Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:40, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сам по себе systemd привнёс много хорошего - те же init скрипты стало писать куда проще, много поглощённых систем обновили и интегрировали друг с другом. Но проблема именно в этой чересчур тесной безальтернативной интеграции, и избыточности системы для того, что должно быть просто PID1. https://www.devuan.org/os/init-freedom/

3.15 , нуб ( ? ), 08:54, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – mx linx - тот же дебиан с крысой и кучей чего не надо из коробки - от самбы до поддержки айпонов и ведроидов (кроме крысы вариантов больше нет). Systemd есть (в минимальной комплектации - пока полностью не смогли выпилить), но заводится и работает через SysV. 19я бета на 10м дебиане вполне себе работает - есть пара мелких глюков и не стартует LibreOffice из коробки. Нужно сносить и ставить руками. Думаю, что к релизу всё будет окэ. Пишут, что там ещё и antiX с MEPIS в доле.

2.10 , Аноним ( 10 ), 08:43, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ой, тебя за этот вопрос будут сейчас троллем кликать и всякое такое. Ссылки дадут, но если повезёт. В основном они напирают, что systemd глючой монолитный огромный кусок кода, что мол у кого-то из-за него что-то не работает и вообще, мол, не по феншую, не по юникс вей

3.13 , Аноним ( 10 ), 08:46, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От меня ссылка вот https://www.opennet.ru/base/sys/systemd_myth.txt.html

Любят здесь её кидать

2.11 , ryoken ( ok ), 08:43, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Преполоджим, у вас в системе с systemD гавкнулся носитель (не загрузочный, а с данными, куда-нибудь в /media/files монтируемый), прописанный в fstab. Попробуйте завести это ваше systemD без него и не редактируя fstab. (Исходим из предположения, что носитель тупо не завёлся из-за отпавшего шланга).

3.19 , SR_team ( ? ), 09:08, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Окей, и почему вы ставите условие не трогать fstab? в логе написано, что система не грузится из-за конкретного диска, грузим recovery mode и удаляем его из fstab - профит. Единственная проблема, которая может возникнуть тут это отломаный режим восстановления, когда systemd будет не давать зайти в единственно доступного рута

2.12 , нуб ( ? ), 08:45, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – тем, что пытается заменить собой всё и или превратит линукс в шидовс, или сделет линукс полностью зависимым от RH, который за этим стоит. Это уже давно нифига не простая система только инициализации и выдрать его из системы становится с каждым релизом всё труднее PS. сейчас понабегут сторонники лёни и начнут обвинять всех в гомо.. systemd-фобии. Ну.. принципы-то те же - нетрадиционно, но зато модно и самое передовое. Дано понять только самым Proдвинутым.

3.14 , Аноним ( 10 ), 08:49, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Выдрать? А зачем, скажи мне, выдирать инит из системы? Был бы у тебя линь на openrc или sysvinit, тоже бы их ругал, что, мол, "не могу выдрать, угнетение, рабство" Systemd - это как раз-таки традиционно, все передовые дистры на нем. Это sysvinit и openrc сейчас маргинальщина

4.18 , нуб ( ? ), 09:04, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ну скажем так. openrc, sysv и иже с ними можно и поменять на что-то (хоть друг на дружку). Пусть часто и с бубном. Что бы поменять на что-то другое systemd, даже сейчас, когда он ещё не заматерел, нужно племя шаманов, да и то не факт, что у них получится.

Вопрос не в том, хорош он или плох, а в том, что не оставляет альтернативы - выдавливает всё остальное по примеру того, как это сделал гуглехром. Сейчас вроде и много браузеров, а по сути это одно и тоже.

Лтнукс это не только свободный софт, но и свобода выбора - вот её-то и хотят ограничить.

Если бы systemd не навязывали столь агрессивно и оставляли возможность относительно легко его заменить, то думаю, что его бы только хвалили и постепенно перешли бы на него сами (если бы работал он безглючно и оставлял возможность соскочить с него). А так - чистой воды наркомания (первая доза - бесплатно) и нетрадиционная ориентация

4.25 , фывфывфыв ( ? ), 09:23, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – sysvinit (OpenRC это тоже он) выдрать не проблема, потому-что программы в юзерспейсе не используют их библиотеки.

2.16 , Аноним ( 16 ), 08:55, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Беда его в том, что его писали без оглядки на устоявшиеся практики и привычки админов, чем вызвали лютую колику у тех, кому было на что тратить своё время кроме изучения systemd. Ненавидят же его за то, что внедряли его без вазелтина, не обращая ни на что внимания и ломая об колено всё, что мешало его внедрению.

3.28 , _hide_ ( ok ), 09:46, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> его писали без оглядки Во во, и я про тоже, что его писали, пишут и будут писать без оглядки на багтрекер и пользователей, которые не платят за его работоспособность.

2.17 , Нанобот ( ok ), 09:02, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – слишком сложный. среднестатистический опеннетный аноним не в состоянии такое осилить, вот и не взлюбил

3.21 , нуб ( ? ), 09:12, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и много среднестатистических опеннетных анонимов заметило, что он у них уже стоит? И сколько допиливало скрипты раньше? Всё это заметно именно админам и прогерам, а среднестатистическому хомячку вообще всё по барабану, что у него там стоит и как работает - главное, что бы бесплатно и как в шиндовс. Ну и что бы стартовало по-быстрее. И обои нескучные.

Так что, то, что хомячки возмущаются - миф. Возмущаются именно те, кто много и долго сидят в линуксе, т.е. - реальные профессионалы (ну и параноики, вроде меня).

2.20 , freehck ( ok ), 09:12, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – текст свёрнут, показать Я бы рекомендовал нубу почитать новости о выпусках systemd на opennet с 2014го г... 3.27 , Аноним ( 5 ), 09:40, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спс, бро, весьма доходчиво рассказал.

