В sysvinit добавлена утилита для преобразования unit-файлов systemd

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|2.6, Аноним (6), 09:35, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Давно пора. Но мне кажется вообще это не от хорошей жизни: сейчас обезьянки копипастят сыстемд юниты для своего софта и у них всё работает, а пользователи других юнитов страдают потом. Если бы можно было использовать обычный человеческий инит с сыстемд, было бы проще.
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|3.12, hhhg (?), 09:56, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Ну пользователи других инитов и должны страдать. Они же сделали осознанный выбор.
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|4.18, Аноним (6), 10:21, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Осознанный выбор отказаться от багов и глючного недокументированного поведения. Это завистники что ли работают, чтобы этим пользователям жилось столько же плохо, как и всем?
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|5.71, Молодёжь (?), 12:28, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
лучше напомни молодежи прошлого века, что такое "Система аварийного надувного мешка"
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|6.104, Michael Shigorin (ok), 14:53, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> лучше напомни молодежи прошлого века, что такое
> "Система аварийного надувного мешка"
Молодёжь этого, скорее всего, увидит буковки "airbag" или в эквиваленте.
А термин я при правке того текста на скору руку в не совсем проснувшемся состоянии сходу не припомнил (собственно, и англоязычный-то не сразу сообразил).
|
|5.72, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:33, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поскольку молодёжь то ли вовсе не застала, то ли уже забыла с
> прошлого века-то -- напомню:
> ---
> На недавней выставке COMDEX ['98] Билл Гейтс сравнил компьютерную индустрию с автомобильной
> промышленностью, в связи с чем заявил: "Если бы <<Дженерал Моторс>>
:-S
> В ответ на это высказывание Билла "Дженерал Моторс" выпустила пресс-релиз, в котором
> заявила:
> "Если бы <<Дженерал Моторс>> имела такие же технологии, как и <<Майкрософт>>, мы
> бы водили сегодня машины
[I]"" Второй закон Вейнберга:
"[B]Если бы строители строили[/B] здания так же, как программисты пишут программы,
[B]первый залетевший дятел[/B] разрушил бы цивилизацию." ""[/I]
//https://duckduckgo.com/?q=%22%D0%B2%D1%82%D0�
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|6.86, пох. (?), 13:02, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Если бы строители строили здания так же, как программисты пишут программы,
> первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию."
это древний устаревший анекдот.
современные программы пишут так, и такие "программисты", что цивилизация рухнет сама собой, никаких внешних воздействий не понадобится. Причем и реальные дома тоже рухнут, потому что окажется что автоматический успокоитель подземных колебаний писал Кумар из Бангалора, который не владел (модным и нескучным) языком на котором шла разработка, но нашел пару представителей низжей касты в соседнем дворе, которые без палева за него все и запилили за 1/100 исходной зарплаты, и еще и были благодарны.
А тестировать им в голову не пришло, в их школе этого еще не проходили к моменту, когда у семьи кончились деньги на обучение.
|
|5.73, andy (??), 12:34, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А ссылку можно на оригинал, а не смех.йню 20 летней свежести из FiDO'шной конфы RU.HUMOR?
|
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|6.80, Аноним (80), 12:43, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
када я нобераю генерал моторс микросо в гугле он предлагает мне жоке
|
|6.106, Michael Shigorin (ok), 14:59, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ссылку можно на оригинал?
А почему ты _меня_ спрашиваешь? :-) Ключевые слова, раз уж с первого хода сам не справился: "If GM had developed technology like Microsoft".
// насвистывая: "ты б ещё у тополя, andyc@, спросил"
|
|5.75, Суп из потрошков (?), 12:38, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Какой детсадовский бред от Дженерал Моторс. Юмор с техническими аналогиями хорош лишь тогда, когда зиждется на фактах имеющих место в реальности. А здесь нагородили огород поперёк поля.
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|6.87, пох. (?), 13:07, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Какой детсадовский бред от Дженерал Моторс.
похоже, в детсад-то ты ходил, когда этот текст появился на свет.
Факты таковы, что продукция microsoft тех времен - имела, э... репутацию. Не то чтобы совсем незаслуженную (хотя, разумеется, ни один пользователь не поблагодарит автора программы, когда она просто работает - помогает ему создать документ, печатает, отправляет почту, сохраняет на сервере. По его мнению все так и должно быть, и желательно еще интерфейс понятный с первого взгляда, некогда читать документацию, хачю чтоб сразу сел и поехал! Но если один раз его ценное творчество, набранное за пять часов без единой попытки сохранить, внезапно съест синий экран - вони будет неописуемо много.)
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|7.96, Anonymoustus (ok), 13:49, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не всё у майков было плохое. NT 3.1 была прогрессивна, инновационна и благодатна. Ну да, прожорлива для тогдашних железяк (а сами железяки ещё не подешевели). Дальше NT тоже нахватались блох, то никто не без греха. DOS был и остаётся отличным продуктом. Мелкомягкие IDE и компиляторы чуть ли не для всех языков мира — тоже не хуже прочих были. Офисный пакет — вообще великолепен. По-настоящему скверную репутацию имели-то, по большому счёту, лишь винды семейства 9x. Но, опять же, я на такой системе работал и делал кучу денег для компании, в которой зарабатывал на хлеб насущный, то же самое и другие люди. Не могу сказать, что она меня прямо изводила синими экранами. У нас кроме рабочего софта никакого помоечного не было, поэтому всё работало стабильно и предсказуемо, даже нашествий вирусни не припомню. А винды-то были 95 и, позже, 98 (и даже не SE).
|
|7.107, Michael Shigorin (ok), 15:00, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Какой детсадовский бред от Дженерал Моторс.
> похоже, в детсад-то ты ходил, когда этот текст появился на свет.
Он, похоже, не въехал, что вообще-то это был _ответ_ на бред одного нынешнего педофила.
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|5.97, Анон123 (?), 14:06, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 7. Сигнализация об уровне масла, температуре воды, зажигании будет заменена одной лампочкой "общая неисправность машины".
Чорд... он заглянул в будущее :)
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|6.102, Аноним (102), 14:43, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Современный автопром, к сожалению, стремительно превращает этот анекдот в реальность :-(
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|2.10, Аноним (10), 09:52, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И виндовс тоже! И гуглу! И кому там еще линуксоиды лет 20 конец предрекают?
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|3.79, Суп из потрошков (?), 12:42, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только потому опнет и читаю. Для меня нет более смешных персонажей чем линуксоиды с их победными манямирками.
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|3.83, Аноним (83), 12:53, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У некоторых готов уже внуки в школу пошли. Так что там и костыли, и обсуждения у подъездов в духе: "Смори, Някитишна, пошла, пошла простятутка попсовая. Тьху ты! В наше время такого мейнстриму не было!"
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|1.4, Аноним (-), 09:32, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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На самом деле это уже агония... Через несколько лет sysvinit будет уже историей.
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|4.21, Anonymoustus (ok), 10:27, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полюбуйтесь на это двоемыслие, аноны: «стагнирующие». Рукожопы придумали так называть то, что хорошо работает, но сделано не ими. :)
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|5.26, Аноним (-), 10:37, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Anonymoustus - ещё один пустомеля, который не умеет в чтение:
"В настоящее время Red Hat вносит ключевой вклад в разработку сервера X.Org и держит на своих плечах его сопровождение"
"намерение компании Red Hat прекратить активное развитие функциональности сервера X.Org"
Если плюёшь в руку Red Hat, то не забывай, что она пока тебя и кормит.
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|6.30, Аноним (30), 10:44, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не забывай, что она пока тебя и кормит.
главное это не забывать чем она обычно кормит, и какими способами.
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|7.31, Аноним (-), 10:46, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> она обычно кормит
ну да, может много чем покормить, согласен. а пока тебя лично тебя и воооон тех двух товарищей кормит иксами, которыми вы пользуетесь на своих локалхостах
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|6.33, Anonymoustus (ok), 10:47, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если плюёшь в руку Red Hat, то не забывай, что она пока
> тебя и кормит.
Ошибаешься, анон, я не ем то, чем вас кормит Лиловая Шляпа с лопаты. Я виндузятник :)
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|4.70, Zenitur (ok), 12:25, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> sysvinit и X.Org - это стагнирующие технологии и Red Hat заинтересован в их скорейшей смерти.
Но умер почему-то Red Hat
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|5.88, пох. (?), 13:08, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если бы...
наоборот, теперь ему вообще ничего не грозит ближайшие лет десять-двадцать
|
|3.23, iPony129412 (?), 10:30, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так и закапывают.
С ChromeOS выкинули. С macOS их выкинули.
Во всяких там Tizen в Smart TV (очень большой рынок) используется Wayland.
Иксы остались только разве что в десктопном линуксе, но это очевидно не надолго.
|
|3.28, Аноним (-), 10:42, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> иксы точно так же закапывали.
Ну так почти уже закопали. Останется одна слака с протухшими иксами, которой пользуется полтора юзера на десктопе.
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|5.50, thhh (?), 11:24, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Послелний? Больше релизов не будет? Прийдется тебе на wayland переходить...
|
|5.52, Аноним (-), 11:28, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У меня тоже представь себе последний X.Org. Зачем ты это ляпнул? Речь о том, что если разработку иксов дропнет редхат, то в будущем останется одна слака с протухшими иксами. Это в лучшем случае.
|
|5.53, Аноним (-), 11:30, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У меня в ней последний X.Org, ЧЯДНТ?
Гляжу в книгу - вижу фигу. Ты за разговором следишь вообще?
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|1.5, ф (?), 09:32, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Единстрвенный раз мне пришлось "писать простыню" когда окозалось, что ini-файл есть, а скрипта нет.. Целых пару минут писал... бида-бида..
|
|1.8, фтщт (?), 09:40, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Превратить нормальный unit в баш-портянку?
Я так и представляю, как эта горе-утилита обработает понижение прав, изоляцию в директории и так далее :-D :-D :-D А уж как она с cgroups будет работать, так ваще песня.
Некрозоофилы, блин.
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|2.27, jOKer (ok), 10:38, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> уж как она с cgroups будет работать, так ваще песня
Ну работает же с cgroups openrc https://wiki.gentoo.org/wiki/OpenRC/CGroups ? Полагаю это следующий init в котором появится подобная утилита. Лиха беда начало.
ЗЫ Но ты не обращай внимания и продолжай плакать, - ты даже не представляешь как приятен этот погребальный вой по НенужноДы. Одна печалька: когда НенужноДы будут закапывать, вместе с ним Леню Поцтеринга не зароют... а ведь стоило бы!
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|3.32, iPony129412 (?), 10:47, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну работает же с cgroups openrc. Лиха беда начало.
> This page was last edited on 24 May 2017, at 22:00.
> OpenRC cgroup architecture TODO: shortly describe architecture
Что-то тут не сходится. И в чём-то проблема всё же есть. Может в Gentoo, может в OpenRC+CGroups.
А может со всем вместе...
PS: ну найти в поисковике и кинуть "есть ✔" - оно проще конечно же.
|
|3.64, Michael Shigorin (ok), 12:08, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да -- yum им уже пришлось вдруг спешно закапывать. Интересно, какой тут окажется эмпирический bus factor...
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|1.9, Аноним (9), 09:49, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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не проще ли было добавить поддержку unit-файлов в sysvinit?
sysvinit нужно на rust переписать и вернуть в debian/ubuntu
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|2.11, Аноним (11), 09:53, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>добавить поддержку unit-файлов в sysvinit?
у нас уже есть один systemd
на раст надо переписаь не потому, что есть проблемы, а потому, что модно?
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|3.15, Аноним (-), 10:13, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>на раст надо переписаь не потому, что есть проблемы, а потому, что модно?
да, потому что есть проблемы
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|4.65, Michael Shigorin (ok), 12:11, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И какие "проблемы" sysvinit может решить переписывание на языке, который далеко не на каждой архитектуре вообще способен скомпилироваться-то имеющимися трансляторами? Можно сразу в виде патчей с дополнительным обязательством догнать и перегнать gcc по количеству целевых платформ.
А то пока вот эти крикуны про "переписать на расте" лишь рифмуются с собственными воплями, ага.
|
|3.16, Аноним (-), 10:14, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>у нас уже есть один systemd
sysvinit - это не systemd вроде?
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|4.40, Аноним (40), 11:03, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> у нас уже есть один systemd
> sysvinit - это не systemd вроде?
Мсье не понимает что добавление в "систем файв" нативной поддержки юнит-файлов "систем ди" (без создания шелл-скриптов на базе юнит-файлов) означает написание альтернативной реализации systemd?
|
|3.17, НяшМяш (ok), 10:17, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Простите, а что, кроме моды, движет развитием софта? Х-ы появились потому, что стало модно пользоваться гуями, а работать можно и в текстовом режиме было. Стали модными смартфоны - придумали андроид с иосом. Стало модно делать микросервисы - придумали докер и голанг. Стало модно топить за безопасность - придумали раст.
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|4.25, фтщт (?), 10:37, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Стали модными смартфоны - придумали андроид с иосом
Symbian, WinMobile и Maemo офигев рыдают в уголочке :-D
Эра смартфонов началась задолго до Android и iOS.
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|5.37, . (?), 10:59, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Symbian, WinMobile и Maemo офигев рыдают в уголочке
в гробу они смирно лежат, и их уже ничего не беспокоит.
> Эра смартфонов началась задолго до Android и iOS.
да. Но, как видишь, победило модное, стильное и неудобное. А этих уже нет.
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|6.45, фтщт (?), 11:11, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внуки Maemo по именам Tizen и Sailfish OS просили передать «Оц-тоц перевертоц, бабушка здорова!»
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|7.74, пох. (?), 12:34, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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угу, со всех трех мобильников (два - демо-версии "все ок, правда пока не можем придумать как запустить gsm-модуль, но работаем над этим, подождите еще пяток лет") передают.
Звиняй, бабушка Франкенштейна, ты никогда живой-то и не была.
|
|4.34, Аноним (30), 10:49, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Простите, а что, кроме моды, движет развитием софта
удобство и минимизация расходов. Бизнесы понятием "мода" не оперируют.
Хватит уже жить в своём воображаемом мире, где всё бессмысленно.
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|5.36, . (?), 10:57, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вы опоздали минимум на 20 лет.
Когда-то оно так и было.
> Бизнесы понятием "мода" не оперируют.
они оперируют понятиями цены акций, маркетинга и еще раз маркетинга.
Технические вопросы их вообще не интересуют.
Давным-давно.
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|6.56, Anonymoustus (ok), 11:41, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вы опоздали минимум на 20 лет.
> Когда-то оно так и было.
>> Бизнесы понятием "мода" не оперируют.
> они оперируют понятиями цены акций, маркетинга и еще раз маркетинга.
> Технические вопросы их вообще не интересуют.
> Давным-давно.
И соответствия требованиям законодательства, как бы нелепы они ни были.
Помнится, в прекрасные старые времена была у нас специализированная учётная программа для DOS, написанная со всем вниманием к специфике рынка, на котором работала компания, и её коммерческой деятельности. Но однажды пришли в гости проповедники гербалайфа^W 1С и пришлось голосовать сердцем за их веру, поскольку фискальные службы уже были наставлены церковью 1С на путь истинный.
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|4.66, Michael Shigorin (ok), 12:13, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Стали модными смартфоны - придумали андроид с иосом.
Надо же, вот оно как.
Вас ведь действительно не затруднит привести датировку появления iOS и вхождения смартфонов в их примерно нынешнем понимании, а не симбиановом, в моду?
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|2.29, . (?), 10:43, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тут скорее - собирать и бережно хранить.
Потому что кроме обезьяньего дерьма, к сожалению, ничего уже не осталось. Бананы сожраны и переварены.
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|1.35, Аноним (30), 10:56, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно как долго эта идея не приходила правильным людям в голову.
А вообще, мне думается, если бы Поттеринг написал такую тулзу до того как системд вышел в продакшн, проклятий в его адрес было бы немного меньше (процентов на 10). но, да. нельзя же просто взять и догадаться, что такая простая штука сэкономит кучу времени мэйнтейнерам и разработчикам.
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|2.39, . (?), 11:01, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Правильные уже давно себе сами написали. Только вот зачем оно дальше локалхоста?
Проблема systemd не в юнитах, проблема в том что он не инит, и без него ничего уже не работает.
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|3.44, A.Stahl (ok), 11:10, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>проблема в том что он не инит
Проблема не в том что системд не инит, а в том, что многие упорно проджолжают считать его инитом.
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|2.91, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 13:17, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Удивительно как долго эта идея не приходила правильным людям в голову.
"Правильные" пасаны ждали разрешения с опенета:
16.11.2019 22:26 https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/119020.html#28
[I]"" в общем-то не велика задача - написать парсер гнилоюнитов, генерящий [B]из тривиального юнита тривиальный же скрипт.[/B] Можно даже на /bin/sh, без модных пихонов и немодных перлов обойтись. ""[/I]
--->>>
18.11.2019 09:22 ${SUBJ}
> А вообще, мне думается, если бы Поттеринг написал такую тулзу до того
Не, не думай. Не твоё.
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|1.38, Аноним (38), 10:59, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А смысл? Она генерирует простые скрипты, которые написать самому пару минут времени. А если кто-то не в состоянии написать и такой, то для него уже есть systemd.
Насчет cgroup и супервизора для "падучих" приложений, господа использующие systemd, вы хоть в курсе что все это можно использовать и по отдельности и не обязательно еще и init к этому пристегивать? У него своя задача.
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|2.41, . (?), 11:04, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А смысл? Она генерирует простые скрипты, которые написать самому пару минут времени.
а смысл в том, что в юникс-системах принято автоматизировать рутинную деятельность, чтобы не тратить несколько минут на то что может делать робот, каждый раз
ls -1 /etc/init.d/|wc -l
104
сколько, говорите, часов вы убьете на мартышкин труд, если на каждый по две минуты?
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|2.49, Аноним (49), 11:22, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>вы хоть в курсе что все это можно использовать и по отдельности и не обязательно еще и init к этому пристегивать?
А вы может объясните, нафига вам вообще нужен init? Какие-нибудь разумные причины, а не "в юниксе всегда так было, испокон веку. И мы так всегда будет делать". Для компьютеров с 64кб памяти может и норм было решение, но в целом как-то глупо такое видеть в 21 веке.
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|3.58, Anonymoustus (ok), 11:46, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Окей, допустим, что инит не нужен. Тогда на кой ляд нужна системда? И почему системдауны проповедовали преимущества системды именно как инита?
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|3.63, Аноним (63), 12:07, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без init ядро Линуса не работает, ему надо чистить зомби, вот у него и спрашивай.
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|3.68, Michael Shigorin (ok), 12:17, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но в целом как-то глупо такое видеть в 21 веке
"Глупо" было бы умно обосновать.
А вот "недемократично" можно и не обосновывать.
Но будь Вы из "2к19" -- сразу бы зашли с "нетолерантно"!
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|3.76, пох. (?), 12:39, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причина - что именно эта архитектура пережила пяток революций и условно-жива до сих пор, в отличие от поделок апологетов модного-стильного молодежного, многих из которых уже и забыли давно, вам не кажется достаточно разумной, нет?
Но вам, разумеется, никто не мешает поставить десяточку - в ней нет никакого инита. Зато есть бинарные логи, нескучный event-driven запуск системных процессов и много чего еще что вы так любите.
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|2.105, KonstantinB (ok), 14:58, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема с systemd не в самом systemd (в ряде случаев он удобен и уместен, сам использую и все окей), а в возможности выбора.
Когда пакеты в том же Debian массово перевели на systemd, возможность выбора пропала. С помощью такой утилиты можно пройтись по всему репозиторию пакетов и сгенерировать инит-скрипты там, где остался только systemd-юнит. Десять тысяч инит-скриптов писать вручную - да, проблема.
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|1.42, Аноним (42), 11:05, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне кажется, стоит не конвертировать, а добавить простую пускалку для юнитов. Всё-таки идея хранить описание работы демона в декларативном виде не так плоха, в отрыве от всего остального
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|2.59, Anonymoustus (ok), 11:48, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне кажется, стоит не конвертировать, а добавить простую пускалку для юнитов. Всё-таки
> идея хранить описание работы демона в декларативном виде не так плоха,
> в отрыве от всего остального
А выполнять эти юниты кто будет — Пушкин?
Речь же о том, чтобы на чистой системе (не заражённой раком системды) симулировать наличие системды для поражённых раком приложений, которые без неё уже не могут работать.
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|3.67, Аноним (42), 12:16, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Выполнять эти юниты будет пускалка. Если я правильно помню, в юнитах указывается, кого пускать, как и при каких обстоятельствах. Это всё можно распарсить и либо пустить сразу, либо отдать цепочку зависимостей наверх
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|4.94, Anonymoustus (ok), 13:37, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Выполнять эти юниты будет пускалка. Если я правильно помню, в юнитах указывается,
> кого пускать, как и при каких обстоятельствах. Это всё можно распарсить
> и либо пустить сразу, либо отдать цепочку зависимостей наверх
Наверное, можно. Вероятно, с некоторым увеличением накладных расходов. Но есть одно «но»: системда ведь не только пускалка и перезапускала процессов. Что делать с её функциональностью как «системного менеджера»? Какой-нибудь, допустим, третьегном возжелает через системду обращаться к сетевым интерфейсам, дисковым устройствам, графической системе — и придётся на всё это делать какие-то промежуточные обработчики.
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|5.103, U.N.Owen (?), 14:46, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что делать с её функциональностью как «системного менеджера»?
Вот собственно это — наиболее вредоносная часть ее деятельности. Полезное в systemd — это юниты и только. Они выступают приманкой. Основное же, что мы наблюдаем — последовательная подмена собой всех остальных механизмов и захват контроля над всей системой. С понятными целями.
Соответственно, механизм противодействия — написание заглушек-переходников, которые имитировали бы наличие кусков этого systemd где требуется, и передавали бы соответствующие вызовы традиционным механизмам, которые она стремится совой подменить.
Впрочем, к теме данной новости это уже не имеет отношения. Она-то, как раз, про юниты, а не про стремление IBM/redhat захватить рынок…
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|2.85, Ordu (ok), 13:02, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется, стоит не конвертировать, а добавить простую пускалку для юнитов. Всё-таки идея хранить описание работы демона в декларативном виде не так плоха, в отрыве от всего остального
Тебе никто не мешает хранить всё в unit-файлах, а во все init-скрипты дописать строчку, которая при необходимости перекомпилирует изменённые unit-файлы и перезапустит скрипт.
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|1.77, U.N.Owen (?), 12:40, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо, но мало. Нужна тулуза, способная исполнять эти юниты и их цепочки, но при этом ни привязанная ко всяким инитам и всему остальному. Вот тогда systemd можно будет закапывать.
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|3.99, U.N.Owen (?), 14:09, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>как обрабатывать прописанные в юнитах события завершения процессов?
Ну первое, что приходит в голову — тупо следить за файлами внутри /sys/fs/cgroup/что-то. Это при том, что я в этих cgroup и их работе, вообще-то, не разбираюсь от слова совсем. Наверняка там есть и более другие способы определить, что процесс, запущенный внутри группы, завершился.
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|1.82, Аноним (82), 12:48, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А как же использование современных технологий?
... ваш файл systemd оправлен в облако
... искуственный интеллект говорит, что есть 104 модификации данного файла
... выбирается самая популярная
... загрузка дополнительных пакетов npm...
... сборка электрона
... конфигурирование sysv
... запуск скрипта cli electron console edidion
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|1.92, sqrt (?), 13:23, 18/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Хорошо бы кто-нибудь на это обратил внимание в debian, а то там опять какое-то бурление по поводу того, а не бросить ли нам sysvinit
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|2.98, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:08, 18/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хорошо бы кто-нибудь на это обратил внимание в debian, а то там
> опять какое-то бурление по поводу того, а не бросить ли нам
> sysvinit
Рано!
Аффтар http://www.trek.eu.org/devel/troll-ftpd.html
ещё ищет ментенёра для своего другого пакета в Debian-е.
С 1999-го года. ...
[I]" Pure-FTPd is a fast, production-quality, standards-conformant FTP server based upon Troll-FTPd. "[/I]
А, не, нашёл. Значит, можно. Уф!
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