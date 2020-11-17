Выпуск системы инициализации sysvinit 2.98

Доступен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.98, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX.

В новом выпуске внесены мелкие исправления и переработан разбор времени в команде shutdown. Указание значения "+0" в shutdown больше не вызывает ошибки и воспринимается как аналог значения "now". Новый выпуски утилит insserv (учёт зависимостей) и startpar (распараллеливание запуска), применяемых в связке с sysvinit, не сформированы.



