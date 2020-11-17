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Выпуск системы инициализации sysvinit 2.98

17.11.2020 23:06

Доступен релиз классической системы инициализации sysvinit 2.98, которая широко применялась в дистрибутивах Linux во времена до systemd и upstart, а теперь продолжает использоваться в таких дистрибутивах, как Devuan и antiX.

В новом выпуске внесены мелкие исправления и переработан разбор времени в команде shutdown. Указание значения "+0" в shutdown больше не вызывает ошибки и воспринимается как аналог значения "now". Новый выпуски утилит insserv (учёт зависимостей) и startpar (распараллеливание запуска), применяемых в связке с sysvinit, не сформированы.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.97
  3. OpenNews: В sysvinit добавлена утилита для преобразования unit-файлов systemd
  4. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 246
  5. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54103-sysvinit
Ключевые слова: sysvinit, init
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  • 1.1, devops_school (?), 23:21, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Уж думал, больше такое не выпускают...
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 01:02, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас доходит до смешного: одна микромашинка, ставлю systemd, запуск до поднятия вафли, получения IP и полной готовности сети (а не затычек системДных сокетов) - 30 сек. Ставлю тупой последовательный init - 15 сек...
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:23, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    systemd победил.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:38, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да он и не играл особо
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 00:25, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один теперь в embedded, второй на больших системах. Не вижу в этом ничего плохого
     
  • 2.30, Аноним (32), 00:58, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто у него пробу на допинг не брали.
     

  • 1.3, Dzen Python (ok), 23:29, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Неба утреннего стяг,
    В жизни важен первый шаг.
    Слышишь, реют над страною
    Ветры яростных атак.

    И вновь продолжается бой
    И сердцу тревожно в груди
    И ПоттЕринг, такой молодой
    И юный сисинИт впереди!

    Скрипт летит во все концы,
    Вы поверьте нам, отцы,
    Будут новые победы,
    Встанут новые бойцы.

    ...

    Блин, а ведь эта песня песня под холивар системди VS сисинит почти без переделки ложится.

     
     
  • 2.11, Ordu (ok), 23:58, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И юный сисинИт впереди!

    Мне кажется правильнее склонять как "сисячит". И, тогда уж, "юная".

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:34, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучик света в systemd царстве.
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:48, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    во всех холиварах меня удивляло одно- неужели все такие сисодмины олдовые и почему рядовому линуксойду не всё равно. По-моему, systemctl enable gdm.service это легко понятно и удобно, например.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:57, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблема не в подходе системды к запуску сервисов. Проблема в самой системде. Бинарные логи, попытка притащить все подряд (от днс ресолвера до системы бекапов) в pid-1 - вот это вот
     
  • 2.13, user90 (?), 23:59, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рядовому линуксойду

    Нет такого. Если только "массового" - но это же по определению ламерье, как и вообще любые массы.

     
  • 2.24, Аноним (24), 00:42, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не холивар. Системд это объективная вещь.

    С одной стороны, энтерпрайзу с системд удобнее. С другой, системд нарушает сразу все принципы построения юниксоподобных систем (фактически сам претендует на роль операционной системы), отбирает контроль над системой у системного администратора (да, сейчас таких уже не делают, но все равно), является точкой отказа, излишне навороченный и тд и тп.

     
     
  • 3.33, Аноним (32), 01:06, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полвека энтерпрайз прекрасно жил без системДы... И тут кому-то моча в голову ударила.
     

  • 1.7, user90 (?), 23:49, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и antiX

    И отлично пашет, время загрузки незначительное, даже консольный вывод прочесть не успеваешь. Единственный момент - пауза при подъеме сетевых интерфейсов, но и это лечится правкой одной строчки конфига.

     
     
  • 2.8, Аноним (10), 23:52, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >это лечится правкой одной строчки

    какой?

     
     
  • 3.12, Аноним (-), 23:59, 17/11/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.14, user90 (?), 00:03, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, я уже и не помню) Давно дело было, еще когда устанавливал. Но могу покопаться в логах. Впрочем, тебе быстрее будет открыть свой конфиг и почитать - там все просто и понятно.
     

  • 1.9, Аноним (10), 23:55, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Devuan и antiX

    что либо из этого нынче юзабельно? помню какой то из них застрял на древнем дебиане и отказывался переходить на нынешний stable как минимум полгода.

    Алсо, что лучше - sysvinit, runit или openrc? И какие нынче варианты дистров без системды то остались, кроме вышеназванных и умирающего в агонии войда?

     
     
  • 2.16, mikhailnov (ok), 00:22, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с Void Linux не так?
     
     
  • 3.23, Аноним (24), 00:38, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    musl там не так.
     
  • 2.18, Аноним (24), 00:34, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще слака есть.

    >застрял на древнем дебиане и отказывался переходить на нынешний stable

    Дебиан исторически используют те, кому годик посидеть на old stable перед миграцией - абсолютно нормально. Если для кого-то полгода на oldstable проблема, скорее всего и на stable будут сплошные танцы с бэкпортами и самосбором пакетов, которые кончатся заменой дистрибутива.

    Системы инициализации - это вообще такая малозначительная вещь... Пока поттеринг не додумался превратить инит в операционную систему, это была просто утилита.

     
  • 2.28, user90 (?), 00:49, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывший GuixSD, не знаю, как он там сейчас называется, точно без системды. Если осилишь ;)
     

  • 1.15, mikhailnov (ok), 00:21, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришел в Линукс уже во времена systemd. Сейчас, чем больше дела имею с BSD-системами, тем больше убеждаюсь в удобстве systemd (про надежность спорно, конечно, но в целом нормально).
     
     
  • 2.20, Аноним (24), 00:35, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крамола какая-то. BSD же давно умерли по словам активных внедряльщиков системды )))
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:36, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты аргументы забыл привести, родной.
     
  • 2.29, анонн (ok), 00:53, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Новость о sysvinit
    > systemd лучше BSD-init, я щитаю!

    Держите нас и далее в курсе!

     

  • 1.19, Megabit (ok), 00:35, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, то о GENTOO все подзабыли - а там в основе sysvinit, а в опциях ядра дистра для "извратов"  есть возможность включить богомерзкий сыстымды... :-Р )))
     
     
  • 2.22, Аноним (24), 00:37, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openrc или runit в генту основная. Раньше вроде runit была.
     
     
  • 3.27, Megabit (ok), 00:47, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ай-яй... Сорри ошибочка моя... ( OPENRC в женте... Но это не меняет никак мое отношение к тому же системды.
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:43, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда. Я повторю, никогда! Никогда такому творению тьмы как sysvinit не удастся отнять у нас то, что дал нам великий Линус Поттеринг и его systemd! Поттеринг был тем, кто избавил нас от трухлявых баш-портянок, тем, кто дал нам лучик надежды в царстве безблагодных шел-скриптов... Он даровал нам подсистему загрузки, которая простая, понятная, работает без багов и, что самое главное, на счастье каждого пользователя.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 01:02, 18/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поддержу адеквата
     

  • 1.26, Megabit (ok), 00:46, 18/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В другой жизни будет твой "поттеринг", а не там где правит своим наследием великий UNIX.
     

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