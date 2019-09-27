Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd

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|1.2, Аноним (2), 07:35, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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И вот вновь в Линуксе каждый дистр делает по-разному, вновь пытаются в разнообразие
Да, кастомизация - это один из крупнейших плюсов гну/линукса. И его бич.
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|2.24, фывфывфыв (?), 09:20, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего по разному? Используют обычный SysVInit (а OpenRC сугубо надстройка над ним).
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|1.3, Аноним (3), 07:40, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Да куда вы денетесь с подводной лодки айбиэмоэт. Побега на ржавых батискафах или весельных шлюпках не в счет.
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|1.4, iPony129412 (?), 07:54, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Nitrux is a commercial, Ubuntu-based Linux distribution suitable for laptops and desktop computers. Its main desktop environment is Nomad, a KDE Plasma desktop enhanced with "plasmoids" to create a special blend of aesthetics and functionality. The project also focuses on using redistributable, portable applications using the AppImage format. Registration with an e-mail address is required to download this distribution.
Мдя. Ну в принципе чем не способ о себе заявить 😀 В новостях напишут на всяких Phoronix
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|2.7, Аноним (7), 08:40, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам по себе systemd привнёс много хорошего - те же init скрипты стало писать куда проще, много поглощённых систем обновили и интегрировали друг с другом. Но проблема именно в этой чересчур тесной безальтернативной интеграции, и избыточности системы для того, что должно быть просто PID1.
https://www.devuan.org/os/init-freedom/
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|3.15, нуб (?), 08:54, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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mx linx - тот же дебиан с крысой и кучей чего не надо из коробки - от самбы до поддержки айпонов и ведроидов (кроме крысы вариантов больше нет). Systemd есть (в минимальной комплектации - пока полностью не смогли выпилить), но заводится и работает через SysV. 19я бета на 10м дебиане вполне себе работает - есть пара мелких глюков и не стартует LibreOffice из коробки. Нужно сносить и ставить руками. Думаю, что к релизу всё будет окэ. Пишут, что там ещё и antiX с MEPIS в доле.
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|2.10, Аноним (10), 08:43, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ой, тебя за этот вопрос будут сейчас троллем кликать и всякое такое. Ссылки дадут, но если повезёт. В основном они напирают, что systemd глючой монолитный огромный кусок кода, что мол у кого-то из-за него что-то не работает и вообще, мол, не по феншую, не по юникс вей
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|2.11, ryoken (ok), 08:43, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Преполоджим, у вас в системе с systemD гавкнулся носитель (не загрузочный, а с данными, куда-нибудь в /media/files монтируемый), прописанный в fstab. Попробуйте завести это ваше systemD без него и не редактируя fstab. (Исходим из предположения, что носитель тупо не завёлся из-за отпавшего шланга).
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|3.19, SR_team (?), 09:08, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Окей, и почему вы ставите условие не трогать fstab? в логе написано, что система не грузится из-за конкретного диска, грузим recovery mode и удаляем его из fstab - профит. Единственная проблема, которая может возникнуть тут это отломаный режим восстановления, когда systemd будет не давать зайти в единственно доступного рута
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|2.12, нуб (?), 08:45, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тем, что пытается заменить собой всё и или превратит линукс в шидовс, или сделет линукс полностью зависимым от RH, который за этим стоит. Это уже давно нифига не простая система только инициализации и выдрать его из системы становится с каждым релизом всё труднее
PS. сейчас понабегут сторонники лёни и начнут обвинять всех в гомо.. systemd-фобии. Ну.. принципы-то те же - нетрадиционно, но зато модно и самое передовое. Дано понять только самым Proдвинутым.
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|3.14, Аноним (10), 08:49, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Выдрать? А зачем, скажи мне, выдирать инит из системы? Был бы у тебя линь на openrc или sysvinit, тоже бы их ругал, что, мол, "не могу выдрать, угнетение, рабство"
Systemd - это как раз-таки традиционно, все передовые дистры на нем. Это sysvinit и openrc сейчас маргинальщина
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|4.18, нуб (?), 09:04, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ну скажем так. openrc, sysv и иже с ними можно и поменять на что-то (хоть друг на дружку). Пусть часто и с бубном. Что бы поменять на что-то другое systemd, даже сейчас, когда он ещё не заматерел, нужно племя шаманов, да и то не факт, что у них получится.
Вопрос не в том, хорош он или плох, а в том, что не оставляет альтернативы - выдавливает всё остальное по примеру того, как это сделал гуглехром. Сейчас вроде и много браузеров, а по сути это одно и тоже.
Лтнукс это не только свободный софт, но и свобода выбора - вот её-то и хотят ограничить.
Если бы systemd не навязывали столь агрессивно и оставляли возможность относительно легко его заменить, то думаю, что его бы только хвалили и постепенно перешли бы на него сами (если бы работал он безглючно и оставлял возможность соскочить с него). А так - чистой воды наркомания (первая доза - бесплатно) и нетрадиционная ориентация
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|4.25, фывфывфыв (?), 09:23, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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sysvinit (OpenRC это тоже он) выдрать не проблема, потому-что программы в юзерспейсе не используют их библиотеки.
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|2.16, Аноним (16), 08:55, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Беда его в том, что его писали без оглядки на устоявшиеся практики и привычки админов, чем вызвали лютую колику у тех, кому было на что тратить своё время кроме изучения systemd. Ненавидят же его за то, что внедряли его без вазелтина, не обращая ни на что внимания и ломая об колено всё, что мешало его внедрению.
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|3.28, _hide_ (ok), 09:46, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> его писали без оглядки
Во во, и я про тоже, что его писали, пишут и будут писать без оглядки на багтрекер и пользователей, которые не платят за его работоспособность.
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|2.17, Нанобот (ok), 09:02, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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слишком сложный. среднестатистический опеннетный аноним не в состоянии такое осилить, вот и не взлюбил
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|3.21, нуб (?), 09:12, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и много среднестатистических опеннетных анонимов заметило, что он у них уже стоит? И сколько допиливало скрипты раньше? Всё это заметно именно админам и прогерам, а среднестатистическому хомячку вообще всё по барабану, что у него там стоит и как работает - главное, что бы бесплатно и как в шиндовс. Ну и что бы стартовало по-быстрее. И обои нескучные.
Так что, то, что хомячки возмущаются - миф. Возмущаются именно те, кто много и долго сидят в линуксе, т.е. - реальные профессионалы (ну и параноики, вроде меня).
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|2.20, freehck (ok), 09:12, 27/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Я бы рекомендовал нубу почитать новости о выпусках systemd на opennet с 2014го г... текст свёрнут, показать
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|1.8, Аноним (10), 08:41, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Без гуя и сети, блин, был бы просто без гуя, нормально, сервер бы был, а так
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|1.26, Zenitur (ok), 09:37, 27/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Первый раз слышу про этот дистрибутив Linux, но я рад. Жду когда опомнятся все. Не "жареного" же "петуха" ждать, разум же в людях может проснуться и до того, как долбанёт...
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