhailnov (ok), 00:21, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пришел в Линукс уже во времена systemd. Сейчас, чем больше дела имею с BSD-системами, тем больше убеждаюсь в удобстве systemd (про надежность спорно, конечно, но в целом нормально).
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|2.20, Аноним (24), 00:35, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крамола какая-то. BSD же давно умерли по словам активных внедряльщиков системды )))
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|2.29, анонн (ok), 00:53, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Новость о sysvinit
> systemd лучше BSD-init, я щитаю!
Держите нас и далее в курсе!
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|1.19, Megabit (ok), 00:35, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, то о GENTOO все подзабыли - а там в основе sysvinit, а в опциях ядра дистра для "извратов" есть возможность включить богомерзкий сыстымды... :-Р )))
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|3.27, Megabit (ok), 00:47, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ай-яй... Сорри ошибочка моя... ( OPENRC в женте... Но это не меняет никак мое отношение к тому же системды.
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|1.25, Аноним (25), 00:43, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда. Я повторю, никогда! Никогда такому творению тьмы как sysvinit не удастся отнять у нас то, что дал нам великий Линус Поттеринг и его systemd! Поттеринг был тем, кто избавил нас от трухлявых баш-портянок, тем, кто дал нам лучик надежды в царстве безблагодных шел-скриптов... Он даровал нам подсистему загрузки, которая простая, понятная, работает без багов и, что самое главное, на счастье каждого пользователя.
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|1.26, Megabit (ok), 00:46, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В другой жизни будет твой "поттеринг", а не там где правит своим наследием великий UNIX.
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