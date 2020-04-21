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Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.8

21.04.2020 21:15

Доступен сервисный менеджер GNU Shepherd 0.8 (бывший dmd), который развивается разработчиками дистрибутива GNU Guix System в качестве поддерживающей зависимости альтернативы системе инициализации SysV-init. Управляющий демон и утилиты Shepherd написаны на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов. Shepherd уже применяется в дистрибутиве GuixSD GNU/Linux и нацелен также на использование в GNU/Hurd, но может работать в любой POSIX-совместимой ОС, для которой доступен язык Guile.

Shepherd может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей (например, для запуска tor, privoxy, mcron и т.п.) с выполнением с правами данных пользователей. Shepherd выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис. Shepherd также поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение.

Основные новшества:

  • В make-kill-destructor реализовано убивание группы процессов;
  • Добавлен параметр "default-pid-file-timeout", определяющий время ожидания создания PID-файла;
  • Если PID-файл не появился в течение таймаута обеспечено завершение всей группы процессов (решает проблему с оставлением рабочих процессов без PID-файла);
  • В "make-forkexec-constructor" добавлен параметр "#:file-creation-mask", реализовано создание лог-файлов и прекращена поддержка старого соглашения о вызовах;
  • Решены проблемы с компиляцией на системах без prctl, таких как GNU/Hurd;
  • Устранена недоработка, приводившая к отправке SIGALRM каждую секунду.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.1 и дистрибутив на его основе
  3. OpenNews: Выпуск системы инициализации GNU Shepherd 0.7
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
  5. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.96
  6. OpenNews: Фонд СПО признал PureOS полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52781-shepherd
Ключевые слова: shepherd, init, boot
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:30, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выпустить-то они выпустили, а юзать кто будет?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:33, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я.
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:43, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом дистрибутиве используется https://distrowatch.com/table.php?distribution=guixsd
     
     
  • 3.6, Пластмассовый Мир (?), 22:08, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сам дистрибутив используется авторами GNU Shepherd и ещё примерно 3.5 человеками.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:39, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:57, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Система ининциализации для маргиналов. Еще и идиотскую мертвечину в виде схемы везде тащят. GNUсовца сами копают себе могилу. А Linux лучше бы им убрать, чтобы не позорить это святейшее имя.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:23, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Еще и идиотскую мертвечину в виде схемы везде тащят.

    это ты так завуалированно попустил сишников назвав их старыми пердунами ?
    С (1972)
    Scheme (1975)
    С++ (1983)
    Guile (1993)

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:41, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "мертвый" != "старый"

    Чини свой strcmp().

     
     
  • 4.9, Аноним (2), 22:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем же определяется мёртвость? Тем, что анониму с опеннета нинужно?
     
     
  • 5.12, Аноним (5), 23:45, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем, что анониму с опеннета нинужно?

    Тем, что не нужно все, кроме кучки неадекватных GNUсовцев.

     

  • 1.10, Аноним (-), 22:59, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > может использоваться как в роли основной системы инициализации (init c PID 1), так и в обособленном виде для управления фоновыми процессами отдельных пользователей
    > выполняет работу по запуску и остановке сервисов, учитывая взаимосвязь между сервисами, динамически определяя и запуская сервисы, от которых зависит выбранный сервис
    > поддерживает определение конфликтов между сервисами и предотвращает их одновременное выполнение

    systemd здорового человека.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:11, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > на языке Guile (одна из реализаций языка Scheme), который также используется для определения настроек и параметров запуска сервисов.

    ахаха, нет

     
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