Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8

Доступен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.8 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве поддерживающей зависимости альтернативы системе инициализации SysV-init. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile. Shepherd может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение. Основные новшества: В make-kill-destructor реализовано убивание группы процессов;

Добавлен параметр "default-pid-file-timeout", определяющий время ожидания создания PID-файла;

Если PID-файл не появился в течение таймаута обеспечено завершение всей группы процессов (решает проблему с оставлением рабочих процессов без PID-файла);

В "make-forkexec-constructor" добавлен параметр "#:file-creation-mask", реализовано создание лог-файлов и прекращена поддержка старого соглашения о вызовах;

Решены проблемы с компиляцией на системах без prctl, таких как GNU/Hurd;

Устранена недоработка, приводившая к отправке SIGALRM каждую секунду.



