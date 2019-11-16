В sysvinit добавлена утилита для преобразования unit-файлов systemd

3.15 , Аноним ( - ), 10:13, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >на раст надо переписаь не потому, что есть проблемы, а потому, что модно? да, потому что есть проблемы

4.65 , Michael Shigorin ( ok ), 12:11, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И какие "проблемы" sysvinit может решить переписывание на языке, который далеко не на каждой архитектуре вообще способен скомпилироваться-то имеющимися трансляторами? Можно сразу в виде патчей с дополнительным обязательством догнать и перегнать gcc по количеству целевых платформ. А то пока вот эти крикуны про "переписать на расте" лишь рифмуются с собственными воплями, ага.

3.16 , Аноним ( - ), 10:14, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >у нас уже есть один systemd sysvinit - это не systemd вроде?

4.40 , Аноним ( 40 ), 11:03, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> у нас уже есть один systemd

> sysvinit - это не systemd вроде? Мсье не понимает что добавление в "систем файв" нативной поддержки юнит-файлов "систем ди" (без создания шелл-скриптов на базе юнит-файлов) означает написание альтернативной реализации systemd?

3.17 , НяшМяш ( ok ), 10:17, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Простите, а что, кроме моды, движет развитием софта? Х-ы появились потому, что стало модно пользоваться гуями, а работать можно и в текстовом режиме было. Стали модными смартфоны - придумали андроид с иосом. Стало модно делать микросервисы - придумали докер и голанг. Стало модно топить за безопасность - придумали раст.

4.25 , фтщт ( ? ), 10:37, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Стали модными смартфоны - придумали андроид с иосом Symbian, WinMobile и Maemo офигев рыдают в уголочке :-D

Эра смартфонов началась задолго до Android и iOS.

5.37 , . ( ? ), 10:59, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Symbian, WinMobile и Maemo офигев рыдают в уголочке в гробу они смирно лежат, и их уже ничего не беспокоит. > Эра смартфонов началась задолго до Android и iOS. да. Но, как видишь, победило модное, стильное и неудобное. А этих уже нет. 6.45 , фтщт ( ? ), 11:11, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Внуки Maemo по именам Tizen и Sailfish OS просили передать «Оц-тоц перевертоц, бабушка здорова!»

7.74 , пох. ( ? ), 12:34, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу, со всех трех мобильников (два - демо-версии "все ок, правда пока не можем придумать как запустить gsm-модуль, но работаем над этим, подождите еще пяток лет") передают. Звиняй, бабушка Франкенштейна, ты никогда живой-то и не была. 4.34 , Аноним ( 30 ), 10:49, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Простите, а что, кроме моды, движет развитием софта удобство и минимизация расходов. Бизнесы понятием "мода" не оперируют.

Хватит уже жить в своём воображаемом мире, где всё бессмысленно.

5.36 , . ( ? ), 10:57, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вы опоздали минимум на 20 лет. Когда-то оно так и было. > Бизнесы понятием "мода" не оперируют. они оперируют понятиями цены акций, маркетинга и еще раз маркетинга.

Технические вопросы их вообще не интересуют. Давным-давно. 6.56 , Anonymoustus ( ok ), 11:41, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вы опоздали минимум на 20 лет.

> Когда-то оно так и было.

>> Бизнесы понятием "мода" не оперируют.

> они оперируют понятиями цены акций, маркетинга и еще раз маркетинга.

> Технические вопросы их вообще не интересуют.

> Давным-давно. И соответствия требованиям законодательства, как бы нелепы они ни были. Помнится, в прекрасные старые времена была у нас специализированная учётная программа для DOS, написанная со всем вниманием к специфике рынка, на котором работала компания, и её коммерческой деятельности. Но однажды пришли в гости проповедники гербалайфа^W 1С и пришлось голосовать сердцем за их веру, поскольку фискальные службы уже были наставлены церковью 1С на путь истинный.

4.66 , Michael Shigorin ( ok ), 12:13, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Стали модными смартфоны - придумали андроид с иосом. Надо же, вот оно как. Вас ведь действительно не затруднит привести датировку появления iOS и вхождения смартфонов в их примерно нынешнем понимании, а не симбиановом, в моду?

