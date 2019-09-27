The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd

27.09.2019 07:29

Разработчики дистрибутива Nitrux объявили о формировании первых успешно работающих сборок, избавленных от systemd. После почти трёх месяцев экспериментов началось тестирование сборок на основе SysVinit и OpenRC. Первый вариант (SysVinit) отмечен как полностью работающий, но не рассматриваемый как идеальное решение. Второй вариант (OpenRC) пока не поддерживает GUI и подключение к сети. В дальнейшем планируется также попробовать сформировать сборки с системами инициализации s6-init, runit и busybox-init.

Дистрибутив Nitrux построен на пакетной базе Ubuntu и развивает собственный рабочий стол Nomad, основанный на технологиях KDE (надстройка над KDE Plasma). Для установки дополнительных приложений применяется система самодостаточных пакетов AppImage и центр установки приложений NX Software Center. Сам дистрибутив поставляется в форме одного файла и обновляется атомарно с использованием собственного инструментария znx. В условиях применения AppImage, отсутствия традиционного разбиения на пакеты и атомарного обновления системы, использование systemd рассматривается как избыточное и слишком усложнённое решение, так как для запуска базовых компонентов дистрибутива достаточно простейшей системы инициализации.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/Nitrux_NX/...)
  2. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.1.7 с рабочим столом Nomad
  4. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.6
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.96
  6. OpenNews: Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nitrux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 07:35, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    И вот вновь в Линуксе каждый дистр делает по-разному, вновь пытаются в разнообразие
    Да, кастомизация - это один из крупнейших плюсов гну/линукса. И его бич.
     
     
  • 2.24, фывфывфыв (?), 09:20, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего по разному? Используют обычный SysVInit (а OpenRC сугубо надстройка над ним).
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:40, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Да куда вы денетесь с подводной лодки айбиэмоэт. Побега на ржавых батискафах или весельных шлюпках не в счет.
     
  • 1.4, iPony129412 (?), 07:54, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Nitrux is a commercial, Ubuntu-based Linux distribution suitable for laptops and desktop computers. Its main desktop environment is Nomad, a KDE Plasma desktop enhanced with "plasmoids" to create a special blend of aesthetics and functionality. The project also focuses on using redistributable, portable applications using the AppImage format. Registration with an e-mail address is required to download this distribution.

    Мдя. Ну в принципе чем не способ о себе заявить 😀 В новостях напишут на всяких Phoronix

     
  • 1.5, Аноним (5), 08:23, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите нубу, в чем беда с системд, за что его так не любят?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:40, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам по себе systemd привнёс много хорошего - те же init скрипты стало писать куда проще, много поглощённых систем обновили и интегрировали друг с другом. Но проблема именно в этой чересчур тесной безальтернативной интеграции, и избыточности системы для того, что должно быть просто PID1.

    https://www.devuan.org/os/init-freedom/

     
     
  • 3.15, нуб (?), 08:54, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mx linx - тот же дебиан с крысой и кучей чего не надо из коробки - от самбы до поддержки айпонов и ведроидов (кроме крысы вариантов больше нет). Systemd есть (в минимальной комплектации - пока полностью не смогли выпилить), но заводится и работает через SysV. 19я бета на 10м дебиане вполне себе работает - есть пара мелких глюков и не стартует LibreOffice из коробки. Нужно сносить и ставить руками. Думаю, что к релизу всё будет окэ. Пишут, что там ещё и  antiX с MEPIS в доле.
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:43, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ой, тебя за этот вопрос будут сейчас троллем кликать и всякое такое. Ссылки дадут, но если повезёт. В основном они напирают, что systemd глючой монолитный огромный кусок кода, что мол у кого-то из-за него что-то не работает и вообще, мол, не по феншую, не по юникс вей
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 08:46, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От меня ссылка вот https://www.opennet.ru/base/sys/systemd_myth.txt.html
    Любят здесь её кидать
     
  • 2.11, ryoken (ok), 08:43, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Преполоджим, у вас в системе с systemD гавкнулся носитель (не загрузочный, а с данными, куда-нибудь в /media/files монтируемый), прописанный в fstab. Попробуйте завести это ваше systemD без него и не редактируя fstab. (Исходим из предположения, что носитель тупо не завёлся из-за отпавшего шланга).
     
     
  • 3.19, SR_team (?), 09:08, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, и почему вы ставите условие не трогать fstab? в логе написано, что система не грузится из-за конкретного диска, грузим recovery mode и удаляем его из fstab - профит. Единственная проблема, которая может возникнуть тут это отломаный режим восстановления, когда systemd будет не давать зайти в единственно доступного рута
     
  • 2.12, нуб (?), 08:45, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тем, что пытается заменить собой всё и или превратит линукс в шидовс, или сделет линукс полностью зависимым от RH, который за этим стоит. Это уже давно нифига не простая система только инициализации и выдрать его из системы становится с каждым релизом всё труднее

    PS. сейчас понабегут сторонники лёни и начнут обвинять всех в гомо.. systemd-фобии. Ну.. принципы-то те же - нетрадиционно, но зато модно и самое передовое. Дано понять только самым Proдвинутым.

     
     
  • 3.14, Аноним (10), 08:49, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Выдрать? А зачем, скажи мне, выдирать инит из системы? Был бы у тебя линь на openrc или sysvinit, тоже бы их ругал, что, мол, "не могу выдрать, угнетение, рабство"

    Systemd - это как раз-таки традиционно, все передовые дистры на нем. Это sysvinit и openrc сейчас маргинальщина

     
     
  • 4.18, нуб (?), 09:04, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ну скажем так. openrc, sysv и иже с ними можно и поменять на что-то (хоть друг на дружку). Пусть часто и с бубном. Что бы поменять на что-то другое systemd, даже сейчас, когда он ещё не заматерел, нужно племя шаманов, да и то не факт, что у них получится.
    Вопрос не в том, хорош он или плох, а в том, что не оставляет альтернативы - выдавливает всё остальное по примеру того, как это сделал гуглехром. Сейчас вроде и много браузеров, а по сути это одно и тоже.
    Лтнукс это не только свободный софт, но и свобода выбора - вот её-то и хотят ограничить.
    Если бы systemd не навязывали столь агрессивно и оставляли возможность относительно легко его заменить, то думаю, что его бы только хвалили и постепенно перешли бы на него сами (если бы работал он безглючно и оставлял возможность соскочить с него). А так - чистой воды наркомания (первая доза - бесплатно) и нетрадиционная ориентация
     
  • 4.25, фывфывфыв (?), 09:23, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sysvinit (OpenRC это тоже он) выдрать не проблема, потому-что программы в юзерспейсе не используют их библиотеки.
     
  • 2.16, Аноним (16), 08:55, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беда его в том, что его писали без оглядки на устоявшиеся практики и привычки админов, чем вызвали лютую колику у тех, кому было на что тратить своё время кроме изучения systemd. Ненавидят же его за то, что внедряли его без вазелтина, не обращая ни на что внимания и ломая об колено всё, что мешало его внедрению.
     
     
  • 3.28, _hide_ (ok), 09:46, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> его писали без оглядки

    Во во, и я про тоже, что его писали, пишут и будут писать без оглядки на багтрекер и пользователей, которые не платят за его работоспособность.

     
  • 2.17, Нанобот (ok), 09:02, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    слишком сложный. среднестатистический опеннетный аноним не в состоянии такое осилить, вот и не взлюбил
     
     
  • 3.21, нуб (?), 09:12, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и много среднестатистических опеннетных анонимов заметило, что он у них уже стоит? И сколько допиливало скрипты раньше? Всё это заметно именно админам и прогерам, а среднестатистическому хомячку вообще всё по барабану, что у него там стоит и как работает - главное, что бы бесплатно и как в шиндовс. Ну и что бы стартовало по-быстрее. И обои нескучные.
    Так что, то, что хомячки возмущаются - миф. Возмущаются именно те, кто много и долго сидят в линуксе, т.е. - реальные профессионалы (ну и параноики, вроде меня).
     
  • 2.20, freehck (ok), 09:12, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Я бы рекомендовал нубу почитать новости о выпусках systemd на opennet с 2014го г... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.27, Аноним (5), 09:40, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс, бро, весьма доходчиво рассказал.
     

  • 1.6, Печаль (?), 08:34, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости нет фото обоев рабочего стола не одобряю
     
  • 1.8, Аноним (10), 08:41, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Без гуя и сети, блин, был бы просто без гуя, нормально, сервер бы был, а так
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:41, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то.
     
  • 1.22, Аноним (22), 09:14, 27/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.26, Zenitur (ok), 09:37, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первый раз слышу про этот дистрибутив Linux, но я рад. Жду когда опомнятся все. Не "жареного" же "петуха" ждать, разум же в людях может проснуться и до того, как долбанёт...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру